Technologická válka se povede o nové materiály. Bezos už zbrojí
Další velká sázka Jeffa Bezose míří do laboratoří. Investoval do startupu CuspAI, který chce pomocí umělé inteligence urychlit vývoj materiálů pro polovodiče a průmyslovou výrobu, píše server CNBC.
Britský startup CuspAI získal od investorů 450 milionů dolarů. Pomocí umělé inteligence chce urychlit hledání nových materiálů pro polovodiče, energetiku nebo čištění vody. Firmu podpořil Jeff Bezos a spolupráci s ní oznámila také Nvidia.
Umělá inteligence už nemá sloužit pouze k vytváření textů, obrázků nebo počítačových programů. Stále více firem ji chce využívat také při vývoji skutečných výrobků – od čipů přes baterie až po technologie pro zachycování oxidu uhličitého.
Newstream CLUB červen 2026
Letní Newstream Club je pozvánkou k přemýšlení o domově jako o investici – do místa, vztahů, kultury i země, kterou někdy neumíme docenit. Sourozenci Sara a Teo Sandevovi, kteří mají kořeny v Makedonii, mluví o Česku jako o domově, který si vybrali. Petr Dvořák o Vltavské filharmonii jako symbolu odvahy posouvat Prahu dál a Marek Dospiva s Olgou Trčkovou ukazují, jak se potkává svět umění,…
Na tento směr sází britský startup CuspAI. V novém investičním kole získal 450 milionů dolarů (v přepočtu asi 9,6 miliardy korun). Investoři firmu ocenili na 2,6 miliardy dolarů.
Financování vedly fondy Kleiner Perkins a NEA. Významnou částkou se zapojila také společnost Bezos Expeditions zakladatele Amazonu Jeffa Bezose. Mezi další investory patří například AMD Ventures, Lux Capital nebo britský státní fond Sovereign AI Venture Fund.
Místo tisíců pokusů počítačová simulace
CuspAI vyvíjí umělou inteligenci, která dokáže navrhovat nové materiály a simulovat jejich vlastnosti. Z obrovského množství teoretických možností má vybrat ty nejslibnější, které pak vědci skutečně otestují v laboratoři.
Firma tak chce zkrátit zdlouhavý a nákladný proces, při němž vědci nové materiály tradičně hledají pomocí velkého množství pokusů.
„Většina velkých technologických skoků je nakonec založená na nějakém materiálu,“ uvedl pro CNBC partner fondu Kleiner Perkins Josh Coyne.
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Majetek zakladatele čínského startupu DeepSeek Lianga Wenfenga se po posledním investičním kole více než zdvojnásobil na 36 miliard dolarů, tedy zhruba 765 miliard korun. Podle agentury Bloomberg se tak stal nejbohatším podnikatelem mezi zakladateli firem, jejichž hlavním byznysem jsou modely umělé inteligence. Pomohl mu především mimořádně vysoký podíl, který si ve firmě ponechal.
Další pokrok v oblastech, jako jsou levnější zachycování uhlíku, výroba polovodičů nebo čištění vody, podle něj čeká na materiály, které dosud nikdo neobjevil. CuspAI podle Coyna vytvořil vyhledávač, který může způsob jejich hledání změnit.
Nvidia dodá výpočetní výkon
Startup současně oznámil vznik projektu AI Materials Foundry. Jde o síť propojující výpočetní kapacity, vědecká data, laboratoře a odborníky na chemii a materiálový výzkum.
Do iniciativy se má zapojit 45 organizací. Mezi nimi je i Nvidia, která poskytne výpočetní infrastrukturu. Součástí projektu bude také tým Fundamental AI Research společnosti Meta.
„Nové materiály otevřou další možnosti v polovodičích, energetice a pokročilé výrobě,“ cituje ČNBC spoluzakladatele a šéfa CuspAI Chada Edwardse.
Cílem je propojit umělou inteligenci s laboratorním výzkumem. Počítačové modely mají navrhovat a prověřovat nové sloučeniny, zatímco laboratoře se zaměří pouze na kandidáty s největší šancí na úspěch.
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AI se přesouvá do fyzického světa
CuspAI patří do nové generace firem, které chtějí pomocí umělé inteligence řešit problémy mimo digitální prostředí. Místo chatbotů nebo generování obrázků se zaměřují na chemii, průmysl a technické inženýrství.
Podobnou oblast sleduje i Jeff Bezos. Jeho společnost Prometheus, založená v roce 2025, vyvíjí umělou inteligenci určenou pro nové vynálezy a fyzické inženýrství.
CuspAI nyní plánuje další zahraniční expanzi. Otevře kancelář v Singapuru a rozšíří své týmy v Británii, Nizozemsku, Německu, Japonsku a Spojených státech.
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VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.