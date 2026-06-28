Týden tradera: Trhy znovu zachránila AI. Otázka je, na jak dlouho
Akcie se v minulém týdnu znovu dostaly pod tlak. Investory nejprve znervóznila kombinace silnějších dat z americké ekonomiky, obav z inflace a nejistoty kolem úrokových sazeb. Náladu pak ale zlepšil výhled čipařské společnosti Micron Technology, který trhům připomněl, že boom kolem umělé inteligence ještě nekončí.
Americký index S&P 500 se během týdne pohyboval v rozmezí zhruba mezi 7300 a 7500 body. Závěr týdne ale vyzněl opatrněji. Širší index S&P 500 zakončil na 7354,02 bodu, technologický Nasdaq Composite na 25 297,62 bodu a Dow Jones oslabil na 51 876,11 bodu.
Americká ekonomika drží tempo
Americká ekonomika zatím dál potvrzuje svoji odolnost. Pomoci jí může i pokles cen ropy po zklidnění napětí mezi Íránem a USA. Cena ropy WTI se v týdnu dostala až k 69 dolarům za barel. Katar zároveň očekává, že během několika týdnů obnoví plnou produkci zkapalněného zemního plynu.
Aktuální data z americké ekonomiky ukazují, že se trh může dál opírat o průmysl i služby. Americká PMI data vyšla celkově lépe, než se čekalo, a potvrzují, že americká ekonomika zůstává v expanzi. Výrobní PMI vzrostl na 55,7 bodu proti očekávání 54,6 bodu a předchozí hodnotě 55,1 bodu. To znamená, že průmysl nejen zůstává nad hranicí 50 bodů, ale dál zrychluje.
To je pro investory dvojsečné. Silná ekonomika podporuje zisky firem, zároveň ale může udržovat inflační tlaky a komplikovat práci americké centrální bance.
PMI ve službách vzrostl na 51,3 bodu proti očekávání 51,1 bodu a předchozí hodnotě 50,7 bodu. Růst služeb je tedy mírnější než ve výrobě, ale i tento sektor zůstává v expanzi.
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Fed zatím nemusí spěchat
Debata o úrokových sazbách tak zůstává otevřená. Silnější data by za normálních okolností podporovala jestřábí výklad, tedy možnost vyšších sazeb. Pokles cen ropy ale naopak zmírňuje obavy z dalšího inflačního impulsu.
Trhy podle nástroje FedWatch společnosti CME dávají méně než 30procentní pravděpodobnost tomu, že Fed na příštím zasedání zvýší sazby o čtvrt procentního bodu. Více než 70procentní pravděpodobnost připisují tomu, že sazby zůstanou beze změny.
Do tržní debaty symbolicky vstoupila i zpráva o úmrtí bývalého šéfa Fedu Alana Greenspana. Ten v 90. letech získal pověst centrálního bankéře, který dokázal ekonomiku opakovaně provést složitým obdobím bez tvrdého přistání. Současné vedení Fedu řeší podobně citlivý úkol: zkrotit inflaci, ale nezlomit hospodářský růst.
Zemřel muž, který patřil k nejvlivnějším ekonomům 20. století. Alan Greenspan udělal z centrálního bankéře globální celebritu. Téměř dvacet let stál v čele Fedu, uklidňoval trhy v krizích a zosobňoval víru v nízkou inflaci i sílu volného trhu. Jenže právě tato víra mu po roce 2008 vynesla i tvrdou kritiku.
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Leaders
Zemřel muž, který patřil k nejvlivnějším ekonomům 20. století. Alan Greenspan udělal z centrálního bankéře globální celebritu. Téměř dvacet let stál v čele Fedu, uklidňoval trhy v krizích a zosobňoval víru v nízkou inflaci i sílu volného trhu. Jenže právě tato víra mu po roce 2008 vynesla i tvrdou kritiku.
Micron znovu připomněl sílu AI
Hlavní pozitivní impuls týdne přišel od společnosti Micron Technology. Její akcie po zveřejnění výhledu vyskočily o více než 16 procent. Firma uklidnila investory, že poptávka po paměťových čipech spojená s investicemi do datacenter a umělé inteligence zůstává velmi silná.
Micron Technology
Aktuální cena akcie MU a vývoj kurzu
Micron čeká ve fiskálním čtvrtém čtvrtletí tržby kolem 50 miliard dolarů, zatímco analytici čekali zhruba 43,2 miliardy dolarů. Zisk na akcii má podle výhledu dosáhnout asi 31 dolarů proti odhadu 25,31 dolaru.
Pro trhy je to důležitý signál. Vždy, když se začne mluvit o výraznější korekci, investoři se znovu opřou o příběh umělé inteligence a poklesy vykupují. Otázkou zůstává, jak dlouho bude tento mechanismus fungovat.
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Trhy
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