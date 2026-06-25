Za týden u moře 69 tisíc. Češi nejvíc kupují Řecko, Turecko a Egypt
Češi kupují letní dovolené stále dřív a sází hlavně na jistotu ceny, hotelu a termínu. Nejvíc táhne Řecko, Turecko a Egypt, zatímco mezi skokany sezony patří Malta a Albánie. Rodinná dovolená u moře vyjde v průměru na 69 tisíc korun.
Češi si letošní letní dovolenou stále častěji zajišťují dopředu. Podle dat cestovní agentury Invia připadá už polovina všech letních rezervací na first minute zájezdy. Zhruba čtvrtina klientů naopak dál vyčkává na last minute nabídky.
Největší zájem tradičně míří do Řecka, Turecka a Egypta. Právě tyto tři destinace tvoří více než polovinu všech letních rezervací. V závěsu za nimi následují Bulharsko a Španělsko. Česká rodina za dovolenou u moře utratí v průměru 69 tisíc korun.
„Vidíme, že Češi přistupují k plánování dovolené velmi pragmaticky. Chtějí mít jistotu výběru hotelu, termínu i ceny. Právě proto dnes přibližně polovina klientů nakupuje v režimu first minute,“ říká tisková mluvčí cestovní agentury Invia Jiřina Ekrt Jirušková.
Silná ale zůstává i skupina cestovatelů, kteří čekají na nabídky na poslední chvíli. Podle Invie jde často o flexibilní klienty, kteří jsou schopni odletět třeba během několika dní.
Nejžádanějším termínem letošního léta je přelom července a srpna. Průměrná délka pobytu zůstává na sedmi dnech. Dominantní je letecká doprava, kterou volí 87 procent klientů.
Newstream CLUB červen 2026
Letní Newstream Club je pozvánkou k přemýšlení o domově jako o investici – do místa, vztahů, kultury i země, kterou někdy neumíme docenit. Sourozenci Sara a Teo Sandevovi, kteří mají kořeny v Makedonii, mluví o Česku jako o domově, který si vybrali. Petr Dvořák o Vltavské filharmonii jako symbolu odvahy posouvat Prahu dál a Marek Dospiva s Olgou Trčkovou ukazují, jak se potkává svět umění,…
Turecko a Egypt drží silnou pozici
Dlouhodobě silnou pozici si u českých turistů udržují zejména Turecko a Egypt. Těží hlavně z dobrého poměru ceny a kvality služeb. Popularitu podporují také velké hotelové resorty s all inclusive programy, díky nimž mají lidé většinu nákladů pod kontrolou už před odjezdem.
Právě all inclusive pobyty vyhledávají především rodiny s dětmi. Kromě stravy a služeb v ceně oceňují i zázemí hotelových komplexů, animační programy a vybavení pro děti.
Itálie poprvé předběhla Chorvatsko
Výraznější změnu letos Invia sleduje u individuálních cest. Itálie se vůbec poprvé dostala před Chorvatsko, které bylo dlouhé roky tradiční volbou Čechů cestujících na dovolenou vlastním autem.
„Při výběru dovolené dnes hraje roli nejen cena, ale také dostupnost dané země, kvalita služeb a celkový komfort. Itálie těží z pestré nabídky, dobré dopravní dostupnosti i silného gastronomického a kulturního zázemí,“ uvedla Ekrt Jirušková.
Podle ní se zároveň ukazuje, že část klientů hledá alternativy k nejvytíženějším destinacím.
Nejrychleji roste Malta
Největším skokanem letošní sezony je Malta. Prodeje zájezdů do této ostrovní země meziročně vzrostly o 84 procent. Výrazně posiluje také Albánie, kam se prodalo o 48 procent více zájezdů než loni.
Albánie podle Invie navazuje na úspěšné sezony z posledních let a postupně se zařazuje mezi běžnější přímořské destinace českých turistů.
„Klienti jsou otevřenější novým zemím než v minulosti, ale stále platí, že rozhodující roli hraje poměr ceny a kvality. Jakmile destinace nabídne dobré služby, dostupné letecké spojení a pozitivní zkušenosti cestovatelů, její popularita rychle roste,“ říká Ekrt Jirušková.
Levné last minute zájezdy se ještě najít dají, ale výběr se rychle zužuje. Kdo chce konkrétní hotel, dobré služby a přesný termín, musí počítat s vyšší cenou. Část lidí proto znovu volí dovolenou v Česku.
Češi chtějí levně k moři. Chorvatsko už jim přestává vycházet
Názory
Levné last minute zájezdy se ještě najít dají, ale výběr se rychle zužuje. Kdo chce konkrétní hotel, dobré služby a přesný termín, musí počítat s vyšší cenou. Část lidí proto znovu volí dovolenou v Česku.
Češi hlídají cenu i bezpečnost
Při výběru dovolené zůstává pro Čechy nejdůležitější cena. Jako hlavní kritérium ji podle průzkumu Invie označilo 40 procent respondentů. Pro dalších 25 procent je klíčová bezpečnost destinace. Důležitou roli hraje také rozsah služeb zahrnutých v ceně zájezdu.
I proto dál roste obliba čtyřhvězdičkových a pětihvězdičkových hotelů s all inclusive službami. Klientům dávají větší jistotu konečných nákladů a snižují riziko nečekaných výdajů na místě.
Nejlevnější dovolenou u moře podle Invie dál nabízejí hlavně Bulharsko, Albánie, Egypt, Tunisko nebo Turecko. Při vlastní dopravě vycházejí cenově zajímavě také Polsko, Itálie nebo Chorvatsko.
Odborníci ale doporučují s rezervací neotálet. Nejrychleji mizí rodinné pokoje v hlavních prázdninových termínech, zejména v oblíbených destinacích, jako jsou řecké ostrovy nebo Egypt.
Letošní sezona tak potvrzuje, že dovolená zůstává pro Čechy jedním z výdajů, kterého se nechtějí vzdát. Ceny sice pečlivě porovnávají, zároveň ale dál investují do komfortu, jistoty a služeb.
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.