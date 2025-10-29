Nový magazín právě vychází!

Takaičiová se postavila Trumpovi. Japonsko se ruského plynu nevzdá

Takaičiová se postavila Trumpovi. Japonsko se ruského plynu nevzdá

Takaičiová se postavila Trumpovi. Japonsko se ruského plynu nevzdá
Profimedia
ČTK
ČTK

Ruský plyn tvoří téměř desetinu japonského dovozu. Podle premiérky by zastavení dodávek narušilo energetickou stabilitu země.

Premiérka Sanae Takaičiová odmítla žádost amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby Japonsko zastavilo dovoz zkapalněného zemního plynu (LNG) z Ruska. S odkazem na zdroje z japonské vlády o tom informoval deník Nikkei, zprávu potvrdila i agentura Reuters.

Takaičiová, první žena v čele japonské vlády, označila zákaz dovozu ruského LNG za „velmi obtížný krok“. Trump do Tokia přicestoval v úterý v rámci své asijské cesty, kterou zahájil o víkendu v Malajsii.

Lukáš Kovanda: Chorvati zadrželi ropu pro Slovnaft. Na tahu je Orbán a Trump

Názory

Ropovod Adria se stal předmětem politické hry mezi Washingtonem, Budapeští a Záhřebem. Orbán mezitím míří za Trumpem vyjednat výjimku pro ruskou ropu. A Čechům nezbývá než sledovat, zda bude dost nafty.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Ruský plyn tvoří téměř desetinu japonského dovozu

Ruský zkapalněný zemní plyn se podílí zhruba devíti procenty na celkovém dovozu LNG do Japonska. Japonské firmy Mitsui a Mitsubishi mají přitom podíl v projektu Sachalin-2, který rozvíjí těžbu ropy a plynu na ruském ostrově Sachalin.

Podle Takaičiové by náhlé zastavení dovozu ohrozilo stabilitu japonského energetického systému. Premiérka zároveň vyzvala Spojené státy k pochopení energetických potřeb své země. „Pokud Japonsko přestane LNG nakupovat, potěší to Čínu i Rusko,“ citoval ji list Nikkei.

Donald Trump a premiérka Japonska Sanae Takaičiová

Nový zlatý věk vztahů. USA a Japonsko podepsaly dohodu o dodávkách vzácných zemin

Politika

Americký prezident Donald Trump a japonská premiérka Sanae Takaičiová podepsali smlouvu o dodávkách vzácných zemin a kritických nerostů. "Vztahy s Japonskem budou pevnější než kdy dříve," prohlásil Trump při setkání s Takaičiovou. Konzervativní politička zdůraznila Trumpovu snahu o ukončování konfliktů ve světě a řekla, že doufá v nový zlatý věk vztahů obou zemí, napsala agentura Reuters.

ČTK

Přečíst článek

USA tlačí na spojence kvůli ruským energiím

Spojené státy před začátkem Trumpovy cesty po Asii vyzvaly všechny odběratele ruských energií, včetně Japonska, aby ukončili nákupy a snížili tak příjmy Moskvy.
Washington zároveň uvalil sankce na ropné giganty Rosněfť a Lukoil, aby posílil tlak na Kreml a přiměl jej k jednání o ukončení války na Ukrajině, kterou Rusko zahájilo v únoru 2022.

Tokio diverzifikuje, ale bez ruského plynu to zatím nejde

Japonsko v posledních letech zvyšuje dovoz LNG z USA, přesto stále významnou část energií získává z Austrálie a Ruska. Tokio zároveň rozšiřuje okruh dodavatelů a připravuje se na konec platnosti smluv s projektem Sachalin-2, který by mohl otevřít prostor pro nové kontrakty.

