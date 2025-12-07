Nový magazín právě vychází!

newstream.cz Politika Spor o ruský plyn graduje. Slovensko a Maďarsko zažalují EU

Spor o ruský plyn graduje. Slovensko a Maďarsko zažalují EU

Spor o ruský plyn graduje. Slovensko a Maďarsko zažalují EU
Maďarsko a Slovensko chystají právní útok na plán EU, který má do roku 2027 ukončit dovoz ruského plynu. Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó mluví o právním podvodu a chce vše zablokovat.

Maďarsko a Slovensko budou u Soudního dvora EU usilovat o zrušení chystaného zákazu dovozu ruských energetických surovin do Evropské unie. Oznámil to v neděli na facebooku maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó. Bratislava a Budapešť podle něj budou také požadovat pozastavení tohoto plánu, známého pod označením REPowerEU, po dobu soudního řízení.

EU se shodla na konci ruského plynu do roku 2027

Rada Evropské unie, která zastupuje členské státy, se tento týden dohodla s Evropským parlamentem na postupném ukončení dovozu plynu z Ruska do podzimu 2027. Dohodu musí ještě formálně potvrdit Evropský parlament a členské státy EU.

Postupné ukončení dovozu plynu z Ruska do Evropské unie schválili unijní ministři energetiky v říjnu, přičemž k prosazení návrhu stačila kvalifikovaná většina, takže bylo možné Bratislavu a Budapešť přehlasovat.

Na začátku příštího roku plánuje Evropská komise předložit také legislativní návrh na ukončení dovozu ruské ropy.

Szijjártó: Zákaz by ohrozil zásobování a ceny energií

Szijjártó v příspěvku na facebooku zopakoval argument, že zákaz dovozu ruských energetických surovin by znemožnil zajištění dodávek energií do Maďarska a na Slovensko a vedl by k prudkému nárůstu cen.

„Toto nařízení je také obrovským právním podvodem, protože se jedná o jasně sankční opatření, které by vyžadovalo jednomyslné schválení,“ uvedl šéf maďarské diplomacie. „Je v rozporu i s EU smlouvami, které stanoví, že energetická politika je v pravomoci jednotlivých států, a je v rozporu i s vlastním hodnocením Bruselu,“ uvedl Szijjártó.

„Proto jakmile bude plán REPowerEU přijat, společně se Slovenskem podáme k Soudnímu dvoru EU žádost o zrušení a požádáme o pozastavení nařízení po dobu trvání soudního řízení,“ dodal Szijjártó.

Oba státy ruský plyn dál odebírají

Maďarsko a Slovensko ruský plyn stále odebírají. K ukončení odběru ruských energií oba státy opakovaně vyzývala jak EU, tak i její členové a další státníci.

EU chce postupně ukončit dovoz ruské ropy a plynu ve snaze připravit Kreml o příjmy, které využívá k financování války na Ukrajině. Chce také, aby členské státy EU získaly nezávislost na dovozu energie z Ruska a byly tak méně zranitelné vůči vydírání. Nová pravidla doplňují stávající sankce o omezení dovozu plynu.

Fico zatím váhá

Szijjártó už v týdnu avizoval, že Maďarsko přijme právní kroky kvůli plánu EU na ukončení dovozu plynu z Ruska a že se má přidat i Slovensko. Premiér Robert Fico ale uvedl, že v této věci zatím nerozhodl.

