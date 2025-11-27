Nový magazín právě vychází!

Jan Palaščák: Slovensko vs. EU aneb spor o ruský plyn

Slovenská vláda se měla na svém včerejším zasedání zabývat žalobou na Evropskou unii za rozhodnutí ukončit import ruského plynu. Premiér Fico minulý týden pověřil hned tři resorty vypracováním analýzy tohoto kroku, není však zřejmé, zda bylo toto zadání vůbec myšleno vážně.

Opatření, které je součástí širší strategie s názvem REPowerEU, znemožňuje od prvního ledna uzavírat nové smlouvy s ruskými dodavateli, zatímco krátkodobé smlouvy budou muset být ukončeny do poloviny příštího roku a dlouhodobé kontrakty do začátku roku 2028. Co to znamená naše východní sousedy, po Maďarsku co do objemu dodávek nejvýznamnější odběratele ruského zemního plynu v EU? 

Slovensko čerpá ruský plyn především přes slovensko-maďarský plynovod, kterým do země proudí kolem 6 milionů metrů krychlových plynu denně. S tím, že se obě vlády nedávno dohodly na navýšení jeho kapacity ve směru na Slovensko o více než pětinu. Poté, co Ukrajina zastavila tranzit ruského plynu přes svoje území, proudí do země pod Tatrami právě touto cestou, tedy z plynovodu TurkStream.

Slovensko dále odebírá plyn převážně norské provenience z Německa přes českou soustavu, a to mezi 2,5 a 3 miliony kubíků denně. Z Itálie přes Rakousko berou Slováci dalších zhruba 1,8 milionů metrů krychlových plynu různého původu, například ze Severní Afriky, Kataru nebo Spojených Států. Čtvrtou tepnou ústící na Slovensko je spojka z polské Strachociny do Velkých Kapušan v Košickém kraji, kterou však tři roky po přestřižení pásky proudí plyn zatím jen na sever, alespoň podle veřejně dostupných informací.

Přitom před eskalací války na Ukrajině v roce 2022 pokrýval ruský plyn přibližně 85 procent spotřeby země, zatímco za letošek by to podle neoficiálních vyjádření mohlo být kolem 30 procent. Pokud je to pravda, tak Slováci dovoz z Ruska omezili o téměř dvě třetiny, tedy více než EU jako celek, pokud počítáme potrubní plyn i LNG (v období 2022-24 ze 40 na necelých 19 procent). Tato okolnost by případné žalobě Slovenska na EU mohla dodat jistou legitimitu, na druhou stranu nelze opomenout nepřehlédnutelnou vstřícnost až servilnost slovenské vlády vůči Rusku.

Podle vlastního vyjádření nemá společnost Slovenský plynárenský priemysel s ruskou stranou uzavřeny žádné krátkodobé kontrakty, ještě dva roky a měsíc tedy může ruský plyn do země proudit více méně beze změny. Otázkou je, zda a jak dobře se země připraví na 1. ledna 2028. Slovensko přitom nebude jediné, kdo bude čím dál naléhavěji řešit stejný problém. A nejde jen o Maďarsko, například Francie, Belgie a Španělsko jsou poměrně značně závislé na ruském LNG. Slovenská vláda se tedy bude muset snažit o co nejefektivnější koordinaci odpovídajících snah na unijní úrovni. 

Obecnou otázkou zůstává, nakolik jsou embarga a další opatření vůči importu ruských energií dodržována, a tedy do jaké míry jsou deklarované výsledky snižování závislosti na ruském plynu věrohodné. Řada nových „zázračných“ komoditních obchodníků, často také s prezencí v Česku, naznačuje, že i toto energetické embargo je stejně tak jako všechna předchozí v nemalé míře obcházeno. Nelze předpokládat, že ruská stínová flotila energetické komodity vozí pouze do „exotických“ destinací, odkud se nemohou nakonec dostat do Evropy.“

Kde vidíte jádro problému, který české firmy brzdí?

V každém ročníku Fast 50 se objeví dvě až tři nové firmy s výborným nápadem, takže talent rozhodně nechybí. Největší překážkou je však složitá administrativa spojená s podnikáním. Pro malé firmy je kvalitní management finančně náročný, a tak foundeři tráví příliš mnoho času řešením běžného provozu. To je výrazně znevýhodňuje.

Firmy z Fast 50 často rostou rychle, ale pak se dostanou do stádia, kde potřebují skočit na další úroveň. Co by měly dělat?

Letošní ročník se ukázal, že některé firmy uspěly právě díky tomu, že míří na velmi úzký segment, jako již zmíněný Oddin.gg nebo FTMO. To může být pro mladé firmy dobrá cesta: nesnažit se oslovit celý trh, ale být nejlepší v konkrétní, jasně definované oblasti. A druhou možností je přemýšlet o expanzi do zahraničí dřív, než bývá zvykem. Je to samozřejmě náročné, hodně drahé a ne vždycky to vyjde, ale jiná cesta není. Český rybníček je prostě moc malý.

video

Dělat dlouhodobé plány je těžké, naštěstí Češi umějí improvizovat, říká šéf Deloitte Svoboda

Newstream TV

Mnohé české firmy vyrostly a expandují za hranice. Češi byli v některých sektorech, jako je energetika či zbraně, předvídavější než spousta západních hráčů. Je to rychlostí rozhodovacích procesů i improvizace, které tu jsou historicky dané, řekl country leader Deloitte Česká republika Miroslav Svoboda v pořadu Newstream Business Talk.

Tereza Zavadilová

Přečíst článek

Když už firmy vyrostou, často své aktivity přesouvají do jiných zemí. Proč?

Důvodů je několik a všechny jsou strukturální. Zaprvé trh s kapitálem, v zahraničí je dostupnější, větší a investoři mají výrazně hlubší technologickou expertizu. Zadruhé trh s talenty a prostředí pro IPO, v Česku stále pracujeme se základní podobou ESOPů, zatímco na vyspělejších trzích je equity jasným nástrojem motivace a firmy ho umí lépe využívat. Třetím důvodem je přístup státu k podpoře výzkumu a vývoje. Česká republika dostatečně nepodporuje výzkum a vývoj v soukromém sektoru. Příkladem může být nevyjasněný výklad v oblasti daňového odpočtu. Firmy, které dělají unikátní vývoj jsou místo podpory ze strany státu podrobovány náročným, zdlouhavým a přísným kontrolám, které často kvůli administrativním pochybením končí doměřením daně a vysokými sankcemi.

Co z toho vyplývá pro české firmy, které chtějí dlouhodobě uspět?

Doporučení je jednoznačné: škálujte a expandujte do zahraničí. Nečekejte na to, až domácí trh vyčerpáte. Budujte technologie s globálním potenciálem, zajistěte si kvalitní řízení a nastavte struktury tak, aby růst nebyl limitovaný tím, že firma musí řešit každodenní operativu. A hlavně: připravte se na to, že expanze bude drahá a náročná, ale bez ní nelze vybudovat firmu, která ve světové konkurenci obstojí.

Vidíte ve Fast 50 signály, že na to české firmy mají?

Určitě ano. Každý rok se objevují projekty s výraznou technologickou ambicí a schopností prorazit. Letos to bylo vidět nejen v hlavní kategorii, ale i v dalších částech programu. V Companies to Watch uspěly české firmy Webout You a DynaNIC, v Impact Stars byly oceněny Soulmio, VR Life a Flowpay, který navíc zvítězil i ve speciální kategorii AI Value Driver. To ukazuje, že potenciál tu určitě je – otázkou je spíš to, zda dokážeme vytvořit takové podmínky, aby tyto firmy mohly růst a přitom nemusely přesídlit do zahraničí.

