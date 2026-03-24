Stát půjde víc do mínusu: Babiš připustil vyšší schodek

Andrej Babiš
Premiér Andrej Babiš (ANO) v rozhovoru pro Blesk.cz připustil, že státní rozpočet v příštím roce bude mít vyšší schodek než letos. Zdůvodnil to potřebou investic. První rozpočet, který předložila a prosadila Babišova koaliční vláda, počítá se schodkem 310 miliard korun. Minulý týden ho podepsal prezident Petr Pavel, účinný je od soboty, což znamenalo konec rozpočtového provizoria. Možnost, že výše příštího schodku přesáhne tu letošní, připustil Babiš už v sobotním Týdnu v politice České televize.

„Samozřejmě, protože my vlastně začínáme,“ reagoval Babiš na dotaz, proč bude příští rok schodek vyšší než letos. „Představte si, že máte nějaký podnikatelský záměr a jdete investovat. Tak nejdřív investujete, vznikne vám nějaký dluh. A když ta investice začne fungovat, tak vám začne přinášet peníze, které můžete vlastně použít jako příjem do toho rozpočtu,“ dodal.

Výši schodku tak podle Babiše určí investice, které Česko potřebuje. „Musíme investovat do zdravotnictví, to je na prvním místě, do duševního zdraví, musíme pokračovat v dopravní infrastruktuře. Musíme samozřejmě investovat do bezpečnosti. Uvidíme, jak to všechno vyjde,“ uvedl. Ačkoliv je teprve březen, kabinet podle něj už o příštím rozpočtu musí začít mluvit.

O investicích mluví celá Evropa, dodal Babiš. „Investice jsou na prvním místě, podle toho budeme stavět i ten rozpočet na příští rok,“ dodal premiér. V rozhovoru, který ČT odvysílala o víkendu, Babiš uvedl, že schodek bude „velké číslo“. „Já nevím, vyloučit se to nedá,“ reagoval na dotaz, zda bude schodek vyšší než letos.

Babiš se vyjádřil k víkendové demonstraci

Premiér Andrej Babiš (ANO) respektuje víkendovou protivládní demonstraci spolku Milion chvilek, na kterou podle organizátorů dorazilo na pražskou Letnou minimálně čtvrt milionu lidí. V rozhovoru pro Blesk.cz uvedl, že vláda kvůli protestu žádné změny nechystá, protože je přesvědčená, že postupuje správně. Odmítl také komentovat účast manželky prezidenta Evy Pavlové.

Dalibor Martínek: Voliči chtějí plnokrevnou ODS, opozici k Babišovi. Zatím mají slabý vývar

Poslanci ODS navrhli zrušení zákona, který zakazuje prodej v maloobchodě o vybraných svátcích. Blíží se Velikonoce, krámy budou opět zavřené. V ODS se to zdálo být jako dobré téma ke zviditelnění se. Měla to být podpora podnikatelů. Ale ouha.

Nejlepší důchodový systém na světě má Nizozemsko. Česko by mohlo být dvacáté

Dalibor Martínek: Čeští důchodci si žijí jako v ráji. Babiš jim podkuřuje, brání rozvoji země

Dohoda EU–Austrálie nahrává Česku. Vydělá i moravský výrobce letadel

Dnes dotažená dohoda o volném obchodu mezi EU a Austrálií podpoří český průmysl, ale i další odvětví tuzemské ekonomiky, jimž by se měl zlepšit odbyt a konkurenční podmínky na australském trhu. Evropská komise v jejím důsledku očekává nárůst vývozu zboží z EU do Austrálie až o třetinu.

Česko do Austrálie vyváží hlavně stroje a silniční vozidla. Loni jich k protinožcům vyvezlo za více než 12 miliard korun, což odpovídalo více než 70 procentům tuzemského exportu do Austrálie roku 2025 (jehož hodnota celkově přesáhla 17 miliard korun). Hodnota vyvezených silničních vozidel představovala z uvedené sumy přibližně dvanácti miliard zhruba 4,2 miliardy korun, vyplývá dále z dat ČSÚ.

Dohoda by měla podpořit také tuzemské malé a střední podniky. Vyšší odbyt může očekávat například rodinná firma BRM AERO, která do Austrálie vyváží letadla určená k rekreačnímu létání. Jsou využívaná také v leteckých školách – v řídce osídlené Austrálii s řadou odlehlých oblastí disponuje pilotním průkazem k rekreačnímu létání takřka 10 tisíc lidí.

Dohoda o volném obchodu mezi EU a Austrálií zjednoduší společnosti BRM Brno vývoz k protinožcům, neboť například sjednocuje testovací požadavky, takže nebude muset podstupovat testování svých strojů zvlášť v EU a zvlášť v Austrálii. Navíc redukce australské celní sazby na strojírenskou produkci umožní brněnské firmě prodávat své výrobky za ještě konkurenceschopnější cenu.

Konec cel téměř na vše. EU a Austrálie uzavřely průlomový pakt

Evropská unie a Austrálie po letech vyjednávání podepsaly obchodní dohodu, která podle Evropské komise odstraní téměř všechna cla na vývoz evropského zboží. Předsedkyně komise Ursula von der Leyenová a australský premiér Anthony Albanese v Canbeře oznámili rovněž uzavření úmluvy o bezpečnostní a obranné spolupráci, informovala exekutiva EU. Obě strany se dále dohodly na čtyřech velkých projektech v oblasti těžby vzácných zemin, včetně lithia a wolframu.

Propad zlata neodrazuje. Analytici dál sází na růst k 10 tisícům dolarů

Zlato se po prudkém výprodeji dostalo pevně do medvědího trhu, část analytiků však současný pokles nevnímá jako zásadní obrat trendu. Naopak jej považuje za krátkodobou korekci a příležitost k nákupu.

„Čistý celní chaos". Evropa varuje Trumpa, že obchodní dohody s USA jsou v ohrožení

Další podezření z úniku informací: AfD může předávat citlivé informace Rusku i Číně

Přístup německé strany Alternativa pro Německo (AfD) k důvěrným dokumentům Evropské unie vyvolává mezi diplomaty a politiky obavy z možného úniku citlivých informací do Ruska. Upozornil na to web Politico s odkazem na zdroje z diplomatických kruhů i německého parlamentu.

Němečtí poslanci včetně zástupců AfD mají přístup do databáze EuDoX, která obsahuje tisíce unijních dokumentů – od podkladů pro summity až po záznamy z jednání velvyslanců o klíčových geopolitických otázkách, například financování Ukrajiny ze zmrazených ruských aktiv.

Podle některých politiků existují oprávněná podezření, že by informace mohly unikat do Ruska či Číny. „Máme stranu, u níž existují důvodné obavy z úniků informací,“ uvedl předseda výboru Bundestagu pro záležitosti EU Anton Hofreiter.

Tyto obavy podle diplomatů ovlivňují i samotné fungování unijních jednání. Členské státy stále častěji volí menší formáty schůzek a sdílení informací omezují. „Jsme opatrní při sdílení citlivých informací mezi 27 státy. Je tu maďarský faktor a faktor AfD,“ uvedl jeden z diplomatů.

Podle něj si dnes žádný velvyslanec nemůže být jistý, že citlivé informace sdělené v rámci jednání Coreperu neskončí v Rusku nebo Číně. Jiný diplomat pak situaci popsal slovy, že přístup AfD k materiálům „zanechává v bezpečnostním systému obrovskou díru ve tvaru Putina“.

Maďarsko, Rusko a slovenské volby: unikl přepis kontroverzního hovoru

Maďarsko podle investigativního novináře Szabolcse Panyie v roce 2020 pomáhalo zajistit tehdejšímu slovenskému premiérovi Peteru Pellegrinimu schůzku s ruským premiérem Michailom Mišustinem. Budapešť si od tohoto kroku slibovala volební vítězství strany Směr-SD, kterou dnes vede slovenský premiér Robert Fico. Panyi nyní zveřejnil údajný přepis odposlechu telefonátu mezi maďarským ministrem zahraničí Péterem Szijjártóem a jeho ruským protějškem Sergejem Lavrovem.

Obavy z úniků přicházejí i v době, kdy média informovala o podezření, že Maďarsko předávalo Moskvě informace z jednání EU. Budapešť tato obvinění odmítla jako nepravdivá.

Samotná AfD jakékoli předávání informací do zahraničí odmítá. „Nebudeme komentovat nepodložená obvinění,“ uvedl její mluvčí.

Databáze EuDoX, do níž má přístup zhruba 5000 uživatelů z řad poslanců a jejich asistentů, byla v Německu zavedena jako nástroj kontroly vlády. Obsahuje přibližně 25 tisíc dokumentů ročně, většinou s nejnižším stupněm utajení.

Podle některých expertů proto systém neobsahuje vysoce citlivé informace a vláda si je vědoma rizika úniků. Přesto část německých zákonodárců varuje, že přístup AfD představuje bezpečnostní problém.

Konec soukromí? Rusko tlačí občany do vlastní aplikace a buduje digitální železnou oponu

Rusko prosazuje u občanů svou komunikační platformu Max, která nemá šifrování, masivní propagační kampaní a současně blokováním dvou nejoblíbenějších komunikačních aplikací v zemi – WhatsAppu a Telegramu. Zavedení aplikace přitom vyvolalo mezi kritiky a skupinami zabývajícími se digitálními právy obavy, že Moskva bude Max využívat ke sledování občanů a k dalšímu omezování digitálních vazeb se Západem, píše agentura AFP.

Poukazují například na kontakty některých politiků AfD s ruskou ambasádou, jejich cesty do Moskvy nebo přebírání ruských narativů. Zmiňují také případy, kdy strana prostřednictvím parlamentních dotazů získávala informace o bezpečnostních otázkách, například o obraně proti dronům nebo přepravě zbraní na Ukrajinu.

Obavy posílil i případ z letošního roku, kdy byl bývalý asistent europoslance AfD Maximiliana Kraha odsouzen za špionáž pro Čínu.

Správa Bundestagu již podle poslanců přijala některá opatření, například omezila přístup některých zaměstnanců AfD do budov či parlamentních IT systémů. Diskuse o bezpečnosti a sdílení informací však podle diplomatů pokračují, zatím především neformálně v zákulisí jednání.

