Stát půjde víc do mínusu: Babiš připustil vyšší schodek
Premiér Andrej Babiš (ANO) v rozhovoru pro Blesk.cz připustil, že státní rozpočet v příštím roce bude mít vyšší schodek než letos. Zdůvodnil to potřebou investic. První rozpočet, který předložila a prosadila Babišova koaliční vláda, počítá se schodkem 310 miliard korun. Minulý týden ho podepsal prezident Petr Pavel, účinný je od soboty, což znamenalo konec rozpočtového provizoria. Možnost, že výše příštího schodku přesáhne tu letošní, připustil Babiš už v sobotním Týdnu v politice České televize.
„Samozřejmě, protože my vlastně začínáme,“ reagoval Babiš na dotaz, proč bude příští rok schodek vyšší než letos. „Představte si, že máte nějaký podnikatelský záměr a jdete investovat. Tak nejdřív investujete, vznikne vám nějaký dluh. A když ta investice začne fungovat, tak vám začne přinášet peníze, které můžete vlastně použít jako příjem do toho rozpočtu,“ dodal.
Investice na prvním místě
Výši schodku tak podle Babiše určí investice, které Česko potřebuje. „Musíme investovat do zdravotnictví, to je na prvním místě, do duševního zdraví, musíme pokračovat v dopravní infrastruktuře. Musíme samozřejmě investovat do bezpečnosti. Uvidíme, jak to všechno vyjde,“ uvedl. Ačkoliv je teprve březen, kabinet podle něj už o příštím rozpočtu musí začít mluvit.
O investicích mluví celá Evropa, dodal Babiš. „Investice jsou na prvním místě, podle toho budeme stavět i ten rozpočet na příští rok,“ dodal premiér. V rozhovoru, který ČT odvysílala o víkendu, Babiš uvedl, že schodek bude „velké číslo“. „Já nevím, vyloučit se to nedá,“ reagoval na dotaz, zda bude schodek vyšší než letos.
„My to děláme dobře.“ Babiš se vyjádřil k víkendové demonstraci
Politika
Premiér Andrej Babiš (ANO) respektuje víkendovou protivládní demonstraci spolku Milion chvilek, na kterou podle organizátorů dorazilo na pražskou Letnou minimálně čtvrt milionu lidí. V rozhovoru pro Blesk.cz uvedl, že vláda kvůli protestu žádné změny nechystá, protože je přesvědčená, že postupuje správně. Odmítl také komentovat účast manželky prezidenta Evy Pavlové.
Poslanci ODS navrhli zrušení zákona, který zakazuje prodej v maloobchodě o vybraných svátcích. Blíží se Velikonoce, krámy budou opět zavřené. V ODS se to zdálo být jako dobré téma ke zviditelnění se. Měla to být podpora podnikatelů. Ale ouha.
Dalibor Martínek: Voliči chtějí plnokrevnou ODS, opozici k Babišovi. Zatím mají slabý vývar
Názory
Poslanci ODS navrhli zrušení zákona, který zakazuje prodej v maloobchodě o vybraných svátcích. Blíží se Velikonoce, krámy budou opět zavřené. V ODS se to zdálo být jako dobré téma ke zviditelnění se. Měla to být podpora podnikatelů. Ale ouha.
