Zbavte Bystroně imunity, žádají Němci Evropský parlament

Nejvyšší státní zastupitelství v Mnichově požádalo Evropský parlament, aby zbavil imunity europoslance Alternativy pro Německo (AfD) Petra Bystroně kvůli podezření z korupce a praní špinavých peněz, uvedla agentura DPA.

Reklama

V Česku narozený politik totiž čelí podezření, že od proruského serveru Voice of Europe, který působil z Prahy, přijímal úplatky, aby se angažoval ve prospěch Ruska. Bystroň popírá, že by se dopustil čehokoliv nezákonného.

Jedenapadesátiletý Bystroň byl členem Spolkového sněmu, než se stal europoslancem. Německý zákonodárný sbor ho v květnu zbavil imunity, a policie pak opakovaně prohledala několik nemovitostí v Berlíně a v Mnichově. Europoslanecký mandát ale pro politika znamená novou imunitu. Jestli jí ho EP zbaví, se ukáže v příštích týdnech.

Podle serveru Die Zeit Bystroň plánoval, jak rozšířit vliv proruského serveru v Evropě a s jeho provozovatelem diskutoval o tom, co na něm má být zveřejněno. Navíc podle médií existuje nahrávka, která Bystroně zachycuje při přebírání 20 tisíc eur (494 tisíc korun) od ruského propagandisty Arťoma Marčevského. Za podezřelou mají němečtí vyšetřovatelé také například transakci, při níž 20. března 2023 vložil Bystroň na konto své z velké části neaktivní obuvnické firmy 30 tisíc eur (740 tisíc korun) a ten samý den celou částku zase ve 200eurových bankovkách vybral.

Lavrov: Zahráváte si s ohněm, třetí světová válka by se neomezila jen na Evropu Politika Západ si zahrává s ohněm, když uvažuje o tom, že by Ukrajině povolil použít zbraně, které od něj získala, k útokům v hloubi ruského území, uvedl ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov. Spojené státy podle agentury Reuters varoval, že třetí světová válka by se neomezila na Evropu. ČTK Přečíst článek

Reklama