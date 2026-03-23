Úniky z Bruselu? Diplomaté se kvůli Maďarsku scházejí v utajených formátech
Zprávy o tom, že maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó měl informovat Rusko o jednáních Evropské unie, nepřekvapily část diplomatů. Podle serveru Politico se totiž členské státy i jejich partneři už delší dobu scházejí v užších formátech právě kvůli obavám z úniků citlivých informací.
Deník The Washington Post s odvoláním na své zdroje uvedl, že Szijjártó během přestávek na unijních schůzkách telefonicky informoval Moskvu o průběhu jednání. Ruskému ministrovi zahraničí Sergeji Lavrovovi měl sdělovat, co se projednává i jaká řešení jsou ve hře. Maďarský ministr tato tvrzení odmítá.
Polský premiér Donald Tusk uvedl, že podobné informace nejsou žádným překvapením. „Podezření máme už dlouho,“ napsal na síti X a dodal, že i proto sám sdílí jen nezbytné minimum informací.
The news that Orbán’s people inform Moscow about EU Council meetings in every detail shouldn’t come as a surprise to anyone. We’ve had our suspicions about that for a long time. That’s one reason why I take the floor only when strictly necessary and say just as much as necessary.— Donald Tusk (@donaldtusk) March 22, 2026
Nové formáty
Podle Politica představuje riziko zahraničního špehování zásadní problém pro ambice EU být hlavním fórem pro diskuse o bezpečnosti. Jeden z evropských diplomatů potvrdil, že kvůli obavám z „méně loajálních“ států se klíčová jednání přesouvají do menších skupin. Patří mezi ně například formáty E3, E4, Výmarský trojúhelník nebo NB8.
Na možné úniky upozorňovali diplomaté už dříve. Bývalý litevský ministr zahraničí Gabrielius Landsbergis uvedl, že byl v roce 2024 varován před tím, že Maďarsko může předávat informace Rusku. On i další účastníci jednání proto podle něj začali sdílení citlivých informací omezovat, pokud byl Szijjártó přítomen.
Maďarská vláda obvinění odmítá. Ministr pro Evropu János Bóka označil informace za lživé a za „zoufalou reakci“ na rostoucí podporu Orbánovy strany Fidesz před volbami.
Evropská unie ale podle diplomatických zdrojů pravděpodobně nepřijme žádnou formální reakci. Jakýkoli krok by totiž mohl být v Maďarsku využit v předvolební kampani. „Nikdo nechce před 12. dubnem přilévat olej do ohně,“ uvedl jeden z diplomatů.
Parlamentní volby v Maďarsku se uskuteční právě 12. dubna. Podle průzkumů by v nich mohla vládní stranu Fidesz porazit opoziční strana Tisza vedená europoslancem Péterem Magyarem.