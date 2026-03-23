Maďarsko, Rusko a slovenské volby: unikl přepis kontroverzního hovoru
Maďarsko podle investigativního novináře Szabolcse Panyie v roce 2020 pomáhalo zajistit tehdejšímu slovenskému premiérovi Peteru Pellegrinimu schůzku s ruským premiérem Michailom Mišustinem. Budapešť si od tohoto kroku slibovala volební vítězství strany Směr-SD, kterou dnes vede slovenský premiér Robert Fico. Panyi nyní zveřejnil údajný přepis odposlechu telefonátu mezi maďarským ministrem zahraničí Péterem Szijjártóem a jeho ruským protějškem Sergejem Lavrovem.
Pellegrini, který se s Mišustinem krátce před slovenskými volbami v únoru 2020 skutečně setkal, tvrzení o zprostředkování schůzky přes maďarskou diplomacii nekomentoval. Uvedl pouze, že se nenechá zatáhnout do předvolební kampaně v Maďarsku.
Panyi zveřejnil materiál poté, co maďarský premiér Viktor Orbán sdílel na facebooku článek o údajné novinářově spolupráci se zahraničními tajnými službami.
Slovenský deník Sme připomněl, že kauza není nová. Panyi už v roce 2024 publikoval část informací o komunikaci mezi šéfy maďarské a ruské diplomacie, nyní však zveřejnil celý údajný přepis bez redakčních úprav. Podle Sme jde o jeden z nejsilnějších důkazů o tom, že se Směr-SD pokoušel s ruskou pomocí ovlivnit slovenské parlamentní volby v únoru 2020. Ty však strana vedená Pellegrinim nakonec nevyhrála.
Rusko prosazuje u občanů svou komunikační platformu Max, která nemá šifrování, masivní propagační kampaní a současně blokováním dvou nejoblíbenějších komunikačních aplikací v zemi – WhatsAppu a Telegramu. Zavedení aplikace přitom vyvolalo mezi kritiky a skupinami zabývajícími se digitálními právy obavy, že Moskva bude Max využívat ke sledování občanů a k dalšímu omezování digitálních vazeb se Západem, píše agentura AFP.
Konec soukromí? Rusko tlačí občany do vlastní aplikace a buduje digitální železnou oponu
Politika
„Kdykoli, kamaráde“
Ve stejných volbách neuspěla ani Slovenská národní strana (SNS), která se nedostala do parlamentu. Z přepisu vyplývá, že Szijjártó v rozhovoru s Lavrovem zdůrazňoval, jak důležité je, aby SNS překročila pětiprocentní hranici potřebnou pro vstup do parlamentu.
Kauza se znovu dostává do popředí v době, kdy Evropská komise požaduje po Maďarsku vysvětlení podezření, že Szijjártó pravidelně informoval Rusko o jednáních EU. Podle listu The Washington Post tak měl činit během přestávek na schůzkách s evropskými kolegy. Maďarsko navíc čekají v dubnu parlamentní volby, ve kterých by Orbánovu stranu Fidesz mohla porazit opoziční Tisza vedená Péterem Magyarem.
„Jak víte, 29. února budou na Slovensku volby a pro nás má klíčový význam, aby tamní koalice mohla pokračovat,“ říká Szijjártó v roce 2020 podle přepisu Lavrovovi. Ruský ministr na žádost o zprostředkování setkání s Mišustinem reaguje slovy, že jde o velkou prosbu, kterou však předá. Rozhovor končí poděkováním maďarské strany a Lavrovovou odpovědí: „Kdykoli, kamaráde.“
Zákon o zahraničních vazbách neziskových organizací nechystá ani ministerstvo spravedlnosti, ani vláda, řekl po jednání kabinetu ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO). Přehled o dotacích neziskových organizací z veřejných peněz pak zajistí vyhláška ministerstva financí. K přípravě předpisu o zahraničních vazbách se před dvěma týdny přihlásil předseda PRO Jindřich Rajchl z poslaneckého klubu vládní SPD.
Vláda couvá od zákona o neziskovkách. Žádný předpis nechystá, říká Tejc
Politika
Panyi uvedl, že zveřejněním přepisu reaguje na jiný odposlech, který se týká jeho komunikace se zdrojem. Maďarský provládní portál Mandiner tvrdí, že cizí rozvědky získaly přístup k telefonu Szijjártóa právě s pomocí novináře. Do kauzy podle něj figuruje také Anita Orbánová, kterou označil za konspirátorku. Ta není s premiérem Orbánem příbuzná a opoziční lídr Magyar ji zvažuje jako budoucí ministryni zahraničí.
Orbán sdílel článek Mandineru na facebooku a označil odposlech člena vlády za vážný útok na Maďarsko. Podle agentury MTI zároveň nařídil ministerstvu spravedlnosti, aby věc neprodleně prošetřilo.
Szijjártó na volebním mítinku ve městě Zalaegerszeg prohlásil, že Maďarsko se nepoddá špionáži, vyhrožování ani zahraničnímu vměšování. „Osa Brusel–Berlín–Kyjev se rozhodla, že v Maďarsku se musí změnit vláda,“ uvedl. Opoziční Tiszu označil za proukrajinskou a slíbil, že pokud Fidesz zůstane u moci, země se nenechá zatáhnout do války na Ukrajině, nebude posílat peníze do Kyjeva a nepodpoří vstup Ukrajiny do Evropské unie.