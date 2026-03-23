Maďarsko, Rusko a slovenské volby: unikl přepis kontroverzního hovoru

Peter Pellegrini a Robert Fico
Maďarsko podle investigativního novináře Szabolcse Panyie v roce 2020 pomáhalo zajistit tehdejšímu slovenskému premiérovi Peteru Pellegrinimu schůzku s ruským premiérem Michailom Mišustinem. Budapešť si od tohoto kroku slibovala volební vítězství strany Směr-SD, kterou dnes vede slovenský premiér Robert Fico. Panyi nyní zveřejnil údajný přepis odposlechu telefonátu mezi maďarským ministrem zahraničí Péterem Szijjártóem a jeho ruským protějškem Sergejem Lavrovem.

Pellegrini, který se s Mišustinem krátce před slovenskými volbami v únoru 2020 skutečně setkal, tvrzení o zprostředkování schůzky přes maďarskou diplomacii nekomentoval. Uvedl pouze, že se nenechá zatáhnout do předvolební kampaně v Maďarsku.

Panyi zveřejnil materiál poté, co maďarský premiér Viktor Orbán sdílel na facebooku článek o údajné novinářově spolupráci se zahraničními tajnými službami.

Slovenský deník Sme připomněl, že kauza není nová. Panyi už v roce 2024 publikoval část informací o komunikaci mezi šéfy maďarské a ruské diplomacie, nyní však zveřejnil celý údajný přepis bez redakčních úprav. Podle Sme jde o jeden z nejsilnějších důkazů o tom, že se Směr-SD pokoušel s ruskou pomocí ovlivnit slovenské parlamentní volby v únoru 2020. Ty však strana vedená Pellegrinim nakonec nevyhrála.

Konec soukromí? Rusko tlačí občany do vlastní aplikace a buduje digitální železnou oponu

Rusko prosazuje u občanů svou komunikační platformu Max, která nemá šifrování, masivní propagační kampaní a současně blokováním dvou nejoblíbenějších komunikačních aplikací v zemi – WhatsAppu a Telegramu. Zavedení aplikace přitom vyvolalo mezi kritiky a skupinami zabývajícími se digitálními právy obavy, že Moskva bude Max využívat ke sledování občanů a k dalšímu omezování digitálních vazeb se Západem, píše agentura AFP.

„Kdykoli, kamaráde“

Ve stejných volbách neuspěla ani Slovenská národní strana (SNS), která se nedostala do parlamentu. Z přepisu vyplývá, že Szijjártó v rozhovoru s Lavrovem zdůrazňoval, jak důležité je, aby SNS překročila pětiprocentní hranici potřebnou pro vstup do parlamentu.

Kauza se znovu dostává do popředí v době, kdy Evropská komise požaduje po Maďarsku vysvětlení podezření, že Szijjártó pravidelně informoval Rusko o jednáních EU. Podle listu The Washington Post tak měl činit během přestávek na schůzkách s evropskými kolegy. Maďarsko navíc čekají v dubnu parlamentní volby, ve kterých by Orbánovu stranu Fidesz mohla porazit opoziční Tisza vedená Péterem Magyarem.

„Jak víte, 29. února budou na Slovensku volby a pro nás má klíčový význam, aby tamní koalice mohla pokračovat,“ říká Szijjártó v roce 2020 podle přepisu Lavrovovi. Ruský ministr na žádost o zprostředkování setkání s Mišustinem reaguje slovy, že jde o velkou prosbu, kterou však předá. Rozhovor končí poděkováním maďarské strany a Lavrovovou odpovědí: „Kdykoli, kamaráde.“

Vláda couvá od zákona o neziskovkách. Žádný předpis nechystá, říká Tejc

Zákon o zahraničních vazbách neziskových organizací nechystá ani ministerstvo spravedlnosti, ani vláda, řekl po jednání kabinetu ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO). Přehled o dotacích neziskových organizací z veřejných peněz pak zajistí vyhláška ministerstva financí. K přípravě předpisu o zahraničních vazbách se před dvěma týdny přihlásil předseda PRO Jindřich Rajchl z poslaneckého klubu vládní SPD.

Panyi uvedl, že zveřejněním přepisu reaguje na jiný odposlech, který se týká jeho komunikace se zdrojem. Maďarský provládní portál Mandiner tvrdí, že cizí rozvědky získaly přístup k telefonu Szijjártóa právě s pomocí novináře. Do kauzy podle něj figuruje také Anita Orbánová, kterou označil za konspirátorku. Ta není s premiérem Orbánem příbuzná a opoziční lídr Magyar ji zvažuje jako budoucí ministryni zahraničí.

Orbán sdílel článek Mandineru na facebooku a označil odposlech člena vlády za vážný útok na Maďarsko. Podle agentury MTI zároveň nařídil ministerstvu spravedlnosti, aby věc neprodleně prošetřilo.

Szijjártó na volebním mítinku ve městě Zalaegerszeg prohlásil, že Maďarsko se nepoddá špionáži, vyhrožování ani zahraničnímu vměšování. „Osa Brusel–Berlín–Kyjev se rozhodla, že v Maďarsku se musí změnit vláda,“ uvedl. Opoziční Tiszu označil za proukrajinskou a slíbil, že pokud Fidesz zůstane u moci, země se nenechá zatáhnout do války na Ukrajině, nebude posílat peníze do Kyjeva a nepodpoří vstup Ukrajiny do Evropské unie.

Vstoupit na kapitálové trhy nebylo nikdy jednodušší. Stačí pár kliknutí v mobilní aplikaci a člověk se může stát spolumajitelem největších světových korporací. Tato snadná dostupnost však s sebou nese i určité riziko: pocit, že investování je jednoduchá hra, ve které nelze prohrát. Opak je pravdou. Budování kvalitního akciového portfolia je dlouhodobý proces, který spíše než sprint připomíná maraton. Vyžaduje disciplínu, neustálé vzdělávání a především schopnost odolat emocím v momentech, kdy trhy klesají.

Úspěšný start začíná ujasněním si vlastních cílů a časového horizontu. Předtím, než se vůbec zrealizuje první nákup akcií, by měl mít investor jasno v tom, kolik prostředků si může dovolit postrádat a jakou míru kolísání hodnoty svého majetku psychicky unese.

Investování na akciových trzích není vhodné pro každého a rozhodně nejde o „bezpečnou“ cestu k rychlému zbohatnutí. Jde o rizikovou aktivitu, která může vést k citelným finančním ztrátám, pokud se k ní přistupuje bez dostatečné přípravy.

Jak vybírat společnosti do portfolia?

Zkušení investoři se při výběru konkrétních titulů neřídí jen intuicí nebo tipy ze sociálních sítí. Základem je analýza fundamentů společnosti. To znamená sledovat, jakým způsobem firma vydělává peníze, jakou má pozici na trhu vůči konkurenci a zda je její dluhové zatížení udržitelné. Důležité je pochopit tzv. „příkop“ (moat) – tedy konkurenční výhodu, která firmu chrání před ostatními hráči v oboru.

Při studiu historických dat a výkonnosti jednotlivých titulů je však nutné mít na paměti zásadní pravidlo: Minulá výkonnost finančních instrumentů ani historické výzkumy nejsou zárukou ani spolehlivým indikátorem budoucích výnosů. To, že se určité akcii v posledních deseti letech dařilo, neznamená, že se jí bude dařit i v budoucnu. Tržní podmínky se mění a investor musí být připraven na scénáře, kdy realita zaostane za očekáváním.

Rozložení rizika jako základ přežití

Jednou z nejčastějších chyb nováčků je sázka na jednu kartu. Diverzifikace, tedy rozložení investice mezi více různých firem, sektorů a geografických oblastí, je základním nástrojem pro řízení rizika. Pokud investor vloží všechny prostředky do technologického sektoru a tento segment zasáhne krize, jeho ztráty budou drtivé. Pokud však portfolio obsahuje i tituly z energetiky, zdravotnictví nebo spotřebního zboží, mohou zisky v jedné oblasti kompenzovat poklesy v jiné.

Kromě klasických akcií se dnes často využívají i ETF (veřejně obchodované fondy), které umožňují nákup celého koše akcií najednou. Pro ty, kteří hledají specifičtější nástroje, existují i CFD (rozdílové smlouvy). Zde je však nezbytná maximální obezřetnost.

Varování ESMA: Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlé finanční ztráty. U 74–89 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.

Postupné budování a disciplína

Portfolio se nemá stavět naráz v jeden den. Strategie pravidelných nákupů (tzv. Dollar Cost Averaging) pomáhá průměrovat nákupní cenu a snižuje stres z toho, zda investor „trefil“ dno nebo vrchol trhu. Tento přístup vyžaduje platformu, která je intuitivní a nabízí širokou škálu nástrojů. Mezi takové patří například XTB, která investorům poskytuje přístup k tisícům akciových titulů z celého světa a analytické zázemí pro jejich vyhodnocování.

Každý investor je však individuální bytost s odlišnými potřebami. Neexistuje univerzální strategie, která by vyhovovala všem. Někdo preferuje dividendové tituly pro pravidelný příjem, jiný hledá růstové akcie s vyšší volatilitou. Vždy by se však mělo jednat o rozhodnutí podložené odbornou přípravou, nikoliv o hazard. Akciový trh dokáže být štědrý k těm, kteří mají jasný plán a rozumí rizikům, ale dokáže být velmi neúprosný k těm, kteří podcení přípravu a přecení své schopnosti.

Ropa zdražuje a energetické firmy vydělávají. Jenže jedna z nejvýkonnějších „ropných“ akcií posledních let vlastně žádnou ropu netěží. Texas Pacific Land vrty neprovozuje. Vlastní půdu – a inkasuje podíl z toho, co na ní vytěží jiní. Investorům tak nabízí zvláštní mix: stabilní příjmy bez nákladů, ale zároveň drahý růstový příběh.

Rychlý růst evropských akcií obranného průmyslu se zastavil. Investoři nyní čekají na důkazy, že rostoucí vojenské výdaje se skutečně promítají do zisků firem.

Nejhodnotnější veřejně obchodovaná společnost světa začíná mít problém. Investoři přestávají masivně nakupovat její akcie, což může být dílem vina přílišného nacenění, dílem sentimentem na trhu. S akciemi příliš nedokázaly pohnout ani mimořádně silná očekávání tržeb pro další roky.

Dalibor Martínek: Voliči chtějí plnokrevnou ODS, opozici k Babišovi. Zatím mají slabý vývar

Poslanci ODS navrhli zrušení zákona, který zakazuje prodej v maloobchodě o vybraných svátcích. Blíží se Velikonoce, krámy budou opět zavřené. V ODS se to zdálo být jako dobré téma ke zviditelnění se. Měla to být podpora podnikatelů. Ale ouha.

Kupkova strana narazila. V připomínkovém řízení Babišovo ministerstvo průmyslu lenivým mávnutím levé ruky uvedlo, že lidé jsou zvyklí nakoupit si potraviny den předem, a není proto potřeba měnit osvědčenou normu o zavírání obchodů. Asi má Havlíček pravdu, skutečně to není téma. Co hůř pro lídra opozice, ani odbory se za jeho návrh nepostavily. V jiných zemích Evropy je v neděli prostě zavřeno. Lidé s tím mají počítat.

Občanští demokraté svým návrhem chtěli ukázat, že jsou pořád na scéně, že bojují za zájmy podnikatelů. V tomto případě obchodníků. Po pravdě, obchodníkům je zcela jedno, zda se bude o vybraných státních svátcích prodávat nebo ne. Své marže si ohlídají bez ohledu na vrtochy politiků.

Statisíce lidí v ulicích jsou varováním. Ale ani dav na Letné není hlas národa. Stejně jako vláda nemůže protest smést jako hysterii. Česko zůstává rozdělené. Všichni to vědí, ale nikdo s tím nechce nic dělat. Znepřátelené strany situace zjevně baví.

Poslanci ODS v důvodové zprávě píšou, že zákonné zavření obchodů o některých svátcích zasahuje do práva na podnikání i do svobody podnikání. To je velmi vyhraněné tvrzení, jde přece jenom o pár dní otvírací doby obchodů. Ano, lidé často nevědí, kdy jsou obchody otevřené a kdy zavřené. Život ani ekonomika na tom nestojí.

Je tady přece spousta jiných témat. Daně, budoucnost energetiky, podpora podnikání, bydlení, zdravotnictví, obrana. Cokoliv. Všechno, co se týká života lidí. Má snad někdo radit politické straně, co má uchopit, a jak to propagovat? Pokud nemá strana jasně definovány priority a cesty, jak jich dosáhnout, je zbytečná.

Nenasytný vlčák? Zatím jen unavené štěně

Martin Kupka, když byl zvolen lídrem ODS, prohlašoval, že jeho strana jako nenasytný vlčák půjde Babišově koalici po krku, že několikrát objede celou zem. No, zatím hlavní opoziční partaj působí jako unavené štěně. Snaha o otevření obchodů o svátcích je slabé kafíčko, o které vlastně nikdo nestojí. Navíc, návrh bez šance na úspěch. To nevypadá na ostrou opozici, která bude řezat do živého.

Občanští demokraté ztrácejí v předvolebních modelech, už je předbíhají Starostové. Andrej Babiš dál všechny válcuje v předvolebních průzkumech. Má na Instagramu přes dvě stě tisíc sledujících. Martin Kupka ani desetinu. I o marketingu to je. Je však potřeba mít obsah, který se bude komunikovat. V ODS to už možná pochopili, ale zatím nic neudělali. Voliči demokratických stran jsou skeptičtí. Ani nová stínová vláda ODS s esy jako je poslanecký matador Petr Bendl nebo akademický ekonom Jan Skopeček nevzbuzují nadšený hýkot.

Jihočeský hejtman Martin Kuba po týdnech napětí, které v prosinci vyvolal po svém demonstrativním vystoupení z ODS, oznámil značku svého nového politického hnutí. Bude to Naše Česko.

ODS se pořád neprobrala z komatu, žije z minulosti, nenabízí budoucnost. Propadá se, není ostrá, nemá téma. Její voliči se smutně rozhlížejí po politickém spektru. Oportunisté již utekli k Babišovi, extrémisté k Macinkovi. Zbytek jede na setrvačník nebo rezignuje na svou občanskou volební povinnost.

Ve společnosti je přetlak. Dvě stě tisíc lidí na Letné je toho důkazem. Čeká se na nového spasitele před oligarchizací a hulvátstvím. Největší opoziční strana zatím spí. Otevírací doba obchodů není tématem, které by probudilo společnost z rezignace nad postupným ovládáním státu vypočítavým pragmatikem. Rukavice je hozená, ODS ji nezvedá.

