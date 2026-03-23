newstream.cz Politika Konec soukromí? Rusko tlačí občany do vlastní aplikace a buduje digitální železnou oponu

Rusko prosazuje u občanů svou komunikační platformu Max, která nemá šifrování, masivní propagační kampaní a současně blokováním dvou nejoblíbenějších komunikačních aplikací v zemi – WhatsAppu a Telegramu. Zavedení aplikace přitom vyvolalo mezi kritiky a skupinami zabývajícími se digitálními právy obavy, že Moskva bude Max využívat ke sledování občanů a k dalšímu omezování digitálních vazeb se Západem, píše agentura AFP.

„Veškerá data, která procházejí touto aplikací, lze považovat za data v rukou jejího vlastníka, v tomto případě tedy v rukou ruského státu,“ řekl Baptiste Robert, výzkumník v oblasti kybernetické bezpečnosti a ředitel francouzské společnosti Predicta Lab.

Aplikace, kterou v roce 2025 spustil ruský gigant v oblasti sociálních sítí VK (VKontaktě), je přirovnávána k čínské aplikaci WeChat, přičemž kombinuje funkce sociálních médií a zasílání zpráv s přístupem k vládním službám, systému digitálních průkazů totožnosti, bankovnictví a platbám. Oficiálně není povinná, ale úřady dávají jasně najevo, že život bez Maxu bude stále těžší.

Prezident Vladimir Putin tuto aplikaci propaguje jako „bezpečnější“ platformu, která splňuje ruské požadavky na „technologickou suverenitu“.

Moskva tuto agendu prosazuje už řadu let. „Vrcholí tím politika zaměřená na vytvoření svrchovaného internetu,“ řekla Mariëlle Wijermarsová, profesorka na Maastrichtské univerzitě, která se zabývá správou internetu. „Rusko chce internet restrukturalizovat, aby mohlo lépe kontrolovat, co se zveřejňuje, mimo jiné přesunutím všech Rusů na platformy, které jsou více pod kontrolou státu,“ dodala.

Podobnost s Telegramem

Od září je aplikace Max předem instalována na telefonech a tabletech prodávaných v Rusku. Její vzhled připomíná Telegram; nabízí soukromé zprávy i veřejné kanály. Na rozdíl od Telegramu a WhatsAppu je však zařazena na ruský „bílý seznam“ schválených digitálních služeb, které zůstávají online i během stále častějších nucených výpadků internetu, které Moskva označuje za nezbytné k maření ukrajinských odvetných útoků dronů.

Aplikace, která byla zpočátku dostupná pouze pro uživatele s ruskou nebo běloruskou SIM kartou, je nyní k dispozici v angličtině a pro uživatele s telefonními čísly ze 40 dalších zemí – těch, které Rusko považuje za přátelské, jako je Kuba, Pákistán nebo bývalé sovětské republiky ve Střední Asii.

Ukrajinci se do platformy chtějí infiltrovat

V Evropské unii nebo na Ukrajině dostupná není. To nicméně nezabránilo ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému, aby slíbil, že se jeho země do této aplikace infiltruje. Jedním z důvodů, proč se Rusko chce zbavit Telegramu, je to, že se stal platformou, kterou Ukrajina využívá k verbování Rusů pro sabotážní útoky.

V samotném Rusku jsou názory na ni rozdělené. „Můžete posílat zprávy, fotky a videa. Co víc potřebujete?“ prohlásila pětatřicetiletá učitelka tance Jekatěrina. Pětačtyřicetiletá lékařka Irina si však postěžovala, že je „nucena“ používat Max pro školní aktivity svých dětí a pro přístup na oficiální vládní online portál Gosuslugi, skrz který si její pacienti domlouvají vyšetření. Plánuje si proto koupit další SIM kartu, aby si mohla stáhnout Max na jiný telefon.

Velké podniky čelí obviněním, že nutí zaměstnance ke stažení této aplikace, a školy přesunuly veškerou komunikaci s rodiči na tuto platformu. Zároveň na Max přecházejí se svým obsahem celebrity a populární blogeři.

Dmitrij Zacharčenko, zakladatel ruské analytické agentury GRFN, přirovnává tuto agresivní kampaň k sovětským propagandistickým billboardům. Metoda cukru a biče přitom vede k nárůstu počtu stažení aplikace, která jich k březnu hlásila přes 100 milionů.

„Svrchovaný internet“

Spuštění aplikace Max přichází po několika letech ruské politické a technologické kampaně zaměřené na vybudování „svrchovaného internetu“, který by byl méně závislý na zahraničních službách a také vůči nim méně zranitelný. Ruský telekomunikační regulátor Roskomnadzor a bezpečnostní služby disponují stále většími pravomocemi k monitorování a blokování webových stránek, které považují za nebezpečné.

Max – na rozdíl od Telegramu a WhatsAppu – nepoužívá koncové šifrování a jeho podmínky použití uvádějí, že uživatelská data jsou ukládána výhradně na serverech v Rusku.

Pětatřicetiletá tlumočnice Varvara se tím neznepokojuje, neboť není „zahraničním agentem“ a nemá co skrývat, čímž narážela na nálepku, kterou Kreml používá k označování kritiků. Přesto se Maxu zbavila ve prospěch sítě IMO, méně populární aplikace vytvořené ve Spojených státech, která má šifrování.

Dvaatřicetiletá vědkyně Alexandra si odmítá Max stáhnout kvůli odporu k jeho silné propagaci. „Už tak nás všude sledují,“ prohlásila. Osmačtyřicetiletá Nataša projevila obecný pocit rezignace, pokud jde o budoucnost aplikace v Rusku. „Dříve nebo později nebude žádná alternativa,“ uvedla.

Válka na Ukrajině

Okupace je také válka, jen v jiné podobě, říká ukrajinská dokumentaristka ruských zločinů

Politika

nst

Přečíst článek

Vláda couvá od zákona o neziskovkách. Žádný předpis nechystá, říká Tejc

Jeroným Tejc
ČTK
ČTK
ČTK

Zákon o zahraničních vazbách neziskových organizací nechystá ani ministerstvo spravedlnosti, ani vláda, řekl po jednání kabinetu ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO). Přehled o dotacích neziskových organizací z veřejných peněz pak zajistí vyhláška ministerstva financí. K přípravě předpisu o zahraničních vazbách se před dvěma týdny přihlásil předseda PRO Jindřich Rajchl z poslaneckého klubu vládní SPD.

Kabinet v programovém prohlášení slibuje zřídit veřejný registr všech dotací pro neziskové organizace z veřejných rozpočtů, který bude zahrnovat nejen stát, ale i obce, kraje a svazky obcí. „Ten bod bude naplněn. Ministerstvo spravedlnosti bude spolugestorem v případě potřeby. Bude naplněn tím, že ministerstvo financí připraví vyhlášku o způsobu, termínech, rozsahu údajů předkládaných pro plnění státního rozpočtu,“ uvedl Tejc.

Pracovní verze předpisu o zahraničních vazbách, která unikla na veřejnost, se zaměřuje na činnost vykonávanou například ve veřejném, politickém, mediálním, vzdělávacím či akademickém prostoru, která je způsobilá ovlivnit veřejné mínění a debatu. Počítá s registrací fyzických i právnických osob.

Za zahraniční vazby označuje jednání ve prospěch zahraničního subjektu, ale třeba i výkon poradenské, analytické, komunikační, mediální či vzdělávací činnosti ve vazbě na zahraniční subjekt. Zákonu nemají podléhat média, pokud jsou založená podle českého právního řádu.

U organizací, které vyvíjejí politickou činnost a jsou financované ze zahraničí, slibuje vláda zavést povinnost tuto skutečnost transparentně označovat v programovém prohlášení. Tejc dnes zdůraznil, že na předpisu uniklém do médií se ministerstvo nijak nepodílelo.

Ministerstvo ani vláda nechystají žádný předpis proti neziskovým organizacím, ať už inspirovaný v Rusku či třeba USA, dodal ministr. „My jsme se dnes dohodli na tom, že budeme plnit programové prohlášení, a to dělám i jako člen vlády. Programové prohlášení rozhodně s žádným takovým zákonem nepočítá a já jsem toho názoru, že počítat nemá,“ uvedl Tejc.

Zástupci neziskových organizací návrh kritizují. Opozice vyzvala premiéra Andreje Babiše (ANO), aby přípravu zákona zastavil. Podle premiéra by se povinná registrace neziskových organizací se zahraničními vazbami vztahovala jen na ty, které se pokoušejí ovlivňovat politiku.

Česká EAG rozšiřuje byznys. V Belgii přebírá klíčový software pro automobilové dealery

Česká EAG rozšiřuje byznys. V Belgii přebírá klíčový software pro automobilové dealery
EAG, užito se svolením
nst
nst

Česká technologická skupina EAG rozšiřuje své aktivity v západní Evropě. V Belgii dokončila akvizici společnosti Automotive Systems, která dodává podnikový software pro automobilové dealery. Hodnota transakce se pohybuje ve středních stovkách milionů korun.

Automotive Systems vyvíjí software iReach, který využívá více než 700 dealerství a 11 tisíc uživatelů. Na belgickém trhu ho používají více než dvě třetiny automobilek, silnou pozici má firma také v Lucembursku a Švýcarsku. EAG tak akvizicí získává významný podíl na vyspělém trhu a zároveň si otevírá prostor pro další expanzi, například do Francie či Nizozemska.

„Belgický trh je pro nás strategicky důležitý,“ uvedl člen představenstva EAG Petr Kratochvíl. Podle něj firma vstupuje do segmentu, kde už má silnou pozici ve střední Evropě, a zároveň si vytváří základ pro další růst na západních trzích.

EAG působí v regionu Beneluxu už od roku 2022, kdy získala platformu Fastback pro obchodování s ojetými vozy. Ta se nyní doplňuje s dalšími službami skupiny, které pokrývají celý životní cyklus automobilu – od prodeje a financování přes servis až po následný prodej.

Transakci firma financovala částečně z vlastních zdrojů, zbytek zajistily evropské fondy Kartesia a CVI. Podle investičního manažera Kartesie Toona Van Coillieho má digitalizace v automotive sektoru výrazný růstový potenciál.

Po převzetí plánuje EAG software iReach dále rozvíjet a začlenit ho do své platformy Omnetic. Firma chce využít i vlastní data a nové technologie, včetně umělé inteligence, k posílení své konkurenční pozice.

Přechod společnosti Automotive Systems do skupiny EAG podpoří i dosavadní majitel Jacques Beherman, jehož firma zůstane významným klientem.

EAG zároveň očekává, že díky akvizici zvýší v roce 2026 svůj provozní zisk EBITDA o třetinu na zhruba 30 milionů eur, tedy bezmála tři čtvrtě miliardy korun. Další růst chce firma zajistit jak organicky, tak prostřednictvím dalších akvizic v Evropě.

