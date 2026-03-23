Konec soukromí? Rusko tlačí občany do vlastní aplikace a buduje digitální železnou oponu
Rusko prosazuje u občanů svou komunikační platformu Max, která nemá šifrování, masivní propagační kampaní a současně blokováním dvou nejoblíbenějších komunikačních aplikací v zemi – WhatsAppu a Telegramu. Zavedení aplikace přitom vyvolalo mezi kritiky a skupinami zabývajícími se digitálními právy obavy, že Moskva bude Max využívat ke sledování občanů a k dalšímu omezování digitálních vazeb se Západem, píše agentura AFP.
„Veškerá data, která procházejí touto aplikací, lze považovat za data v rukou jejího vlastníka, v tomto případě tedy v rukou ruského státu,“ řekl Baptiste Robert, výzkumník v oblasti kybernetické bezpečnosti a ředitel francouzské společnosti Predicta Lab.
Aplikace, kterou v roce 2025 spustil ruský gigant v oblasti sociálních sítí VK (VKontaktě), je přirovnávána k čínské aplikaci WeChat, přičemž kombinuje funkce sociálních médií a zasílání zpráv s přístupem k vládním službám, systému digitálních průkazů totožnosti, bankovnictví a platbám. Oficiálně není povinná, ale úřady dávají jasně najevo, že život bez Maxu bude stále těžší.
Prezident Vladimir Putin tuto aplikaci propaguje jako „bezpečnější“ platformu, která splňuje ruské požadavky na „technologickou suverenitu“.
Moskva tuto agendu prosazuje už řadu let. „Vrcholí tím politika zaměřená na vytvoření svrchovaného internetu,“ řekla Mariëlle Wijermarsová, profesorka na Maastrichtské univerzitě, která se zabývá správou internetu. „Rusko chce internet restrukturalizovat, aby mohlo lépe kontrolovat, co se zveřejňuje, mimo jiné přesunutím všech Rusů na platformy, které jsou více pod kontrolou státu,“ dodala.
Podobnost s Telegramem
Od září je aplikace Max předem instalována na telefonech a tabletech prodávaných v Rusku. Její vzhled připomíná Telegram; nabízí soukromé zprávy i veřejné kanály. Na rozdíl od Telegramu a WhatsAppu je však zařazena na ruský „bílý seznam“ schválených digitálních služeb, které zůstávají online i během stále častějších nucených výpadků internetu, které Moskva označuje za nezbytné k maření ukrajinských odvetných útoků dronů.
Aplikace, která byla zpočátku dostupná pouze pro uživatele s ruskou nebo běloruskou SIM kartou, je nyní k dispozici v angličtině a pro uživatele s telefonními čísly ze 40 dalších zemí – těch, které Rusko považuje za přátelské, jako je Kuba, Pákistán nebo bývalé sovětské republiky ve Střední Asii.
Ukrajinci se do platformy chtějí infiltrovat
V Evropské unii nebo na Ukrajině dostupná není. To nicméně nezabránilo ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému, aby slíbil, že se jeho země do této aplikace infiltruje. Jedním z důvodů, proč se Rusko chce zbavit Telegramu, je to, že se stal platformou, kterou Ukrajina využívá k verbování Rusů pro sabotážní útoky.
V samotném Rusku jsou názory na ni rozdělené. „Můžete posílat zprávy, fotky a videa. Co víc potřebujete?“ prohlásila pětatřicetiletá učitelka tance Jekatěrina. Pětačtyřicetiletá lékařka Irina si však postěžovala, že je „nucena“ používat Max pro školní aktivity svých dětí a pro přístup na oficiální vládní online portál Gosuslugi, skrz který si její pacienti domlouvají vyšetření. Plánuje si proto koupit další SIM kartu, aby si mohla stáhnout Max na jiný telefon.
Velké podniky čelí obviněním, že nutí zaměstnance ke stažení této aplikace, a školy přesunuly veškerou komunikaci s rodiči na tuto platformu. Zároveň na Max přecházejí se svým obsahem celebrity a populární blogeři.
Dmitrij Zacharčenko, zakladatel ruské analytické agentury GRFN, přirovnává tuto agresivní kampaň k sovětským propagandistickým billboardům. Metoda cukru a biče přitom vede k nárůstu počtu stažení aplikace, která jich k březnu hlásila přes 100 milionů.
„Svrchovaný internet“
Spuštění aplikace Max přichází po několika letech ruské politické a technologické kampaně zaměřené na vybudování „svrchovaného internetu“, který by byl méně závislý na zahraničních službách a také vůči nim méně zranitelný. Ruský telekomunikační regulátor Roskomnadzor a bezpečnostní služby disponují stále většími pravomocemi k monitorování a blokování webových stránek, které považují za nebezpečné.
Max – na rozdíl od Telegramu a WhatsAppu – nepoužívá koncové šifrování a jeho podmínky použití uvádějí, že uživatelská data jsou ukládána výhradně na serverech v Rusku.
Pětatřicetiletá tlumočnice Varvara se tím neznepokojuje, neboť není „zahraničním agentem“ a nemá co skrývat, čímž narážela na nálepku, kterou Kreml používá k označování kritiků. Přesto se Maxu zbavila ve prospěch sítě IMO, méně populární aplikace vytvořené ve Spojených státech, která má šifrování.
Dvaatřicetiletá vědkyně Alexandra si odmítá Max stáhnout kvůli odporu k jeho silné propagaci. „Už tak nás všude sledují,“ prohlásila. Osmačtyřicetiletá Nataša projevila obecný pocit rezignace, pokud jde o budoucnost aplikace v Rusku. „Dříve nebo později nebude žádná alternativa,“ uvedla.