newstream.cz Trhy Propad zlata neodrazuje. Analytici dál sází na růst k 10 tisícům dolarů

Zlato se po prudkém výprodeji dostalo pevně do medvědího trhu, část analytiků však současný pokles nevnímá jako zásadní obrat trendu. Naopak jej považuje za krátkodobou korekci a příležitost k nákupu.

Cena zlata v úterý pokračovala v poklesu. Spotový kov ztrácel až dvě procenta a obchodoval se kolem 4335 dolarů za unci, zatímco futures klesly zhruba o dvě procenta na 4317 dolarů. Od lednového maxima 5594 dolarů tak zlato odepsalo přibližně 21 procent.

Za poklesem stojí především silnější americký dolar a uzavírání pozic investorů. K tomu přispěly i náznaky zmírnění geopolitického napětí poté, co americký prezident Donald Trump oznámil dočasné pozastavení plánovaných útoků na íránskou energetickou infrastrukturu. Dolar od začátku konfliktu posílil zhruba o tři procenta, což snižuje atraktivitu zlata.

Optimismus přetrvává

Navzdory krátkodobému oslabení ale řada stratégů zůstává optimistická. Podle nich jde spíše o technickou korekci než změnu fundamentů. Trh nadále podporují geopolitická rizika, silná poptávka centrálních bank a očekávání slabšího dolaru.

„Držíme se cíle 10 tisíc dolarů do konce dekády,“ uvedl pro CNBC prezident americké investiční a poradenské společnosti Yardeni Research Ed Yardeni. I po snížení letošního odhadu na 5000 dolarů za unci by to znamenalo zhruba patnáctiprocentní růst oproti současným cenám.

Podobně vnímá situaci i investiční stratég Global X ETFs Justin Lin, podle kterého je současný pokles „atraktivním vstupním bodem pro investory“. Jeho základní scénář počítá s cenou 6000 dolarů za unci do konce roku.

Podle Lina je výprodej kombinací citlivosti na vyšší úrokové sazby, přeskupování portfolií v době slabších akciových trhů a částečného uklidnění kolem konfliktu s Íránem. Zároveň zdůrazňuje, že dlouhodobý růst zlata nestojí jen na geopolitických rizicích, ale i na strukturální poptávce – zejména ze strany centrálních bank a investorů v Asii.

Právě nákupy centrálních bank rozvíjejících se zemí by podle něj měly vytvořit cenové dno. Po nedávném poklesu navíc existuje vysoká pravděpodobnost, že tyto instituce své nákupy ještě zvýší.

Optimismus sdílí i banka Standard Chartered, která očekává návrat ceny zlata k úrovni 5375 dolarů za unci během příštích tří měsíců, jakmile odezní současná fáze snižování zadlužení investorů. Technická podpora se podle ní nachází kolem 4100 dolarů.

Klíčovým faktorem pro další vývoj zůstává americký dolar. Pokud trhy začnou více počítat se snižováním úrokových sazeb, jeho oslabení by mohlo zlatu znovu dodat růstový impuls.

Premiér Andrej Babiš (ANO) respektuje víkendovou protivládní demonstraci spolku Milion chvilek, na kterou podle organizátorů dorazilo na pražskou Letnou minimálně čtvrt milionu lidí. V rozhovoru pro Blesk.cz uvedl, že vláda kvůli protestu žádné změny nechystá, protože je přesvědčená, že postupuje správně. Odmítl také komentovat účast manželky prezidenta Evy Pavlové.

Demonstranti v sobotu kritizovali vládu například za kroky týkající se veřejnoprávních médií, neziskového sektoru, kultury nebo za vliv menších koaličních partnerů ANO, tedy SPD a Motoristů. „Mají na to právo, žijeme v demokratické zemi. Chápu, že nás lidé, kteří tam protestovali, nemají rádi. Neříkám, že je to spravedlivé, ale je to jejich právo,“ uvedl Babiš. Zdůraznil, že protesty respektuje a nemá s nimi problém. Vláda podle něj kvůli demonstraci nic měnit nebude. „My to děláme dobře,“ dodal.

Účast Pavlové Babiš nekomentoval

Účast první dámy na demonstraci nechtěl komentovat. Připomněl, že záležitosti kolem prezidenta Petra Pavla nekomentuje od jeho nástupu do funkce. Zároveň ho mrzí, že se po poslední schůzce na Hradě objevily v médiích informace z jejich soukromého rozhovoru.

Spolek Milion chvilek pořádal demonstrace proti Babišovi už v minulosti, opakovaně se jich účastnily desítky tisíc lidí i více. Na Letenskou pláň 16. listopadu 2019 dorazilo podle organizátorů až 30 tisíc lidí, což byla největší demonstrace od sametové revoluce.

Nechtějí vám uznat reklamaci bot? Pojistěte se proti tomu

Reklamace bot
iStock
Ivana Pečinková
Ivana Pečinková

Na trh vstoupila společnost Lexia Legal Protection, která nabízí pojištění právní ochrany a chce se stát jedničkou ve střední a východní Evropě. Pomocnou ruku nabízí i při řešení každodenních problémů, jako je neuznání reklamace, spor se sousedy, stavebním úřadem či neplacení faktur.

„Největší zájem bude mezi běžnými rodinami o řešení klasických spotřebitelských a pracovněprávních sporů. A pokud jde o firmy, tam očekáváme největší zájem o vymáhání dlužných faktur a obecně smluv,“ popisuje očekávání jeden ze dvou spoluzakladatelů a provozní ředitel společnosti Lexia Roman Flek. Během prvního týdne své existence uzavřela firma 58 smluv a pro letošní rok jich očekává deset tisíc.

Havarijní právnický servis

Lexia nabízí právní pomoc v oblasti pojistných plnění. „Když si sjednáte havarijní pojištění a máte po nehodě rozbité auto a potřebujete ho opravit, jdete do autoservisu. A pojišťovna autoservisu zaplatí náklady na opravu vašeho auta. Když vám shoří dům, pojišťovna vám zaplatí náklady na opravu domu. V případě právní ochrany je pojistným plněním právní pomoc. Tedy faktura, kterou vám za svou pomoc vystaví právník,“ popisuje Roman Flek. „Tedy zjednodušeně řečeno, autoservis jsou v tomto případě právníci,“ dodává.

Právní spory mohou vznikat například při autohavárii či poškození nemovitosti, kdy se člověk dostane do sporu s pojišťovnou o pojistné plnění. Anebo jde o problémy se sousedy či se špatně odvedenou prací ze strany řemeslníka. Mnoho lidí také řeší problémy se zaměstnavatelem nebo komplikace při cestách do zahraničí. „Pojištění právní ochrany dává lidem jistotu a sebevědomí se bránit, když se setkají s nespravedlností. Bez něj se mnoho lidí obává pustit do řešení sporu, protože náklady na právní zastoupení, znalecké posudky nebo soudní řízení mohou dosáhnout desítek až stovek tisíc korun,“ upozorňuje předseda představenstva a druhý spoluzakladatel Lexia Zdeněk Santler. K pojistnému plnění patří také například soudní poplatky či poplatky za soudního tlumočníka, který bývá nutný v případě, že má událost přesah do zahraničí.

Kromě občanů se Lexia zaměřuje také na služby pro školy, obce, podnikatele či menší firmy, které se rovněž potýkají s problémy, jako je nevymahatelnost pohledávek, pracovněprávní spory či problémy s úřady.

Lexia poskytuje svým klientům přístup k síti specializovaných právníků zaměřených na konkrétní oblasti práva, přičemž pojistné krytí je až do limitu 2,5 milionu korun na jednu pojistnou událost. „Zásadní novinkou je naše All-Risk garance, která klientům dává jistotu, že jim pomůžeme ve všech situacích, které nejsou explicitně vyloučeny z krytí,“ podtrhuje Flek.

Zázemí z Lucemburku a Kanady

Sama Lexia Legal Protection není pojišťovnou, nýbrž působí jako Managing General Agent se specializací na pojištění právní ochrany. Podle zakladatelů je takový přístup běžný, protože vyřízení licence pojišťovny trvá v tuzemsku i zahraničí celé roky.

Pojistitelem Lexia a strategickým partnerem je neživotní pojišťovna Colonnade Insurance, která má sídlo v Lucemburku a působí v několika zemích střední a východní Evropy. Zároveň je součástí kanadského finančního holdingu Fairfax Financial Holdings Limited. Pod holding patří 28 pojišťoven a zajišťoven.

Colonnade Insurance v Lexia žádný podíl nemá a tak to i zůstane. Majoritu akcií si budou držet zakladatelé Santler a Flek, část akcií Lexia ale podle nich získají „investoři z řad úspěšných českých podnikatelů“.

Češi zatím zůstávají stranou

V Česku je zatím pojištění právní ochrany téměř neoranou půdou. Podle informací Lexia jsou v této oblasti pojištěna pouze čtyři procenta obyvatel Česka, zatímco v sousedním Německu více než polovina. Podle dotazníkového šetření, které si Lexia nechala zpracovat, se celkem 64 procent Čechů v posledních třech letech setkalo s potřebou právních služeb a 70 procent považuje řešení právních sporů za složité a drahé.

Na českém trhu působí podle Lexia v oblasti právní ochrany od jeho vzniku v polovině 90. let prakticky pouze pojišťovna D.A.S. pojišťovna právní ochrany, která je ovšem pobočkou pojišťovny ERGO a v dohledné době přestane být specializovanou pojišťovnou a stane se součástí Generali Česká pojišťovna. Menšinově se právní ochranou zabývají ještě ČSOB pojišťovna a Kooperativa. „Je to malý a specializovaný byznys. Není jednoduché vybudovat profesionální síť právníků v Česku a zahraničí, stojí to hodně času, úsilí i specializace a velkým hráčům se do toho prostě nechce,“ říká Roman Flek.

Dalším důvodem, proč se do pojištění právní ochrany velké pojišťovny nehrnou, je to, že by se část pojišťovny zabývající se právní ochranou mohla dostat do situace, kdy by vymáhala plnění po jiné části, která poskytuje majetkové pojištění.

Doporučujeme