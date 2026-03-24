Propad zlata neodrazuje. Analytici dál sází na růst k 10 tisícům dolarů
Zlato se po prudkém výprodeji dostalo pevně do medvědího trhu, část analytiků však současný pokles nevnímá jako zásadní obrat trendu. Naopak jej považuje za krátkodobou korekci a příležitost k nákupu.
Cena zlata v úterý pokračovala v poklesu. Spotový kov ztrácel až dvě procenta a obchodoval se kolem 4335 dolarů za unci, zatímco futures klesly zhruba o dvě procenta na 4317 dolarů. Od lednového maxima 5594 dolarů tak zlato odepsalo přibližně 21 procent.
Za poklesem stojí především silnější americký dolar a uzavírání pozic investorů. K tomu přispěly i náznaky zmírnění geopolitického napětí poté, co americký prezident Donald Trump oznámil dočasné pozastavení plánovaných útoků na íránskou energetickou infrastrukturu. Dolar od začátku konfliktu posílil zhruba o tři procenta, což snižuje atraktivitu zlata.
Optimismus přetrvává
Navzdory krátkodobému oslabení ale řada stratégů zůstává optimistická. Podle nich jde spíše o technickou korekci než změnu fundamentů. Trh nadále podporují geopolitická rizika, silná poptávka centrálních bank a očekávání slabšího dolaru.
„Držíme se cíle 10 tisíc dolarů do konce dekády,“ uvedl pro CNBC prezident americké investiční a poradenské společnosti Yardeni Research Ed Yardeni. I po snížení letošního odhadu na 5000 dolarů za unci by to znamenalo zhruba patnáctiprocentní růst oproti současným cenám.
Podobně vnímá situaci i investiční stratég Global X ETFs Justin Lin, podle kterého je současný pokles „atraktivním vstupním bodem pro investory“. Jeho základní scénář počítá s cenou 6000 dolarů za unci do konce roku.
Podle Lina je výprodej kombinací citlivosti na vyšší úrokové sazby, přeskupování portfolií v době slabších akciových trhů a částečného uklidnění kolem konfliktu s Íránem. Zároveň zdůrazňuje, že dlouhodobý růst zlata nestojí jen na geopolitických rizicích, ale i na strukturální poptávce – zejména ze strany centrálních bank a investorů v Asii.
Právě nákupy centrálních bank rozvíjejících se zemí by podle něj měly vytvořit cenové dno. Po nedávném poklesu navíc existuje vysoká pravděpodobnost, že tyto instituce své nákupy ještě zvýší.
Optimismus sdílí i banka Standard Chartered, která očekává návrat ceny zlata k úrovni 5375 dolarů za unci během příštích tří měsíců, jakmile odezní současná fáze snižování zadlužení investorů. Technická podpora se podle ní nachází kolem 4100 dolarů.
Klíčovým faktorem pro další vývoj zůstává americký dolar. Pokud trhy začnou více počítat se snižováním úrokových sazeb, jeho oslabení by mohlo zlatu znovu dodat růstový impuls.