Vláda chce upravit rozpočet: více peněz na sport, mládež i boj s drogami
Vládní koalice podpoří čtyři pozměňovací návrhy k letošnímu státnímu rozpočtu. Více prostředků má směřovat na sport, organizace pracující s dětmi a mládeží, protidrogovou politiku a zdravotně-humanitární program Medevac. Základní parametry rozpočtu se měnit nemají, vláda však vstupuje do finální fáze jeho schvalování se schodkem 310 miliard korun, který dál zvýší státní dluh.
Premiér Andrej Babiš po jednání kabinetu uvedl, že koalice ve druhém čtení podpoří čtyři návrhy na přesuny peněz mezi kapitolami státního rozpočtu. Poslanci se jimi budou zabývat tento týden, hlasování ve třetím čtení je naplánováno na příští týden. Nejde podle něj o změnu celkového objemu výdajů ani o navýšení schodku, ale o přerozdělení prostředků uvnitř již schváleného rámce.
Dodatečné finance mají posílit financování sportu, organizací zaměřených na práci s dětmi a mládeží a protidrogové politiky. Část peněz má směřovat také do programu Medevac, který zajišťuje léčbu humanitárních případů ze zahraničí v českých nemocnicích. Konkrétní částky kabinet zatím nezveřejnil.
Základní parametry rozpočtu už Sněmovna v prvním čtení schválila. Příjmy jsou plánovány ve výši 2,118 bilionu korun, výdaje mají dosáhnout 2,428 bilionu korun. Výsledkem je schodek 310 miliard korun. Pro srovnání: loňské hospodaření státu skončilo deficitem 290,7 miliardy korun, letošní plán tak počítá s dalším prohloubením záporného salda.
Státní rozpočet je klíčovým zákonem roku, který určuje strukturu veřejných financí. V prvním čtení poslanci schvalují celkové příjmy, výdaje a saldo, v druhém čtení mohou navrhovat přesuny mezi jednotlivými kapitolami. Ty však nesmějí zvýšit schodek bez odpovídající kompenzace. Ve třetím čtení se hlasuje o jednotlivých pozměňovacích návrzích i o rozpočtu jako celku. Pokud by nebyl rozpočet schválen včas, stát by hospodařil v režimu rozpočtového provizoria.
Plánovaný deficit 310 miliard korun znamená další nárůst státního dluhu, který vláda financuje emisí státních dluhopisů. Rostoucí úrokové náklady přitom zvyšují tlak na budoucí rozpočty. Veřejné finance zároveň dlouhodobě zatěžují vysoké mandatorní výdaje, zejména na důchody a sociální transfery, a také náklady na obsluhu dluhu. Ekonomové proto upozorňují, že bez strukturálních změn na výdajové straně bude konsolidace veřejných financí v dalších letech obtížná.
