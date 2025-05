Vsadil na Kladno a Prahu. Češi chtějí bydlet i investovat, říká Vais z EBM

Nemovitosti zase táhnou. Češi nakupují a chtějí i investovat. „V lednu jsme se dostali na rekord v celé naší historii,“ říká Jakub Vais, spolumajitel skupiny EBM Group. Ta staví nejenom na Kladně, ale i v Praze.

V Praze i Brně se byty kvůli vysokým cenám zmenšují. Je tomu tak i na Kladně?

V tomto ohledu jdeme možná tak trochu proti proudu a nesnažíme se dispozice zmenšovat. Naše 2+kk mají něco přes 50 metrů čtverečních. A tak trochu jinak skládáme i naše projekty, minimálně polovina bytů jsou obvykle o dispozici 3+kk a víc.

Na jakou klientelu cílíte? Primárně na ty, kteří chtějí bydlet?

Vždy se snažíme nabídnout vyšší standard, než je v dané lokalitě obvyklý, a nejde jen o zmiňované dispozice, ale i o provedení. Takže cílíme na klientelu, která je o něco náročnější na to, kde chce žít. Většina našich zákazníků jsou ti, který hledají vlastní bydlení, ne ti, kteří hledají investiční byty.

Jsou Češi nároční klienti?

Češi jsou obecně hodně nároční. Dám příklad, když si kupujete apartmán v rakouských Alpách, zaplatíte až 300 tisíc korun za metr čtvereční. Zvenku vypadá projekt skvěle, kvalita provedení uvnitř už tak vysoká není. A lidem to tak stačí. V tuzemsku by to neprošlo.

Například projektem na Máchově jezeře cílíte na hodně náročnou klientelu.

Ten projekt máme strašně moc rádi, i když nedává smysl po ekonomické stránce, protože jde pouze o osm apartmánů. Vrhli jsme se ale do něj proto, abychom se jím mohli chlubit. Konečně se nám povedlo splnit to, že máme prodáno tolik, abychom si mohli dovolit stavět za vlastní. V tomto případě jsme do financování totiž nechtěli tahat banku. Teď finišujeme, vybíráme generálního dodavatele a věříme, že buď ještě před létem, anebo nejpozději 1. září se nám podaří spustit stavbu.

Nemovitostní fond, který jste založili loni, vnímáte jako přijatelnější formu financování vašich projektů?

Nemáme za sebou žádnou velkou korporaci, žádného institucionálního investora, takže o založení fondu jsme ve skupině hovořili již delší dobu. Potřebovali jsme ale dorůst do velikosti, kdy fond bude natolik atraktivní, že bude dávat smysl. Jeho založení je pro nás obrovským posunem ve financování našich projektů, získávání ekvity pro naše projekty a další akvizice. Hledali jsme způsob, jak to dělat trochu standardizovaně, jak využít know-how nebo povědomí o našich projektech a zároveň naplnit tu obrovskou poptávku.

Jaké projekty jste do fondu kvalifikovaných investorů zatím vložili?

Jde o pět našich projektů a další připravujeme. Naší strategií je vkládat projekty v momentu, kdy už u nich budeme, obrazně řečeno, vidět na stavební povolení. Chceme fond držet v dobrém rozpoložení tak, abychom doručili našim investorů zisk, který jim slibujeme. Nemůžeme si proto dovolit u projektů žádné výkyvy ve smyslu jejich prodlužování kvůli razítku.

Jaké zhodnocení investorům nabízíte?

Za loňský rok se nám podaří doručit našim investorů maximální výnos zastropovaný 12 procenty. V případě, že by přišla na trh nějaká obrovská rána, tak pořád garantujeme minimální výnos na úrovni šesti procent. Ručíme totiž naším vlastním kapitálem vloženým ve fondu. Ten držíme na úrovni 25 procent. Jak jsem ale zmiňoval, že do fondu vkládáme projekty v poměrně pokročilé fázi přípravy, tudíž neočekáváme nějaké dramatické zvraty. Tedy že by se fond měl zabývat tím, z čeho bude vyplácet minimální zhodnocení. Naopak velmi komfortně cílíme na to, že investoři dostanou tu maximální část, která je zastropovaná na 12 procentech.

