Indie přestane kupovat ruskou ropu. To samé by měla udělat Čína, řekl Trump

Indie přestane kupovat ruskou ropu. To samé by měla udělat Čína, řekl Trump

Americký prezident Donald Trump uvedl, že ho indický premiér Naréndra Módí ujistil o tom, že jeho země už nebude kupovat ruskou ropu. Řekl to na tiskové konferenci v Bílém domě s tím, že teď je čas, aby Čína udělala to samé.

„Neměl jsem radost z toho, že Indie kupovala (ruskou) ropu a on mě dnes ujistil, že nebudou kupovat ropu z Ruska. Je to velký krok,“ řekl Trump, podle něhož Dillí s nákupy přestane v krátké době.

Trump na zboží z Indie, která je dlouhodobě americkým spojencem, uvalil kvůli nákupům ruské ropy 50procentní cla.

Americký prezident opakovaně apeloval na evropské spojence, aby také zavedli vysoká cla na zboží z Indie a Číny jako součást tlaku na Rusko k ukončení války na Ukrajině. Pokud tak učiní, je prý připraven uvalit sankce na Moskvu, což zatím neudělal.

Agentura Reuters v srpnu napsala, že Indie tím, že po zahájení ruské vojenské invaze na Ukrajinu v únoru 2022 zvýšila dovoz zlevněné ropy z Ruska, ušetřila 17 miliard dolarů (360 miliard korun). Vysoká americká cla na dovoz do USA tyto zisky ale rychle smažou, předpokládala.

