Labubu se chce zalíbit Evropanům. Investoři jsou ale skeptičtí
Čínský výrobce hraček Pop Mart rozšiřuje své působení v Evropě. V Londýně si otevře regionální centrálu. Firma sází na úspěch postavičky Labubu, kterou chce přizpůsobit vkusu Evropanů. Investoři ale začínají pochybovat, zda mánie vydrží.
Čínský výrobce sběratelských hraček Pop Mart International Group si v Londýně zřídí centrálu pro evropské aktivity. Firma tak hledá nový motor růstu poté, co její plyšová postavička Labubu zažila prudký boom na americkém trhu, píše agentura Bloomberg.
Během příštího roku chce Pop Mart v Evropě otevřít 27 nových obchodů, z toho až sedm ve Spojeném království, kde by mělo vzniknout více než 150 pracovních míst. Oznámení zaznělo během návštěvy britského premiéra Keira Starmera v Číně, která má přispět k posílení obchodních vztahů s druhou největší ekonomikou světa. Pro Pop Mart jde ale především o strategický krok směrem k evropským spotřebitelům.
Evropa se totiž na tržbách čínské firmy zatím podílí jen okrajově. V první polovině roku 2025 zde společnost vytvořila méně než 3,4 procenta příjmů, zatímco na Ameriku připadlo 16,3 procenta. Přesto firma věří, že kontinent nabízí prostor pro další expanzi.
Mánie slábne, investorům hrají nervy
Pop Mart v Evropě sází na přizpůsobení produktů místním trhům. Nabírá umělce v jednotlivých zemích a upravuje designy podle regionálních preferencí. „Uplatňujeme lokalizovaný přístup k designu napříč trhy, abychom posílili povědomí o značce mezi spotřebiteli z různých kulturních prostředí,“ uvedl šéf společnosti Wang Ning.
K polovině roku 2025 provozovala firma v Evropě 18 kamenných prodejen. Od té doby otevřela nejméně osm dalších, například v Kodani nebo Římě. Zahraniční trhy se mezitím staly hlavním zdrojem růstu tržeb.
Úspěch Labubu ale začíná narážet na limity. Přestože se některé figurky stále prodávají na sekundárním trhu s výraznou přirážkou, poptávka podle investorů zpomaluje. Objevují se pochybnosti, zda dokáže Pop Mart vytvořit další hit srovnatelný s Labubu.
Akcie společnosti od srpnového maxima, dosaženého na vrcholu takzvané „labubu mánie“, klesly o více než 30 procent.