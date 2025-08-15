Věžáky v Ústí se promění na stovky bytů. Do rekonstrukce se Salutem Group se pustil investor Petr Šmída
Realitní a investiční skupina Salutem Group a společnost Growth Finance Petra Šmídy se poprvé sešly na realitním projektu. V Ústí nad Labem zrekonstruují dva panelové věžáky.
Projekt Ústí Towers přinese do Ústín nad Labem díky rekonstrukci stávajících objektů, jež sloužily jako ubytovny, tři stovky bytů. Ústecký kraj mimochodem patří k regionům, kde se staví nejméně z celého Česka. Loni se tam zahájila výstavba pouze 1000 bytů. Rekonstrukce panelákových věžáků má být nejenom řešením této vleklé krize, snaží se do lokality přinést dostupné a kvalitní bydlení, zároveň i otestovat spojení dvou hráčů, developera Salutem Group a investiční společnosti Growth Finance.
Salutem Group má za sebou více než 18 let zkušeností s rekonstrukcemi zanedbaných bytových domů a dlouhodobě se zaměřuje na regiony, kde poptávka po kvalitních bytech roste, ale nová výstavba prakticky neprobíhá.
V Ústí nad Labem se staví nejméně z celého Česka
„Ústí Towers je dalším krokem v našem úsilí proměňovat přehlížený potenciál regionů a ukazovat, že kvalitní bydlení musí vznikat i mimo velká města. Projekt spojuje ekonomický výnos pro investory s reálným přínosem pro místní komunitu,“ říká Jaroslav Ton, spoluzakladatel Salutem Group.
Kromě výstavby tří stovek bytů různých dispozic dojde i na úpravu prostranství kolem domu, které nabídne soukromé parkoviště, venkovní bazén, dětské hřiště, fitness a saunu. V Ústí již Salutem Group rekonstruoval problematickou ubytovnu v části Střekov. Revitalizací čtyřpodlažní budovy přinesl na trh 62 bytových jednotek, nájem v nic se pohybuje od sedmi do jedenácti tisíc korun.
Nemovitosti zase táhnou. Češi nakupují a chtějí i investovat. „V lednu jsme se dostali na rekord v celé naší historii,“ říká Jakub Vais, spolumajitel skupiny EBM Group. Ta staví nejenom na Kladně, ale i v Praze.
Vsadil na Kladno a Prahu. Češi chtějí bydlet i investovat, říká Vais z EBM
Reality
Nemovitosti zase táhnou. Češi nakupují a chtějí i investovat. „V lednu jsme se dostali na rekord v celé naší historii,“ říká Jakub Vais, spolumajitel skupiny EBM Group. Ta staví nejenom na Kladně, ale i v Praze.
Jak Salutem funguje? Vytipuje si nemovitost, často v zanedbaném stavu, a zrekonstruuje ji. Prodá ji jednotlivým investorům, ale posléze si v nich zůstává jako nájemník a dále ji pronajímá. „Ústí Towers je dalším krokem v našem úsilí proměňovat přehlížený potenciál regionů a ukazovat, že kvalitní bydlení musí vznikat i mimo velká města. Projekt spojuje ekonomický výnos pro investory s reálným přínosem pro místní komunitu,“ dodává Ton.
Podle investičních dat dosahují roční výnosy z nájmů v Ústeckém kraji pět až šest procent. Atraktivitu lokality podporuje blízkost Drážďan či Prahy, kam lze dojet po dálnici D8 do hodiny, a chystané infrastrukturní projekty.
Investora Petra Šmídu a jeho investiční společnost Growth Finance zaujal nejenom dlouhodobě stabilní výnos, ale i sociální přesah projektu. „Ústí Towers představuje příležitost s dlouhodobým potenciálem. Příležitost propojit potřebu kvalitního bydlení v regionech s českým investičním kapitálem. Tento projekt otevírá prostor pro rozšíření spolupráce našich společností v tomto společensky aktuálním tématu. Kromě ekonomické návratnosti vnímáme možnost pozitivně ovlivnit životní úroveň v regionech zlepšením bydlení, infrastruktury i image lokality,“ dodal Šmída.
Growth Finance se primárně zaměřuje na segment Real Estate. Příkladem jsou investice do Paláce Karlín a nově dokončený developerský projekt kancelářské budovy The Form v centru Varšavy.
Pekárenský dvůr, nový obytný areál v brněnském Cejlu, dál roste. Developer Domoplan zboural poslední vybydlený dům a místo něj staví nový o 40 bytech za cca 360 milionů korun.
V centru Brna vzniká nový obytný areál. Na kolik tam vyjde luxusní mezonet?
Reality
Pekárenský dvůr, nový obytný areál v brněnském Cejlu, dál roste. Developer Domoplan zboural poslední vybydlený dům a místo něj staví nový o 40 bytech za cca 360 milionů korun.
Český investiční trh s nemovitostmi míří k rekordnímu roku. Celkově byly za první pololetí realizovány transakce za téměř 2,15 miliardy eur a další jsou na stole.
Investice do nemovitostí budou rekordní. Kromě Palladia se chystají i další objemné transakce
Reality
Český investiční trh s nemovitostmi míří k rekordnímu roku. Celkově byly za první pololetí realizovány transakce za téměř 2,15 miliardy eur a další jsou na stole.
Speciál Realitní Club
Realitní Club je multiplatformní projekt serveru newstream.cz věnovaný nemovitostem, zaměřený pro B2B i B2C segment. Má tři základní části – webovou, printovou a eventovou se silným zaměřením na sociální sítě. Jako první odstartovala speciální stránka Realitního Clubu. Speciál je rozdělen do čtyř kategorií, které se „deep dive“ způsobem věnují klíčovým oblastem nemovitostního trhu.
- Brownfieldy: vize a budoucnost nezastavěných území především ve velkých městech;
- Komerční reality: kanceláře, coworking;
- Nová výstavba: development, nájemní bydlení, družstevní bydlení, hypotéky;
- Reality a politika: jak se municipality i nejvyšší patra centrální politiky podílejí na výstavbě.
Součástí budou rozhovory s developery, politiky, architekty i designéry.
Témata související s realitami:
- inflace v Česku i ve světě
- vše kolem hypotečního trhu
- co se děje na investičním trhu?