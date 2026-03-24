Rekonstrukci domu řešte jako celek. Postup po místnostech se prodraží, varují odborníci

Michal Nosek
Majitelé starších domů často hledají rychlé způsoby, jak snížit účty za energie a zlepšit komfort bydlení. Podle odborníků ale dílčí úpravy obvykle nestačí. Někdy mohou situaci i zhoršit. „Zásadní chybou je řešit dům po částech. Dům funguje jako celek a tak je potřeba k němu i přistupovat,“ říká Martina Kuchařová, energetická specialistka skupiny Saint-Gobain.

Základním krokem před rekonstrukcí by dle odborníků mělo být vždy posouzení takzvané obálky budovy, tedy stěn, střechy, podlah i oken. Teprve když se sníží tepelné ztráty, dává smysl řešit zdroj vytápění nebo další technologie. „Dokud nemáme vyřešenou obálku domu, nemá smysl vybírat zdroj tepla. Jinak riskujeme, že bude zbytečně předimenzovaný,“ upozorňuje Kuchařová.

Postup „místnost po místnosti“ patří k nejčastějším omylům stavebníků. Typickým příkladem je výměna oken bez návaznosti na další kroky. „Často se nejdřív vymění okna a teprve potom řeší zateplení. Jenže pak už není prostor pro správnou tloušťku izolace nebo vznikají komplikace v detailech,“ říká Petr Kocourek, technický konzultant pro rodinné domy. Výsledkem bývají vyšší náklady i horší technické řešení.

Pomoci má renovační pas

Situaci s realizací rekonstrukcí má do budoucna zjednodušit takzvaný renovační pas. Ten určí, jaká opatření dává smysl provést, v jakém pořadí a s jakým efektem. „Renovační pas pomáhá rozdělit rekonstrukci do etap tak, aby jednotlivé kroky na sebe navazovaly a nebránily si,“ vysvětluje Kuchařová.

Volba izolačních materiálů se vždy odvíjí od typu stavby. Jiný přístup vyžaduje cihlový dům, jiný dřevostavba a jiný historický objekt. „Neexistuje jedno univerzální řešení. Materiál musí odpovídat konstrukci domu i konkrétním detailům,“ doplňuje Kuchařová. „V některých případech se vyplatí zvolit izolaci s menší tloušťkou, která díky lepším tepelně‑izolačním vlastnostem splní požadované parametry, i když je cenově vyšší. To je výhodné zejména tam, kde je omezený prostor, například kolem oken,“ uvádí.

U starých a historických domů opatrně

Zvláštní kategorii tvoří starší domy s kamennými zdmi nebo historické objekty. Zde může být nevhodný zásah spíš na škodu. „Masivní kamenné stěny mohou fungovat dobře samy o sobě. Nevhodným zásahem je můžeme poškodit,“ upozorňuje Kocourek.

Podobně je potřeba citlivě přistupovat i k výměně oken. „U historických budov nemusí být vhodná klasická trojskla. Často se používají speciální izolační skla,“ říká Kuchařová.

Úspory mohou dosáhnout desítek procent

Komplexní rekonstrukce může výrazně snížit spotřebu energie. V praxi nejde o malé rozdíly. „Pokud se zkombinuje zateplení, výměna oken a vhodný zdroj tepla, není výjimkou úspora kolem 70 až 75 procent,“ uvádí Kocourek. Další úspory může přinést například fotovoltaika nebo tepelné čerpadlo.

U nových domů je podle odborníků klíčový především návrh, nikoli množství technologií. „Důležitý je kompaktní tvar domu, správná orientace a minimalizace tepelných mostů,“ říká Kuchařová a dodává: „Často se vyplatí investovat víc do kvalitní obálky než do složitých technologií.“

Například fotovoltaická elektrárna může být vhodným doplňkem, ale její velikost by měla odpovídat reálné spotřebě domácnosti. „Smysl dává systém, který pokryje běžný provoz. Předimenzované řešení bývá zbytečně drahé a komplikované,“ upozorňuje Kocourek.

Klíč je jednoduchý: řešit dům jako celek

Závěr odborníků je jednoznačný. Bez dobrého plánu se rekonstrukce snadno prodraží. „Nejdůležitější je přemýšlet o domě jako o celku. Jen tak lze dosáhnout dlouhodobě úsporného a komfortního bydlení,“ uzavírá Kuchařová.

Pražská developerská naráží na realitu. Po šesti letech nemá žádné stavební povolení

Petr Urbánek, šéf PDS
PDS, užito se svolením
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

V roce 2020 vytvořila Praha příspěvkovou organizaci Pražská developerská společnost. Ta měla vytvořit prostředí pro výstavbu tisíců bytů, přednostně pro takzvané potřebné profese. Typicky pro policisty. Po šesti letech se společnost setkala s realitou trhu. Nyní usiluje o první stavební povolení.

Společnost chce v letošním roce předložit pražským stavebním úřadům žádosti o povolení pro 1500 bytů. Stavební řízeni na první balík bytů, celkem 450, už společnost úřadům poskytla v roce 2024. Stavební řízení stále probíhá.

Praha chce mít v roce 2028 stavební povolení pro asi tři tisíce nájemních bytů. „V současné době zpracováváme přes třicet projektů zhruba ve dvaceti lokalitách,“ uvedl ředitel pražské developerské Petr Urbánek.

Petr Hlaváček

Dalibor Martínek: Jak je to s metropolitním plánem? Ani jeho autor si není jistý

Názory

Petr Hlaváček je váženým architektem a politikem. Už druhé volební období, které se na podzim chýlí ke konci, má z pozice náměstka pro rozvoj hlavního města na starost tvorbu nového územního plánu. Jak to s ním vypadá? Sám autor si není jistý.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Kde se má stavět?

Aktuálně má příspěvková organizace v projektové přípravě před podáním žádosti o stavební povolení bytové projekty na Černém Mostě, v Dolních a Horních Počernicích, v Jinonicích, Vršovicích či Nových Dvorech u budoucí stanice metra D. Loni podala žádosti o povolení projektů Jalový Dvůr v Praze 4, Nový Zlíchov, Peroutkova a V Botanice v Praze 5, v Zenklově ulici na Palmovce v Praze 8 a pro první část výstavby v Dolních Počernicích.

Nejblíže k výstavbě je dům v Peroutkově ulici, který však po odvolání u ministerstva pro místní rozvoj musí znovu řešit stavební úřad. „Kdyby se někdo neodvolal, tak už jsme mohli soutěžit dodavatele,“ řekla primátorova náměstkyně Alexandra Udženija.

„Jsem rád, že se Pražské developerské společnosti podařilo nastartovat přípravu dostupného městského bydlení. Spolu s velkými projekty na Nových Dvorech by v optimálním průběhu mohlo hlavní město na konci roku 2028 mít povolení až pro tři tisíce nových bytů.“ Uvedl Petr Hlaváček, náměstek primátora pro územní rozvoj.

Zdržení soutěží kvůli odvoláním jsou podle Udženiji jedním ze zásadních problémů, které prodlužují přípravu veřejných bytových projektů. Na místě by podle ní byla diskuse o zákoně o zadávání veřejných zakázek. „Měla by být nějaká celospolečenská debata o tom, kde končí transparentnost, kterou všichni tak chtěli, a kde začíná zkostnatělost," uvedla při představování městské výstavby.

Podle Hlaváčka by městská výstavba měla být o asi 35 procent levnější než soukromá. To je podle něj dáno především vysokými maržemi developerů. Ke zvýšení stability a jistoty na trhu má podle něj pomoci připravovaný nový pražský územní plán, který chce na zastupitelstvu nechat schválit v květnu.

Konec éry Priorů. V Kroměříži z něj budou byty

Prior Green Park Kroměříž
HSF, užito se svolením
Petra Nehasilová
pej

Desítky let sloužil nakupujícím, teď dostává novou roli. Prior v Kroměříži se mění na byty a služby a zapadá do širší proměny českých center.

Prior v centru Kroměříže se mění. Rekonstrukce bývalého obchodního domu na Slovanském náměstí vstoupila do hlavní fáze a po letech nevyužívání dostává objekt novou funkci. Z někdejšího retailového domu má vzniknout polyfunkční budova s bydlením a službami.

Proměna odráží širší trend, kdy se obchodní domy z druhé poloviny 20. století postupně přestavují na rezidenční nebo smíšené projekty. Velké prodejní plochy v centrech měst ztratily původní význam, zatímco poptávka po bydlení i menších službách v těchto lokalitách roste.

V Kroměříži má v rámci projektu Prior Green Park vzniknout 37 bytů, přízemí zůstane vyhrazené obchodům a službám. Doplní je parkovací stání a moderní technické zázemí. Projekt zároveň musí respektovat umístění v památkově chráněném území historického jádra. Dokončení je plánováno na konec roku 2026, prodej bytů už běží.

„Rekonstrukce Prioru je technicky náročná a zároveň citlivá z pohledu umístění v centru města. Naším úkolem je skloubit respekt k původní stavbě s požadavky na současný standard bydlení. Rezidenční výstavba a projekty občanské vybavenosti se stávají pevnou součástí našich generálních dodávek v Česku i na Slovensku,“ uvádí Lucie Mlčáková, obchodní manažer mezinárodní stavební skupiny HSF System. 

Podle architektky Ivety Křížové má projekt ambici zachovat charakter místa a zároveň mu dát novou náplň. „Cílem nebylo pouze vytvořit nové byty, ale vdechnout život významnému místu. Budova, která desítky let utvářela hlavní tvář Slovanského náměstí, získává svoji novou roli. Stává se místem pro moderní, kvalitní bydlení, přirozeně propojené s veřejným prostorem a zelení. Proměna ikonického objektu vychází z původní hmoty domu,“ říká.

Trend proměny obchodních domů: méně retailu, více bytů a služeb

Transformace kroměřížského Prioru rovněž zapadá do širšího vývoje, kdy se z někdejších symbolů maloobchodu stávají nové městské projekty kombinující bydlení, služby a veřejný prostor.

Podobný vývoj je patrný i v dalších městech. Například v Jihlavě se bývalý Prior postupně proměňuje na kombinaci obchodů, kanceláří a služeb, přičemž ustupuje od velkoplošného retailu ve prospěch menších nájemců. V Pardubicích prošel obchodní dům modernizací a částečně změnil funkci, aby lépe obstál v konkurenci nových nákupních center. V Olomouci se zase diskutují úpravy, které by objekt více otevřely městu a lépe zapojily do veřejného prostoru. A v menších městech, jako jsou Třebíč nebo Prostějov, se bývalé obchodní domy často alespoň částečně přestavují na bydlení nebo smíšené projekty kombinující různé funkce.

Doporučujeme