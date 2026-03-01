Vyberte si z našich newsletterů

Reality Největší byznys příštích let? Péče o seniory. A v Novém Bydžově ukázali, jak může vypadat

Největší byznys příštích let? Péče o seniory. A v Novém Bydžově ukázali, jak může vypadat

Domov seniorů v Novém Bydžově
Filip Šlapal, užito se svolením
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Stárnutí populace už není jen sociálním tématem, ale ekonomickou realitou. Projekt z Nového Bydžova přináší model, který kombinuje provozní logiku, architekturu a proměnu očekávání nové generace seniorů.

Domovy pro seniory dnes patří k nejrychleji rostoucím segmentům veřejné infrastruktury. Projekt v Novém Bydžově ukazuje, že i zařízení sociální péče může mít silný architektonický koncept a ambici kultivovat své okolí. Místo bývalého sadu u nemocnice stojí přízemní areál s cihlovou fasádou a systémem vnitřních atrií, který pracuje se světlem, zahradou i měřítkem malých komunit.

Investice se vyšplhala ke 168 milionům.

24 fotografií v galerii

„Dům je výsledkem nadstandardního přístupu investora – města Nového Bydžova, jeho důvěry ve snahu architektů vytvořit výjimečný objekt seniorského Domova. Šlo o vzájemnou spolupráci a konstruktivní výměnu názorů, kdy obě strany naslouchaly a byly ochotny měnit (některé věci se realizovaly jinak, než byly projektovány). Také projektanti byli profesionálními a trpělivými partnery v celém procesu. Dům v této kvalitě nakonec vznikl díky neobvyklé pečlivosti, zkušenosti a pochopení zhotovitele,“ uvedl architekt David Kraus ze studia Architektura.

Lokalita: exponované místo na okraji města

Pozemek leží v bezprostředním sousedství nemocnice, naproti hřbitovu s kostelem. Projekt je založen na konceptu čtyř samostatných domácností po patnácti klientech (celkem cca 60 míst), propojených centrálním jádrem. Každá jednotka má vlastní zázemí pro personál, technické místnosti i společný obytný prostor.

Dispozice se vědomě vyhýbá typickému ústavnímu schématu s dlouhými, lineárními chodbami. Pokoje jsou soustředěny kolem vnitřních atrií, která se stávají přirozeným centrem každé domácnosti. Díky tomu proniká denní světlo nejen do pokojů, ale i do samotných komunikačních tras, takže pohyb po domě nepůsobí stísněně ani anonymně. Každý pokoj má navíc přímý vstup na vlastní malou terasu, což posiluje kontakt se zahradou a podporuje pocit soukromí i samostatnosti.

Tento model reaguje na současné trendy v péči o seniory, která klade důraz na komunitní měřítko a pocit soukromí namísto anonymního institucionálního prostředí.

Atrium jako investice do kvality

Vnitřní atria jsou hlavním architektonickým nástrojem projektu. Přivádějí světlo hluboko do dispozice, umožňují vizuální kontakt se zelení a přirozeně organizují pohyb. Centrální část domu tvoří vstupní hala s recepcí a oválným atriem. Odtud je přístup do všech čtyř domácností. Objekt je plně přízemní.

Materiálové řešení vychází z kontextu okolních staveb. Cihlová fasáda navazuje na zdi hřbitova a pracuje s rytmem francouzských oken. Každá ze čtyř domácností má odlišný vzor zdiva a jiné řešení stínění, což posiluje jejich individualitu.

Interiér kombinuje pohledovou cihlu s bílými plochami. Specifickým prvkem jsou podlahy s motivy místních květin a travin, které fungují jako orientační systém i identifikační znak jednotlivých částí domu. Domácnosti tak nesou názvy podle rostlin, a to Travinová, Černýšová, Heřmánková a Pampelišková.

OBRAZEM: Sto místností, tisíce trofejí a žádná voda. Úklid Konopiště je alchymie

Zámek Konopiště
ČTK
nst
nst

Na zámku Konopiště na Benešovsku vrcholí předsezonní přípravy. Uklízečky oprašují historický nábytek, čistí trofeje i talíře zavěšené na stěnách, myjí okna a ošetřují podlahy. Sezona na jedné z nejnavštěvovanějších památek středních Čech začne v dubnu, mimořádně se ale brány otevřou už tuto neděli při výročí narození vévodkyně Žofie z Hohenbergu.

Návštěvníky čeká speciální prohlídka jejích soukromých komnat, běžně nepřístupných pokojů i míst, která měla manželka následníka rakouského trůnu na zámku nejraději. „Vystavíme její osobní předměty, které se běžně neukazují. Spoustu fotografií, věcí každodenní potřeby, kterých se přímo dotýkala. I její deníček,“ uvedla kastelánka Jana Sedláčková.

15 fotografií v galerii

Úklid bez vody a s maximální opatrností

Zámek sice mimo sezonu pořádá mimořádné prohlídky či gastronomické akce, celoročně otevřený ale být nemůže. Rozsáhlý mobiliář vyžaduje pravidelnou údržbu a restaurování.

Samotný úklid je přitom mimořádně náročný. Uklízečky nesmějí používat vodu – ani na parkety. Nábytek proto oprašují co nejměkčími prachovkami a štětečky. „Je to práce, která vyžaduje hodně trpělivosti, ale ty věci si to zaslouží. Musíme myslet i na další generace,“ podotkla Sedláčková.

Čistit je nutné i prostory za nábytkem, které se během sezony neudržují. Každý kus se přitom musí přesouvat co nejméně, aby nedošlo k poškození. „Nejdřív musíme prachovkou setřít prach, abychom ho nezatřeli leštěnkou do dřeva. Na parkety si vaříme svoji pastu,“ popsala uklízečka Jana Pikousová.

Na zámku pracují tři uklízečky, v zimě jim pomáhá i jedna z průvodkyň. Úklid jediné komnaty trvá dva až tři dny – a místností je na Konopišti více než sto. Nejnáročnější jsou chodby plné loveckých trofejí. „Každá se musí oprášit,“ dodala Pikousová.

Šlechta na cestách a unikátní exponáty

Letošním tématem českých památek je Šlechta na cestách. Poslední majitel Konopiště František Ferdinand d'Este byl vášnivým cestovatelem, absolvoval i cestu kolem světa a přivezl si množství fotografií, trofejí, suvenýrů i darů. „Máme obrovské množství materiálu, které využijeme,“ uvedla kastelánka.

Návštěvníci tak uvidí například kanopu – nádobu na vnitřnosti mrtvých, kterou si arcivévoda přivezl z Egypta. K vidění bude při večerních prohlídkách a některé exponáty i na základních okruzích.

Jednou z novinek budou také stolní hodiny z 19. století vybavené akumulátorem, žárovkou a zrcadlovou čočkou. Po stisknutí tlačítka promítaly v noci čas na strop. Sloužily v době, kdy na zámku ještě nebyla zavedena elektřina. „Je to krásná, unikátní technická věc,“ doplnila Sedláčková.

Historie a návštěvnost

Konopiště původně založil koncem 13. století jako gotickou pevnost biskup Tobiáš z Benešova. Postupně se zde vystřídala řada šlechtických rodů, mimo jiné Šternberkové, Hodějovští z Hodějova, Vrtbové z Vrtby a Lobkowiczové. V roce 1887 panství koupil František Ferdinand d'Este a přebudoval ho na reprezentativní sídlo budoucího císaře.

V loňském roce zámek navštívilo 74 300 lidí, což bylo méně než předloni. Pokles mohl souviset s dopravními omezeními v okolí. I tak Konopiště patří spolu s Karlštejnem a Křivoklátem mezi nejnavštěvovanější památky ve středních Čechách.

Severní Korea dokončila výstavbu rozsáhlé turistické zóny na východním pobřeží.

Brno hledá stavitele pro 300 startovacích bytů

Na Kamenném vrchu v Brně má vyrůst nová čtvrť se 300 startovacími byty
Profimedia
ČTK
ČTK

Brno vypisuje miliardovou zakázku na výstavbu nové čtvrti s více než 300 byty. Většina z nich má vzniknout v režimu družstevního bydlení. Cena by podle města měla zůstat pod tržní úrovní. Definitivně jasno o nákladech ale bude až po výběru zhotovitele.

Brno, družstvo a městská část Nový Lískovec společně vypisují veřejnou zakázku na zhotovitele, který na Kamenném vrchu vybuduje novou čtvrť s více než 300 byty. Zadávací podmínky veřejné zakázky ve středu schválili radní města. Výstavba má začít letos a trvat 3,5 roku. Předpokládaná hodnota zakázky je 1,8 miliardy korun. Definitivně jasno bude o nákladech po výběru zhotovitele, uvedla v tiskové zprávě náměstkyně pro bydlení Karin Podivinská (Nezávislí).

Družstevní bydlení pro mladé

Projekt na Kamenném vrchu počítá s 24 bytovými domy ve třech nových ulicích. Jeden dům bude financovat městská část Nový Lískovec, která v něm bude spravovat 19 bytů a pět nebytových prostor. Většinu bytů nabízí město mladým lidem ve formě družstevního bydlení, které má být cenově dostupnější.

Na podpis rezervační smlouvy čeká necelá polovina zájemců, se zájemci postupně jedná městská realitní společnost. Přihlašování je stále otevřené, a to pro jednotlivce, páry i rodiny s dětmi.

Cenový strop a možnost odstoupení

„Zájemcům o vstup do družstva poskytne větší jistotu i to, až bude definitivně jasno o nákladech na výstavbu. Nyní v rezervačních smlouvách pracujeme s předběžnou cenou s doložkou, že pokud by výsledná cena překročila 115 tisíc korun za metr čtvereční, mohou lidé od projektu odstoupit a získají zpět rezervační poplatek. Ani tato nejvyšší cena se ale neblíží tržním hodnotám, za které se prodávají novostavby v Brně,“ sdělila Podivinská.

Průměrná prodejní cena v Brně je kolem 143 tisíc korun za metr čtvereční.

Zájem ochladl, projekt pokračuje

První zájemci se do projektu přihlásili v roce 2018, další vlna byla o čtyři roky později. Původně projevilo o družstevní byt zájem přes 800 lidí, stavba ale dosud nezačala a počet vážných zájemců i s ohledem na změnu pravidel klesl.

Projekt zprvu cílil na páry nebo rodiny s dětmi, od konce loňského roku se mohou o menší byty hlásit i jednotlivci. V lokalitě nyní pokračuje geologický monitoring svahu a kácení dřevin.

Další projekty: Holásky a Mostecká

Kamenný vrch je u družstevního bydlení v Brně nejdál. „Pokročili jsme ale i v Holáskách, kde se už konala první schůzka s budoucími družstevníky. Letos začneme podepisovat rezervační smlouvy, chceme vyřešit úvěr u banky a vybrat zhotovitele tak, abychom se začátkem příštího roku mohli pustit do výstavby. Zároveň jsme v tomto duchu připravili ke kompletní rekonstrukci i bytový dům v Mostecké ulici. I tady mají opravené byty fungovat jako družstevní,“ doplnila primátorka Markéta Vaňková (ODS).

