Největší byznys příštích let? Péče o seniory. A v Novém Bydžově ukázali, jak může vypadat
Stárnutí populace už není jen sociálním tématem, ale ekonomickou realitou. Projekt z Nového Bydžova přináší model, který kombinuje provozní logiku, architekturu a proměnu očekávání nové generace seniorů.
Domovy pro seniory dnes patří k nejrychleji rostoucím segmentům veřejné infrastruktury. Projekt v Novém Bydžově ukazuje, že i zařízení sociální péče může mít silný architektonický koncept a ambici kultivovat své okolí. Místo bývalého sadu u nemocnice stojí přízemní areál s cihlovou fasádou a systémem vnitřních atrií, který pracuje se světlem, zahradou i měřítkem malých komunit.
Investice se vyšplhala ke 168 milionům.
„Dům je výsledkem nadstandardního přístupu investora – města Nového Bydžova, jeho důvěry ve snahu architektů vytvořit výjimečný objekt seniorského Domova. Šlo o vzájemnou spolupráci a konstruktivní výměnu názorů, kdy obě strany naslouchaly a byly ochotny měnit (některé věci se realizovaly jinak, než byly projektovány). Také projektanti byli profesionálními a trpělivými partnery v celém procesu. Dům v této kvalitě nakonec vznikl díky neobvyklé pečlivosti, zkušenosti a pochopení zhotovitele,“ uvedl architekt David Kraus ze studia Architektura.
Lokalita: exponované místo na okraji města
Pozemek leží v bezprostředním sousedství nemocnice, naproti hřbitovu s kostelem. Projekt je založen na konceptu čtyř samostatných domácností po patnácti klientech (celkem cca 60 míst), propojených centrálním jádrem. Každá jednotka má vlastní zázemí pro personál, technické místnosti i společný obytný prostor.
Dispozice se vědomě vyhýbá typickému ústavnímu schématu s dlouhými, lineárními chodbami. Pokoje jsou soustředěny kolem vnitřních atrií, která se stávají přirozeným centrem každé domácnosti. Díky tomu proniká denní světlo nejen do pokojů, ale i do samotných komunikačních tras, takže pohyb po domě nepůsobí stísněně ani anonymně. Každý pokoj má navíc přímý vstup na vlastní malou terasu, což posiluje kontakt se zahradou a podporuje pocit soukromí i samostatnosti.
Tento model reaguje na současné trendy v péči o seniory, která klade důraz na komunitní měřítko a pocit soukromí namísto anonymního institucionálního prostředí.
Atrium jako investice do kvality
Vnitřní atria jsou hlavním architektonickým nástrojem projektu. Přivádějí světlo hluboko do dispozice, umožňují vizuální kontakt se zelení a přirozeně organizují pohyb. Centrální část domu tvoří vstupní hala s recepcí a oválným atriem. Odtud je přístup do všech čtyř domácností. Objekt je plně přízemní.
Materiálové řešení vychází z kontextu okolních staveb. Cihlová fasáda navazuje na zdi hřbitova a pracuje s rytmem francouzských oken. Každá ze čtyř domácností má odlišný vzor zdiva a jiné řešení stínění, což posiluje jejich individualitu.
Interiér kombinuje pohledovou cihlu s bílými plochami. Specifickým prvkem jsou podlahy s motivy místních květin a travin, které fungují jako orientační systém i identifikační znak jednotlivých částí domu. Domácnosti tak nesou názvy podle rostlin, a to Travinová, Černýšová, Heřmánková a Pampelišková.
