Češi topí pánu Bohu do oken. Jak je to odnaučit? To je nový úkol pro stavební spořitelny

Polovina výdajů českých domácností za energie ročně je zbytečná a šla by ušetřit. Dalšími problémy, které situaci v energiích v Česku zhoršují, je i stárnoucí nerekonstruovaný bytový fond a energetická chudoba. Mnoho lidí se navíc nevyzná v hospodaření s energiemi ani v tom, jak doma snížit energetickou spotřebu. Vyplývá to ze společné studie, kterou dnes představila poradenská společnost KPMG a Stavební spořitelna České spořitelny (Buřinka), která chce situaci pro české domácnosti nyní zlepšovat odborným poradenstvím stavebních spořitelen.

České domácnosti každoročně spotřebují přes 31 procent celkové spotřeby energie v České republice. Jejich spotřeba tak překonává dokonce i spotřebu celého českého průmyslu. Například v roce 2022 tato spotřeba energií domácnostmi představovala útratu přes 190 miliard korun, což bylo podle expertů z Buřinky a z KPMG až z poloviny zcela zbytečné.

Průměrná česká domácnost přitom podle studie ročně spotřebuje energii ve výši 18 MWh, přičemž více jak dvě třetiny (13MWh) z toho tvoří vytápění. Čísla z jiných studií či například od různých energetických společností se sice občas liší podle toho, co vše se do spotřeby započítává, tedy zda tam je jen elektřina nebo i další zdroje jako je i teplo a teplá voda či třeba plyn, růstový trend spotřeby je nicméně podle expertů znatelný ve většině studií. Pokud se tak s tím nezačne v dohledné době něco aktivně dělat, může to být pak podle nich za pár let docela tristní. Podle výsledků analýzy KPMG je totiž zřejmé, že vývoj spotřeby energií v domácnostech se bude dále zhoršovat. Projeví se sice úspory díky šetrnějším spotřebičům, současně ale zase vzroste spotřeba samotné elektřiny do roku 2050 přibližně až o polovinu, a to kvůli elektrifikaci, protože bude kvůli odklonu od fosilních paliv více aut a domů fungovat na elektřinu.

U neopravených bytů náklady i spotřeba energií rostou

Jednou z příčin takto vysoké spotřeby českých domácností je podle odborníků například právě zastaralý bytový fond. Ten v Česku tvoří zhruba 4,5 milionu bytů a z toho jsou dva miliony v rodinných domech a zbývajících 2,5 milionu pak v bytových domech. Více než polovina obyvatel přitom navíc žije v nemovitostech, které byly postavené před rokem 1980 a od té doby zatím žádnou významnější rekonstrukcí ani neprošly. Bez zateplených stěn je tak v Česku nyní ještě stále přes 2 miliony bytů. O něco více domácností pak má alespoň vyměněná okna, i tak ale bez kvalitnějších izolačních oken je zde více jak milion bytových jednotek. A obyvatelé téměř 700 tisíc bytů dosud nevyužili ve své nemovitosti vůbec žádného způsobu zateplení.

Nejhorší situace je podle analýzy v Královehradeckém kraji, kde je bytový fond na tom nejhůře a kde by se dalo podle odborných výpočtů na energiích ušetřit až několik miliard korun ročně. „Ve všech sledovaných ukazatelích zateplení se umístil Královohradecký kraj na posledním místě,“ uvedla Anna Fořtová z KPMG a dodala, že tato situace má zde dopad i nadprůměrnou spotřebu energií na vytápění. Přes 60 procent zdejších obyvatel totiž podle ní žije v málo udržovaných bytech, které byly postavený do roku 1980 a neprošly od té doby vůbec žádnou významnější rekonstrukcí. „Potenciální výše úspory v Královehradeckém kraji by byla 5,6 miliardy korun ročně. Abychom toho dosáhli, potřebujeme rekonstruovat rodinné a bytové domy za 5 miliard korun ročně,“ shrnuje Fořtová. Nejlepší situace ze všech regionů Česka je pak podle ní v Karlovarském a Jihomoravském kraji.

Chudoba se může týkat i energií

„Naším cílem je tak pomoci i nízkopříjmovým skupinám obyvatel, které aktuálně trpí energetickou chudobou, kdy domácnosti nemají vůbec přístup k základním zdrojům energie nebo na ně nemají dostatek peněz,“ vysvětluje šéf Buřinky Libor Vošický s tím, že to je dlouhodobý úkol, protože renovace, a to i ty energetické, obvykle dělají spíše movitější domácnosti a lidé s vyšším vzděláním.

Stavební spořitelny proto podle Vošického nabídly státu rozšíření partnerství. To se týká odborného poradenství ohledně samotných energetických rekonstrukcí, jejich financování, a to včetně získávání dotací. Od letošního března zatím tak dotační specialisté stavebních spořitelen poskytli lidem už téměř 14 tisíc konzultací a 589 zvýhodněných úvěrů k dotačnímu programu Oprav dům po babičce v objemu 788 milionů korun. Přibližně čtvrtinu objemu nezajištěných úvěrů spořitelen pak tvoří úvěry na financování energeticky úsporných rekonstrukcí. „To ale ke zvýšení dostupnosti rekonstrukcí nestačí. Navrhujeme proto rozšířit možnost čerpat kofinancované úvěry i na ostatní komplexní energetické rekonstrukce v rámci dotačního programu Nová zelená úsporám,“ poznamenává Vošický.

Stavebnictví by to prý zvládlo

Na samotnou realizací úsporných opatření je přitom podle majitele koncernu na stavebniny DEK Víta Kutnara připraveno i české stavebnictví, pokud budou práce dobře rozloženy v čase. „Technologie na trhu jsou už vyvinuté a jsou dostupné, a to někdy i velmi dlouho. Kapacita stavebního sektoru je také stále dostačující, a to kdyby se realizovaly všechny potřebné stavební úpravy podle zmiňované studie. Ať už se to týká zateplování fasád, šikmých či plochých střech nebo výměny oken, popřípadě instalace fotovoltaiky nebo tepelných čerpadel. Pokud bude tedy projekt energetických renovací smysluplně řízený a bude rozumně rozprostřen do 10 či 15 let, tak se vše zvládne,“ konstatuje Kutnar a připomíná, že by to vše mělo i další pozitivní dopady jako je vyšší zaměstnanost a velká podpora tuzemského průmyslu. „Stavebnictví se nyní příliš nedaří, naši zákazníci odhadují pokles v příštím roce o 3,6 procenta, a proto nám přijde vhodná chvíle právě nyní také začít,“ uzavírá Kutnar.

