CSG nabídne akcie i českým investorům. Na domácím parketu
Zbrojařský holding CSG miliardáře Michala Strnada vstoupí v pátek na dvě burzy zároveň. Primárním trhem je Amsterdam. Praha bude jeho doplňkem. Holding tak cílí i na české investory. Akcie budu obchodované v českých korunách.
Na neregulovaném trhu Free Market pražské burzy se v pátek 23. ledna 2026 začne obchodovat s akciemi společnosti Czechoslovak Group (CSG N.V.). V tiskové zprávě to oznámila to Burza cenných papírů Praha (BCPP). Akcie budou od prvního dne dostupné všem investorům a obchodovat se s nimi bude v českých korunách. Nejde o hlavní trh burzy.
Start bez poplatků
Trh Free Market je určen pro akciové tituly, které jsou primárně obchodované na zahraničních burzách, přičemž investoři využívají infrastrukturu pražské burzy. Zahajovací cena akcií CSG bude stanovena přepočtem ceny z primárního trhu do korun podle kurzu Česká národní banky k 22. lednu 2026.
„S cílem podpořit likviditu bude první měsíc obchodování bez burzovních poplatků,“ uvedl šéf komunikace BCPP Jiří Kovařík.
Zbrojařské akcie v Evropě lámou historická maxima a Czechoslovak Group (CSG) toho chce využít. Skupina plánuje vstup na amsterodamskou burzu v době, kdy investoři sázejí na obranný průmysl víc než kdy dřív. Hlavními katalyzátory jsou Donald Trump, NATO a napětí kolem Grónska. Strnadovo načasování se zdá dokonalé.
Lukáš Kovanda: Zbrojaři ve varu. CSG s IPO nemohla trefit lepší dobu
Zbrojařské akcie v Evropě lámou historická maxima a Czechoslovak Group (CSG) toho chce využít. Skupina plánuje vstup na amsterodamskou burzu v době, kdy investoři sázejí na obranný průmysl víc než kdy dřív. Hlavními katalyzátory jsou Donald Trump, NATO a napětí kolem Grónska. Strnadovo načasování se zdá dokonalé.
Šance na index PX
Pokud emise splní všechny stanovené podmínky, může být podle burzy zařazena do indexu PX při jeho pravidelné aktualizaci v březnu 2026. To by znamenalo další zvýšení viditelnosti titulu mezi domácími investory i fondy navázanými na hlavní pražský index.
Holding CSG podnikatele Michal Strnad vstupuje v pátek také na hlavní trh burzy v Amsterodamu. Pražská burza tak bude pro české investory doplněním zahraničního primárního trhu, nikoli jeho náhradou.
CSG nabízí na burze Euronext v Amsterodamu akcie za přibližně 3,3 miliardy eur (téměř 80,2 miliardy korun). Při případném navýšení může celkový objem akcií dosáhnout zhruba 3,8 miliardy eur (asi 92,3 miliardy korun). Upisovací období potrvá od úterý do čtvrtka, začátek obchodování je plánovaný na pátek. Akcie jsou určené pro institucionální investory.
CSG míří mezi veřejně obchodované firmy. Holding zaměřený na obranný průmysl chce v Amsterdamu získat až 18 miliard korun z emise nových akcií. Do transakce se zapojují i velcí globální investoři včetně BlackRocku.
CSG jde na burzu. Od IPO si Strnad slibuje miliardy na další růst i globální věhlas
CSG míří mezi veřejně obchodované firmy. Holding zaměřený na obranný průmysl chce v Amsterdamu získat až 18 miliard korun z emise nových akcií. Do transakce se zapojují i velcí globální investoři včetně BlackRocku.
Z objemu 3,3 miliardy eur připadá 750 milionů eur na nové akcie a přibližně 2,6 miliardy eur na akcie, které prodává hlavní akcionář holdingu CSG, společnost CSG FIN. Cena jedné akcie činí 25 eur. Holding už dříve informoval o tom, že obdržel závazné nabídky od tří investorů - společností Artisan Partners Limited Partnership, BlackRock a Al-Rayyan Holding LLC - za celkem 900 milionů eur. Peníze z akcií chce firma použít na další rozvoj.
CSG patří mezi přední evropské výrobce munice pro dělostřelectvo. V tomto segmentu výrazně expandovala ještě před ruskou invazí na Ukrajinu v roce 2022.