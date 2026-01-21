Nový magazín právě vychází!

CSG nabídne akcie i českým investorům. Na domácím parketu
Zbrojařský holding CSG miliardáře Michala Strnada vstoupí v pátek na dvě burzy zároveň. Primárním trhem je Amsterdam. Praha bude jeho doplňkem. Holding tak cílí i na české investory. Akcie budu obchodované v českých korunách.

Na neregulovaném trhu Free Market pražské burzy se v pátek 23. ledna 2026 začne obchodovat s akciemi společnosti Czechoslovak Group (CSG N.V.). V tiskové zprávě to oznámila to Burza cenných papírů Praha (BCPP). Akcie budou od prvního dne dostupné všem investorům a obchodovat se s nimi bude v českých korunách. Nejde o hlavní trh burzy.

Start bez poplatků

Trh Free Market je určen pro akciové tituly, které jsou primárně obchodované na zahraničních burzách, přičemž investoři využívají infrastrukturu pražské burzy. Zahajovací cena akcií CSG bude stanovena přepočtem ceny z primárního trhu do korun podle kurzu Česká národní banky k 22. lednu 2026.

„S cílem podpořit likviditu bude první měsíc obchodování bez burzovních poplatků,“ uvedl šéf komunikace BCPP Jiří Kovařík.

Šance na index PX

Pokud emise splní všechny stanovené podmínky, může být podle burzy zařazena do indexu PX při jeho pravidelné aktualizaci v březnu 2026. To by znamenalo další zvýšení viditelnosti titulu mezi domácími investory i fondy navázanými na hlavní pražský index.

Holding CSG podnikatele Michal Strnad vstupuje v pátek také na hlavní trh burzy v Amsterodamu. Pražská burza tak bude pro české investory doplněním zahraničního primárního trhu, nikoli jeho náhradou.

CSG nabízí na burze Euronext v Amsterodamu akcie za přibližně 3,3 miliardy eur (téměř 80,2 miliardy korun). Při případném navýšení může celkový objem akcií dosáhnout zhruba 3,8 miliardy eur (asi 92,3 miliardy korun). Upisovací období potrvá od úterý do čtvrtka, začátek obchodování je plánovaný na pátek. Akcie jsou určené pro institucionální investory.

Michal Strnad, majitel skupiny CSG
Aktualizováno

Z objemu 3,3 miliardy eur připadá 750 milionů eur na nové akcie a přibližně 2,6 miliardy eur na akcie, které prodává hlavní akcionář holdingu CSG, společnost CSG FIN. Cena jedné akcie činí 25 eur. Holding už dříve informoval o tom, že obdržel závazné nabídky od tří investorů - společností Artisan Partners Limited Partnership, BlackRock a Al-Rayyan Holding LLC - za celkem 900 milionů eur. Peníze z akcií chce firma použít na další rozvoj.

CSG patří mezi přední evropské výrobce munice pro dělostřelectvo. V tomto segmentu výrazně expandovala ještě před ruskou invazí na Ukrajinu v roce 2022.

Nový ředitel České pošty musí mimo jiné splnit podmínku několikaleté praxe ve vrcholném managementu. Výhodou jsou zkušenosti s poskytováním poštovních nebo telekomunikačních služeb. Kandidát musí mít minimálně tři roky praxe ve vrcholném managementu státního podniku nebo společnosti s majoritním podílem státu, případně alespoň pět let praxe ve statutárních orgánech či vrcholném managementu jiné obchodní společnosti.

Transformace jako klíčový úkol

Jedním z hlavních úkolů nového generálního ředitele bude podle ministerstva řízení dalšího rozvoje podniku v návaznosti na probíhající transformaci. Očekává se také zlepšení interní i externí komunikace České pošty a budování firemní kultury.

Štěpána do funkce jmenoval Metnarův předchůdce Vít Rakušan (STAN). Jeho úkolem bylo provést podnik vládou schválenou transformací. Ta zahrnovala stabilizaci hospodaření, oddělení komerčních balíkových služeb do samostatné Balíkovny a její následný prodej. Česká pošta se měla zároveň stát hlavním kontaktním místem státu s občany.

Lubomír Metnar
Aktualizováno

Metnar odvolal členy dozorčí rady České pošty

Politika

Ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO) odvolal členy dozorčí rady České pošty. Podle něj nebude mít snížení počtu členů dozorčí rady významný dopad na fungování pošty. Dozorčí rada České pošty má 15 členů, z toho pět volí zaměstnanci, které ministerstvo odvolat nemůže. Na změny v dozorčí radě upozornil server Odkryto.cz. Premiér Andrej Babiš (ANO) serveru řekl, že důvodem odvolání bylo dlouhodobě ztrátové hospodaření pošty a špatná obchodní strategie.

ČTK

Přečíst článek

Ztráta klesá, ale problémy trvají

Česká pošta má 2 900 poboček a zaměstnává přibližně 19 tisíc lidí. Za loňský rok očekává ztrátu pod 400 milionů korun, zatímco o rok dříve hospodařila se ztrátou 1,25 miliardy korun. Zřizovatelem podniku je ministerstvo vnitra.

Pošta prodá Balíkovnu

Rekordní prodeje, rekordní ceny. Praha má nejdražší bydlení v historii

Rekordní prodeje, rekordní ceny. Praha má nejdražší bydlení v historii
Central Group
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Pražský trh s novými byty láme historické rekordy. Loni se v metropoli prodalo 7 800 nových bytů, nejvíce v historii, zatímco ceny se přiblížily hranici 180 tisíc korun za metr čtvereční. Nabídka ale dál klesá a podle developerů zůstává hluboko pod reálnými potřebami města.

Pražský trh s novými byty zažil v roce 2025 historický boom. V metropoli se prodalo 7 800 nových bytů, což znamená nový prodejní rekord a meziroční růst o osm procent. Poprvé v historii se tak v Praze prodaly dva roky po sobě více než sedm tisíc bytů, přičemž nejsilnější byl závěr roku – ve čtvrtém čtvrtletí se prodalo 1 800 jednotek.

Za rekordními čísly se ale dál prohlubuje nerovnováha mezi poptávkou a nabídkou, která žene ceny na nová maxima.

„Téměř osm tisíc prodaných bytů loni v Praze je zcela rekordní výsledek. Trh ale stále brzdí dlouhodobě nefungující povolování nových staveb,“ říká Dušan Kunovský, předseda představenstva Central Group. Podle něj je dalším zásadním problémem neadekvátní růst cen stavebních dodavatelů. „Je nutné, aby se přehřáté stavebnictví zklidnilo a dodavatelské ceny se snížily. Jinak ceny připravovaných bytů poletí dál nahoru,“ dodává.

Zatímco prodeje v roce 2025 výrazně rostly, nabídka volných bytů klesla o 10 procent na pouhých 5 150 jednotek, což je nejnižší úroveň od roku 2022. Průměrné ceny nových bytů se přiblížily hranici 180 tisíc korun za metr čtvereční – nabídková cena překročila 177 tisíc Kč/m², prodejní 174 tisíc Kč/m². Tempo růstu cen je dvouciferné a dál převyšuje růst mezd i inflaci.

„Ceny pořád rostou a říkáme si, kdy se to zastaví. Jedním z klíčových faktorů je to, že nám neroste nabídka. Kdyby byla dvojnásobná, ceny by byly stabilní,“ říká Marcel Soural, majitel skupiny Trigema.

Silnou poptávku podpořilo také postupné snižování hypotečních sazeb k úrovni kolem 4,5 procenta. Podle dat ČBA Hypomonitor dosáhl objem nově poskytnutých hypoték 321 miliard korun, meziročně o 41 procent více, což je druhý nejvyšší objem v historii.

Z regionálního pohledu si cenově nejdostupnější pozici dlouhodobě drží Praha 9, kde se průměrné ceny pohybují kolem 163 tisíc Kč/m². Na opačném konci stojí Praha 2 s cenami přesahujícími 233 tisíc Kč/m². Z hlediska dispozic jsou nejdražší garsoniéry a velké byty 5+kk (nad 180 tisíc Kč/m²), zatímco nejprodávanější byty 2+kk a 3+kk se drží kolem 169 tisíc Kč/m².

Okolí stanice metra Nové Butovice, kde developerská firma Trigema plánuje stavět mrakodrap nazvaný Top Tower

„Praha 9 si vytvořila vlastní cenový trh. Ceny jsou tam nižší než ve zbytku Prahy, což je jasně dané tím, že se tam výrazně staví a nabídka je výrazně vyšší než v jiných lokalitách,“ doplňuje Soural.

Problémem trhu zůstává dlouhodobě omezená nabídka. Ke konci roku 2025 bylo v Praze v nabídce pouze 5 150 nových bytů a od ledna do listopadu bylo povoleno jen 5 280 bytů – zhruba polovina toho, co město podle Institutu plánování a rozvoje potřebuje, tedy minimálně 10 tisíc bytů ročně.

„Nabídka nových bytů byla ke konci roku ještě nižší než její dlouhodobý průměr, kolem kterého se pohybuje už od roku 2022, a zůstává výrazně pod reálnými potřebami trhu,“ říká Petr Michálek, předseda představenstva Skanska Residential. Podle něj doplňování nabídky brzdí nefunkční povolování, nedostatek vhodných pozemků i kapacit ve stavebnictví.

„Ke zlepšení situace by mohlo dojít nejdříve po roce 2027 v souvislosti s úpravami stavebního zákona a přijetím Metropolitního plánu. Do té doby bude přetrvávající nerovnováha mezi poptávkou a nabídkou dál tlačit ceny vzhůru,“ dodává Michálek.

České stavebnictví nadále roste

Brno roste. A Praha hledá směr

