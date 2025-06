Makléř: Není to jako v devadesátkách, kdy se dalo prodat cokoliv. I tak opuštěných zámků ubývá

Nemovitostem se Radomír Kočí věnuje profesně jako realitní makléř. Výjimečné domy, vily či zámky jsou zároveň jeho koníčkem. Databáze Poznej domy, kterou založil, přináší příběhy téměř dvou tisíc objektů z celého Česka. Osudy památek popisuje také ve svých knihách. „Před válkou na Ukrajině patřili k významným investorům také Rusové, což už samozřejmě dávno neplatí. Jak ukazuje i příběh vily Ernesta Solvaye, kterou vlastnil ruský investor, záměr zrekonstruovat ji pro své soukromé účely neuskutečnil. Vila zůstala v ruinách a hledá nového majitele," říká Radomír Kočí.

Opuštěným domům se věnujete už několik let. Ubývá jich?

Situace se zlepšuje a prázdných domů skutečně ubývá. Ač se často říká opak, máme se v Česku dobře. Domy, které za komunismu chátraly, se daří opravovat. A většina těch, které zatím nenašly svého zachránce, se těší alespoň nějaké snaze o ochranu.

Typově jde, o jaké druhy nemovitostí? Zámky, vily či industriální památky, které dnes nacházejí nové využití jen velmi obtížně a jejich vytápění je zároveň velmi nákladné?

Je to tak. Společným jmenovatelem je to, že jsou hůře obyvatelné pro jednu rodinu. Musí se pro ně nacházet nové využití – často jde o hotely nebo domovy pro seniory.

Takové nemovitosti i prodáváte. Je o ně zájem? A klesají jejich ceny?

Ne že by ceny klesaly, spíš se korigují. Dochází k hledání kompromisu mezi kupujícími a prodávajícími. Náklady na rekonstrukci rostly – stejně jako ceny stavebních materiálů či práce – a to se promítá do očekávání kupujících. Není to zkrátka jako v devadesátkách, kdy lidé koupili cokoliv.

Za jak dlouho taková nemovitost najde kupce?

Ta doba se může lišit. Odvíjí se to od lokality a možností dalšího využití objektu. Když se nemovitost nachází v atraktivní lokalitě a dává investorům smysl, může se prodat i po první prohlídce. V opačném případě to může klidně trvat až dva roky.

Jsou atraktivní lokality například poblíž velkých měst nebo u hranic s Německem?

Nedá se to zcela určit podle krajů. Jde spíš o vyhodnocení konkrétního záměru. Když budete chtít přetvořit zámek na hotel, logicky vás bude zajímat fluktuace turistů v daném místě. Pokud budete chtít v rekonstruované nemovitosti provozovat domov seniorů, budete hledat spíš klidné místo.

Opuštěné a prázdné domy se často mění na domovy pro seniory?

Ano, vnímám to jako trend. Zámky ve vzdálenějších a klidnějších lokalitách se často mění na taková zařízení. Ideální jsou zámky obklopené zámeckými zahradami na klidných místech. Takový je třeba příběh zámku Nová Včelnice. Ten se po rekonstrukci změnil nejen na domov pro seniory, ale funguje i jako hotel.

Kdo nejčastěji nakupuje takové nemovitosti?

Jde hlavně o tuzemské investory. Před válkou na Ukrajině patřili k významným investorům také Rusové, což už samozřejmě dávno neplatí. Jak ukazuje i příběh vily Ernesta Solvaye, kterou vlastnil ruský investor, záměr zrekonstruovat ji pro své soukromé účely neuskutečnil. Vila zůstala v ruinách a hledá nového majitele.

Vzpomenete si na nějaký konkrétní příběh z vaší knihy, který vás osobně velmi mrzí?

Třeba příběh Resselovy vily na severu Čech. Majitel ji nezrekonstruoval a navíc vyhořela. Ruinu, z níž zbyly pouze obvodové zdi, odkoupila obec a má s ní, myslím, velké starosti. Budou se ji horko těžko snažit dát dohromady.

A naopak. Vzpomenete si na nějaký příběh zchátralého domu, který má šťastný konec?

Určitě. Takových příběhů mám v knize mnohem víc. Jedním z nich je zmiňovaný zámek v Nové Včelnici na Jindřichohradecku. Skvělou ukázkou záchrany je i zámeček Skrytín. V roce 2010 ho jako ruinu koupil podnikatel Martin Hausenblas a nyní stavbu rekonstruuje.

Databáze zatím mapuje příběhy zhruba dvou tisíc nemovitostí. Kolik by jich mohlo být v budoucnosti?

Myslím, že se můžeme dostat na deset tisíc. Domů, které by si zasloužily mít zaznamenaný svůj příběh, je ale samozřejmě mnohem víc.

Tomáš Jelínek: Staré rodinné domy budou neprodejné, kvůli vysokým nákladům na energie Reality Zatím lidé z Prahy spíš utíkají. Do jejího okolí je ženou vysoké ceny nemovitostí. V budoucnu to ale bude naopak, říká šéf realitky Century 21 Tomáš Jelínek. Některé rodinné domy budou podle něj v budoucnu neprodejné. „To, co opravdu neroste, je cena starších domů ve Středočeském kraji s cenovkou nad 20 milionů korun, pro takové domy se jen těžko hledá kupec. Je to pochopitelné, protože i banka vždycky váží součet hypotéky a samozřejmě nákladů na provoz toho domu,“ dodává v rozhovoru. Petra Nehasilová, Dalibor Martínek Přečíst článek

Ruský podnikatel a zámecký pán Sergej Majzus musel opustit Česko Leaders Majzus neuspěl u soudu s žalobami proti rozhodnutí ministerstva vnitra nepovolit mu přechodný pobyt, protože dlouhodobě rozvíjel kontakty mezi členy organizovaného zločinu. Informoval o tom ve středu server Seznam Zprávy. ČTK Přečíst článek