Zdravotnický byznys nemá limity, říká miliardář Marek Dospiva

Dalibor Martínek
Skupina Penta Hospitals CZ Marka Dospivy vybudovala jednu z největších sítí zdravotnických zařízení v Česku. Nyní provozuje 17 nemocnic a síť 54 center péče o pacienty s Alzheimerovou chorobou Senevida. Rozvoj zdravotní divize společnosti Penta, která je primárně vnímána jako developerská, bude pokračovat.

„Naše zdravotní aktiva patří mezi naše základní aktivity. Vedle Dr. Max, Fortuny, Real Estate developmentu či zdravotní pojišťovny je to náš klíčový obor,“ řekl pro newstream.cz Marek Dospiva, spoluvlastník skupiny Penta. Kolik přesně peněz do tohoto segmentu společnost investovala a kolik ještě investovat bude, Dospiva nedokázal určit. „Tyhle peníze nenosím v hlavě.“

„Před patnácti nebo dvaceti lety jsme se rozhodli rozvíjet zdravotnictví jako strategický investor. V těchto investicích chceme setrvat,“ říká Dospiva. „Budeme se rozvíjet na další trhy, analyzujeme každou potenciální investiční příležitost, která by byla vhodná pro Penta Hospitals,“ uvedl Dospiva v okamžiku, kdy společnost slavnostně otevírala ambulanci Florenc, moderní středisko lékařské péče hned vedle pražského autobusového nádraží Florenc.

Vzhůru do regionů

Penta míří na regiony, kde již funguje, tedy Česko, Slovensko nebo Polsko, ale také se poohlíží po dalších zemích. Nově jde o Pobaltí, a spolu se značkou Dr. Max obsluhuje Penta ve zdravotnictví i Srbsko, Rumunsko nebo Itálii. „Koukáme se na nové trhy, je to jednoznačně jedna z klíčových investic skupiny Penta,“ říká Dospiva.

Když se Penta pouštěla do zdravotnického byznysu, stál u toho Václav Jirků, který má nyní na starost medicínskou větev byznysu společnosti. „Jako první jsme koupili nemocnici Vrchlabí. Ta nám úplně nepomohla přesvědčit Pentu, že je to dobrá investice. Byla vybydlená a bez personálu.“

Za deset let Penta vybudovala největšího poskytovatele soukromé zdravotní péče. „Za uplynulých deset let jsme vybudovali stabilní a rozsáhlou síť zdravotnických zařízení. Od začátku jsme kladli důraz nejen na růst, ale také na kvalitu, dostupnost a dlouhodobou udržitelnost zdravotních služeb,“ uvedla Barbora Vaculíková, generální ředitelka Penta Hospitals CZ.

„Zdravotnictví patří mezi klíčové oblasti, kterým se v rámci portfolia Penta Investments věnujeme. Vnímáme ho jako sektor s velkým společenským významem i s potenciálem pro dlouhodobý rozvoj,“ tvrdí Jirků.

Důležitý milník na Florenci

Nová poliklinika Florenc nabídne propojení odborné diagnostiky, prevence a léčby s individuálním přístupem. „Poliklinika Florenc je pro Penta Hospitals CZ důležitým milníkem. Posilujeme tím naši přítomnost v Praze a pacientům nabízíme moderní a dobře dostupnou péči na jednom místě. Klíčová je pro nás návaznost. Pacient se v systému neztrácí, ale má jasný plán péče a podporu koordinátorek, které ho jednotlivými kroky provázejí,“ uvedla Vaculíková.

Pacienti na Florenci najdou péči v oblasti interního lékařství, urologie, neurologie, diabetologie, endokrinologie, ortopedie a dermatologie. Další odbornosti zahrnují alergologii a imunologii, ORL, gynekologii a porodnictví, praktické lékařství, pediatrii, fyzioterapii, stomatologii, kardiologii, chirurgii, oftalmologii a dentální hygienu.

Dalibor Martínek: Před volbami se vynořil vzdušný zámek, středoškolský kampus v Praze

Dalibor Martínek: Před volbami se vynořil vzdušný zámek, středoškolský kampus v Praze
Profimedia
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

V Praze je kritický nedostatek středních škol. Rodiče i děti jsou nuceni podstupovat každý rok trauma, zda dítě, pardon, mládež, může nastartovat smysluplnou životní dráhu. Hledá se funkční model, politici svalují vinu jeden na druhého. V této atmosféře se líhne myšlenka pražského kampusu pro středoškoláky.

Před pár dny se konaly přijímací zkoušky na střední školy. V Praze byl na některá gymnázia zájem dvacetkrát převyšující kapacity. Frustrující situace pro patnáctileté. Otevřeně se mluví o ztracené generaci. Kdo za tento zmar může?

Na staroměstské radnici se konala debata o možném řešení. Ideou je kampus na okraji města, který by pojmul možná i dva tisíce studentů. Situaci by to nevyřešilo, ale aspoň něco. Celá vize má však mnoho neznámých. Ministr školství Plaga na představení možného řešení dal od horkého bramboru vzdělávání ruce pryč s tím, že školy jsou věcí samospráv. Předchozí politická reprezentace prý selhala. Vážený host promluvil a rychle odkvačil na další schůzky.

Za projekt kampusu se postavil Ondřej Prokop, pražský lídr hnutí ANO. Představil průzkum, který si nechal vypracovat od STEM/MARK. Nebude překvapením, že 85 procent respondentů si myslí, že by při takovém projektu měla spolupracovat Praha se Středočeským krajem. Je známým faktem, že víc než třicet procent středoškoláků v Praze dojíždí za vzděláním z tohoto kraje.

Tady je jedna z klíčových překážek. Středočeši studují v Praze, ale na výstavbu kampusu nechtějí dát ani korunu. Praha sice má na svých účtech zhruba 170 miliard korun, ale musí stavět metro nebo silniční obchvat. Nastává patová situace. Všichni by novou, velkou školu chtěli, ale kdo ji zaplatí?

Jak mezi řádky naznačil dlouholetý středočeský radní pro vzdělávání Milan Vácha, Středočeši jsou chudí, Praha by měla být velkorysá. Na neshodě mezi Prahou a Středočeským krajem selhává jeden projekt za druhým.

Superškola za miliardy

Na ministerstvu průmyslu vede Tomáš Hamberger jako zmocněnec pracovní skupinu, která se zabývá vzděláváním. Klade důraz na technické obory. Podle jeho představ by se v kampusu mohly učit jak technici, tak gymnazisté i učni. A přikládá i variantu, že by v kampusu mohly firmy školit mladé lidi v potřebných dovednostech moderní ekonomiky. Náklady na vybudování superškoly odhaduje na dvě miliardy korun. Kdo je dá, zda vůbec někdo, není jasné.

Vše závisí na hlavním městě. Ohledně možného kampusu se mluví o několika lokalitách na okraji Prahy. Prim hrají Letňany, zmiňován je i Chodov, Zličín nebo Písnice. Starosta Letňan Zdeněk Kučera by měl rád vedle východu z konečné stanice metra Letňany místo polí a srnek smysluplný projekt. Podle jeho slov je tam prostoru dost na rozličný rozvoj. Jelikož jde částečně o pozemky hlavního města, čeká na vize z magistrátu.

Za půl roku budou volby, takže se složení magistrátu jistě změní. Městská část čeká na nový magistrát, ministerstvo průmyslu čeká na výsledek voleb. A také ANO zatím jen hezky mluví o kampusu, než aby mohlo jeho případné budování nějak ovlivnit. Školáci, kteří se nedostanou v Praze na střední, by v mnoha krajích v klidu uspěli. Jenže všichni chtějí do Prahy. Pražští politici nedokážou pro své děti postavit školu.

Češi si na internetu věří, přesto naletí. Každý sedmý už kvůli podvodným e-shopům přišel o peníze

E-shop
iStock
nst
nst

Zkušenost s podvodným e-shopem má každý čtvrtý Čech a zhruba každý sedmý už kvůli nim skutečně přišel o peníze. Vyplývá to z průzkumu agentury Focus pro mBank mezi tisícovkou respondentů.

Češi se přitom v online prostředí cítí velmi sebejistě – a často až příliš. Více než 80 procent lidí je přesvědčeno, že přesně ví, jak své peníze na internetu chránit, a každý pátý by si ze svých znalostí dal jedničku. Realita je ale podle banky mnohem varovnější.

„Falešné e-shopy jsou dnes druhým nejčastějším typem úspěšného podvodu,“ uvedl generální ředitel mBank pro Česko Robert Chrištof. Podle něj lidé často podceňují rizika a dávají přednost pohodlí a rychlosti před obezřetností.

Podlehnutí emocím

Typické nákupní chování tomu nahrává. Více než polovina lidí nakupuje z pohodlí domova a třetina vyřizuje objednávky večer nebo v noci. V takových situacích pak zákazníci snáze podléhají emocím a lákavým slevám – nákup přitom klidně dokončí i ve chvílích, kdy nejsou plně soustředění.

„Alarmující je, že jen čtvrtina lidí při nákupu řeší, zda daný e-shop vůbec zná,“ upozornil expert na kybernetickou bezpečnost Tomáš Mika. Hlavním lákadlem zůstává nízká cena.

Lidské chování jako slabý článek

Kybernetické podvody se navíc neustále vyvíjejí. Přestože se jich 61 procent lidí neobává, téměř polovina už se s nějakou formou podvodu setkala. Slabým článkem zůstává především lidské chování. I když většina lidí zná zásady silných hesel, třetina si je ukládá do prohlížeče a 40 procent běžně nakupuje přes nezabezpečenou veřejnou Wi-Fi.

Podle sociologa a ředitele agentury Focus Martina Slosiarika hrají klíčovou roli emoce a časový tlak. „Ve chvíli, kdy do hry vstupují emoce nebo rutina, jde racionální uvažování stranou. To je přesně prostor, který dnešní podvodníci využívají,“ uvedl.

Roste i počet útoků. Podle České bankovní asociace jich v letošním prvním čtvrtletí přibylo meziročně o čtyři procenta na téměř 24 tisíc. Objem ukradených peněz se přitom více než zdvojnásobil na téměř 800 milionů korun. Bankám se zároveň podařilo zachránit 3,4 miliardy korun.

