Zdravotnický byznys nemá limity, říká miliardář Marek Dospiva
Skupina Penta Hospitals CZ Marka Dospivy vybudovala jednu z největších sítí zdravotnických zařízení v Česku. Nyní provozuje 17 nemocnic a síť 54 center péče o pacienty s Alzheimerovou chorobou Senevida. Rozvoj zdravotní divize společnosti Penta, která je primárně vnímána jako developerská, bude pokračovat.
„Naše zdravotní aktiva patří mezi naše základní aktivity. Vedle Dr. Max, Fortuny, Real Estate developmentu či zdravotní pojišťovny je to náš klíčový obor,“ řekl pro newstream.cz Marek Dospiva, spoluvlastník skupiny Penta. Kolik přesně peněz do tohoto segmentu společnost investovala a kolik ještě investovat bude, Dospiva nedokázal určit. „Tyhle peníze nenosím v hlavě.“
„Před patnácti nebo dvaceti lety jsme se rozhodli rozvíjet zdravotnictví jako strategický investor. V těchto investicích chceme setrvat,“ říká Dospiva. „Budeme se rozvíjet na další trhy, analyzujeme každou potenciální investiční příležitost, která by byla vhodná pro Penta Hospitals,“ uvedl Dospiva v okamžiku, kdy společnost slavnostně otevírala ambulanci Florenc, moderní středisko lékařské péče hned vedle pražského autobusového nádraží Florenc.
Vzhůru do regionů
Penta míří na regiony, kde již funguje, tedy Česko, Slovensko nebo Polsko, ale také se poohlíží po dalších zemích. Nově jde o Pobaltí, a spolu se značkou Dr. Max obsluhuje Penta ve zdravotnictví i Srbsko, Rumunsko nebo Itálii. „Koukáme se na nové trhy, je to jednoznačně jedna z klíčových investic skupiny Penta,“ říká Dospiva.
Když se Penta pouštěla do zdravotnického byznysu, stál u toho Václav Jirků, který má nyní na starost medicínskou větev byznysu společnosti. „Jako první jsme koupili nemocnici Vrchlabí. Ta nám úplně nepomohla přesvědčit Pentu, že je to dobrá investice. Byla vybydlená a bez personálu.“
Za deset let Penta vybudovala největšího poskytovatele soukromé zdravotní péče. „Za uplynulých deset let jsme vybudovali stabilní a rozsáhlou síť zdravotnických zařízení. Od začátku jsme kladli důraz nejen na růst, ale také na kvalitu, dostupnost a dlouhodobou udržitelnost zdravotních služeb,“ uvedla Barbora Vaculíková, generální ředitelka Penta Hospitals CZ.
„Zdravotnictví patří mezi klíčové oblasti, kterým se v rámci portfolia Penta Investments věnujeme. Vnímáme ho jako sektor s velkým společenským významem i s potenciálem pro dlouhodobý rozvoj,“ tvrdí Jirků.
Důležitý milník na Florenci
Nová poliklinika Florenc nabídne propojení odborné diagnostiky, prevence a léčby s individuálním přístupem. „Poliklinika Florenc je pro Penta Hospitals CZ důležitým milníkem. Posilujeme tím naši přítomnost v Praze a pacientům nabízíme moderní a dobře dostupnou péči na jednom místě. Klíčová je pro nás návaznost. Pacient se v systému neztrácí, ale má jasný plán péče a podporu koordinátorek, které ho jednotlivými kroky provázejí,“ uvedla Vaculíková.
Pacienti na Florenci najdou péči v oblasti interního lékařství, urologie, neurologie, diabetologie, endokrinologie, ortopedie a dermatologie. Další odbornosti zahrnují alergologii a imunologii, ORL, gynekologii a porodnictví, praktické lékařství, pediatrii, fyzioterapii, stomatologii, kardiologii, chirurgii, oftalmologii a dentální hygienu.
