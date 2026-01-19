Nový magazín právě vychází!

Koalice chce zrušit koncesionářské poplatky, opozice varuje před ztrátou nezávislosti

Koalice se shodla na zrušení poplatků za média, upravila harmonogram
ČTK
ČTK
ČTK

Koaliční rada se podle předsedy Sněmovny Tomia Okamury (SPD) shodla na zrušení poplatků za Českou televizi a Český rozhlas. Upravila časový harmonogram změny financování. Premiér Andrej Babiš (ANO) po jednání kabinetu řekl, že se zrušením poplatků počítá vládní program a že změnu očekává od roku 2027. Opozice se zrušením poplatků nesouhlasí, bojí se omezení nezávislosti veřejnoprávních médií.

„Tam jsme se posunuli, je konkrétní zadání a pracuje se na tom. Koncesionářské poplatky určitě zrušit chceme, protože to je součástí programového prohlášení vlády a slíbili jsme to voličům. Tu formu financování, ta je nám také zřejmá, ale já to nechám na to, jak budeme rozpracovávat konkrétní dikci zákona,“ uvedl Okamura.

Babiš na tiskové konferenci po jednání vlády uvedl, že zástupci koalice požádali Okamuru, aby zařadil na jednání Sněmovny návrh ze Senátu, aby Českou televizi a Český rozhlas kontroloval Nejvyšší kontrolní úřad. Zopakoval, že se zrušením poplatků počítá vládní program.

Dobrovolný příspěvek

„Plnění programu očekáváme zákonem od 1. ledna 2027,“ řekl novinářům. Doplnil, že se Česko stane 18. zemí Evropské unie, která bude financovat veřejnoprávní média ze státního rozpočtu. Jsou podle něj také úvahy, že by stát zřídil účet, kde by občané mohli dobrovolně přispívat na ČT a Český rozhlas.

Podle dřívějších informací se koaliční ANO, SPD a Motoristé shodli na tom, že televizní a rozhlasové poplatky od roku 2027 nahradí financováním veřejnoprávních médií ze státního rozpočtu. Během přechodného období pak zvažovali úlevy od poplatků pro určité skupiny obyvatel, například důchodce.

Česká televize po zvýšení poplatku v loňském roce ze 135 na 150 korun měsíčně očekává v letošním roce výnos 6,73 miliardy korun, tedy o 580 milionů korun, respektive o devět procent meziročně více. Celkový rozpočet ČT je 8,5 miliardy korun. Český rozhlas letos počítá se zvýšením příjmu z poplatků o 409 milionů korun na zhruba 2,48 miliardy. Jeho rozpočet je 2,74 miliardy. Poplatek se loni zvýšil o deset korun na 55 korun měsíčně.

Trump: Nedali jste mi Nobelovu cenu, takže už necítím povinnost myslet na mír

Americký prezident Donald Trump
ČTK
ČTK
ČTK

Americký prezident Donald Trump v dopise norskému premiérovi Jonasi Gahrovi Störeovi napsal, že už necítí povinnost myslet čistě na mír poté, co za své mírové úsilí nedostal Nobelovu cenu za mír. Šéf Bílého domu opět zdůraznil svůj záměr získat Grónsko, arktický ostrov, který je autonomním územím Dánska.

„Vzhledem k tomu, že se vaše země rozhodla neudělit mi Nobelovu cenu za mír za to, že jsem zastavil osm válek a více, už necítím povinnost myslet čistě na mír,“ napsal Trump norskému předsedovi vlády. Nobelovu cenu za mír uděluje Nobelův výbor, pětičlenný orgán volený norským parlamentem.

Trump v dopise zpochybnil nárok Dánska na Grónsko a jeho schopnost ochránit arktický ostrov před Ruskem a Čínou. „Proč mají vůbec 'právo vlastnictví'? Nejsou o tom žádné psané dokumenty, pouze tam před stovkami let přistála loď, ale naše lodě tam také přistávaly,“ napsala americká hlava státu na adresu Dánského království.

Trump urychluje rozpad NATO a posiluje Koalici ochotných

Politika

Hrozby amerického prezidenta Donalda Trumpa zavedením cel vůči evropským zemím, které odmítají prodej Grónska, znamenají zásadní zlom v transatlantických vztazích. Podle analýzy serveru Politico se pro řadu evropských vlád jedná o okamžik, kdy se dlouhodobé napětí se Spojenými státy proměnilo v otevřenou krizi důvěry.

nst

Přečíst článek

Republikánský prezident uvedl, že od založení NATO udělal pro alianci více, než kdokoliv jiný a že NATO by měla nyní udělat něco pro Spojené státy. „Svět není v bezpečí, dokud nebudeme mít plnou a totální kontrolu nad Grónskem,“ napsal Trump v závěru dopisu.

Americký prezident dal najevo, že ostrov chce od Kodaně koupit, což odmítá dánská i grónská vláda. Trump v sobotu oznámil, že od 1. února zvyšuje dovozní cla pro osm států a že tato cla budou platit, dokud Spojené státy neuzavřou dohodu o koupi Grónska od Dánska. Dodatečná desetiprocentní dovozní cla se mají vztahovat na veškeré zboží dovážené do USA ze zemí, které se postavily proti Trumpovu přání tento arktický ostrov získat - tedy z Dánska, Švédska, Francie, Německa, Nizozemska a z Finska, které jsou členy EU, a také na Británii a Norsko.

Trh s komerčními nemovitostmi loni dosáhl absolutního rekordu

Riverside Karlin
Riverside Karlin - použito se svolením
Dalibor Martínek
lib

Celkový objem transakcí na trhu komerčních nemovitostí v roce 2025 dosáhl rekordních 4,2 miliardy eur. Vyplývá to z dat poradenské společnosti Cushman & Wakefield. Je to víc než dvojnásobný meziroční nárůst. Je to absolutní rekord tuzemského investičního trhu.

„Rok 2025 byl pro český investiční trh přelomový. Nejenže jsme dosáhli historicky nejvyššího objemu investic, ale potvrdila se neuvěřitelná síla domácího kapitálu, který tvoří naprostou většinu trhu. Český investor již není jen lokálním hráčem, ale subjektem, který dominuje domácímu prostředí a aktivně vyhledává příležitosti i mimo území České republiky,“ uvedla Kamila Breen, vedoucí oddělení průzkumu trhu ze společnosti Cushman & Wakefield.

Největší transakcí celého roku byla akvizice pražského obchodního centra Palladium, které do svého portfolia získal nemovitostní fond Reico patřící do rakouské finanční skupiny Erste Group. Jedná se o historicky největší prodej jednotlivé komerční budovy na českém trhu, podle neoficiálních informací za komplex zaplatila v přepočtu 15,6 miliardy korun.

Dušan Kunovský

Kunovský zůstává vládcem Prahy. Postavil nejvíc bytů

Reality

Společnost Central Group Dušana Kunovského v loňském roce dokončila 800 nových bytů, což je zdaleka nejvíc ze všech českých developerů. Nadále zůstává největším stavitelem bytů v Česku. Druhou příčku obsadil Ekospol Evžena Korce se 492 postavenými byty.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Největším nákupem kanceláří se koncem roku mohl pochlubit bankéř Radomír Lapčík se svojí skupinou Trinity Banking Group. Za zhruba 300 milionů eur, tedy 7,25 miliardy korun, pořídil od skupiny CA Immobilien Anlagen Aktiengesellschaft komplex pěti moderních kancelářských budov Riverside Karlín.

V kancelářích také společnost Conseq získala kancelářský komplex Kavčí Hory Office Park v Praze 4 a budova Harfa Business Center B v Praze 9 přešla do vlastnictví státu (budoucí sídlo Finanční správy České republiky).

Nákupy luxusních hotelů

Významně loni nakupovala Renáta Kellnerová, pustila se do hotelového byznysu. Pořídila si největší hotel v zemi, Hilton, což byl vůbec největší obchod v branži. Za 95procentní podíl zaplatila vyšší jednotky miliard korun. Společnost PPF Real Estate koupila také dejvický hotel Diplomat za 73 milionů eur, tedy zhruba 1,8 miliardy korun. A společně s Tomášem Otrubou a miliardářem Michalem Strnadem pětihvězdičkový hotel Four Seasons poblíž Karlova mostu. Cena tohoto obchodu údajně dosáhla 100 milionů eur, zhruba 2,5 miliardy korun.

Bytová výstavba
video

Bydlení v roce 2026: žádný pád cen. Jen drahá realita

Reality

Levné hypotéky jsou pryč, byty nezlevní a čekání na „správný moment“ se může prodražit. Rok 2026 ukáže, že český trh bydlení se nehroutí, jen definitivně vystřízlivěl.

nst

Přečíst článek

Miliardovou akvizicí bylo také získání podílu v portfoliu deseti logistických parků společnosti CT Real Estate (Contera portfolio). Získal ho americký investiční fond Blackstone od společnosti TPG Real Estate.

Domácí kapitál realizoval podle Cushman & Wakefield 86 procent objemu investic, přičemž ve čtvrtém čtvrtletí tento podíl dosáhl rekordních 97 procent. Tento trend potvrzuje nejen dominantní pozici českých fondů na domácím trhu, ale i jejich ambici stát se významnými hráči na evropské scéně. V roce 2025 směřovalo do kanceláří 32 procent investic, do maloobchodních nemovitostí 28 procent a do průmyslového segmentu 19 procent. Vysokou aktivitu v tomto sektoru podle očekávání poradenské firmy přetrvá i v roce 2026.

Brno roste. A Praha hledá směr

