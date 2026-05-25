The Mandalorian and Grogu dobyl severoamerická kina. Na Star Wars je to ale slabší start
První film ze světa Star Wars po sedmi letech ovládl prodloužený sváteční víkend v severoamerických kinech. Snímek The Mandalorian and Grogu utržil v USA a Kanadě 102 milionů dolarů (2,1 miliardy korun) a stal se nejvýdělečnějším filmem víkendu. Uvedla to agentura Bloomberg.
Výsledek odpovídá odhadům společnosti Boxoffice Pro, která čekala tržby nejméně 100 milionů dolarů. Přesto jde v rámci značky Star Wars o spíše slabší start. Od doby, kdy Walt Disney v roce 2012 koupil Lucasfilm, patří debut filmu k nejnižším v celé sérii.
Snímek režíroval Jon Favreau. Děj sleduje dobrodružství lovce odměn Dina Djarina, kterého hraje Pedro Pascal, a mladého učedníka Grogu, známého také jako Baby Yoda. Film navazuje na seriál The Mandalorian, který měl premiéru na Disney+ v roce 2019.
Novinka je zároveň prvním filmem ze světa Star Wars, který byl celý natočen v Kalifornii. Pomohly k tomu státní daňové pobídky ve výši 22 milionů dolarů, informuje agentura Bloomberg.
Smíšené ohlasy
První ohlasy jsou smíšené. Část kritiků filmu vyčítá menší měřítko příběhu i prostředí, jiní ho označují za čistou zábavu. Na serveru Rotten Tomatoes má snímek 62 procent kladných hodnocení od kritiků a 89 procent od diváků.
Favreau při premiéře v Los Angeles 14. května uvedl, že přenesení příběhů z Mandaloriana na velké plátno může oslovit i diváky, kteří Star Wars v posledních letech nesledovali tak pozorně. Podle něj bylo důležité nabídnout film způsobem, který diváky odmění za návštěvu kina.
Americká kina ovládají známá jména. O končícím víkendu skončilo na čele žebříčku pokračování 20 let starého hitu Ďábel nosí Pradu. Z první příčky je nesundala ani nová adaptace herního hitu Mortal Kombat. Nadále se daří také biografickému snímku Michael, který v amerických kinech již utržil přes 240 milionů dolarů a stal se nejvýnosnější hudební biografií všech dob.
Aby měl snímek výraznější filmový rozměr, obsahuje podle Favreaua propracované akční sekvence srovnatelné s filmy John Wick nebo Jason Bourne. Tvůrci také utratili více za vizuální efekty než u seriálu a stavěli kulisy tak, aby fungovaly i na obřím plátně IMAX.
Nové Star Wars přicházejí v sezoně, která do kin vrací řadu známých značek. Po úspěchu filmů The Devil Wears Prada 2 od Disneyho a Michael od Lionsgate Studios se během léta čekají další velké premiéry.
Do září mají do kin zamířit například Toy Story 5, Scary Movie, PAW Patrol: The Dino Movie, Supergirl, Spider-Man: Brand New Day nebo Minions & Monsters. Mezi další očekávané hity patří The Odyssey Christophera Nolana a hraný remake disneyovky Moana.
