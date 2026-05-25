Vyberte si z našich newsletterů

Přihlásit odběr
newstream.cz Enjoy The Mandalorian and Grogu dobyl severoamerická kina. Na Star Wars je to ale slabší start

The Mandalorian and Grogu dobyl severoamerická kina. Na Star Wars je to ale slabší start

Snímek The Mandalorian and Grogu utržil v USA a Kanadě 102 milionů dolarů (2,1 miliardy korun) a stal se nejvýdělečnějším filmem víkendu
ČTK
nst
nst

První film ze světa Star Wars po sedmi letech ovládl prodloužený sváteční víkend v severoamerických kinech. Snímek The Mandalorian and Grogu utržil v USA a Kanadě 102 milionů dolarů (2,1 miliardy korun) a stal se nejvýdělečnějším filmem víkendu. Uvedla to agentura Bloomberg.

Výsledek odpovídá odhadům společnosti Boxoffice Pro, která čekala tržby nejméně 100 milionů dolarů. Přesto jde v rámci značky Star Wars o spíše slabší start. Od doby, kdy Walt Disney v roce 2012 koupil Lucasfilm, patří debut filmu k nejnižším v celé sérii.

Snímek režíroval Jon Favreau. Děj sleduje dobrodružství lovce odměn Dina Djarina, kterého hraje Pedro Pascal, a mladého učedníka Grogu, známého také jako Baby Yoda. Film navazuje na seriál The Mandalorian, který měl premiéru na Disney+ v roce 2019.

Novinka je zároveň prvním filmem ze světa Star Wars, který byl celý natočen v Kalifornii. Pomohly k tomu státní daňové pobídky ve výši 22 milionů dolarů, informuje agentura Bloomberg.

Smíšené ohlasy

První ohlasy jsou smíšené. Část kritiků filmu vyčítá menší měřítko příběhu i prostředí, jiní ho označují za čistou zábavu. Na serveru Rotten Tomatoes má snímek 62 procent kladných hodnocení od kritiků a 89 procent od diváků.

Favreau při premiéře v Los Angeles 14. května uvedl, že přenesení příběhů z Mandaloriana na velké plátno může oslovit i diváky, kteří Star Wars v posledních letech nesledovali tak pozorně. Podle něj bylo důležité nabídnout film způsobem, který diváky odmění za návštěvu kina.

Snímek Michael se stal nejvýnosnějším hudebním životopisem amerických kin

Michael Jackson pořád fascinuje. Jeho biografie už převálcovala Bohemian Rhapsody

Enjoy

Americká kina ovládají známá jména. O končícím víkendu skončilo na čele žebříčku pokračování 20 let starého hitu Ďábel nosí Pradu. Z první příčky je nesundala ani nová adaptace herního hitu Mortal Kombat. Nadále se daří také biografickému snímku Michael, který v amerických kinech již utržil přes 240 milionů dolarů a stal se nejvýnosnější hudební biografií všech dob.

sta

Přečíst článek

Aby měl snímek výraznější filmový rozměr, obsahuje podle Favreaua propracované akční sekvence srovnatelné s filmy John Wick nebo Jason Bourne. Tvůrci také utratili více za vizuální efekty než u seriálu a stavěli kulisy tak, aby fungovaly i na obřím plátně IMAX.

Nové Star Wars přicházejí v sezoně, která do kin vrací řadu známých značek. Po úspěchu filmů The Devil Wears Prada 2 od Disneyho a Michael od Lionsgate Studios se během léta čekají další velké premiéry.

Do září mají do kin zamířit například Toy Story 5, Scary Movie, PAW Patrol: The Dino Movie, Supergirl, Spider-Man: Brand New Day nebo Minions & Monsters. Mezi další očekávané hity patří The Odyssey Christophera Nolana a hraný remake disneyovky Moana.

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

Související

Česku se daří. Haly u dálnic dál rostou

Česku se daří. Haly u dálnic dál rostou
CTP, užito se svolením
nst
nst

Český trh průmyslových a logistických nemovitostí uzavřel první čtvrtletí roku 2026 s velmi dobrými výsledky. Dokončeno bylo zhruba 307 tisíc metrů nových prostor, což představuje historicky druhý nejvyšší objem nové výstavby za jedno čtvrtletí. Vyplývá to z aktuální analýzy společnosti Colliers.

Na trh byla v prvním čtvrtletí dodána největší průmyslová budova v novodobé historii tuzemského trhu. Jde o budovu F v Panattoni Parku Cheb s rozlohou zhruba 214 tisíc metrů čtverečních, která se zařadila mezi největší projekty v novodobé historii českého průmyslového trhu.

„Stavební aktivita zůstala na vysoké úrovni, ve výstavbě je v současnosti přibližně 1,54 milionu metrů čtverečních, z toho asi třetina na spekulativní bázi. Největší podíl výstavby nadále připadal na Prahu, Středočeský kraj a Ústecký kraj,“ uvedl Josef Stanko, ředitel oddělení průzkumu trhu ve společnosti Colliers.

Natáčení podcastu s Vojtou Peřkou z CTP

Peřka z CTP: Polsko nám konkuruje levnějšími cenami, my jemu kvalifikovanou pracovní silou

Reality

Česko je sice malá země, ale nejenom díky výhodné pozici ji zahraniční firmy neustále vyhledávají, říká Vojta Peřka z developerské společnosti CTP. Peřka vyhledává nové akviziční příležitosti, zároveň se stará i o stávající klienty. Ve společnosti CTP působí již sedmým rokem a v rámci své pozice se rovněž poohlíží po nových pozemcích vhodných pro výstavbu.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Nejvíce se staví u dálnic

Nejaktivnějším developerem byla společnost CTP Invest s přibližně 46procentním podílem podle plochy ve výstavbě. Vysoký je i objem povolených projektů, který aktuálně činí přibližně 2,77 milionu metrů čtverečních. Nejvíce projektů vzniká podél dálničních koridorů D5 v okolí Plzně, D1 mezi Prahou, Brnem a Ostravou a D48 na Ostravsku.

Míra neobsazenosti ke konci prvního čtvrtletí 2026 mírně klesla na přibližně 4,7 procenta. „Z historického hlediska jde o zdravou úroveň, která odpovídá předpandemickým hodnotám. Neobsazenost v průběhu posledních čtvrtletí mírně narůstala v důsledku přibývající spekulativní výstavby, ačkoli absorpce nových ploch zůstává stabilní,“ tvrdí Stanko.

Modrava

Modrava je unikát. Stavíme tam desítky apartmánů, říká Martin Hubinger

Reality

Investiční fond Diagram, který spoluzaložil Martin Hubinger, nyní kromě jiného rozvíjí unikátní projekt apartmánů na šumavské Modravě. Má jich v této exkluzivní oblasti vzniknout několik desítek.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Nájemné zůstává stabilní

Nejvyšší dosažitelné nájemné zůstalo napříč hlavními lokalitami stabilní, a to zejména díky nízké míře neobsazenosti. V Praze a nejbližším okolí se v prvním čtvrtletí roku pohybovalo v rozmezí sedmi až 7,5 eura za metr čtvereční na měsíc.

„Český trh průmyslových a logistických nemovitostí zůstává pro zbytek roku 2026 v silné pozici. Rekordní objem dokončení, velké množství plánovaných projektů a projektů ve výstavbě a pokračující vysoká aktivita nájemců svědčí o atraktivitě českého trhu,“ doplnil Stanko.

Vychází jarní Realitní CLUB

Zbourat, nebo zachovat a dát nový smysl? Právě na tuto otázku hledá odpovědi jarní vydání magazínu Realitní CLUB, které se věnuje fenoménu rekonstrukcí a adaptací stávajících budov pro současné využití. Hvězdou magazínu je Fancesco Kinský dal Borgo.

Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu.

Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia BIG (Bjarke Ingels Group), přinášejí zkušenosti z praxe i vhled do toho, jak se proměňuje uvažování investorů a developerů.

Magazín Realitní CLUB s Francescem Kinským dal Borgo na obálce vychází právě nyní. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.

Související

Živě: The Listening World Summit vrcholí. Vystoupí Pransky, Neill i Fišerová

nst
nst

Třetí ročník mezinárodního summitu The Listening World Summit dnes v pražském Cubex Centru míří do finále. Závěrečný program nabídne panelovou diskusi s osobnostmi z oblasti koučinku, psychologie a osobního rozvoje i talk izraelské mentorky Jenny Gaitelband. Sledujte živě od 10:00.

V Praze dnes končí třetí ročník mezinárodního summitu The Listening World Summit, který se věnuje naslouchání, porozumění lidské mysli a tomu, jak může schopnost skutečně vnímat sebe i druhé proměňovat vztahy, práci i každodenní život.

Závěrečný den nese téma Síla jediného člověka. Program otevře Kateřina Fišerová, česká koučka a spoluzakladatelka projektu Česko naslouchá. Následovat bude panelová diskuse, v níž vystoupí americký autor a lektor Jack Pransky, transformační kouč a autor Michael Neill, ukrajinská mentorka Masha Liashenko a právě Kateřina Fišerová. Debatu moderuje Michael Imas, tvůrce podcastu Beyond Skepticism.

Součástí dopoledního programu bude také talk izraelské mentorky, koučky a psychoterapeutky Jenny Gaitelband s názvem Objevte si to sami.

Představení vystupujících

Jack Pransky je americký autor, konzultant a lektor spojený s učením Three Principles. Dlouhodobě se věnuje prevenci, komunitní práci a práci s lidskou myslí.

Michael Neill je transformační kouč a autor několika knih, mimo jiné The Inside-Out Revolution a Supercoach.

Masha Liashenko je ukrajinská mentorka a koučka, zakladatelka komunit 3P UKR a 3P RUS a centra zaměřeného na vzdělávání koučů a pomáhajících profesí v přístupu Three Principles.

Kateřina Fišerová je česká koučka, 3P mentorka, spoluzakladatelka projektu Česko naslouchá a jedna z hlavních tváří summitu.

Jenny Gaitelband je izraelská mentorka, koučka a psychoterapeutka pracující s přístupem Three Principles.

Michael Imas je kouč, hudebník a autor podcastu Beyond Skepticism

Více informací a další jazykové verze naleznete na https://thelisteningworld.com/.

video

Živě: The Listening World Summit pokračuje. Debatovat budou Turner, Galán a Fišerová

Leaders

V pražském Cubex Centru pokračuje 3. ročník mezinárodního summitu The Listening World Summit s podtitulem „Naslouchání spojuje“.  Akce propojuje osobnosti z oblasti psychologie, koučinku, vzdělávání, leadershipu, zdravotnictví i osobního rozvoje z různých částí světa. Summit bude zároveň zdarma streamován online do mnoha zemí světa.

nst

Přečíst článek

video

Živě z The Listening World Summit: Proč je důležité naslouchat

Zprávy z firem

Třetí ročník festivalu The Listening World Summit letos otevírá téma síly naslouchání – sobě, druhým i životu samotnému. Organizátoři chtějí vytvořit prostor pro hlubší porozumění, zklidnění a lidské propojení v době, kterou mnozí vnímají jako stále hlučnější a rozdělenější. Sledujte živý stream ze zahájení akce.

Newstream & Partner

Přečíst článek

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

Související

video

Živě: The Listening World Summit pokračuje. Debatovat budou Turner, Galán a Fišerová

Leaders

nst

Přečíst článek
Doporučujeme