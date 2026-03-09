Vyberte si z našich newsletterů

Fotbalový byznys vzkvétá. Top kluby vydělaly rekordních 12,4 miliardy eur

Fotbalový byznys vzkvétá. Top kluby vydělaly rekordních 12,4 miliardy eur

Kylian Mbappé
ČTK
Elitní fotbalové kluby prožívají mimořádně silné období z hlediska příjmů. Dvacítka nejvýdělečnějších klubů světa v sezoně 2024/25 vygenerovala rekordních 12,4 miliardy eur, což představuje meziroční růst o 11 procent. Vyplývá to z nové analýzy Deloitte Football Money League.

Nejvýdělečnějším klubem světa se stal Real Madrid, jehož příjmy dosáhly téměř 1,2 miliardy eur. Klub těžil především z růstu komerčních aktivit, nových partnerství a modernizace stadionu Santiago Bernabéu.

„Fotbalové kluby stále více přebírají kontrolu nad tím, z jakých zdrojů tvoří své příjmy. Největší kluby dnes dokážou výrazně rozvíjet komerční aktivity, zejména v době, kdy příjmy z domácích televizních práv už nerostou tak rychle,“ uvedl expert na sportovní byznys a ředitel v oddělení auditu společnosti Deloitte Filip Mikel.

Rekordy ve všech zdrojích příjmů

K rekordním tržbám přispěly tři hlavní zdroje – příjmy ze zápasových dnů, vysílacích práv a komerčních aktivit. Všechny tři oblasti zároveň dosáhly historicky nejvyšších hodnot.

Příjmy ze zápasových dnů vzrostly na 2,4 miliardy eur, zejména díky prémiovým sedadlům, novým fanouškovským službám a modelu dlouhodobé rezervace sedadel. Příjmy z vysílacích práv dosáhly 4,7 miliardy eur, mimo jiné díky rozšíření evropských soutěží a účasti klubů na novém turnaji FIFA Club World Cup.

Největší dynamiku ale zaznamenaly komerční příjmy, které poprvé překročily hranici 5 miliard eur a dosáhly 5,3 miliardy eur. Už třetím rokem po sobě jsou tak největší částí příjmů elitních klubů.

Stadiony jako zábavní centra

Fotbalové kluby se podle analýzy stále více zaměřují na využívání stadionů i mimo zápasové dny. Z tradičních sportovních arén se tak postupně stávají celoroční zábavní a komerční centra.

Součástí stadionů jsou dnes restaurace, bary, pivovary, eventové prostory, hotelové kapacity nebo rozsáhlé retailové zóny. Tyto aktivity pomáhají klubům vytvářet stabilnější příjmy nezávislé na samotném sportovním výkonu.

U klubů v první desítce žebříčku tvoří komerční příjmy 48 procent celkových tržeb, zatímco u klubů na 11. až 20. místě je to 32 procent.

Nejbohatší kluby světa

Za Realem Madrid se mezi nejvýdělečnější kluby zařadila FC Barcelona, která i přes sezonu odehranou mimo stadion Camp Nou dosáhla tržeb 975 milionů eur.

Na dalších místech skončily Bayern Mnichov s příjmy 861 milionů eur, Paris Saint-Germain s 837 miliony eur a Liverpool s 836 miliony eur, který se poprvé stal nejvýdělečnějším anglickým klubem.

Až na šestém místě se umístil Manchester City s příjmy 829 milionů eur, který oproti předchozí sezoně klesl o čtyři příčky. Důvodem byly slabší výsledky v Premier League i předčasné vyřazení z Ligy mistrů.

Rychlý růst ženského fotbalu

Výrazný růst zaznamenává také ženský fotbal. Patnáct nejvýdělečnějších ženských klubů světa dosáhlo celkových příjmů 158 milionů eur, což je meziroční nárůst o 35 procent.

Nejvýdělečnějším ženským klubem se poprvé stal Arsenal Women s příjmy 25,6 milionu eur, následovaný Chelsea Women s 25,4 milionu eur. Třetí místo obsadil FC Barcelona Femení s příjmy 22 milionů eur.

Podle Mikela prochází ženský fotbal zásadní transformací. „Přechod od start-upové fáze k plně profesionálnímu odvětví vyžaduje čas, investice a systematické budování infrastruktury,“ uvedl.

Podle Deloitte se celý fotbalový byznys postupně mění. Největší kluby stále více rozvíjejí komerční aktivity a budují své značky jako celoroční obchodní platformy, což by mělo pokračovat i v dalších letech.

