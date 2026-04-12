MMF: Globální ekonomika ztrácí schopnost zvládat krize
Světová ekonomika čelí novému šoku. Válka mezi Spojenými státy a Íránem podle ekonomů zpomalí růst a zvýší inflaci. Mezinárodní měnový fond před jarním zasedáním ve Washingtonu varuje: globální ekonomika ztrácí schopnost zvládat krize.
Do Washingtonu míří ministři financí a centrální bankéři z celého světa. Na jarním zasedání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky budou řešit dopady konfliktu, který rozkolísal trhy i ceny energií.
Mnozí účastníci přitom zažívají déjà vu. Loňské jednání dominovaly obchodní války a cla administrativy Donalda Trumpa. Letos je hlavním tématem válka s Íránem a její dopady na globální ekonomiku.
Irán ukázal, že je ochoten zablokovat Hormuzský průliv. Takže cena všeho, co bude tím průlivem proudit, bude už navždy zatížena rizikovou přirážkou, říká hlavní ekonom společnosti Investika Vít Hradil.
MMF: Připoutejte se
Šéfka MMF Kristalina Georgievová varovala, že svět je na podobné šoky čím dál méně připravený.
„Připoutejte se,“ vzkázala před zveřejněním nových ekonomických prognóz. Ty mají být podle ní horší než dosavadní výhledy. „Vzhledem k dopadům války je budeme snižovat.“
Podle ní vládám dochází fiskální prostor, opatření na ochranu jedné ekonomiky často poškozují jiné a geopolitické napětí spíše roste, než aby se uklidňovalo.
Růst zpomalí, inflace poroste
Ještě na začátku roku se počítalo s tím, že globální ekonomika letos poroste o 3,3 procenta. Spojené státy měly přidat 2,1 procenta, eurozóna 1,4 procenta a rozvíjející se Asie přes pět procent.
Pak ale přišla válka.
Nové ekonomické prognózy zveřejní MMF příští týden v úterý. „I náš nejoptimističtější scénář nyní zahrnuje revizi hospodářského růstu směrem dolů,“ uvedla Georgievová.
„Následující čtvrtletí budou klíčová. Ukážou, jak odolné jsou ekonomiky, které už před konfliktem jen tak přešlapovaly na místě,“ řekl agentuře Bloomberg hlavní ekonom Allianz Ludovic Subran.
Jedním z hlavních rizik zůstávají ceny ropy a situace v Hormuzském průlivu, kudy proudí velká část světových dodávek.
„Příměří odstranilo nejhorší scénáře. Aby ale šlo o skutečný obrat, musíme vidět stabilní a bezproblémový provoz v průlivu, nejen titulky o jeho znovuotevření,“ uvedla analytička ING Ewa Mantheyová.
Ekonomové upozorňují, že i pokud příměří vydrží, dopady konfliktu nezmizí.
„America First“ zvyšuje volatilitu
Podle Bloombergu zůstane globální ekonomika nestabilní i kvůli politice „America First“. „Loni to byla cla, letos ceny ropy. Politika USA výrazně zvyšuje volatilitu světové ekonomiky,“ uvedl hlavní ekonom Bloomberg Economics Tom Orlik.
Podle něj se ale může ukázat, že dopad války nebude tak silný, jak se nyní očekává – podobně jako u cel. Klíčové bude, zda zůstane omezený provoz v Hormuzském průlivu. Pokud ano, ceny ropy zůstanou vysoké, růst zpomalí a inflace poroste.
Konflikt na Blízkém východě, který koncem února odstartovaly americko-izraelské útoky na Írán, vedl k prudkému růstu cen energetických produktů na světových trzích. Ochromil totiž lodní dopravu v klíčovém Hormuzském průlivu, kterým běžně prochází asi pětina světových dodávek ropy a plynu.
