newstream.cz Money MMF: Globální ekonomika ztrácí schopnost zvládat krize

MMF: Globální ekonomika ztrácí schopnost zvládat krize

MMF: Globální ekonomika ztrácí schopnost zvládat krize
nst
nst

Světová ekonomika čelí novému šoku. Válka mezi Spojenými státy a Íránem podle ekonomů zpomalí růst a zvýší inflaci. Mezinárodní měnový fond před jarním zasedáním ve Washingtonu varuje: globální ekonomika ztrácí schopnost zvládat krize.

Do Washingtonu míří ministři financí a centrální bankéři z celého světa. Na jarním zasedání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky budou řešit dopady konfliktu, který rozkolísal trhy i ceny energií.

Mnozí účastníci přitom zažívají déjà vu. Loňské jednání dominovaly obchodní války a cla administrativy Donalda Trumpa. Letos je hlavním tématem válka s Íránem a její dopady na globální ekonomiku.

MMF: Připoutejte se

Šéfka MMF Kristalina Georgievová varovala, že svět je na podobné šoky čím dál méně připravený.

„Připoutejte se,“ vzkázala před zveřejněním nových ekonomických prognóz. Ty mají být podle ní horší než dosavadní výhledy. „Vzhledem k dopadům války je budeme snižovat.“

Podle ní vládám dochází fiskální prostor, opatření na ochranu jedné ekonomiky často poškozují jiné a geopolitické napětí spíše roste, než aby se uklidňovalo.

Růst zpomalí, inflace poroste

Ještě na začátku roku se počítalo s tím, že globální ekonomika letos poroste o 3,3 procenta. Spojené státy měly přidat 2,1 procenta, eurozóna 1,4 procenta a rozvíjející se Asie přes pět procent.

Pak ale přišla válka.

 Nové ekonomické prognózy zveřejní MMF příští týden v úterý. „I náš nejoptimističtější scénář nyní zahrnuje revizi hospodářského růstu směrem dolů,“ uvedla Georgievová.

„Následující čtvrtletí budou klíčová. Ukážou, jak odolné jsou ekonomiky, které už před konfliktem jen tak přešlapovaly na místě,“ řekl agentuře Bloomberg hlavní ekonom Allianz Ludovic Subran.

Jedním z hlavních rizik zůstávají ceny ropy a situace v Hormuzském průlivu, kudy proudí velká část světových dodávek.

„Příměří odstranilo nejhorší scénáře. Aby ale šlo o skutečný obrat, musíme vidět stabilní a bezproblémový provoz v průlivu, nejen titulky o jeho znovuotevření,“ uvedla analytička ING Ewa Mantheyová.

Ekonomové upozorňují, že i pokud příměří vydrží, dopady konfliktu nezmizí.

„America First“ zvyšuje volatilitu

Podle Bloombergu zůstane globální ekonomika nestabilní i kvůli politice „America First“. „Loni to byla cla, letos ceny ropy. Politika USA výrazně zvyšuje volatilitu světové ekonomiky,“ uvedl hlavní ekonom Bloomberg Economics Tom Orlik.

Podle něj se ale může ukázat, že dopad války nebude tak silný, jak se nyní očekává – podobně jako u cel. Klíčové bude, zda zůstane omezený provoz v Hormuzském průlivu. Pokud ano, ceny ropy zůstanou vysoké, růst zpomalí a inflace poroste.

Konflikt na Blízkém východě, který koncem února odstartovaly americko-izraelské útoky na Írán, vedl k prudkému růstu cen energetických produktů na světových trzích. Ochromil totiž lodní dopravu v klíčovém Hormuzském průlivu, kterým běžně prochází asi pětina světových dodávek ropy a plynu.

Stanislav Šulc: Polský ráj to na pohled. Akorát ne pro podnikatele

České investice v Polsku rostou
Pixabay
Stanislav Šulc
Stanislav Šulc

Není to tak dávno, co se velká část místní elity vzhlédla v Polsku. Milovali na něm v podstatě vše, ale zejména odvahu a rychlost, s níž v posledních deseti letech buduje dálnice, a vůbec to, jaké to je skvělé místo pro investice. Jenomže pak někdo začal tu pohádku nabourávat realitou, která se moc nehodí. A teď část podnikatelů zjišťuje, že ne vše polské je tak fantastické, jak se tady vypráví.

Polsko jako velmoc, která rychlostí růstu předbíhá Německo a většinu chřadnoucí Evropy. Polsko jako ekonomický tygr, který přemýšlí tím správným způsobem. Polsko jako lídr východní Evropy, kde má smysl se angažovat.

Takové teze zaznívaly v post-covidových letech téměř na jakékoli konferenci pro investory hledající nové příležitosti. Klíčovými motivy byla zejména masivní výstavba dálnic, před kterou růst české dopravní infrastruktury působil jako hlemýžď, a také ochota vyjít investorům vstříc v podstatě ve všem, co si usmyslí.

To se projevuje také na datech, když se v roce 2024 Polsko vrátilo mezi osmičku největších investičních cílů českého kapitálu, kde předtím naposledy bylo v roce 2020. Navíc s poměrně výraznou expozicí ve výši 4,6 procenta z celkových investic 1,7 bilionu korun. Výrazně se na tom přitom podepsaly investice do nemovitostí, které v tom hrály klíčovou roli.

Problémy v ráji

Jenomže v posledních měsících se vyjevují stále častěji i další motivy v polském příběhu. Prvním je například přístup místních bank, které velmi důsledně vybírají, jaké projekty budou financovat, a jaké naopak ne, což se projevuje zejména v realitním sektoru.

A co platí pro investory, nejspíš platí pro klasické podnikatele dvojnásob. O tom se přesvědčil Radim Jančura, úspěšný český podnikatel v dopravě a sektoru hospitality. Ten po půl roce ukončil angažmá RegioJetu v Polsku, když narazil na místní byznysovou realitu.

Až brutálně pak o zkušenostech podnikatelů a investorů v Polsku vypráví Michal Jalovecký v podcastu věnovaném investicím do nemovitostí. Hovoří o drakonických pokutách za nedodržování pravidel, o možném vyšetřování za krach byznysu (nikoli za tunelování firmy), o zvýšeném „zájmu“ o zahraniční společnosti ze strany úřadů.

O čem se v Česku téměř vůbec nemluví, jsou pak daně, které tamní vláda postupně zavádí. To by totiž části dosavadních fandů Polska nejspíš praskla cévka.

Svět bez pravidel?

A tak tu je zásadní otázka. Je Polsko skutečně oním rájem na zemi, kde vše roste, investorům se daří a Německo s Českem se v podstatě stávají trpaslíky? Nebo to spíš byla hezká písnička, aby přilákala kavky?

Možná to je ale ještě celé trochu jinak, Polsko je zcela normální zemí se svými výhodami a problémy. Jen část Čechů si kdysi vysnila jakousi formu kapitalismu bez pravidel a teď jsou trochu vyděšení, když na to někde jinde nejsou úplně zvědaví?

Každopádně investorské vztahy mezi Českem a Polskem se postupně dostávají na novou úroveň a bude dobré sledovat jejich vývoj.

Do Hormuzského průlivu vpluly americké lodě. Cílem je vyčistit trasu od min

Hormuzský průliv v době, kdy byl zcela průjezdný
ČTK
ČTK
ČTK

Ozbrojené síly USA oznámily, že Hormuzským průlivem v sobotu propluly dva torpédoborce amerického námořnictva. Podle oblastního velitelství amerických sil CENTCOM se jedná o součást operace, jejímž cílem je odstranit miny z této klíčové námořní trasy.

Přes Hormuzský průliv se před začátkem konfliktu USA a Izraele s Íránem přepravovala asi pětina globálních dodávek ropy a zkapalněného zemního plynu (LNG). Dále oblastí prochází výrazná část dodávek hnojiv i velké množství dalšího zboží. V důsledku konfliktu je ale prakticky uzavřen a proplouvá jím jen velmi málo lodi.

Poprvé od začátku války

Podle agentury AP americká vojenská plavidla průlivem proplula poprvé od začátku války na konci února. Děje se tak poté, co bylo tento týden ohlášeno dvoutýdenní příměří a v Pákistánu v sobotu začaly rozhovory mezi USA a Íránem.

„Lodě USS Frank E. Peterson (DDG 121) a USS Michael Murphy (DDG 112) propluly Hormuzským průlivem a působily v Arabském zálivu v rámci širší mise, jejímž cílem je zajistit, aby byl průliv zcela zbaven námořních min, které zde dříve položily íránské revoluční gardy," stojí v prohlášení CENTCOM na síti X.

„Dnes jsme zahájili proces zřizování nové plavební trasy a brzy tuto bezpečnou trasu zpřístupníme námořnímu průmyslu, abychom podpořili volný obchod," uvedl velitel CENTCOM admirál Brad Cooper.

O zahájení operace, jejímž cílem je odstranit miny z Hormuzského průlivu, se ve svém dnešním příspěvku na své sociální síti Truth Social zmínil také americký prezident Donald Trump. Zároveň uvedl, že všech 28 íránských minonosných plavidel leží na dně moře.

Hlavní ekonom Investiky Vít Hradil

Ekonom Vít Hradil: Írán ukázal sílu, Hormuz navždy zatíží dovozy rizikovou přirážkou

Money

Irán ukázal, že je ochoten zablokovat Hormuzský průliv. Takže cena všeho, co bude tím průlivem proudit, bude už navždy zatížena rizikovou přirážkou, říká hlavní ekonom společnosti Investika Vít Hradil.

Ivana Pečinková

Přečíst článek

