Prouza: Politici loni v lidech živili dojem krize. Odskákali to obchodníci

Českou ekonomiku podle něj prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáše Prouzy v minulém roce brzdili také politici tím, že "vytvářeli dojem krize".

Loňský rok byl pro obchodníky jeden z těch nejhorších. Oživení spotřebitelské nálady přinesly až vánoční nákupy v prosinci, uvedl prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza na síti X. Podle dnes zveřejněných dat Českého statistického úřadu (ČSÚ) maloobchodní tržby loni meziročně klesly o 4,1 procenta. V samotném prosinci naopak o 1,6 procenta vzrostly.

„Tak jsou konečně statistiky obchodu za minulý rok. A ukazují, že máme neuvěřitelný talent dostat se do krize sami. O utrácení rozhoduje především nálada společnosti - a tím, jak tady politici rok a půl vytvářeli dojem krize, brzdili českou ekonomiku úplně zbytečně. Trochu oživení přinesl až prosinec a Vánoce," uvedl Prouza na síti X.

Meziroční růst tržeb za nepotravinářské zboží o 2,5 procenta byl podle Prouzy v prosinci dán tím, jak lidé nakupovali dárky na poslední chvíli. Naopak za poklesem tržeb za potraviny o 0,2 procenta stála především vyšší úroveň slev oproti roku 2022, uvedl.

Loňský meziroční propad maloobchodních tržeb byl podle analytiků způsoben bezprecedentním nárůstem inflace a poklesem reálných mezd. Oživení spotřeby domácností ale stejně jako v listopadu ukazují prosincová data. Mělo by také pokračovat s tím, jak bude inflace ustupovat a příjmy se reálně zvyšovat. Analytici upozornili na to, že prosincový meziroční růst maloobchodních tržeb o 1,6 procenta překonal tržní odhad, který činil 0,7 procenta. Meziměsíčně maloobchodní tržby v prosinci podle ČSÚ stouply o 0,2 procenta.

