Karel Pučelík: Opravdu máme dělat co Trumpovi na očích uvidíme?

Karel Pučelík: Opravdu máme dělat co Trumpovi na očích uvidíme?

Karel Pučelík

I když je „teflonový“ šéf NATO Mark Rutte teflonový jako obvykle, je aliance v krizi. Je do značné míry vydána na milost americkému prezidentu Donaldu Trumpovi. Otázka tedy zní, zda se má Evropa podvolit jeho novému stylu nebo si od něj udržovat odstup? Cena za udržení přízně USA však může být dosti vysoká – klidně i od vazalství po účast na válečných zločinech.

Evropská bezpečnostní politika se nejspíš nachází na největším rozcestí za poslední desítky let. Zdá se, že odchod Spojených států z NATO je reálnou možností. Transatlantická spolupráce přitom evropským státům v podstatě zajišťovala mír a stabilitu po mnoho dekád.

Americký prezident Donald Trump zpochybňoval funkci NATO ještě před opětovným zvolením do Bílého domu. Postoj Evropy v roztržce kolem Grónska a nyní její rezervovaný přístup k americko-izraelskému konfliktu v Íránu pak Trumpa ještě více rozhodil. Mezi Evropou a USA je dnes zřetelná propast.

Reakce jsou různé. Jedni si trvají na svém, totiž že evropský přístup je správný, další by raději USA více nedráždili. I u nás se objevují hlasy tohoto druhého proudu. Například někdejší český velvyslanec při NATO Jakub Landovský ve včerejším rozhovoru pro Český rozhlas uvedl, že „bychom si měli uvědomit všichni, že my potřebujeme Spojené státy daleko více, než Spojené státy potřebují nás“. Akademik a diplomat také nechápe kritiku, že konflikt není „naší“ válkou, jak tvrdí například i britský premiér Keir Starmer.

Co je možná ještě zajímavější, Landovský rovněž rozumí tomu, že Američané své plány před invazí s evropskými spojenci nekonzultovali předem, protože Evropa je prý „děravá jako cedník“ a informace by se rychle dostaly do Moskvy.

„Záleží na tom náš osud.“ Maďaři v Rumunsku volí Orbána a mohou rozhodnout volby

Maďarský premiér Viktor Orbán se před volbami opírá i o podporu Maďarů žijících za hranicemi. Jak píše agentura AFP, výraznou roli mohou sehrát zejména voliči v rumunském Sedmihradsku, kde žije početná maďarská menšina.

nst

Přečíst článek

Co vlastně USA garantují?

NATO je skutečně v krizi, s tím nelze nesouhlasit. Volba je z našeho pohledu však možná hlubší, než se může zdát a než si uvědomujeme. A to mezi diplomacii založené na právu a opravdové kolektivní bezpečnosti nebo pouhém vazalství a spojenectvím, které tak navenek jen vypadá, ale ve skutečnosti jen plníte rozkazy.

Působí to tak, že pokud si chceme udržet přízeň Donalda Trumpa, nestačí jen navyšovat obranné rozpočty, ale musíme sdílet jeho pohled na svět a jeho způsoby. Musíme si zvyknout, že britský premiér se bude dozvídat o něčem, co klidně může být začátkem třetí světové války, ex post nebo klidně z médií. USA to naplánují a následně Britům jen vzkážou, ať nastartují stíhačky a připraví své vojáky, že budou umírat v konfliktech, o kterých do včerejška ani nevěděli.

Otázka je to hluboce etická. Měli bychom být Američanům k dispozici pro cokoliv? Pokud se Trump bude chystat spáchat válečný zločin, a nikdo nemůže tuto eventualitu vyloučit, máme se stát komplici? Výměnou za to, že NATO bude jakž takž fungovat?

Karel Pučelík: Vítězi války jsou ultrabohatí. Jako vždycky

Názory

Máme to nejhorší za sebou? S Donaldem Trumpem v Bílém domě to nemůže s jistotou nikdo nemůže tvrdit, ani on sám. Prozatímní vyústění konfliktu s Íránem však působí značně bizarně. Vítěz se hledá těžko, zato poražených jsou zástupy. Patříme mezi ně my všichni.

Karel Pučelík

Přečíst článek

Nesmíme zapomínat na to, že mír v Evropě nezajišťovali jen Američané, ale i řád, který alespoň v základních konturách respektoval pravidla civilizovaného světa. Donald Trump je garantem amerických zbraní, mezinárodního řádu nikoliv.

Navíc se nezdá, že by USA byly tak silným hráčem, jak se Trump snaží působit na Truth Social. Prezident se sice vyjadřuje, jako kdyby byl César, ale ani rozbombardovaný Írán si z toho moc nedělá a nadále tlačí své požadavky. USA přišly o dobrou porci své vážnosti, přičemž jsou schopni své zájmy protlačit v zemích jako Venezuela, ale evidentně ne v Rusku, Číně nebo Íránu.

Pohodlní Evropané

A ještě poznámka na závěr. Je zajímavé, že se postupu USA zastávají lidé, kteří se v bezpečnostní nebo zahraniční politice pohybují už řadu let. To, že jsme vydáni na milost USA není nějaký přirozený zákon, ale důsledek bezzubé politiky nynějších a předchozích lídrů. Ti si museli všímat, že neustále pokukují po Washingtonu a nic s tím nedělali. Stálo by to hodně úsilí a peněz. Proč je vynakládat, když se s americkým prezidentem dalo více méně slušně domluvit?

Proto nyní nemáme evropskou armádu a společnou bezpečnostní politiku. Proto je Evropa gumový tygr. Je největší čas tuto skutečnost přestat vytěsňovat.

Co nahradí zbouraný Transgas? Penta a PSN startují miliardový projekt Vinohradská 8

Tento objekt bude stát na místě Transgasu.
Užito se svolením PSN
Michal Nosek
nos

Na místě zdemolovaného komplexu Transgas v centru Prahy vznikne moderní městský blok za 3,5 miliardy korun. Projekt Vinohradská 8 od společností Penta Real Estate a PSN nabídne byty, kanceláře i nové veřejné prostory a má ambici propojit Vinohrady s centrem města.

Na začátku Vinohradské ulice, jen chvilku chůze od Václavského náměstí, začíná nová kapitola místa, které bylo ještě nedávno symbolem jedné z největších architektonických kontroverzí posledních let. Areál Transgas, brutalistní komplex z 70. let, jehož demolice vyvolala odpor části odborné i laické veřejnosti, už dnes připomíná jen prázdná stavební jáma. Tu nyní vystřídá projekt Vinohradská 8.

Developerské společnosti Penta Real Estate a PSN pro něj po více než dvou letech získaly pravomocné stavební povolení a posouvají projekt do realizační fáze. Dokončení plánují na třetí čtvrtletí roku 2028.

Z ekonomického i urbanistického pohledu jde o významnou proměnu lukrativní lokality na pomezí Prahy 1 a 2. Místo, které dlouhodobě působilo jako bariéra mezi Vinohrady a Novým Městem, má nově nabídnout přirozené propojení obou částí metropole a zároveň plnohodnotné městské prostředí.

„Máme za sebou náročnou demolici – ochránili jsme podzemní železniční tunely a zajistili, aby nedošlo k vyrušování vysílání sousedního rozhlasu. Tato část Vinohradské ulice byla dlouhé roky zanedbaným a problematickým místem, kterému se lidé vyhýbali. Dnes ve spolupráci s PSN chceme místo otevřít a zprůchodnit jako reprezentativní vstupní bránu do prestižní čtvrti Královských Vinohrad,“ říká David Musil, výkonný ředitel Penta Real Estate a dodává: „Atraktivitu lokality pro rezidenty i firmy navíc výrazně zvýší nová tramvajová trať přes Václavské náměstí směrem na Vinohrady, která bude dokončena krátce před naším projektem.“

„Vinohradská 8 je pokračováním naší snahy vracet hodnotná místa v centru Prahy zpět do života. Partnerství s Penta Real Estate nám umožňuje spojit zkušenosti a posunout projekt do kvalitního řešení tak, aby byl důstojným začátkem Vinohradské ulice,“ říká Štěpán Smrčka, ředitel developmentu PSN. „Návrh zároveň přirozeně propojuje Vinohrady s centrem města a ukazuje, že i velký projekt může být citlivý k okolí a zároveň městu přinést novou energii,“ dodává.

Natland kupuje projekt u metra. Na Zličíně plánuje stovky bytů

Reality

Investiční skupina Natland dál rozšiřuje své realitní portfolio. Nově koupila rezidenční projekt Zličín Gate v Praze, jehož hodnota se pohybuje ve vyšších stovkách milionů korun. V lokalitě u metra plánuje výstavbu několika stovek bytů a doprovodné infrastruktury. Jde už o třetí významnou realitní akvizici skupiny v posledních měsících.

nst

Přečíst článek

Polyfunkční blok

Podle návrhu studia Jakub Cigler Architekti zde vznikne polyfunkční blok kombinující bydlení, práci i služby. Směrem do Vinohradské ulice je navrženo zhruba 7 500 metrů čtverečních prémiových kanceláří v ekologickém standardu LEED Gold. V přízemí budov budou obchody a gastronomické provozy, které mají oživit ulici a navázat na městský život.

„Důvodů, proč tento projekt považuji za přínosný pro tuto část Vinohrad, je celá řada. Především dojde po letech k propojení Vinohrad a Nového Města, které od sebe oddělila severojižní magistrála. Projekt zároveň přirozeně doplňuje původní blokovou strukturu a umožňuje lepší pěší prostupnost územím. Za velmi důležitou považuji i vyváženou funkční skladbu – aktivní parter s obchody, převahu bytů a menší podíl kanceláří, díky čemuž bude místo přirozeně fungovat po celý den,“ říká k projektu Jakub Cigler.

Vnitroblok pak nabídne téměř 200 bytů různých velikostí, včetně několika penthousů. Projekt počítá i s podzemním parkováním a technologiemi odpovídajícími současným nárokům na energetickou efektivitu.

Náročná demolice

Samotná příprava stavby patřila k technicky nejnáročnějším částem celého projektu. Demolice původního komplexu probíhala v bezprostřední blízkosti železničních tunelů, což kladlo mimořádné nároky na kontrolu vibrací a bezpečnost. Developeři zároveň museli zajistit, aby práce nenarušily provoz okolní infrastruktury, včetně rozhlasového vysílání.

Vedle samotné výstavby hraje v ekonomice projektu důležitou roli i zlepšující se dopravní dostupnost. V roce 2027 má být dokončena nová tramvajová trať přes Václavské náměstí směrem na Vinohrady, která lokalitu ještě více přiblíží centru a zvýší její atraktivitu pro rezidenty i firmy.

Brno má svůj „Shard“. Mrakodrap už nabírá výšku

Reality

Brno získává novou dominantu. Na Křenové ulici roste výškový dům, který se už teď prosazuje v městském horizontu a připomíná londýnský mrakodrap The Shard.

nst

Přečíst článek

Brno roste. A Praha hledá směr

Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.

Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.

Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.

Exkluzivní data z Flat Zone zase potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský.

A magazín doplňují další rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.

Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.

Projekt Jitro ve Vršovicích

Ve Vršovicích roste nový dům s wellness a střešní terasou. Garsonka vyjde na osm milionů

Reality

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Masné krámy znovu ožily. Legendární budějovická pivnice prošla velkou proměnou

Restaurace Masné krámy prošla rekonstrukcí
Masné krámy
nst
nst

Po několikaměsíční rekonstrukci se v Českých Budějovicích znovu otevřely Masné krámy – jedna z nejznámějších pivnic ve městě. Modernizace přinesla nové technologie, vylepšené zázemí i vyšší kvalitu čepovaného piva. Historický duch místa ale zůstává zachován.

Českobudějovické Masné krámy se po rozsáhlé rekonstrukci znovu otevřely veřejnosti. Legendární restaurace zahájila provoz ve zkušebním režimu a návštěvníci tak mohou poprvé okusit změny, které podnik podstoupil po téměř dvou desetiletích.

FOTOGALERIE: Zrekonstruovaná restaurace Masné krámy

9 fotografií v galerii

Obnova se dotkla především technického zázemí. Modernizací prošla kuchyně, přibyl nový výčep i bar a zásadní proměnou prošla pivní technologie. Nové tanky mají zajistit lepší kvalitu i čerstvost čepovaného piva, což je pro podnik s tak silnou pivní tradicí klíčové.

V Brně otevírá nový Clarion Congress Hotel

Brno posiluje byznys turismus. Otevřel se největší kongresový hotel na jižní Moravě

Reality

Společnost CPI Hotels otevřela v Brně nový čtyřhvězdičkový Clarion Congress Hotel Brno, který se podle firmy stává největším kongresovým hotelem na jižní Moravě. Vznikl v lokalitě Dornych nedaleko historického centra a má posílit postavení města mezi středoevropskými kongresovými destinacemi.

nst

Přečíst článek

Významná historická památka

„Po těch několika měsících se na návrat opravdu těšíme. Chyběli nám lidé, atmosféra i každodenní kontakt s hosty,“ uvedl provozní manažer Tomáš Olejník. Dodal, že tým je zvědavý na reakce jak stálých hostů, tak i těch, kteří podnik navštěvují jen příležitostně. „Věříme, že všechny změny budou krokem k lepšímu a že se u nás budou všichni cítit ještě lépe než dřív,“ doplnil.

Masné krámy nejsou jen restaurací, ale i významnou historickou památkou. Jejich kořeny sahají až do doby Karla IV., kdy na místě stála dřevěná stavba sloužící k prodeji masa. Současná zděná budova s bazilikovým půdorysem pochází z druhé poloviny 16. století a po staletí plnila funkci tržiště.

Podnik Apetit na Vinohradské třídě

RECENZE: Moravský vrabec jako od babičky. Vinohrady nemusejí být drahé

Enjoy

Svíčková na smetaně, moravský vrabec se špenátem a bramborovým knedlíkem. Tato jídla jsou na menu pravidelně, občas hovězí stroganov, někdy dokonce již v českých restauracích málo vídaný jihočeský kuba. Na klasická česká jídla si v podniku Apetit na Vinohradské třídě věří. Aby ne, každý den navaří stovky porcí české klasiky. Recepty mají lety prověřené, odvařené, dotažené k optimální chuti.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Po druhé světové válce se dokonce uvažovalo o demolici objektu. Nakonec však zvítězila myšlenka zachování a přeměny – v roce 1954 byly Masné krámy slavnostně otevřeny jako restaurace. Od té doby patří mezi ikonická místa Českých Budějovic.

Dnešní modernizace tak navazuje na dlouhou historii proměn tohoto prostoru. Zachovává jeho jedinečný charakter, ale zároveň ho přizpůsobuje nárokům současných hostů.

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

I dnes si mohou zájemci vyzkoušet, jak vypadala skizeň před desítkami let

Pivní maraton. Nový projekt ukazuje téměř roční cestu od pole až do půllitru

Enjoy

Michal Nosek

Přečíst článek
