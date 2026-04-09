Jančurův RegioJet se stahuje z Polska. Podle firmy tam nepanuje férové prostředí
Český dopravce RegioJet ukončí 3. května působení na polské železnici na vnitrostátních spojích. Firma to zdůvodňuje tím, že na trhu podle ní nepanuje férové soutěžní prostředí. Zkušební provoz spustil dopravce mezi Krakovem a Varšavou loni v září a od 1. března začal jezdit v pravidelném provozu na této lince prodloužené až do Gdyně a na lince mezi Poznaní a Varšavou.
Majitel Radim Jančura ve zprávě uvedl, že jeho společnost čelí negativní mediální kampani, nemá na infrastrukturu stejný přístup jako národní dopravce PKP Intercity a společnost PKP SA blokuje prodej varšavského depa. Při jeho prodeji RegioJet uspěl v aukci loni v srpnu, již zaplatil kauci a depo koupit musí.
Polský drážní úřad (UTK) v úterý uvedl, že RegioJet se loni v prosinci v Polsku dopustil protiprávního jednání, jímž porušil hromadné zájmy cestujících v železniční dopravě. UTK to uvedl v souvislosti s případem, kdy český dopravce loni v prosinci nezajistil 23 spojů, ačkoliv byly v jízdním řádu. RegioJetu v Polsku hrozí pokuta. Firma uvádí, že práva cestujících neporušila. Mluvčí Lukáš Kubát uvedl, že společnost zváží další kroky.
V provozu zůstávají mezinárodní linky RegioJetu z Prahy do Varšavy a z Prahy do Přemyšle. Do Polska jezdí také České dráhy na mezinárodních linkách, a to z Prahy přes Vratislav do Gdyně, a rovněž z Prahy do Varšavy a Přemyšle. Na vnitrostátní polském trhu České dráhy nepůsobí. Dálková doprava je v Polsku zatím v režii národního dopravce.
RegioJet se při vstupu na polský trh potýkal s nedostatkem personálu, proto část spojů zrušil. „Situaci jsme následně stabilizovali vlastními kroky, včetně náboru a zaškolení dostatečného počtu vlastních zaměstnanců. Plný provoz podle jízdního řádu se podařilo zajistit k 1. březnu,“ uvedl dopravce. Dodal, že cestujícím vrátil jízdné v plné výši.
Následně RegioJet podle Jančury čelil „řadě kroků, které podle našeho názoru narušují férové tržní prostředí“. Dopravce nemohl na nádražích umístit prodejní místa, majitel nádraží PKP SA ukončil marketingovou kampaň. „Generální ředitel PKP Intercity Janusz Malinowski také zveřejnil soukromou komunikaci majitele RegioJetu, v níž byl upozorněn, že jakýkoli krok vedoucí ke ztížení vstupu na trh může být soutěžními orgány kvalifikován jako zneužití dominantního postavení za účelem eliminace nového soutěžitele. Malinowski tuto komunikaci zveřejnil a zároveň podal podnět ke kontrarozvědce a prokuratuře. Tento postup vedl k další negativní kampani,“ napsala firma v tiskové zprávě.
RegioJet uvedl, že v lednu polský státní dopravce obsadil klíčové časové polohy mezi Krakovem a Varšavou a neúplný jízdní řád ovlivnil ekonomiku provozu. Jančura považuje za neférovou i cenovou politiku státního dopravce. Všechny zmíněné události tak podle něj vedly k tomu, že se ekonomicky nevyplatí vlaky v Polsku provozovat.
„Věřím, že za příznivějších podmínek budeme moci v budoucnu opět poskytovat naše služby i v Polsku,“ dodal Jančura.
