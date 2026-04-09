Jančurův RegioJet se stahuje z Polska. Podle firmy tam nepanuje férové prostředí

ČTK

Český dopravce RegioJet ukončí 3. května působení na polské železnici na vnitrostátních spojích. Firma to zdůvodňuje tím, že na trhu podle ní nepanuje férové soutěžní prostředí. Zkušební provoz spustil dopravce mezi Krakovem a Varšavou loni v září a od 1. března začal jezdit v pravidelném provozu na této lince prodloužené až do Gdyně a na lince mezi Poznaní a Varšavou.

Majitel Radim Jančura ve zprávě uvedl, že jeho společnost čelí negativní mediální kampani, nemá na infrastrukturu stejný přístup jako národní dopravce PKP Intercity a společnost PKP SA blokuje prodej varšavského depa. Při jeho prodeji RegioJet uspěl v aukci loni v srpnu, již zaplatil kauci a depo koupit musí.

Polský drážní úřad (UTK) v úterý uvedl, že RegioJet se loni v prosinci v Polsku dopustil protiprávního jednání, jímž porušil hromadné zájmy cestujících v železniční dopravě. UTK to uvedl v souvislosti s případem, kdy český dopravce loni v prosinci nezajistil 23 spojů, ačkoliv byly v jízdním řádu. RegioJetu v Polsku hrozí pokuta. Firma uvádí, že práva cestujících neporušila. Mluvčí Lukáš Kubát uvedl, že společnost zváží další kroky.

V provozu zůstávají mezinárodní linky RegioJetu z Prahy do Varšavy a z Prahy do Přemyšle. Do Polska jezdí také České dráhy na mezinárodních linkách, a to z Prahy přes Vratislav do Gdyně, a rovněž z Prahy do Varšavy a Přemyšle. Na vnitrostátní polském trhu České dráhy nepůsobí. Dálková doprava je v Polsku zatím v režii národního dopravce.

RegioJet se při vstupu na polský trh potýkal s nedostatkem personálu, proto část spojů zrušil. „Situaci jsme následně stabilizovali vlastními kroky, včetně náboru a zaškolení dostatečného počtu vlastních zaměstnanců. Plný provoz podle jízdního řádu se podařilo zajistit k 1. březnu,“ uvedl dopravce. Dodal, že cestujícím vrátil jízdné v plné výši.

Následně RegioJet podle Jančury čelil „řadě kroků, které podle našeho názoru narušují férové tržní prostředí“. Dopravce nemohl na nádražích umístit prodejní místa, majitel nádraží PKP SA ukončil marketingovou kampaň. „Generální ředitel PKP Intercity Janusz Malinowski také zveřejnil soukromou komunikaci majitele RegioJetu, v níž byl upozorněn, že jakýkoli krok vedoucí ke ztížení vstupu na trh může být soutěžními orgány kvalifikován jako zneužití dominantního postavení za účelem eliminace nového soutěžitele. Malinowski tuto komunikaci zveřejnil a zároveň podal podnět ke kontrarozvědce a prokuratuře. Tento postup vedl k další negativní kampani,“ napsala firma v tiskové zprávě.

Škoda Group

Kellnerová šlape do autonomní dopravy. Plzeňská Škoda Group rozvíjí technologii v Evropě

Zprávy z firem

Autonomní řízení pořád zní spíše jako sci-fi, nebo daleká kalifornská realita. První na řadu ale přijde veřejná doprava. Škoda Group už se na digitalizaci řízení konkrétně připravuje.

nst

Přečíst článek

RegioJet uvedl, že v lednu polský státní dopravce obsadil klíčové časové polohy mezi Krakovem a Varšavou a neúplný jízdní řád ovlivnil ekonomiku provozu. Jančura považuje za neférovou i cenovou politiku státního dopravce. Všechny zmíněné události tak podle něj vedly k tomu, že se ekonomicky nevyplatí vlaky v Polsku provozovat.

„Věřím, že za příznivějších podmínek budeme moci v budoucnu opět poskytovat naše služby i v Polsku,“ dodal Jančura.

Související

Radim Jančura

RegioJet neprodávám, chci být největším dopravcem v Česku, říká Radim Jančura

Leaders

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Orlen a MOL zdražily navzdory levnější ropě, zuří Babiš

ČTK

Premiér Andrej Babiš (ANO) vyzval společnosti Orlen a MOL k výraznému zlevnění cen pohonných hmot, největší tuzemští distributoři podle něj navzdory zlevnění ropy na trhu zvýšily velkoobchodní ceny paliv o dvě koruny. Během dneška proto očekává, že ceny paliv půjdou na čerpacích stanicích dramaticky dolů. Babiš to uvedl dnes ve videu na sociální síti X.

Vláda v minulém týdnu rozhodla o zastropování marží distributorů paliv, současně schválila snížení spotřební daně na naftu. Dalším opatřením bude každodenní stanovování maximální přípustné ceny paliv, které vyhlašuje ministerstvo financí. Maximální ceny pro dnešek ministerstvo stanovilo na 49,40 koruny za litr nafty a 43,05 koruny za litr benzinu. Cenový strop tak ve srovnání se středeční úrovní mírně klesl, stále je však nad cenovým průměrem z počátku tohoto týdne.

„To se mi vůbec nelíbí“

„Hlavní hráči na trhu PKN Orlen a MOL v době, kdy burza šla o 15 procent dolů, nepochopitelně navýšili velkoobchodní ceny o dvě koruny. To se mi vůbec nelíbí,“ řekl Babiš. Připomněl, že vláda v minulém týdnu společnosti Orlen Unipetrol půjčila z nouzových rezerv státu 100 tisíc tun ropy. Žádá proto, aby se firmy chovaly férově.

„Doufám, že to byl omyl a očekávám, že dnes ty ceny půjdou dramaticky dolů,“ dodal premiér.

Cenové stropy na pohonné hmoty začaly platit ve středu. Mnohé čerpací stanice v krajích ovšem ceny paliv po zavedení stropů nezměnily, protože už v úterý nabízely ceny pod maximem stanoveným vládou. V Praze pak velká část stanic přizpůsobila své ceny maximálním povoleným cenám. Některé pumpy tak oproti úterku musely mírně zlevnit naftu, často to však kompenzovaly zdražením benzinu.

Levnější paliva za každou cenu? Ekonom varuje před opačným efektem

Money

Nafta i benzín na české poměry drahé nejsou, říká hlavní ekonom společnosti Investika Vít Hradil. Plošná opatření, k nimž přistoupila vláda, mohou situaci zhoršit, protože podporují spotřebu. Navíc pomáhají bohatším domácnostem.

Ivana Pečinková

Přečíst článek

Grónsko

„Špatně řízený kus ledu.“ Trump kritizuje NATO a znovu vytahuje Grónsko

Politika

Americký prezident Donald Trump se zřejmě znovu zaměřil na Grónsko a současně zostřil kritiku NATO. Jak uvádí server CNBC, diplomatické důsledky války s Íránem odhalují rostoucí napětí mezi Washingtonem a jeho spojenci v alianci.

nst

Přečíst článek

Související

Viktor Orbán

Lukáš Kovanda: Maďaři nemají dost benzínu. Orbán kapituluje před zákonem trhu

Trhy

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Český průmysl zpomaluje, stavebnictví naopak prudce ožívá

nst

Česká ekonomika v únoru ukázala smíšený vývoj. Zatímco průmyslová výroba dál rostla, její tempo už třetí měsíc v řadě zpomaluje, naopak stavebnictví se po lednovém poklesu vrátilo k výraznému růstu. Vyplývá to z aktuálních dat Českého statistického úřadu (ČSÚ).

Průmyslová produkce v únoru meziročně vzrostla o 1,3 procenta, po lednovém revidovaném růstu o 2,7 procenta. Meziměsíčně se zvýšila rovněž o 1,3 procenta. „Růst průmyslové výroby v únoru pokračoval. Ke kladnému výsledku nejvíce přispěly kovozpracující či automobilový průmysl. Záporným směrem vývoj nejvíce ovlivnila výroba elektřiny a plynu, kde se projevily zejména plánované odstávky v některých elektrárnách,“ uvedl ředitel příslušného odboru ČSÚ Radek Matějka.

Hodnota nových zakázek v průmyslu meziročně vzrostla o 1,6 procenta, přičemž zahraniční zakázky stouply o 2,5 procenta a tuzemské naopak mírně klesly o 0,3 procenta. Meziměsíčně ale objem zakázek klesl o šest procent, především kvůli vysoké srovnávací základně z ledna v automobilovém průmyslu. „Meziroční růst hodnoty nových zakázek v průmyslu nejvíce ovlivnilo odvětví výroby strojů a zařízení, kde přibyly zakázky směřující například do energetiky nebo do stavebnictví,“ uvedla Veronika Doležalová z ČSÚ. Naopak pokles zaznamenaly zakázky v automobilovém, chemickém, papírenském a textilním průmyslu.

Průmysl zároveň dál snižuje počet zaměstnanců. Jejich průměrný evidenční stav klesl meziročně o 1,1 procenta, zatímco průměrné mzdy vzrostly o 6,6 procenta.

Bytový dům ze dřeva ve Žďáru nad Sázavou

Levnější byty ze dřeva? Ve Žďáru nad Sázavou testují nový model

Reality

Nenápadný projekt na Vysočině může být důležitější, než se zdá. Ve Žďáru nad Sázavou roste jeden z prvních vícepodlažních bytových domů ze dřeva v Česku – a zároveň ukázka, jak by mohlo vypadat dostupné nájemní bydlení budoucnosti.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Stavebnictví posiluje

Naopak stavebnictví se po lednovém poklesu vrátilo k růstu. V únoru se stavební produkce meziročně zvýšila o 4,1 procenta a meziměsíčně o 0,8 procenta. Hlavním tahounem bylo pozemní stavitelství, tedy výstavba budov, které vzrostlo o 7,8 procenta. Inženýrské stavitelství, zahrnující například dopravní či energetickou infrastrukturu, naopak kleslo o 5,5 procenta.

Růst stavebnictví podpořila i silná bytová výstavba. Úřady v únoru vydaly 4676 stavebních povolení, meziročně o 6,6 procenta více. Podlahová plocha nových budov se zvýšila zhruba o pětinu. „Za únorovým růstem počtu vydaných stavebních povolení stála nová výstavba především bytových budov a tomu odpovídá i pětinový růst podlahové plochy nových budov,“ uvedla Petra Cuřínová z ČSÚ.

Počet zahájených bytů vzrostl meziročně o 45,9 procenta na 3923, dokončeno bylo 3222 bytů, což představuje zhruba pětinový nárůst. Růst byl patrný především u bytových domů.

Zaměstnanost ve stavebnictví naopak rostla. Průměrný evidenční počet zaměstnanců se zvýšil o dvě procenta a jejich průměrná mzda meziročně vzrostla o 2,8 procenta.

Data tak ukazují rozdílný vývoj dvou klíčových sektorů české ekonomiky – zatímco průmysl ztrácí tempo, stavebnictví se opírá o silnou poptávku, zejména v oblasti bytové výstavby.

Související

Doporučujeme