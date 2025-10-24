Kyberšmejdi mají novou taktiku: vydávají se za ČNB a obírají Čechy o úspory
V Česku se objevily podvody zneužívající jméno České národní banky (ČNB) ke krádežím peněz z platebních karet. Útočníci po telefonu zmanipulují oběť ke stažení falešné aplikace údajně od České národní banky, následnému přiložení platební karty k telefonu s Androidem a zadání PINu, uvedla bezpečnostní firma Eset. Škodlivý program podle ní pak v reálném čase přenese data z karty útočníkovi, který je bezkontaktně zneužije u bankomatu nebo na platebním terminálu. Podobné podvody se vyskytly i na Slovensku nebo v Rakousku.
Podvodníci oběť nejdřív osloví a navedou ke stažení aplikace imitující stránky ČNB mimo oficiální obchod s aplikacemi, k přiložení karty k mobilu a k zadání PINu. Škodlivá aplikace následně slouží jako NFC přenos – přenese přečtená data v okamžiku přiložení karty do zařízení útočníka. Ten musí být podle Esetu ve stejném čase fyzicky u bankomatu nebo platebního terminálu, aby transakci provedl.
Podobná vlna útoků se objevila i loni, kdy útočníci využili škodlivý program NGate ke krádežím dat z platebních karet tuzemských bank prostřednictvím mobilního telefonu a technologie NFC.
„Útočníci stále častěji kombinují technicky vyspělé metody se sociálním inženýrstvím. U malwaru NGate vidíme spojení kódu schopného pracovat s NFC a příběhu, kterým oběť přimějí k akci. Pokud vám někdo volá a žádá instalaci aplikace nebo zadání PINu, je to vždy varovný signál,“ uvedl bezpečnostní expert Esetu Lukáš Štefanko. Způsob šíření škodlivých aplikací a volba obětí zatím podle něj nejsou zcela známy. Vzhledem k nutnosti manipulovat oběť také po telefonu lze očekávat nižší počty případů, avšak s vyšším škodlivým dopadem jednotlivých útoků, sdělil.
NFC (Near Field Communication) je technologie bezdrátové komunikace na krátkou vzdálenost (do čtyř cm), která umožňuje rychlou a bezpečnou výměnu dat mezi elektronickými zařízeními. Nejběžnější využití je v bezkontaktních platbách telefonem, chytrými hodinkami nebo platebními kartami.
Eset v první polovině letošního roku zaznamenal více než pětatřicetinásobný nárůst podvodů souvisejících s technologií NFC, zejména v důsledku phishingu a nových přenosových technik. Ačkoli absolutní počty zůstávají relativně nízké, dynamika ukazuje na rychlou adaptaci zločinců.
