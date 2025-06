Povodně se prodražují. Pojišťovny varují, že musí přijít zásadní změny

Povodně 2024 patřily v Česku k největším přírodním katastrofám posledních dekád. A také nejdražším. Přitom na to, že s klimatickou změnou budou podobné události přicházet stále častěji, bychom se pomalu měli chystat, shodují se odborníci z České společnosti aktuárů (ČSpA), jejímiž členy jsou pojistní matematici, risk manažeři a datoví odborníci pojišťoven. „Jak budou přibývat nepojistitelná rizika, záleží i na nás. Musí přijít změna v myšlení, zejména ve výstavbě a obecně v urbanismu,“ uvedl Adam Voldán z České asociace pojišťoven na jarní konferenci ČSpA.

Směřuje svět do éry, kdy nebude možné standardními pojistkami pokrýt některá rizika? Tuto otázku si profesionálové z pojišťoven pokládají již několik let a rok 2024, který byl nejteplejší v historii a přinesl celou řadu mimořádných živelních katastrof nejen v Česku, ji znovu připomněl.

Právě otázka, jak udržet tato rizika pojistitelná trvale a v co největším rozsahu, se tak stala jedním z velkých témat letošní jarní konference České společnosti aktuárů, jejímiž členy jsou pojistní matematici, risk manažeři, datoví vědci a další odborníci z pojišťovnictví.

„Klimatická změna zatím není hlavním důvodem škod. Těmi nadále zůstávají lidská hloupost a chamtivost,“ začal své vystoupení Adam Voldán z České asociace pojišťoven. „Zároveň ale platí, že klimatická změna situaci značně zhoršuje, a pokud se nepovede provést určité změny, bude se situace dramatizovat dál,“ dodal.

Počet povodní totiž bude na našem území téměř jistě růst a nebude se týkat jen velkých toků, ale také malých. Přitom škoda po přívalovém dešti a následné rychlé povodni může i v relativně malé obci typu Šumvald vyšplhat k půl miliardě korun.

Problematická výstavba

K těm změnám patří zejména důslednější dodržování omezení výstavby v povodňových oblastech. Tam se totiž sice stavět může, ale jen za určitých podmínek. A k jejich dodržování často nedochází. „Příliš spoléháme na protipovodňová opatření. Ty bývají modelované na padesátiletou či stoletou vodu. Přitom jen při loňských povodních jsme viděli dosažení pětisetleté i tisícileté povodně,“ připomněl Voldán.

Z pohledu pojišťoven by tak mohlo přijít několik výrazných změn, o nichž se aktuálně mezi odborníky debatuje. Jednou z nich je například povinné pojištění pro nemovitosti, které v těchto místech leží. Druhou možností je takzvaný povodňový pojišťovací pool, na jehož financování by se podílelo více pojišťoven a z něhož by se následně kryly škody způsobené velkými přírodními katastrofami.

„Určitě má smysl hledat taková řešení, ale bude záležet na konkrétním nastavení. Špatně nastavená regulace může vést ke stavu horšímu, než jaký panuje nyní,“ upozornil Jan Šváb z Kooperativy, který je předsedou výboru ČSpA.

Scénáře boje proti oteplování

Aktuáři, kteří se v pojišťovnách věnují modelování klimatické změny, vycházejí z globálních modelů. Ty získávají z nadnárodních expertních skupin klimatických vědců a ekonomů. Na jejich základě vznikají možné scénáře dalšího vývoje portfolií pojišťoven. Globální scénáře jsou definovány tím, jak aktivně společnost zareaguje na klimatické změny.

„Scénářů aktuálně existuje několik. Některé počítají s velkými výdaji na tranzici, další dopady ale jsou pozitivní. Pokud bychom zachovali stávající přístup, ten je sice relativně levný v těch tranzitních nákladech, ale dopady budou velmi nákladné,“ připomněla Kamila Šimonová z Allianz. „Relativní novinkou je scénář, který se označuje za ‚fragmentovaný svět‘. Podle něj nebude docházet ke koordinovanému postupu, ale jednotlivé státy si své politiky budou určovat samy. Tento scénář pak z hlediska rizik patří k těm nejhorším,“ dodala.

