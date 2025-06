Útoků e-šmejdů přibývá, v ohrožení jsou miliony Čechů

Pět pravidel, jak se nestát obětí kyberpodvodníků Ačkoli se může zdát, že vynalézavost podvodníků je nekonečná, základní pravidla zůstávají platná bez ohledu na aktuální trendy mezi e-šmejdy. Na každém písmenku záleží Podvodníci často využívají velmi podobné adresy k těm skutečným – např. drobná změna jednoho znaku nebo koncovky. Při pochybnostech na odkaz nikdy neklikejte a raději navštivte oficiální web instituce napřímo. Pozor na jazyk Podvodné zprávy často obsahují zvláštní slovosled nebo neobvyklé výrazy. Všímejte si i drobných jazykových nuancí – může jít o známku automatického překladu nebo o odesílatele ze zahraničí. Nenaleťte urgenci Výzvy jako „jednejte do 24 hodin“, „váš účet bude zablokován“ nebo „potvrďte platbu ihned, jinak ztratíte přístup“ jsou důvodem k ostražitosti. Podvodníci spoléhají na vyvolání paniky, která vede k unáhlenému rozhodnutí. Prověřujte (ne)výhodné nabídky Zní to až příliš dobře na to, aby to byla pravda? Pak se pravděpodobně jedná o podvod. Výhry v soutěžích, do kterých jste se nikdy nezapojili, extrémní slevy nebo nabídky mimořádných investičních příležitostí patří mezi klasické trumfy online podvodníků. Strhněte masku Podvodníci se nezastaví ani před zneužitím identity vašich blízkých. Vždy si proto ověřte jinou cestou, např. telefonátem nebo osobně, že je žádost o půjčku nebo zaslání jakýchkoli osobních údajů nezištná.