Pojistka vám dům nezaplatí, varují pojišťovny. Čechům je to jedno

Ročně dojde k 350 tisícům pojistných událostí na majetku, za které pojišťovny vyplatí 15 miliard korun. V případě přírodní katastrofy, jako byly loňské povodně, se můžou škody vyšplhat i na dvojnásobek.

Podle nedávného průzkumu České asociace pojišťoven se 78 procent Čechů domnívá, že má u svého domu správně nastavenou pojistnou částku. A to i přes to, že jen polovina ji aktualizuje dostatečně často, tedy nejpozději jednou za tři roky. Nejpoctivější jsou v tomto ohledu klienti v Plzeňském kraji. Naopak v sousedním Karlovarském kraji se svým smlouvám věnují nejméně a každý desátý ji od uzavření dokonce neaktualizoval nikdy. Na nový dům by tak v případě nečekané události neměli.

Ročně dojde k 350 tisícům pojistných událostí na majetku, za které pojišťovny vyplatí na 15 miliard korun. V případě přírodní katastrofy, jako byly loňské povodně, se můžou škody vyšplhat i na dvojnásobek. O stamiliony navíc Češi přicházejí tím, že sice mají nemovitosti pojištěné, ale mají je pojištěné špatně.

„Podle našich zjištění se to týká bohužel většiny klientů, kteří jsou tzv. podpojištěni, tedy že pojistná částka neodpovídá hodnotě nemovitosti. Přitom 8 z 10 se domnívá, že je nastavení jejich smlouvy v pořádku. V případě pojistné události pak dochází ke zklamání, že to tak není a nový dům si kvůli podpojištění nepostaví,“ vysvětluje Lenka Slabejová, gestorka neživotního prostředí České asociace pojišťoven. Podpojištění se podle České asociace pojišťoven týká 70 procent klientů a pojištění jim v průměru kryje jen 60 procent hodnoty domu.

Západ Čech plný rozporů

Podpojištění lze podle odborníků předejít zejména pravidelnou aktualizací, a to každé dva až tři roky. To se podle nedávného průzkumu České asociace pojišťoven daří jen polovině dotázaných. Při větší rekonstrukci ji upraví 9 procent. Naopak 8 procent se na ni od sjednání nepodívalo nikdy. „Co se týče poctivosti v oblasti aktualizace smluv, nejlépe je na tom Plzeňský kraj, kde se smlouvám pravidelně věnuje 56 procent klientů. Je tu také nejméně těch, kteří smlouvu neřeší vůbec, a to jen 6 procent,“ upřesňuje odbornice. Naopak ve vedlejším Karlovarském kraji je nikdy neaktualizovaná každá desátá smlouva, těch pravidelně upravovaných je 47 procent.

Podle průzkumu přitom 40 procent Čechů odhaduje, že by na nový dům skutečně neměli dostatek prostředků. Třetina si to nikdy nespočítala. „Je alarmující, že klienti ví, že nejsou dostatečně pojištěni, přesto s tím nic nedělají. I to je ostatně jedním z důvodů, proč jsme spustili kampaň 60 procent nestačí, která má na problém podpojištění nejen upozornit, ale klienty aktivovat k nápravě,“ uzavírá Lenka Slabejová.

Průzkum Pojištění majetku a podpojištění realizovala nezávislá výzkumná agentura Ipsos. Sběr dat byl realizován prostřednictvím aplikace Instant Research agentury Ipsos na dvou vzorcích – na 1575 respondentech ve věku 18-65 let v reprezentativním zastoupení podle pohlaví, věku, vzdělání, čistého příjmu, druhu pojištění a regionu a velikosti místa bydliště, a na 2053 respondentech ve věku 18–65 let v reprezentativním zastoupení. Sběr dat proběhl online.

Série výmluv, kvůli kterým si Češi nepojišťují domy a byty. Neříkáte je také? Money „Mně se to nemůže stát“, totální neznalost nebo celková nedůvěra ve smyslu pojištění. To je několik málo důvodů, kvůli kterým Češi kašlou na pojištění svých nemovitostí. A není jich málo. Více jak milion a půl. Proč se nepojišťují a jaké faktory lidi přimějí se pojistit, a jaká je minimální pojistka, kterou by měli mít? Zeptali jsme se v tuzemských pojišťovnách. Věra Tůmová Přečíst článek

Jak reagují na klimatickou změnu pojišťovny? Money S klimatickou změnou a oteplováním planety dochází k extrémním výkyvům počasí. Dle nejnovější zprávy World Meteorological Organization (WMO) se Evropa otepluje nejrychleji ze všech kontinentů. V návaznosti na tento trend přibývá mimořádných veder, požárů či záplav. V Česku se pak klimatická změna projevuje převážně živelnými událostmi s regionálním dosahem. Častěji se objevují bouřky s krupobitím, opakovaně se na několika místech objevilo tornádo. Škody způsobené přírodními živly ovlivňují i činnost pojišťoven, které na rostoucí rizika způsobená klimatickou změnou musí reagovat. Zlaťák Přečíst článek

Tornádo na Moravě varovalo málo. Třetina obytných domů v Česku zůstává stále bez pojistky Zprávy z firem Od katastrofálního tornáda, které na jižní Moravě srovnalo se zemí několik obcí, letos v létě uplynuly tři roky. Pojišťovny následně zaznamenaly zvýšený zájem lidí o změny pojistek svých nemovitostí. „Po moravské katastrofě poučení nastalo, ale stále existují odmítači pojistného, kteří si myslí, že jim po případné katastrofě pomůže stát. Jsou problémem celého trhu,“ uvedl manažer pojišťovny Generali Josef Hrdý. Michal Nosek Přečíst článek