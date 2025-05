Lukáš Kovanda: Trest za nakupování od Rusů. Slovákům a Maďarům hrozí Trumpova devastační cla

Spojené státy mohou brzy zavést devastační 500procentní clo na dovoz ze Slovenska či Maďarska. Bratislava a Budapešť tak mají pykat za to, že stále nakupují ropu či zemní plyn z Ruska.

Americký senátor Lindsey Graham, klíčový politický spojenec prezidenta Donalda Trumpa, hovoří o daných clech tak, že by dotčeným ekonomikám „měla zlámat všechny kosti v těle“. Graham už dříve v tomto týdnu uvedl, že má pro příslušnou legislativu podporu 72 senátorů. Pokud by prošla, právě i Slovensku a Maďarsku by vážně hrozila drakonická cla.

Trump nyní totiž zvažuje možnosti, jak zvýšit tlak na Rusko, aby ukončilo své válčení na Ukrajině. Klíčovým prostředkem mají být nově takzvaná druhotná cla. Druhotnost v tomto případě značí uvalení nových, právě až likvidačních cel na země, které odebírají ruskou ropu, zemní plyn a další ruské suroviny. Fundamentálně tak cla mají poškodit ruskou ekonomiku, vedlejším efektem však bude i těžký úder zemím, které s ním stále výrazněji obchodují.

Cla se dotkou i dalších zemí

Vedle Slovenska a Maďarska by v EU mohla Trumpova druhotná cla citelně zasáhnout také Francii, Belgii či Španělsko, které dovážejí výrazný objem ruského plynu ve zkapalněné podobě.

Letos v prvním čtvrtletí byla v EU největším dovozcem ruských fosilních energetických surovin Francie. Objem jejího importu dosáhl podle finského institutu CREA celkem 1,09 miliardy eur. Druhé skončilo těsně Maďarsko, s dovozem v objemu 1,08 miliardy eur. Třetí pak Belgie s dovozem v objemu 573 milionů eur a čtvrté Slovensko, jehož import činil 572 milionů eur.

Dovoz Francie, Belgie či Španělska ovšem sestává výhradně z ruského zkapalněného plynu a je poměrně snadno nahraditelný z alternativních, neruských zdrojů. Zato maďarský a slovenský fosilní import z Ruska tvoří potrubní dodávky ropy i zemního plynu. Ty nelze tak snadno nahradit alternativami.

