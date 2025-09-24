Nepodceňujte kontrolu komína, vyhořet můžete raz dva, varuje kominík
S příchodem chladnějších dnů začíná pro většinu domácností topná sezóna. Než se však zatopí v kamnech, krbu nebo kotli, je nutné věnovat pozornost komínu a spalinovým cestám. Právě proto nastupuje kominík, jehož práce má zásadní vliv na bezpečnost, účinnost i úspory při vytápění.
„Hlavním úkolem kominíka je zkontrolovat průchodnost a technický stav komína. V průběhu topné sezóny se v něm usazují saze a dehet, které mohou výrazně snížit tah komína a v nejhorším případě způsobit i požár. Pravidelné čištění a odstraňování usazenin zajišťuje bezpečný odvod spalin,” říká pražský kominík Vojtěch Meruňka s tím, že na objednávku kominíka už může být před zahájením topení pozdě. „Jsem prakticky plně zamluven,“ konstatuje s tím, že lidé nechávají vše na poslední chvíli a pak se diví, že není termín.
Kominík nejen čistí, ale také provádí revizi. Ověří, zda není komín poškozený, prasklý nebo znečištěný nad rámec běžného stavu. Zkontroluje také těsnost napojení kouřovodů a funkčnost připojených spotřebičů. Případné závady je nutné odstranit dříve, než začnete topit.
„Pravidelné kontroly jsou v ČR stanoveny vyhláškou. V případě pojistné události může pojišťovna nevyplacení plnění odůvodnit zanedbanou údržbou,“ varuje kominík. V případě požáru prokazatelně způsobeného poškozeným nebo neudržovaným komínem, je potvrzení o provedené kontrole důležité pro stanovení výše vyplaceného pojistného plnění.
„Každý rok řešíme případy škod na majetku způsobených požárem a část z nich vzniká právě kvůli zanedbané údržbě topných systémů včetně spalinových cest. Jeden z našich klientů například dlouhodobě neprováděl kontroly komínu na své chatě. Dřevěný rekreační objekt kvůli tomu do základů vyhořel a škoda se vyšplhala na 1,35 milionu korun,“ dokládá konkrétní příklad rizika Martin Svoboda, produktový manažer KB Pojišťovny.
Ten samozřejmě doporučuje pravidelné každoroční kontroly komínů nezanedbávat. „Rozhodně nejsou jen zákonnou povinností, ale i klíčovou prevencí, která dokáže předejít milionovým škodám. Ideální je také pořízení požárních hlásičů, které dnes stojí od několika stovek do řádově tisíců korun. Brzký zásah může hodně zachránit. Přesvědčil se o tom náš klient, když si všimnul, že doutnají konstrukce kolem komínu v jeho domě. Tady byla škoda díky hasičům a jeho pozornosti jen 51 tisíc. Kdyby nereagoval včas, mohla být podstatně vyšší,“ uvádí.
Počet požárů způsobených zanedbanými spalinovými cestami se v Česku průměrně pohybuje okolo 1200 ročně. Škody dosahují desítek milionů korun a důsledkem jsou také desítky zraněných lidí, a dokonce i mrtví. Konkrétně loni evidoval Hasičský záchranný sbor celkem 1179 požárů způsobených nevyhovujícím technickým stavem komína. V drtivé většině případů se jednalo o požáry, které vznikly v důsledku jisker z komínu a vznícení sazí. Přímé škody dosáhly 190,9 milionů korun, zranilo se 38 osob a 1 člověk zemřel.
Zanedbaná kontrola může snížit pojistné plnění
Kontroly spalinových cest nejsou jen formalitou. Jsou zásadním prvkem ochrany zdraví, majetku i rodiny. Pravidelná odborná údržba minimalizuje riziko požáru a nehrozí krácení pojistného plnění. „Ideální je zadat si další kontroly kominíkem okamžitě po provedení kontroly,“ doporučuje Meruňka.
Podle platné legislativy i pojistných podmínek je majitel nemovitosti povinen zajistit pravidelné čištění a kontroly. Jestliže dojde k požáru kvůli zanesenému komínu a majitel nemá doklad o provedené kontrole, může pojišťovna výrazně snížit pojistné plnění za škodu, případně ho zcela odmítnout. „Pokud se prokáže, že příčinou požáru byla zanedbaná údržba, pojišťovna má právo krátit plnění. V praxi to znamená, že část škody, nebo dokonce celou škodu, může majitel zaplatit ze svého, i když má nemovitost na riziko požáru pojištěnou. Proto doporučujeme uchovávat potvrzení o provedených kontrolách,“ říká Svoboda.
