Nepodceňujte kontrolu komína, vyhořet můžete raz dva, varuje kominík

Nepodceňujte kontrolu komína, vyhořet můžete raz dva, varuje kominík

Kominíci provádějí revize minimálně jednou ročně
Michal Nosek
S příchodem chladnějších dnů začíná pro většinu domácností topná sezóna. Než se však zatopí v kamnech, krbu nebo kotli, je nutné věnovat pozornost komínu a spalinovým cestám. Právě proto nastupuje kominík, jehož práce má zásadní vliv na bezpečnost, účinnost i úspory při vytápění.

„Hlavním úkolem kominíka je zkontrolovat průchodnost a technický stav komína. V průběhu topné sezóny se v něm usazují saze a dehet, které mohou výrazně snížit tah komína a v nejhorším případě způsobit i požár. Pravidelné čištění a odstraňování usazenin zajišťuje bezpečný odvod spalin,” říká pražský kominík Vojtěch Meruňka s tím, že na objednávku kominíka už může být před zahájením topení pozdě. „Jsem prakticky plně zamluven,“ konstatuje s tím, že lidé nechávají vše na poslední chvíli a pak se diví, že není termín. 

Kominík nejen čistí, ale také provádí revizi. Ověří, zda není komín poškozený, prasklý nebo znečištěný nad rámec běžného stavu. Zkontroluje také těsnost napojení kouřovodů a funkčnost připojených spotřebičů. Případné závady je nutné odstranit dříve, než začnete topit

„Pravidelné kontroly jsou v ČR stanoveny vyhláškou. V případě pojistné události může pojišťovna nevyplacení plnění odůvodnit zanedbanou údržbou,“ varuje kominík. V případě požáru prokazatelně způsobeného poškozeným nebo neudržovaným komínem, je potvrzení o provedené kontrole důležité pro stanovení výše vyplaceného pojistného plnění. 

„Každý rok řešíme případy škod na majetku způsobených požárem a část z nich vzniká právě kvůli zanedbané údržbě topných systémů včetně spalinových cest. Jeden z našich klientů například dlouhodobě neprováděl kontroly komínu na své chatě. Dřevěný rekreační objekt kvůli tomu do základů vyhořel a škoda se vyšplhala na 1,35 milionu korun,“ dokládá konkrétní příklad rizika Martin Svoboda, produktový manažer KB Pojišťovny.  

Ten samozřejmě doporučuje pravidelné každoroční kontroly komínů nezanedbávat. „Rozhodně nejsou jen zákonnou povinností, ale i klíčovou prevencí, která dokáže předejít milionovým škodám. Ideální je také pořízení požárních hlásičů, které dnes stojí od několika stovek do řádově tisíců korun. Brzký zásah může hodně zachránit. Přesvědčil se o tom náš klient, když si všimnul, že doutnají konstrukce kolem komínu v jeho domě. Tady byla škoda díky hasičům a jeho pozornosti jen 51 tisíc. Kdyby nereagoval včas, mohla být podstatně vyšší,“ uvádí. 

Počet požárů způsobených zanedbanými spalinovými cestami se v Česku průměrně pohybuje okolo 1200 ročně. Škody dosahují desítek milionů korun a důsledkem jsou také desítky zraněných lidí, a dokonce i mrtví. Konkrétně loni evidoval Hasičský záchranný sbor celkem 1179 požárů způsobených nevyhovujícím technickým stavem komína. V drtivé většině případů se jednalo o požáry, které vznikly v důsledku jisker z komínu a vznícení sazí. Přímé škody dosáhly 190,9 milionů korun, zranilo se 38 osob a 1 člověk zemřel. 

Zanedbaná kontrola může snížit pojistné plnění 

Kontroly spalinových cest nejsou jen formalitou. Jsou zásadním prvkem ochrany zdraví, majetku i rodiny. Pravidelná odborná údržba minimalizuje riziko požáru a nehrozí krácení pojistného plnění. „Ideální je zadat si další kontroly kominíkem okamžitě po provedení kontroly,“ doporučuje Meruňka. 

Podle platné legislativy i pojistných podmínek je majitel nemovitosti povinen zajistit pravidelné čištění a kontroly. Jestliže dojde k požáru kvůli zanesenému komínu a majitel nemá doklad o provedené kontrole, může pojišťovna výrazně snížit pojistné plnění za škodu, případně ho zcela odmítnout. „Pokud se prokáže, že příčinou požáru byla zanedbaná údržba, pojišťovna má právo krátit plnění. V praxi to znamená, že část škody, nebo dokonce celou škodu, může majitel zaplatit ze svého, i když má nemovitost na riziko požáru pojištěnou. Proto doporučujeme uchovávat potvrzení o provedených kontrolách,“ říká Svoboda. 

JARNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Porazit všechny a stát se jedničkou. Na českém trhu se to podařilo spoustě hráčům. Co když se ale pokusí prosadit na evropském, asijském, americkém, nebo dokonce globálním trhu? Pak začínají podnikatelé i firmy narážet na celou řadu problémů. Přesto řada z nich uspěla.

Zakladatel Lasvitu Leon Jakimič, zakladatel Unicorn Attacks Vít Šubert, majitel Mattoni 1873 Alessandro Pasquale či zakladatel a CEO globální platformy FTMO Otakar Šuffner. To je část hvězd jarního vydání magazínu Newstream CLUB, jehož hlavním tématem je GLOBÁLNÍ ÚSPĚCH. Jak ho dosáhnout z Česka? A lze se prosadit na celosvětovém kolbišti v éře, kdy druhé místo téměř vždy znamená prohru?

Magazín se dále věnuje velkým finančním skupinám, které svět dobývají investicemi. Zvláštní kapitolou pak je Německo, které pro tuzemské podnikatele i finančníky velmi často představuje první velkou zkoušku nebo příslovečnou bránu do světa. A platí to i ve chvíli, kdy se německá ekonomika potýká s celou řadou strukturálních problémů.

Podíváme se na největší investice, které čeští hráči v posledních letech učinili a které představují historicky největší akvizice českého kapitálu v zahraničí.

A hudební promotér David Gaydečka čtenáře pozve do tajemného Doupěte, které je úplně novým typem hudebního klubu, v němž vystupují hvězdy, které zná celý svět.

Sedmé vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v červnu.

Desítky milionů za vstupné

Letos do Znojma na vinobraní dorazilo 78 tisíc lidí. Jen na vstupném se vybraly desítky milionů korun. Dvoudenní permanentka stála na místě 850 korun, v předprodeji 650 korun. Připočteme-li k tomu průměrnou útratu 1 300 korun a další výdaje, dostáváme se na částku kolem 2 500 korun na osobu. Pokud návštěvníci zůstávají přes noc, obvykle dvě, utratí navíc za ubytování 1 200 až 1 500 korun za noc. Celková útrata jednoho účastníka se tak snadno vyšplhá na 4 až 5 tisíc korun.

Výsledkem jsou stovky milionů korun, které do regionu přitečou jen během jediného víkendu. Podobný efekt má Pálavské vinobraní, jež letos přilákalo 46 tisíc lidí, nebo Mělnické vinobraní s pravidelnou návštěvností kolem 60 tisíc. A to mluvíme jen o přímých výdajích. K nim se přidávají i nepřímé efekty, dočasná pracovní místa, vyšší obrat hotelů a restaurací i další výdaje, které v regionu zůstávají ještě dlouho po skončení slavností.

Zajímavé je, že návštěvníci nevnímají vinobraní primárně jako gastronomickou akci. Nejlépe hodnoceným prvkem je atmosféra, zatímco kvalita vína skončila až na druhém místě. Vinobraní je tak nejen sklizní hroznů, ale i sklizní ekonomických výnosů, které doplňují samotnou úrodu a významně posilují regionální ekonomiku.

