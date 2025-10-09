Nový magazín právě vychází!

Riziko je palivem našeho byznysu. A rizik ve světě stále přibývá, říká v podcastu Global Minds Tobias Sonndorfer z VIG Re

Riziko je palivem našeho byznysu. A rizik ve světě stále přibývá, říká v podcastu Global Minds Tobias Sonndorfer z VIG Re

Jaroslav Kramer
Jaroslav Kramer

Svět se rychle mění a s těmito změnami souvisí i akcelerace výskytu nových rizik. Ať už se tato rizika pojí s následky živelních katastrof, geopolitickým vývojem či digitalizací, je to téma jak pro pojišťovny, tak pro zajišťovny. „S novými hrozbami se musí vypořádat pojistitel i zajistitel. V podstatě děláme to, že se zabýváme velkými společenskými otázkami a snažíme se absorbovat a tlumit negativní dopady,“ říká generální ředitel zajišťovny VIG Re Tobias Sonndorfer v podcastu Global Minds, který představuje významné zahraniční osobnosti promlouvající do byznysu v Česku.

Host podcastu Global Minds se na začátku letošního roku ujal role generálního ředitele a předsedy představenstva zajišťovny VIG Re. Přechod do této pozice nebyl pro Sonndorfera krokem do neznáma, neboť do prvního ledna byl místopředsedou představenstva VIG Re. Přesto si tato změna role jistý čas na adaptaci vyžádala. „Na vlastní kůži jsem si vyzkoušel, že ty role se liší, a chvíli mi trvalo, než jsem se v té nové usadil,“ říká na úvod.

Zajišťovací odvětví se dá nejsnáze charakterizovat jako poskytování pojištění pojišťovnám. Ačkoli z podstaty věci je v něm spousta peněz, podle Sonndorfera jde spíše o okrajový segment a pro něj osobně nebyl při zvažování kariéry první volbou. „Spíš si ten obor vybral mě než já jeho. Studoval jsem bankovnictví a finance a chtěl jsem se věnovat kariéře v bankovnictví. Začal jsem v bankovním poradenství a teprve po finanční krizi v roce 2008 jsem přišel do kontaktu se zajišťovnictvím. Nastoupil jsem do jedné zajišťovny a začal to odvětví poznávat. Postupem času se mi zalíbilo,“ rekapituluje.

Lidé a poslání

Toto zalíbení v zajišťovací branži host podcastu našel především ze dvou důvodů. Tím prvním jsou lidé. „Náš obor je postaven na práci s lidmi. Při obchodních jednáních sedíme u stolu s konkrétními jedinci. Tento lidský kontakt se velmi často rozvine v dlouhodobý vztah. Takže pak jednáte s lidmi, s nimiž se znáte třeba deset let nebo i déle,“ vysvětluje Sonndorfer.

Druhým podstatným aspektem z pohledu CEO VIG Re je komplexní poslání celého odvětví. „Zajistitel řeší téměř všechny velké otázky spojené s riziky, kterým čelí obchodní společnosti. S rizikovými situacemi se musí primárně vyrovnat pojistitel, ale nakonec i zajistitel. Uvedu příklad.: změna klimatu způsobuje přírodní katastrofy. Každý je jim více či méně vystaven. A my přebíráme velkou část tohoto rizika přírodních katastrof do svých účetních knih. Dalším je digitální transformace. S digitální transformací přichází do života lidí spousta nových nejistot. I s nimi se musí vypořádat pojistitel i zajistitel. Takže v podstatě děláme to, že se zabýváme velkými společenskými otázkami a snažíme se absorbovat a tlumit negativní dopady. Palivem pro naše odvětví je tedy riziko a rizik ve světě stále přibývá,“ dodává Sonndorfer.

Jaroslav Kramer, užito se svolením
video

Menší a dravější

Před nástupem do VIG Re pracoval Sonndorfer 12 let pro jednu z největších zajišťoven světa Munich Re. VIG Re řídící svůj byznys z Prahy, Mnichova a Paříže je proti ní spíše menší firmou, která však prochází poměrně dynamickým rozvojem. Z pohledu Sonndorfera je rozdíl právě v agilitě a akceschopnosti. „Velký důraz klademe na to, že jsme rychlí. Máme plochou hierarchii a rychlé rozhodování, což je naše velká výhoda. Na druhou stranu jsme součástí Vienna Insurance Group, což je velká pojišťovací skupina, takže si nemůžeme hrát na ´free style startup´. Ale jako zajišťovna tvoříme dynamické prostředí a snažíme se tuto dynamickou povahu šířit v rámci celé organizace,“ líčí Sonndorfer.

Jako příklad flexibilnějšího nastavení firmy Sonndorfer uvádí program z počátku letošního roku, který měl částečně modifikovat firemní kulturu kolem hodnot soustředěných do hesel Passion, Partnership, Performance. „Tyto hodnoty bychom chtěli zaobalit do firemní kultury nazvané #oneVIGRe. To znamená #oneVIGRe globálně a ve všech našich pobočkách - v Praze, Mnichově a Paříži. Přináší to jistý druh flexibility, které si velmi cením a kterou bychom rádi projevovali den co den,“ říká CEO VIG Re.

Jaroslav Kramer, užito se svolením

Narušit status quo

S agilitou a flexibilitou jsou nutně spojeny změny a odvaha pouštět se do nich. Z pohledu Sonndorfera je podstatné nebát se, i když s každou změnou může být spojeno riziko chyb. Dělat chyby je podle něj přirozené. „Není to tak, že bychom chtěli dělat změny pro změny. Ale musíme se přizpůsobit situaci, kterou vidíme kolem sebe. Svět se mění rychlým tempem. My na to reagujeme tak, že chceme lidi, kteří se nebojí změn, a chceme lidi, kteří jsou připraveni připustit chyby, když se stanou, protože to může být logický důsledek změn. Musíme se smířit s tím, že děláme chyby. Chceme vytvořit prostředí, v němž je možné dělat chyby a poučit se z nich. To je velmi zásadní myšlenka, kterou se snažíme prosadit. Jinak vás vždycky paralyzuje strach ze změn a pak žádnou změnu neuděláte,“ přibližuje Sonndorfer.

S tím souvisí také dlouhodobá firemní strategie vytvářet prostředí, které bude stimulovat lidi k tomu, aby zpochybňovali status quo. „Nechceme mít lidi, kteří slepě dodržují pravidla, protože pravidlo může být v určité situaci správné, ale v jiné špatné. Chtěli bychom mít tým, který je otevřený, dívá se na každou situaci čerstvýma očima a kriticky uvažuje o pravidlech. To je také to, co myslíme tou agilitou a inovační kulturou. Tím nemyslím, že od každého očekávám, že každý den vymyslí nový produkt. Uvedu příklad. Před dvěma lety, brzy po mém nástupu, jsme zahájili transformační program, abychom se jako zajišťovna více orientovali na data a technologie. Chtěli bychom se stát digitálně dostupnou zajišťovnou. A digitálně dostupnou znamená, že budeme moderním způsobem pracovat s dnešními technologiemi a daty. To bylo riziko, protože je to spojeno nejen s technologickou změnou, ale také se změnou myšlení. Program stále běží, ale mám velkou radost z toho, jak se to vyvíjí, a je to skvělá vlna, která prochází celou organizací,“ říká Tobias Sonndorfer.

Pracuje Tobias Sonndorfer raději v diverzifikovaných, nebo homogenních týmech?

Jak je spokojen se svou češtinou?

A co se rozumí tím, že zajišťovnictví je neviditelnou rukou pojišťovnictví?

I to se dozvíte v podcastu Global Minds. Aktuální epizoda se spouští v úvodu tohoto článku. Najdete ji také na Spotify či Apple Podcasts v kanále Newstream Podcasty. Hezký poslech.

Tobias Sonndorfer

V čele zajišťovny VIG Re stojí od ledna 2025, kdy se stal generálním ředitelem a předsedou představenstva. Jako zajišťovna Vienna Insurance Group má VIG Re sídlo v Praze a pobočky v Mnichově a v Paříži.  Do firmy Sonndorfer nastoupil 1. ledna 2023 jako člen představenstva, později působil jako místopředseda. Předtím pracoval 12 let pro zajišťovnu Munich Re. Dříve působil jako senior konzultant ve společnosti PwC a také v bankovnictví.

Rozhodli jsme se doslova zbořit stereotypy klasických konferencí na kobercích a propojit je se skutečným zážitkem. Řekli jsme ne nekonečným slajdům na přesvícených LEDkách. Letos místo prezentací uvidíte videomapping, uslyšíte živý orchestr a řečníky na pódiu uprostřed diváků. Posaďte se, poslouchejte, inspirujte se od odborníků, a hlavně si prožijte pocit, že jste součástí něčeho většího.

Proč sázíte na kombinaci známých jmen a méně viditelných odborníků?

Tohle je velmi dobrá otázka. S konferencemi se v Česku od loňska doslova roztrhl pytel a čísla se opět vrací na rekordní úroveň z roku 2019 před covidem. Jen v Praze se letos odhaduje, že se uskuteční přes pět tisíc lokálních konferencí, a to bez započítání mezinárodních akcí. Není proto výjimkou, že když navštívíte několik takových eventů, setkáte se převážně se stejnými řečníky. Právě proto jsme chtěli přinést kombinaci osobností z různých odvětví a jinou perspektivu. Méně známí odborníci totiž nabízejí know-how, konkrétní příklady z praxe a pohledy, které v médiích nebo na ostatních konferencích běžně neuslyšíte. GCC stojí na kombinaci inspirace a expertízy a dokazuje, že i hlasy, které nejsou každý den vidět v televizi, mohou přinést stejně hodnotný příspěvek.

Novinkou letošního ročníku je také cena pro přínos médií. Proč?

To je zcela nová kategorie GCC Awards pro tento rok. A upřímně, v Česku je jediná svého druhu, protože je věnována přímo médiím a jejich společenskému dopadu. Média mají obrovskou sílu formovat veřejnou debatu. Ukazují kvalitní příklady a spolupráce a pomáhají je násobit. Proto jsme chtěli vyzdvihnout i tento rozměr. Média, jako jedno z témat, které hýbe společností, si zaslouží, aby byla vnímána jako aktivní hráč v posilování společnosti, a ne pouze jako pasivní pozorovatel. Je to jasný signál, že jejich role je důležitá pro to, aby se i dobré příběhy dostaly k lidem a šli příkladem pro ostatní.

Čím je projekt JTI a Oděvní banky dobrým příkladem spolupráce mezi byznysem a neziskem?

Protože ukazuje, že když se propojí firemní zázemí a zdroje s odborností neziskového sektoru, vzniká model, který má reálný dopad. JTI poskytuje podporu, Oděvní banka zkušenosti s tříděním a distribucí a výsledkem je pomoc, která funguje hned na třech úrovních: snižuje odpad, podporuje cirkulární ekonomiku, a především pomáhá lidem v nouzi. Není to jednorázová akce, ale dlouhodobé partnerství, které stojí na důvěře a společném cíli. Jen v loňském roce se podařilo zpracovat přes 90 tun oblečení a od vzniku projektu rozdat více než 5000 krizových balíčků. To je důkaz, že tahle spolupráce není jen dobře vypadající příběh, ale skutečná změna, která pomáhá lidem i celé společnosti. Dalším naším společným projektem s Oděvní bankou je např. Obleč Prahu, který byl spuštěn v květnu 2025 ve spolupráci s Magistrátem hl. města Prahy a Ministerstvem životního prostředí. Jeho cílem je vytvořit první veřejný interaktivní portál, který mapuje sběrná místa textilu v Praze, vzdělává veřejnost a pomáhá lidem zorientovat se v tom, kam mohou darovat oblečení.

Eva Prokešová

Communication and CSR manager CzHuSk ve společnosti JT International, kde působí od roku 2014. Založila mezinárodní konferenci Good Company Circle, která se zaměřuje na filantropii, propojení neziskového sektoru, byznysu a veřejné sféry.

