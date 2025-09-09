Nakoupíte, zaplatíte a ticho. Falešné e-shopy už okradly tisíce Čechů
Několik e-shopů, které působí na českém trhu, bylo v uplynulých dvou týdnech falešně napodobeno e-shopy z Číny s cílem podvést zákazníky, informoval Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR. Podle odhadu svazu falešné e-shopy okradly tisíce Čechů. Svaz zatím ví o napodobeninách e-shopů Sportisimo, Tescoma či Super zoo a s některými e-shopy kritizuje to, že reakce kontrolních orgánů je zatím pomalá. Česká obchodní inspekce uvedla, že věnuje internetovému obchodování mimořádnou pozornost.
Falešné e-shopy podle svazu využívají pro podvody zejména reklamní kampaně na facebooku, kde odkazují na weby velmi podobné těm pravým. Facebookové reklamy s vysokými slevami lákají lidi na své stránky, kde zákazníci nakoupí a zaplatí, a následně skončí veškerá komunikace. Reklamy podle svazu cílí zejména na mobilní uživatele.
„Nová vlna podvodů patří mezi ty nejsofistikovanější, co jsme zatím viděli. Technicky jsou podvodné stránky i reklamy na facebooku udělány velmi dobře, jediným varováním jsou nabízené slevy ve výši 70 až 90 procent na veškerý sortiment,“ uvedl prezident svazu Tomáš Prouza.
Ukrajinští a čeští policisté zadrželi na Ukrajině 70 lidí ze zločinecké skupiny, která podle kriminalistů tvořila a spravovala podvodné investiční platformy. Čtyři hlavní organizátoři jsou ve vazbě, v případě prokázání viny jim hrozí až 12 let vězení nebo propadnutí majetku.
Podvodná investiční platforma z Ukrajiny obrala Čechy o miliony
Money
Ukrajinští a čeští policisté zadrželi na Ukrajině 70 lidí ze zločinecké skupiny, která podle kriminalistů tvořila a spravovala podvodné investiční platformy. Čtyři hlavní organizátoři jsou ve vazbě, v případě prokázání viny jim hrozí až 12 let vězení nebo propadnutí majetku.
E-shopy i svaz na incidenty upozornily Českou obchodní inspekci (ČOI), Facebook i provozovatele doménového systému, podle Prouzy byla podána i trestní oznámení. „Reakce je zatím velmi pomalá,“ uvedl Luboš Rejchrt, jednatel společnosti provozující e-shop a síť obchodů Super zoo.
Například u Super zoo vytvořili podvodníci podle Rejchrta kopii webu a neustále mění doménu, na které podvodné e-shopy provozují. „U takto jednoznačných podvodů by měly kontrolní orgány zasáhnout okamžitě, důrazně varovat spotřebitele, bezodkladně zablokovat podvodné weby a donutit Facebook, aby reklamy na podvodné e-shopy stáhl. Bohužel zatím vidíme, že okrádání tisíců spotřebitelů zůstává bez adekvátní reakce Facebooku i českých kontrolních orgánů,“ sdělil Rejchrt.
Inspekce podle svého mluvčího Františka Kotrby ale nemůže jednat v případech, které jsou v působnosti jiných orgánů státní správy. V případě vylákání peněz z lidí jsou pachatelé trestné činnosti a tam působnost inspekce není, uvedl. Pokud inspekce zjistí nedostatky, ukládá opatření k jejich odstranění, zákazy a sankce, dodal. Inspekce podle něj vyvíjí mimořádnou aktivitu a plní své povinnosti jak v dozoru a poradenství spotřebiteli, tak v osvětě.
Svaz očekává, že podobných podvodů bude přibývat a vyzval ČOI, aby začala plnit svou kontrolní i vzdělávací úlohu a aktivně chránila občany před podvodníky. „S ohledem na rychlý rozvoj podvodů v oblasti e-commerce považujeme za potřebné, aby ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s ministerstvem spravedlnosti, Policií ČR, zástupci podnikatelů a spotřebitelů, připravilo rychlou revizi legislativy, která umožní podvodné stránky účinně blokovat a jejich provozovatele reálně potrestat. Stávající právní rámec je tak bezzubý, že ani nedonutí Facebook k okamžitému odstranění reklam na prokazatelně podvodné e-shopy,“ uzavřel Prouza.
K veřejné Wi-Fi se dnes lze připojit už téměř všude. Bývá na tramvajové zastávce, v hotelu či restauraci nebo třeba ve škole a na letišti, a to nejen v Česku, ale už i v exotických destinacích. Ne vždy jsou sice tyto sítě nejrychlejší, ale jsou zdarma, a proto se k nim většina lidí připojuje. Jen málokdo přitom podle IT odborníků ví, jak se na takovýchto otevřených připojeních k internetu chovat, aby tím neohrozili vlastní bezpečnost.
Veřejná Wi-Fi na dovolené? Jaké hrozí nebezpečí
Enjoy
K veřejné Wi-Fi se dnes lze připojit už téměř všude. Bývá na tramvajové zastávce, v hotelu či restauraci nebo třeba ve škole a na letišti, a to nejen v Česku, ale už i v exotických destinacích. Ne vždy jsou sice tyto sítě nejrychlejší, ale jsou zdarma, a proto se k nim většina lidí připojuje. Jen málokdo přitom podle IT odborníků ví, jak se na takovýchto otevřených připojeních k internetu chovat, aby tím neohrozili vlastní bezpečnost.
Na nedostatečnou kontrolu zahraničních on-line tržišť Českou obchodní inspekcí upozornila dříve také Asociace pro elektronickou komerci (APEK). Inspekce podle asociace dlouhodobě nedostatečně řeší spotřebitelské podněty na chování přeshraničních tržišť.
Porušení zákona loni ČOI zjistila u přibližně 82 procent kontrolovaných e-shopů. E-shopům inspekce pravomocně udělila 907 pokut za 15,6 milionu korun. Nejčastějším prohřeškem bylo nedostatečné informování o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění reklamace, informovala tento týden obchodní inspekce.
JARNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Porazit všechny a stát se jedničkou. Na českém trhu se to podařilo spoustě hráčům. Co když se ale pokusí prosadit na evropském, asijském, americkém, nebo dokonce globálním trhu? Pak začínají podnikatelé i firmy narážet na celou řadu problémů. Přesto řada z nich uspěla.
Zakladatel Lasvitu Leon Jakimič, zakladatel Unicorn Attacks Vít Šubert, majitel Mattoni 1873 Alessandro Pasquale či zakladatel a CEO globální platformy FTMO Otakar Šuffner. To je část hvězd jarního vydání magazínu Newstream CLUB, jehož hlavním tématem je GLOBÁLNÍ ÚSPĚCH. Jak ho dosáhnout z Česka? A lze se prosadit na celosvětovém kolbišti v éře, kdy druhé místo téměř vždy znamená prohru?
Magazín se dále věnuje velkým finančním skupinám, které svět dobývají investicemi. Zvláštní kapitolou pak je Německo, které pro tuzemské podnikatele i finančníky velmi často představuje první velkou zkoušku nebo příslovečnou bránu do světa. A platí to i ve chvíli, kdy se německá ekonomika potýká s celou řadou strukturálních problémů.
Podíváme se na největší investice, které čeští hráči v posledních letech učinili a které představují historicky největší akvizice českého kapitálu v zahraničí.
A hudební promotér David Gaydečka čtenáře pozve do tajemného Doupěte, které je úplně novým typem hudebního klubu, v němž vystupují hvězdy, které zná celý svět.
Sedmé vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v červnu.