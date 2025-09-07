Vyberte si z našich newsletterů

Povodňový účet: Pojištěné škody na budovách občanů při povodních byly téměř sedm miliard

Povodně v Česku
ČTK
ČTK
ČTK

Celková výše pojištěných škod na budovách občanů, které způsobily loňské povodně, dosáhla 6,96 miliardy korun. Zhruba polovinu z toho představovaly totální škody, které vyžadují zásadní sanaci nebo zcela novou výstavbu budovy. Vyplývá to z údajů, které zveřejnila Česká asociace pojišťoven (ČAP).

Dle asociace ale byly skutečné škody na budovách občanů až o deset miliard korun vyšší, a to kvůli chybějícímu pojištění a podpojištění části postižených nemovitostí.

Na budovách občanů bylo v souvislosti s povodněmi ohlášeno 61 400 pojistných událostí, z toho 861 totálních škod, uvedl pojistný matematik ČAP Petr Jedlička. "Celková výše pojištěné škody byla téměř sedm miliard korun. Naprostá většina pojistných událostí již byla zlikvidována, pojistné plnění vyplaceno," dodal Jedlička.

Skutečné škody jsou ale podle něj výrazně vyšší. "Pokud započítáme efekt, že v průměru je každá nemovitost pojištěna na 60 procent hodnoty, a navíc zohledníme, že třetina nemovitostí je celkově nepojištěných, tak nám vychází celková výše vzniklé škody kolem 17 miliard korun," upozornil Jedlička. Podpojištění je situace, kdy pojistná částka neodpovídá hodnotě nemovitosti. Podle ČAP tento problém zesílil v posledních letech vlivem inflace, růstu cen stavebního materiálu i prací.

Glosa Dalibora Martínka: Masakr zvěře se daří. Za rok padlo rekordních 137 tisíc srn

Názory

Statistický úřad vydal výroční zprávu o činnosti myslivců. A sláva, rok byl rekordní. U srnčí zvěře nastalo zvýšení odstřelu o znatelných deset procent na 137 408 kusů, čímž byla překonána rekordní hodnota z roku 2009 (131 873 kusů). Dařilo se i u daňků, těch myslivci zmasakrovali o 10,8 procenta víc, celkem 50 tisíc kusů.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Loňské zářijové povodně zasáhly zejména Moravskoslezský a Olomoucký kraj. Vláda celkové škody vyčíslila na 70,6 miliardy korun. Z toho jsou zhruba 25 miliard korun škody na soukromém majetku občanů a firem a zhruba 45 miliard korun škody na majetku státu, krajů a obcí.

ČAP odhaduje celkové pojištěné škody na 20,34 miliardy korun. Při zohlednění změny hodnoty peněz v čase to představovalo třetí nejnákladnější přírodní pohromu od vzniku Česka v roce 1993, uvedla gestorka neživotního pojištění v asociaci Lenka Slabejová. Horší dopad mely povodně v Čechách v roce 2002, které v dnešních cenách způsobily škody za 71,49 miliardy korun, a povodně na Moravě v roce 1997, u nichž byly škody v dnešních cenách 25,99 miliardy korun.

Vila v Troji se prodává za téměř 200 milionů korun

OBRAZEM: Jak vypadají a za kolik se prodávají nejdražší vily v Praze?

Reality

Různá místa a odlišné architektonické styly. Přesto mají tyto vily něco společného. A sice to, že patří k těm nejdražším nemovitostem na pražském realitním trhu.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Doporučujeme