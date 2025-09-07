Povodňový účet: Pojištěné škody na budovách občanů při povodních byly téměř sedm miliard
Celková výše pojištěných škod na budovách občanů, které způsobily loňské povodně, dosáhla 6,96 miliardy korun. Zhruba polovinu z toho představovaly totální škody, které vyžadují zásadní sanaci nebo zcela novou výstavbu budovy. Vyplývá to z údajů, které zveřejnila Česká asociace pojišťoven (ČAP).
Dle asociace ale byly skutečné škody na budovách občanů až o deset miliard korun vyšší, a to kvůli chybějícímu pojištění a podpojištění části postižených nemovitostí.
Na budovách občanů bylo v souvislosti s povodněmi ohlášeno 61 400 pojistných událostí, z toho 861 totálních škod, uvedl pojistný matematik ČAP Petr Jedlička. "Celková výše pojištěné škody byla téměř sedm miliard korun. Naprostá většina pojistných událostí již byla zlikvidována, pojistné plnění vyplaceno," dodal Jedlička.
Skutečné škody jsou ale podle něj výrazně vyšší. "Pokud započítáme efekt, že v průměru je každá nemovitost pojištěna na 60 procent hodnoty, a navíc zohledníme, že třetina nemovitostí je celkově nepojištěných, tak nám vychází celková výše vzniklé škody kolem 17 miliard korun," upozornil Jedlička. Podpojištění je situace, kdy pojistná částka neodpovídá hodnotě nemovitosti. Podle ČAP tento problém zesílil v posledních letech vlivem inflace, růstu cen stavebního materiálu i prací.
Loňské zářijové povodně zasáhly zejména Moravskoslezský a Olomoucký kraj. Vláda celkové škody vyčíslila na 70,6 miliardy korun. Z toho jsou zhruba 25 miliard korun škody na soukromém majetku občanů a firem a zhruba 45 miliard korun škody na majetku státu, krajů a obcí.
ČAP odhaduje celkové pojištěné škody na 20,34 miliardy korun. Při zohlednění změny hodnoty peněz v čase to představovalo třetí nejnákladnější přírodní pohromu od vzniku Česka v roce 1993, uvedla gestorka neživotního pojištění v asociaci Lenka Slabejová. Horší dopad mely povodně v Čechách v roce 2002, které v dnešních cenách způsobily škody za 71,49 miliardy korun, a povodně na Moravě v roce 1997, u nichž byly škody v dnešních cenách 25,99 miliardy korun.
