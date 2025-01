Česko-ukrajinský gang falešných bankéřů obral lidi o sto milionů

Škoda v případu česko-ukrajinského gangu falešných telefonických bankéřů vzrostla na více než 100 milionů korun. Policie stíhání u 20 podezřelých rozšířila o dalších téměř 350 skutků na celkových asi 500 případů, uvedla mluvčí hradecké policie Iva Kormošová. Dosud policie uváděla, že škoda by mohla být v desítkách milionů korun. Loni na jaře měla policie vyčíslenou škodu ve výši 30 milionů korun.

Policie gang ve spolupráci s ukrajinskými kolegy rozbila loni v dubnu. Podvody podle kriminalistů gang páchal od října 2022. Call centrum sídlilo v Oděse. Volajícími byli Češi, jejich nábor v Česku obstarávala padesátiletá Češka. Celá skupina původně čítala 24 obviněných, část jich byla zatčena na Ukrajině. Později bylo stíhání čtyř obviněných zrušeno, uvedla mluvčí.

Z Ukrajiny do Čech policisté loni na jaře deportovali sedm podezřelých Čechů. Ukrajinská policie při akci koordinované s českou policií zadržela 17 Ukrajinců. Podvody podle ukrajinské policie organizoval čtyřicetiletý Ukrajinec.

Vyšetřovací spis zatím podle Kormošové obsahuje téměř 170 šanonů. „Jen usnesení o rozšíření trestního stíhání má téměř 90 stran,“ uvedla.

Obviněným, z nichž je deset stíháno vazebně, hrozí v případě odsouzení až 13,5 roku vězení. Kriminalisté je viní z účasti na organizované zločinecké skupině, z podvodu a neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči informací.

Ženu gang připravil o miliony

Nejvyšší škodu gang podle policie způsobil nyní šestasedmdesátileté ženě, kterou připravil téměř o 2,85 milionu korun. Další velké škody policie eviduje u čtyřiasedmdesátileté ženy a osmapadesátiletého muže, každý přišel o 875 tisíc korun.

Telefonující členové gangu se vydávali za pracovníky České národní banky. Poškozeným tvrdili, že mají napadený účet a je třeba úspory převést na takzvaný záchranný účet. V některých případech přiměli poškozené k nainstalování programu pro vzdálenou správu, čímž získali neomezený přístup k jejich internetovému bankovnictví.

Podvedení přicházeli nejen o své úspory, ale i o peníze z úvěrů, o které si jakoby sami zažádali. Peníze z účtů poškozených obvinění většinou převáděli na účty zejména Ukrajinců žijících v ČR, kteří obratem peníze z bankomatů vybírali a předávali dalším lidem.

Pouze několik lidí gang podle policie o peníze nepřipravil. „Například jedna žena dokázala po prvotním nátlaku, kdy si převedla peníze jen mezi svými účty, odmítnout převod na cizí účet a hovor ukončit. Dvě osoby stihly zablokovat svoje bankovnictví dříve, než z jejich účtů odešly peníze,“ uvedla mluvčí. Jiný napadený se ubránil tím, že úmyslně vyplnil chybné číslo svého občanského průkazu, čím nedostal schválení půjčky ve výši 400 tisíc korun.

