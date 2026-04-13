Krize kolem Íránu eskaluje: Trump hrozí Číně rekordními cly
Americký prezident Donald Trump pohrozil Číně uvalením 50procentních cel, pokud by se potvrdily informace o dodávkách zbraní do Íránu. Reagoval tak na zprávy, podle nichž Peking zvažuje odeslání přenosných protiletadlových systémů. Uvedl to server CNBC.
„Pokud je při tom přistihneme, dostanou 50% clo,“ uvedl Trump v rozhovoru pro Fox News. Zároveň ale připustil, že důvěryhodnost těchto informací není jistá, a označil je za možné „falešné zprávy“.
Napětí roste
Napětí kolem role Číny v konfliktu s Íránem v posledních dnech roste. Podle dostupných informací se Peking snaží podporovat mírová jednání, zároveň ale čelí spekulacím, že by mohl Teheránu pomoci i vojensky. Takový krok by znamenal výraznou změnu dosavadního přístupu Číny a mohl by dále destabilizovat situaci v regionu.
Čína je přitom jedním z klíčových ekonomických partnerů Íránu a významným odběratelem jeho ropy. Případné narušení dodávek z oblasti Perského zálivu, zejména v důsledku uzavření Hormuzského průlivu, by mohlo mít zásadní dopady i na čínskou ekonomiku.
Trumpova hrozba cel zároveň zapadá do širšího kontextu jeho dosavadní politiky, kdy střídá tvrdá varování s diplomatickými výzvami. Není tak zatím jasné, zda Spojené státy skutečně přistoupí k dalším ekonomickým krokům vůči Pekingu.
Situace se dále vyostřila poté, co Trump oznámil úplnou blokádu lodí opouštějících Hormuzský průliv. K tomuto kroku přistoupil po krachu jednání mezi Spojenými státy a Íránem, která skončila bez dohody.
