Macinka: Konec Orbána pro nás znamená ztrátu spojence v EU
Porážka Viktora Orbána v maďarských parlamentních volbách znamená podle českých politiků zásadní změnu i pro Prahu. Česko tím přichází o jednoho ze svých klíčových spojenců v Evropské unii, zároveň se ale připravuje na spolupráci s novou vládou.
Vicepremiér a ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) ve volebním vysílání CNN Prima News uvedl, že česká diplomacie bude usilovat o korektní a pokud možno nadstandardní vztahy s novým kabinetem. „Viktor Orbán je určitě spojenec, o kterého naše vláda přichází,“ řekl.
Společné kořeny
Podle Macinky ale výsledek voleb nemusí být pro konzervativní politiku nutně špatnou zprávou. Připomněl, že hnutí Tisza a Orbánův Fidesz mají společné kořeny. Nová vláda se podle něj může vydat buď národně orientovaným směrem, nebo se přiklonit k probruselské politice. „To možná pro konzervativce není úplně špatná zpráva,“ dodal s tím, že případný vývoj může znovu posílit Orbána v roli opozičního lídra.
Lídr maďarské opoziční strany Tisza Péter Magyar v neděli večer ohlásil vítězství svého uskupení v parlamentních volbách a hovořil o „bezprecedentním mandátu“. Podle průběžných výsledků směřuje středopravicová Tisza k dvoutřetinové ústavní většině.
Také vicepremiér a ministr průmyslu Karel Havlíček (ANO) označil vítězství opozice za jednoznačné. „Je třeba poblahopřát, je to přesvědčivé vítězství,“ uvedl na adresu lídra Tiszy Pétera Magyara. Zároveň vyjádřil respekt Orbánovi, který patřil se 16 lety v čele vlády k nejdéle sloužícím premiérům v Evropě.
„Únava materiálu“
Podle Havlíčka rozhodla především „únava materiálu“. „Lidé chtějí po 16 letech určitou změnu,“ řekl. Zásadní ideologický obrat však neočekává. Připomněl, že Magyar vzešel z Orbánova hnutí. „Nemyslím, že by byl ideologicky plně odkloněn od toho, co dělal Orbán,“ uvedl.
Výsledek voleb tak podle českých politiků neznamená pouze konec jedné politické éry v Maďarsku, ale i začátek nové fáze vztahů v rámci Evropské unie, na kterou se bude muset připravit i Česká republika.
