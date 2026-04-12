newstream.cz Názory Co chce Trump docílit blokádou Hormuzského průlivu?

Co chce Trump docílit blokádou Hormuzského průlivu?

ČTK
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

V prvé řadě jde americkému prezidentovi o to, aby „vynuloval“ ostrov Charg, aniž by jej přitom Spojené státy musely vojensky napadnout a ochromit jeho ropnou infrastrukturu. Írán odtamtud vyváží 90 procent své ropy, zejména do Číny. O to jde v dalším sledu; Čína kvůli americké blokádě přijde o ropu z Íránu, což by ji mohlo přimět k tomu, aby zatlačila na Teherán, aby ten Hormuzský průliv otevřel.

Blokádou Hormuzského průlivu tak Spojené státy získávají „páku“ jak na Írán, tak svým způsobem i na Čínu. Jak Teherán, tak Peking nyní budou kvůli původnímu íránskému zablokování úžiny ztrácet více než dosud. Írán totiž menší část plavidel průlivem dosud pouštěl. Třeba právě ta, co vezla íránskou ropu Číně. Zatímco dosud byla úžina uzavřená tak z 90 procent, nyní je zablokovaná na 100 procent.

Americká blokáda „nuluje“ i účinek mýta

USA tedy blokádou úžiny „vynulují“ až 90 procent příjmů Íránu z exportu ropy, aniž by musely provést nesmírně riskantní invazi na ostrov Charg či s nedozírnými následky bombardovat jeho ropnou infrastrukturu. Jejím zničením by Teherán přišel o srdce svého ropného průmyslu, takže by ztratil poslední zábrany… Neměl by už pak ani tu nejmenší špetku motivace Hormuz otevřít. Blokáda Hormuzu v podání USA nechává íránské ropné srdce neponičené, jen momentálně zablokované, takže může Teherán spíše podnítit k vlastnímu odblokování úžiny, pokud výměnou za něj dojde k ukončení i americké blokády; srdce ostrova Charg bude pak moci opět začít plně tlouci.

Spojené státy svojí blokádou chtějí dále ochromit nejen příjmy Íránu z ropy, ale i z mýta, které začal za proplutí úžinou vybírat. Blokáda v podání USA tedy „nuluje“ nejen ostrov Charg, ale i účinek mýta – ve výši až dvou milionů dolarů za plavidlo. Mýto nyní už není zárukou proplutí úžinou, protože místo íránské může přijít „stopka“ americká, takže plavidla ztrácejí veškerou motivaci mýto Íránu hradit.

Konec Orbána. Magyar hlásí vítězství a slibuje „osvobození Maďarska“

Péter Magyar
ČTK
nst
nst

Lídr maďarské opoziční strany Tisza Péter Magyar v neděli večer ohlásil vítězství svého uskupení v parlamentních volbách a hovořil o „bezprecedentním mandátu“. Podle průběžných výsledků směřuje středopravicová Tisza k dvoutřetinové ústavní většině.

„Dokázali jsme to,“ řekl Magyar jásajícím davům v Budapešti. „Tisza a Maďarsko vyhrály tyto volby,“ dodal. „Společně jsme osvobodili Maďarsko a zbavili se Orbánova režimu,“ prohlásil také v narážce na dlouholetého premiéra Viktora Orbána.

Podle téměř kompletních výsledků po sečtení zhruba 90 procent hlasů by Tisza měla získat 138 z celkových 199 mandátů, což jí zajišťuje ústavní většinu a otevírá prostor pro zásadní politické i institucionální změny.

Viktor Orbán tak po 16 letech u moci míří do opozice. Výsledek označil za jasný a pro svou stranu Fidesz bolestný. „Ať se stane cokoli, budeme sloužit vlasti i v opozici,“ řekl svým příznivcům v Budapešti. Fidesz by měl v novém parlamentu obsadit 54 křesel, krajně pravicová strana Naše vlast sedm.

Magyar už dříve uvedl, že mu Orbán k vítězství osobně pogratuloval. Podle něj se dnešní den zapíše do dějin, podobně jako okamžik před 23 lety, kdy se Maďaři v referendu vyslovili pro vstup do Evropské unie.

Volby tak s velkou pravděpodobností uzavírají éru Orbánovy vlády, během níž se podle kritiků Maďarsko proměnilo v poloautoritářský stát. Fidesz a jeho spojenci postupně ovládli klíčové instituce, posílili vliv na ekonomiku i média a dostali zemi do dlouhodobých sporů s Evropskou unií. Orbán si zároveň udržoval blízké vztahy s ruským prezidentem Vladimirem Putinem a patřil mezi spojence amerického prezidenta Donalda Trumpa.

14 fotografií v galerii

Reakce ze zahraničí

Na výsledek voleb reagovali i zahraniční lídři. „Evropské srdce dnes v Maďarsku bije silněji, země si vybrala evropskou budoucnost,“ uvedla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, jejíž instituce měla s dosavadní Orbánovou vládou dlouhodobé spory. Šéfovi Tiszy Péteru Magyarovi poblahopřál také francouzský prezident Emmanuel Macron. Podle něj Maďaři ve volbách jasně vyjádřili oddanost hodnotám Evropské unie.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj poblahopřál maďarské opoziční straně Tisza a jejímu lídrovi Péteru Magyarovi k přesvědčivému vítězství v dnešních parlamentních volbách. Je podle něho důležité, když vítězí konstruktivní přístup. Ukrajina je podle Zelenského připravena vztahy s Maďarskem posunout vpřed.

„Srdečně gratuluji k vítězným volbám, drahý Pétere Magyare,“ napsal německý kancléř Freidrich Merz. „Těším se na spolupráci ve prospěch silnější, bezpečnější a především sjednocené Evropy,“ uvedl také šéf německé vlády.

„Toto je historický okamžik nejen pro Maďarsko, ale i pro evropskou diplomacii,“ napsal britský premiér Keir Starmer v příspěvku, v němž blahopřál Magyarovi. Dodal, že se těší na to, jak budou spolupracovat ve prospěch bezpečnosti a prosperity obou zemí.

Magyar, někdejší Orbánův spolupracovník a později jeho kritik, postavil svou kampaň na slibu zásadní změny poměrů v zemi. Voličům slíbil demontáž současného systému, boj s korupcí a obnovení vztahů s Evropskou unií.

Samotné hlasování provázela rekordní účast, nejvyšší od pádu komunismu, i napjatá atmosféra. Obě hlavní politické síly se navzájem obviňovaly z volebních podvodů a nelze vyloučit, že výsledky budou ještě předmětem sporů.

V Budapešti se po oznámení výsledků začaly scházet davy lidí, které slaví výrazný politický obrat. Pro část mladší generace jde o první zkušenost s Maďarskem bez Viktora Orbána v čele vlády.

Petr Macinka a Petr Pavel

Kam směřuje česká zahraniční politika? Česko mluví dvěma hlasy

Názory

Česko dnes navenek často mluví dvěma hlasy. Prezidentským a vládním. Zatímco dřív obě linie působily souběžněji, dnes je čím dál zřetelnější, že se jejich trajektorie rozcházejí. A čím větší je mezi nimi odstup, tím méně je jasné, kam vlastně země směřuje.

Michal Nosek

Přečíst článek

Filip Turek

„Skoro tomu nemůžu uvěřit.“ Turek ostře reaguje na Pavlova slova o Trumpovi

Politika

Poslanec Filip Turek (Motoristé) v pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News připustil, že postoj ministra zahraničí Petra Macinky k účasti prezidenta Petra Pavla na červencovém summitu NATO může souviset s tím, že Turek nebyl jmenován ministrem. Pomstu ale odmítl. Podle něj o složení delegace rozhoduje vláda a tu by měl podle současného nastavení vést premiér Andrej Babiš (ANO).

nst

Přečíst článek

Volby v Maďarsku
Aktualizováno

K volebním urnám v Maďarsku přišlo nejvíce lidí od pádu komunistického režimu

Politika

nst

Přečíst článek

Marže čerpacích gigantů se propadají. MOL spadl na polovinu březnového maxima

MOL
ČTK
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Rafinační marže Orlenu, a zejména MOL, dvou největších provozovatelů čerpacích stanic v Česku, se citelně propadají. V případě MOL dokonce v prvním dubnovém týdnu klesly pod pětiletý průměr. Vyplývá to z nejnovějších údajů švýcarské banky UBS (viz graf – červená křivka).

Za propadem stojí z podstatné části opatření vlád středoevropských zemí. Nejprve ke krocení cen u čerpacích stanic přistoupily v důsledku války v Íránu Maďarsko a Slovensko. Když hrozilo, a částečně se to již zjevně dělo (v Česku v březnu nafta zdražila nejvíce ze zemí EU, o více než 40 procent, vyplývá z dat Evropské komise), že si petrochemická jednička těchto zemí, maďarský MOL, bude kompenzovat své ušlé maďarské a slovenské zisky v Česku, rozhodlo Česko na začátku dubna omezení marží i právě v ČR, k němuž došlo tento týden. Rafinační marže MOL tak klesá z březnového maxima takřka 30 dolarů na barel na méně než polovinu, letos vůbec poprvé výrazněji pod pětiletý průměr.

Současně ke stropování marží „na český způsob“ přistoupilo v dubnu Polsko, je v něm ovšem ještě přísnější a „méně tržní“ než ČR. Povolená totiž marže, resp. přirážka nad průměr velkoobchodních, resp. burzovních cen činí v přepočtu maximálně zhruba 1,30 koruny za litr, nikoli 2,50 koruny za litr jako v ČR, a výpočet průměrné ceny coby základu pro určení maržové přirážky se vůbec neopírá o „primární zdroj tržní ceny, burzu v Rotterdamu, ale jen o ceny velkoobchodníků a klíčových dodavatelů v čele s polostátním Orlenem, které burzovní ceny odrážejí již jen nepřímo.

Vlády středoevropských zemí se sice koncentrují na stropování cen a marží čerpacích stanic, ale omezující tlak postupuje „nahoru“ celým dodavatelským řetězcem, takže nyní své marže omezují tedy i samotné rafinérie. Orlen kromě rafinérií v Polsku vlastní české rafinérie Unipetrolu, MOL zase bratislavské rafinérie Slovnaftu.

Viktor Orbán

Trhy věří v Orbánovu porážku. Maďarský forint v týdnu zpevnil nejvíce ze všech měn světa

Trhy

Trhy věří, dny Victora Orbána v čele Maďarska jsou dnešním dnem po šestnácti letech fakticky sečteny. Maďarský forint v posledních pěti obchodních dnech zpevnil vůči americkému dolaru o 4,2 procenta. Žádná jiná měna světa v uplynulém týdnu vůči dolaru tolik nezískala.

Další omezení rafinačních marží lze čekat v nadcházejícím týdnu, protože se v nich plně projeví stropování cen pohonných hmot v podání české vlády, která s ním začala v tomto týdnu.

Rafinační marže se ovšem tenčí „i z druhé strany“, „od zdroje“, protože v tomto týdnu na historický nominální rekord, více než 144,40 dolarů za barel, zdražila fyzická ropa Brent (takzvaný Dated Brent). Rafinérie přitom pochopitelně zajímá předně právě fyzická cena ropy s dodáním již třeba v nejbližších dnech, a ne termínové kontrakty na Brent, jejichž cena je nyní pod 100 dolary za barel, které ovšem odrážejí cenu vyhlíženou nejdříve až za měsíc či dva.

