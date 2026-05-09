Orbánova éra definitivně skončila. Poslanci zvolili Pétera Magyara premiérem
Noví poslanci na ustavujícím zasedání parlamentu formálně zvolili maďarským premiérem šéfa středopravicové strany Tisza Pétera Magyara. Informovaly o tom světové agentury. Tisza drtivě zvítězila v dubnových volbách a po 16 letech tak končí éra národně konzervativního premiéra Viktora Orbána.
Pro Magyara se dnes vyslovilo 140 zákonodárců, 54 bylo proti, jeden se zdržel a čtyři členové parlamentu se hlasování nezúčastnili, napsaly agentury.
Tisza ve volbách získala ve 199členném zákonodárném sboru 141 křesel a bude tak mít ústavní většinu, což jí umožní měnit ústavu a prosazovat reformy. Orbánova strana Fidesz má 52 mandátů a do sněmovny se dostalo také krajně pravicové hnutí Naše vlast (Mi Hazánk) se šesti křesly.
Na budovu parlamentu se vrátila vlajka EU
Ustavující zasedání nového parlamentu začalo v Budapešti dopoledne a poslanci nejprve složili přísahy. Následně do čela jednokomorového Národního shromáždění zvolili Ágnes Forsthofferovou, která krátce poté podle agentury AFP nařídila, aby se na budovu instituce po 12 letech vrátila vlajka Evropské unie.
Maďarský miliardář Lőrinc Mészáros, dlouholetý obchodní spojenec dosluhujícího premiéra Viktora Orbána, se podle agentury Bloomberg obrací na nastupujícího premiéra Pétera Magyara ve snaze omezit škody na svém podnikatelském impériu. Děje se tak ve chvíli, kdy akcie jeho konglomerátu Opus Nyrt. prudce padají a nervozita kolem budoucnosti firem napojených na dosavadní mocenské struktury roste.
Magyar chystá úder na Orbánovy oligarchy. První pod tlakem je Mészáros
Orbán už dříve řekl, že se vzdá poslaneckého mandátu. Podle AP dnes nebyl mezi nově zvolenými poslanci, kteří skládali přísahu. To se stalo poprvé od vzniku prvního postkomunistického maďarského parlamentu v roce 1990, napsala agentura.
Nyní se očekává, že nový premiér Magyar promluví k příznivcům před parlamentem. Podle AP dříve vyzval Maďary k účasti na dnešní oslavě „změny režimu“ před budovou zákonodárného sboru.
Americký politik 19. století Robert G. Ingersoll při úvaze o Abrahamu Lincolnovi poznamenal: „Téměř každý člověk dokáže čelit nepřízni osudu, ale chcete-li otestovat jeho charakter, dejte mu moc.“ Peter Magyar strávil dva roky přípravou zásadního pokusu o sesazení Viktora Orbána. V jeho průběhu čelil značným překážkám. Šestnáctiletá vláda Viktora Orbána byla upevněna mimo jiné zásadní proměnou maďarského politického, společenského i mediálního prostředí, která jeho odvolání činila téměř nemožným.
Dostal moc. Teď se ukáže, kdo Peter Magyar opravdu je
