Orbánova éra definitivně skončila. Poslanci zvolili Pétera Magyara premiérem

Peter Magyar skládá přísahu jako maďarský premiér během ceremoniálu v Budapešti, Maďarsko, v sobotu 9. května 2026.
Noví poslanci na ustavujícím zasedání parlamentu formálně zvolili maďarským premiérem šéfa středopravicové strany Tisza Pétera Magyara. Informovaly o tom světové agentury. Tisza drtivě zvítězila v dubnových volbách a po 16 letech tak končí éra národně konzervativního premiéra Viktora Orbána.

Pro Magyara se dnes vyslovilo 140 zákonodárců, 54 bylo proti, jeden se zdržel a čtyři členové parlamentu se hlasování nezúčastnili, napsaly agentury.

Tisza ve volbách získala ve 199členném zákonodárném sboru 141 křesel a bude tak mít ústavní většinu, což jí umožní měnit ústavu a prosazovat reformy. Orbánova strana Fidesz má 52 mandátů a do sněmovny se dostalo také krajně pravicové hnutí Naše vlast (Mi Hazánk) se šesti křesly.

Na budovu parlamentu se vrátila vlajka EU

Ustavující zasedání nového parlamentu začalo v Budapešti dopoledne a poslanci nejprve složili přísahy. Následně do čela jednokomorového Národního shromáždění zvolili Ágnes Forsthofferovou, která krátce poté podle agentury AFP nařídila, aby se na budovu instituce po 12 letech vrátila vlajka Evropské unie.

Magyar chystá úder na Orbánovy oligarchy. První pod tlakem je Mészáros

Maďarský miliardář Lőrinc Mészáros, dlouholetý obchodní spojenec dosluhujícího premiéra Viktora Orbána, se podle agentury Bloomberg obrací na nastupujícího premiéra Pétera Magyara ve snaze omezit škody na svém podnikatelském impériu. Děje se tak ve chvíli, kdy akcie jeho konglomerátu Opus Nyrt. prudce padají a nervozita kolem budoucnosti firem napojených na dosavadní mocenské struktury roste.

Orbán už dříve řekl, že se vzdá poslaneckého mandátu. Podle AP dnes nebyl mezi nově zvolenými poslanci, kteří skládali přísahu. To se stalo poprvé od vzniku prvního postkomunistického maďarského parlamentu v roce 1990, napsala agentura.

Nyní se očekává, že nový premiér Magyar promluví k příznivcům před parlamentem. Podle AP dříve vyzval Maďary k účasti na dnešní oslavě „změny režimu“ před budovou zákonodárného sboru.

David Ondráčka: Maďarsko po Orbánovi: zkrotit oligarchy a vrátit pravidla

Viktor Orbán
ČTK
David Ondráčka
David Ondráčka

Maďarsko stojí po pádu Orbánova režimu před těžkým úkolem: rozebrat systém prorostlý oligarchy, obnovit právní stát a vrátit politice normální pravidla. Vítězství opozice ukazuje, že změna je možná, ale skutečná práce teprve začíná.

Maďarsko čeká velmi složité rozkládání Orbánovy kleptokratické autokracie a pokus o obnovení právního státu a normální pluralitní politiky. Ale vidět utíkající oligarchy s penězi nebo zoufale plačící mediální magnáty Orbánova režimu, kteří prosí o beztrestnost, to je velká podívaná. Příběh maďarských voleb ukazuje, že změna je možná. To samo o sobě je v dnešní Evropě nadějné.

Maďarsko po Orbánovi: vítězství nad strachem, začátek reality

Volby v Maďarsku nepřinesly jen změnu vlády, ale změnu režimu a společenské atmosféry. Po letech politiky postavené na strachu, označování nepřátel státu a permanentní mobilizaci se situace mění. Opoziční lídr Magyar vsadil na klidnější tón a trpělivost a voliči na to slyšeli. Už měli dost Orbánovy negace všeho a všech. Ve vyčerpané společnosti může optimismus fungovat mobilizačně. Magyarova strategie byla pragmatická. Vyhnul se kulturním válkám, nešel do ideologických pastí a sbíral podporu tam, kde to šlo.

Stát jako kořist, nebo služba?

Orbánův režim za ty roky cíleně proměnil stát v mocenský nástroj, v kořist Fideszu. Obsazování institucí, loajalita místo odbornosti, systém „naši lidé všude“. Přepnout to zpět nebude jen technická operace, ale kulturní změna. Vrátit do hry pravidla, otevřenost, předvídatelnost a odpovědnost znamená jít proti zavedeným zájmům. A ty se nevzdávají potichu.

Autokrat umí křičet, ale fakticky vždy staví kleptokracii. To dělal Orbán šestnáct let. Správa státu není permanentní kampaň. Řízení státu není o sloganech, ale o kompetenci a pravidlech.

Ekonomiku čeká vystřízlivění

Model založený na evropských penězích a loajálních oligarchických strukturách narazil. Jakmile vyschly evropské peníze a ekonomika začala drhnout, ukázala se slabina režimu. Nová vláda bude muset obnovit důvěru investorů, stabilizovat veřejné finance a zároveň neztratit sociální smír. Politicky dost složitá kombinace. Reformy budou nutné, ale každá reforma má své poražené a ti budou slyšet.

Institucionální detox

Nová vláda tak nebude vládnout v prázdném prostoru. Bude vládnout ve státě, který byl šestnáct let systematicky přetvářen. Instituce, ekonomické vazby i mediální prostředí nesou otisk minulého režimu. Maďarsko po šestnácti letech centralizace čeká institucionální detox. Oslabené soudy, podřízená média, prorostlý stát, korupce mimo všechnu představivost. To nejsou věci, které se opraví jedním zákonem. Ale nová vláda má ústavní většinu a změny má sílu prosadit.

EU fondy: kohoutek, který se může znovu otevřít

Jedna z nejméně viditelných, ale klíčových bitev nové vlády se neodehraje v Budapešti, ale v Bruselu. Maďarsko má dlouhodobě „zmrazené“ miliardy z evropských fondů kvůli porušování principů právního státu. Orbán tenhle spor roky eskaloval a zároveň ho používal jako domácí politické palivo.

Magyar teď stojí před opačnou úlohou: získat více důvěry. Brusel nebude chtít slyšet sliby, ale vidět konkrétní kroky: nezávislé soudy, transparentní zakázky, funkční kontrolní mechanismy. Jinými slovy návrat k něčemu, co Maďarsko kdysi samo pomáhalo definovat.

EU fondy jako test politické reality

Rozmrazení fondů není jen účetní operace. Pokud se peníze uvolní, bude to znamenat, že Evropa věří ve změnu kurzu. Pro novou vládu je to existenční otázka. Bez evropských peněz se ekonomická stabilizace výrazně komplikuje. A současně se začne hrát o jejich distribuci. Staré sítě nezmizely přes noc. Reformovat systém a zároveň uhlídat tok miliard, aby neskončily v nových verzích starých schémat, bude složitá disciplína na hraně politické odvahy.

Orbán končí, odchází

Do toho přichází symbolický moment: Viktor Orbán se vzdává poslaneckého mandátu a zdá se, že fakticky končí. Jeho odchod z parlamentu může znamenat dvě věci. Buď skutečný ústup, nebo přesun do zákulisí, kde se politika dělá méně viditelně, ale často efektivněji. Strany, struktury, loajální lidé, to všechno nezmizelo s jedním volebním výsledkem. Orbánismus bez Orbána v parlamentu bude ještě nějakou dobu existovat.

Poligarchie

Existuje trefný termín, který se hodí na Maďarsko: poligarchie. Ideální oligarcha je produkt systému. Vzniká díky státu a je na něm absolutně existenčně závislý. Když ztratí přízeň, padá. Není to partner, je to prodloužená ruka, fakticky jen taková peněženka vlády.

Aktuální dění v zákulisí maďarské ekonomiky je proto výmluvné. Část nejbohatších podnikatelů napojených na Orbánův režim utíká s penězi pryč, přesouvá majetek do zahraničí a restrukturalizuje holdingy. Jde o chladnou kalkulaci: systém, který je dlouho chránil, už nemusí být neprůstřelný a teoreticky jim hrozí i trestní postihy. Právě strategické a důsledné vypořádání se s poligarchy je velký úkol nové vlády v Maďarsku. A přemýšlejme, co z maďarské zkušenosti se týká i nás doma.

Orbánovi muži zkrotli. Jeden z nich chce státu bezplatně předat mediální impérium za miliardy

Jeden z nejvlivnějších maďarských mediálních manažerů Gyula Balasy nabídl, že své podnikání bezplatně předá státu. Podle agentury Bloomberg jde o další signál otřesů mezi částí maďarské podnikatelské elity po drtivé volební porážce Viktora Orbána.

Balasy, jehož firmy v minulých letech získaly vládní reklamní zakázky za stovky milionů dolarů, v on-line rozhovoru ukázal dokument, který označil za notářsky ověřené prohlášení. Podle něj se vzdává vlastnictví firem v hodnotě zhruba 257 milionů dolarů, tedy asi 5,4 miliardy korun, uvedl Bloomberg.

Krok přichází krátce před nástupem Pétera Magyara, který má být uveden do úřadu v sobotu. Magyar vedl kampaň se slibem, že ukončí klientelismus spojený se šestnáctiletou Orbánovou vládou, prověří firmy napojené na předchozí administrativu a pokusí se získat zpět veřejný majetek, který byl podle něj rozkraden. Zároveň slíbil obnovit čerpání evropských peněz zmrazených kvůli obavám z korupce.

Jeden z nejbohatších Maďarů

Balasy tvrdí, že se nedopustil ničeho špatného. V rozhovoru působil emotivně a uvedl, že bankovní účty jeho firem byly po volbách zmrazeny. Nabídku na předání firem státu vysvětlil snahou zajistit budoucnost svých zaměstnanců. Odmítl také, že by odešel do zahraničí, jak před volbami učinili někteří podnikatelé včetně Istvána Tiborcze, Orbánova zetě. „V této zemi jsem se narodil, tady jsem žil, tady je moje rodina. Nemám důvod jít někam jinam,“ řekl Balasy serveru Kontroll.hu, který vlastní Magyarův mladší bratr Márton.

Balasy se za Orbánovy éry stal jedním z nejbohatších Maďarů. Jeho firmy podle Bloombergu získaly v průběhu let státní zakázky za téměř 300 miliard forintů, často jako jediný uchazeč ve vládním systému komunikačních tendrů. Podílel se také na Orbánových billboardových kampaních, které vykreslovaly George Sorose jako zlověstného strůjce spiknutí a ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského jako válečného štváče.

Lidé v Budapešti kráčejí vedle plakátu kampaně strany Fidesz, který zní: „Náš vzkaz Bruselu: Nezaplatíme“ ČTK

Evropská unie pozastavila Maďarsku financování za více než 20 miliard dolarů kvůli obavám z korupce, mimo jiné kvůli problémům se zadáváním veřejných zakázek. Podle Transparency International je Maďarsko spolu s Bulharskem nejzkorumpovanější zemí EU. Organizace Orbánovu vládu označuje za příklad ovládnutí státu, kdy korupce proudí shora a pachatelé jsou chráněni před stíháním.

Tvrdé přijetí od Magyara

Magyar, někdejší člověk zevnitř Orbánovy strany, který se stal jejím kritikem, Balasyho vystoupení nepřijal smířlivě. Rozhovor označil za „uplakaný“ a Balasyho popsal jako nastrčenou osobu Antala Rogána, mocného šéfa tajných služeb a komunikace spojeného s dosavadním premiérem.

Dopady politického obratu už podle Bloombergu cítí i další lidé z maďarské podnikatelské elity. Lőrinc Mészáros, blízký Orbánův přítel a jeden z nejbohatších lidí v zemi, se pokusil dopisem oslovit Magyara a zmírnit napětí poté, co hodnota jeho konglomerátu Opus Nyrt. letos spadla téměř o polovinu. Nastupující lídr jej ale odmítl.

Balasy mezitím připouští nejistotu ohledně vlastní budoucnosti. Řekl, že se možná bude muset věnovat zemědělství. Na otázku, zda by své firmy nabídl státu i v případě, že by Orbánova strana zůstala u moci, odpověděl: „Nevím.“

