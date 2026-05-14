Velké úsměvy, výbušná témata. Trump a Si řešili byznys i Tchaj-wan

ČTK
V Pekingu se dnes potkali lídři dvou největších ekonomik světa. Navenek mluvili o přátelství a spolupráci, za zavřenými dveřmi ale ležela na stole tvrdá témata: cla, technologie, Tchaj-wan i Írán. Čínský prezident Si Ťin-pching označil vztahy s USA za důležité pro celý svět, zároveň však Trumpa varoval před postupem Washingtonu vůči Tchaj-wanu. Americký prezident si od návštěvy slibuje obchodní dohody a politický úspěch.

Čínský prezident Si Ťin-pching ve čtvrtek v Pekingu přivítal amerického prezidenta Donalda Trumpa při jeho první oficiální návštěvě Číny od loňského návratu do Bílého domu, který provázela obchodní válka mezi oběma velmocemi.

Si na začátku jednání prohlásil, že Čína a USA by měly být partnery, nikoli rivaly. Zároveň Trumpa varoval, že chybný americký postup v otázce Tchaj-wanu může vést ke střetu obou zemí, uvedly agentury. Trump naopak řekl, že americko-čínské vztahy budou lepší než kdy dřív. Setkání za zavřenými dveřmi skončilo po zhruba dvou hodinách a oba politici poté navštívili Chrám nebes.

Jednání se konalo v pekingském Velkém sále lidu, monumentální budově na náměstí Tchien-an-men, v níž sídlí čínský zákonodárný sbor. Součástí uvítání šéfa Bílého domu byly i salvy z děl a kapela, která zahrála americkou a čínskou hymnu.

Cla, technologie a obchodní příměří

Rozhovory se měly týkat zejména posílení vzájemného obchodu a spolupráce v oblasti technologií. Dvě největší ekonomiky světa loni vedly obchodní válku a zaváděly trojciferná cla. V říjnu se však oba lídři dohodli na příměří. Čína chce předejít opětovnému zvyšování cel, které loni inicioval Trump.

Na úvod dnešního jednání Trump řekl, že jeho vztahy se Siem jsou „fantastické“ a že jsou přátelé. Čínský prezident volil oficiálnější tón a prohlásil, že stabilní vztahy obou zemí jsou dobré pro celý svět.

Tchaj-wan jako nejcitlivější bod

Čínská státní média uvedla, že Si za nejdůležitější otázku označil Tchaj-wan, který Čína považuje za svou součást. USA jsou hlavním bezpečnostním partnerem ostrova a dodávají mu zbraně.

Skupina amerických zákonodárců před Trumpovým odletem vyzvala prezidenta, aby v Číně jasně potvrdil americkou podporu Tchaj-wanu. Mluvčí tchajwanské vlády během Trumpova jednání se Siem poděkoval Washingtonu za dlouhodobou podporu, napsala agentura Reuters. Sám Trump o Tchaj-wanu před cestou příliš nehovořil.

Írán a Hormuz v pozadí jednání

Trump dorazil do Pekingu v době, kdy doma čelí tlaku kvůli válce USA a Izraele s Íránem i růstu cen souvisejícímu s blokádou Hormuzského průlivu. Ministr zahraničí Marco Rubio, který je součástí Trumpovy delegace, před jednáním řekl, že by Čína měla zatlačit na svého spojence Írán a pomoci vyřešit krizi kolem konfliktu.

Trump se i kvůli těmto potížím snaží dosáhnout zahraničněpolitického úspěchu. V Číně usiluje mimo jiné o dohody na nákup většího množství amerických potravin a letadel. Před cestou prohlásil, že Si Ťin-pchinga vyzve, aby čínský trh více otevřel americkému obchodu.

Do Pekingu přiletěli i šéfové velkých firem

Amerického prezidenta doprovází početná skupina podnikatelů z předních firem, jako jsou Nvidia, Tesla, Apple, Boeing, Visa či JPMorgan. Po prvních jednáních dávali podle agentur najevo optimismus. Si jim sdělil, že dveře do Číny se americkým firmám otevřou více než dosud, napsala agentura Nová Čína.

Peking již několikrát kritizoval USA za zahájení války s Íránem, který je pro Čínu blízkým obchodním partnerem. Americké zpravodajské služby zároveň podle dřívějších informací uváděly, že Čína se chystá dodat Teheránu systémy protivzdušné obrany.

Americký prezident Donald Trump a jeho čínský protějšek Si Ťin-pching
Čínské akcie v posledních letech ztrácejí na atraktivitě pro západní investory, ať už institucionální, tak i retailové. Ačkoli si někteří hráči na konkrétních akciích užili mimořádné zisky, státní intervence výrazně poškodily místní realitní trh, technologický sektor a v důsledku došlo k útlumu investorských aktivit. Navíc se čínský trh i v důsledku platných sankcí a celních restrikcí výrazně přeorientoval na domácí zákazníky, pro investory je tak Čína aktuálně složitě čitelná.

V posledních měsících se klíčovým stává polovodičový sektor a boj o technologickou dominanci, ve kterém Čína zatím ztrácí a nedaří se jí dohnat tchajwanské společnosti, jež dokážou vyrábět pokročilé čipy na 2nanometrové architektuře (a Intel oznámil nejpokročilejší 1,8nm technologii), zatímco Čína dokáže vyrábět stále maximálně 5nanometrové čipy. To čínské technologické firmy výrazně omezuje.

Jenomže Donald Trump do Číny přijel zjevně s nabídkou, která by toto mohla výrazně změnit. Součástí delegace totiž je také Jensen Huang, CEO společnosti Nvidia, která vyvíjí nejpokročilejší čipy na světě pohánějící AI sektor. Huang přitom vystoupil na červeném koberci spolu s americkým prezidentem a nejbohatším mužem planety Elonem Muskem. To tak slibuje možnost, že se americko-čínské vztahy vylepší.

Čínský big tech padá

A to by znamenalo zásadní impuls pro řadu firem amerických, ale také pro celé sektory čínské ekonomiky. Zejména pro ten technologický a akcie společností, jako jsou Baidu nebo Tencent, již na samotný přílet Huanga reagovaly růstem, přičemž Baidu rostlo dokonce o osm procent.

Pokud by skutečně došlo k nějakému zlepšení vztahů mezi oběma supervelmocemi, mohlo by to investorům přinést velmi zajímavé příležitosti. Ačkoli Baidu i Tencent patří k největším firmám svého druhu na světě, jejich akcie za posledních pět let výrazně propadly. Obě akcie za tu dobu odepsaly více než 16 procent.

To by na první pohled nemuselo vypadat jako dramatický propad, nicméně za stejnou dobu obdobné americké firmy zásadně narostly. Alphabet (majitel Googlu či Androidu a YouTube) posílil o 245 procent, Apple o téměř 135 procent, Microsoft o 64 procent. A samotná Nvidia o neuvěřitelných 1500 procent.

Levné akcie

Nicméně zatímco cena akcií je jeden úhel pohledu, ziskovost firem může nabídnout trochu odlišný pohled. Právě kvůli tomu, že se čínské obří firmy přeorientovaly na domácí trh (případně na evropský, jako například Temu), jejich byznys ve stejném období často nadále rostl.

To vede k jednomu zásadnímu fenoménu: při pohledu na poměr ceny akcie a ziskovosti dané firmy (P/E ratio) jsou čínské firmy v současnosti velmi solidně naceněné. Například zmíněný Tencent, který působí v řadě oblastí tech-sektoru včetně gamingu, má tento podíl aktuálně na úrovni cca 17, což je jednak více než 30 procent pod desetiletým průměrem, zároveň výrazně níž než u podobných západních společností.

Průměrné P/E firem zahrnutých do indexu S&P 500 je aktuálně více než 31, dlouhodobě se pak tento údaj pohybuje kolem 25. U technologických firem ale může dosahovat mnohem vyšších úrovní.

Dojde i na e-commerce a elektromobilitu?

Čínský technologický sektor a sektor polovodičů by měly být hlavními beneficienty situace, že by došlo k výraznějšímu uvolnění vztahů mezi USA a Čínou. K tomu může dojít, pokud se prezidenti mocností domluví, že společně podpoří konec blokády Hormuzského průlivu, který dělá problémy Donaldu Trumpovi již i v domácí politice a ekonomice.

Jenomže to nejsou jediné sektory, kterým by mohla Trumpova cesta pomoci. K těm dalším patří zejména e-commerce sektor, který by mohl těžit z případných uvolněných celních restrikcí (na tom by vydělaly firmy jako Alibaba, JD.com či Pinduoduo, pod něž spadá i slavný e-shop Temu).

Velkou otázkou bude případné uvolnění cel na čínské elektromobily, z čehož by těžila zejména společnost BYD, ale také NIO či výrobce baterií pro elektromobilitu CATL.

David Ondráčka: Sbírky plné originálů, nebo dobře namalovaných falz?

Orlická galerie v Rychnově nad Kněžnou získala do svých sbírek soubor 12 obrazů Miloslava Holého nazvaný Slatinský rok
ČTK
David Ondráčka
David Ondráčka

Trh s uměním působí noblesně a má rád velká slova: autenticita, mistrovské dílo, aukční rekord. Jenže pod elegantní fasádou se skrývá překvapivě mnoho falz a tento trh je ideálním prostředím pro podvody. Švýcarský Fine Art Expert Institute odhaduje, že až 50 procent děl v oběhu může být chybně připsáno autorům nebo rovnou paděláno.

Padělky nejsou jen poruchou systému. Jsou strukturální vlastností trhu, kde se hodnota neurčuje pouze kvalitou díla, ale hlavně vírou v jeho autenticitu. A nikdo to nechce veřejně přiznávat. Galerie chrání reputaci, sběratelé své ego i investice a právníci raději diskrétně připraví mimosoudní dohodu, aby se o věci příliš nemluvilo.

Autenticita jako luxusní iluze

Celý systém stojí na důvěře, reputaci a expertním názoru. Jenže právě subjektivita je jeho slabinou. O umění a jeho hodnotě rozhoduje kombinace historie, emocí a interpretace. A tak zůstává nepříjemná otázka: když si dnes někdo pověsí doma obraz za sto milionů, co přesně vlastně koupil? Originál? Investici? Status? Nebo jen velmi drahou důvěru v příběh, který zatím nikdo nerozporoval?

Padělek navíc nemusí znamenat jen nově namalovaný obraz. Velká část problémů spočívá v chybném připsání autorství. Stačí „upravit“ provenienci, přidat správné razítko, vhodného prostředníka a z nenápadného obrazu se stane údajně ztracený mistr. V umění totiž často rozhoduje podpis víc než samotné plátno.

Luxusní nákup s nejistým obsahem

Mají tedy bohatí lidé doma originály? Někdy ano. A někdy velmi drahé omyly. Vysoká cena není zárukou pravosti, spíš magnetem pro sofistikovanější podvody. Paradoxně platí, že čím větší jméno a částka, tím větší motivace systém obejít. Sběratel tak často kupuje kombinaci obrazu, příběhu a víry, že obojí obstojí.

Obraz za sto milionů. A co když je falešný?

Zajímavé je, že mnoho falz zůstává dál v oběhu i poté, co se na problém přijde. Důvod je jednoduchý: nikdo nechce veřejně přiznat, že koupil padělek za miliony, a vypadat jako idiot. Galerie chrání reputaci, sběratelé ego a právníci připravují mimosoudní dohody. Obraz tak někdy tiše změní majitele a pokračuje dál trhem.

Když se na podvod přijde, často nenásleduje velký skandál, ale tiché zametení pod koberec. Vzniká zvláštní dohoda mlčení: o některých obrazech je lepší příliš nemluvit. A padělek může dál fungovat jako statusový symbol – a o to často jde především.

Technologie jako nový detektiv

Když experti zkoumají obrazy, které jim majitelé přinesou k ověření pravosti, výsledky bývají drsné. Někdy až 70 procent prověřovaných děl není od deklarovaného autora. Často jde o sofistikovaná falza, která prošla galeriemi, aukcemi i rukama renomovaných znalců. Proto dnes rostou investice do technologického ověřování pravosti uměleckých děl a do lepšího odhalování padělků.

Do hry stále výrazněji vstupují moderní technologie: spektrální analýzy, databáze pigmentů, rentgeny, ale i umělá inteligence, která porovnává tisíce děl, hledá odchylky a analyzuje tahy štětcem. AI umí odhalit vzorce, které lidské oko přehlédne.

Jenže ani technologie problém úplně neřeší. Algoritmy se učí z dat, která sama mohou obsahovat chyby. Padělatelé se učí rychle a trh je příliš velký, globální a roztříštěný. Souboj mezi expertem a falzifikátorem tak pokračuje.

Globální trh bez celníků

Další rovinou problému je neprůhlednost trhu s uměním a silná anonymita, která je s ním spojená. Částečně je pochopitelná, zároveň ale přináší značná rizika. Podle analýz OECD je obchod s padělky globálním fenoménem, který využívá slabé kontroly a přeshraniční anonymitu. Umění je ideální komodita. Má vysokou hodnotu, obtížně se standardizuje a jeho posuzování zůstává do značné míry subjektivní.

Anonymita jako služba

Na rozdíl od realit nebo akcií se u umění často neví, kdo je jeho skutečným vlastníkem. Transakce probíhají přes prostředníky, právní struktury nebo trusty. Anonymita není vedlejší efekt, ale součást produktu. Pro sběratele je komfortem, pro regulátory slepou skvrnou.

Freeporty: trezory mimo realitu

Specifickým fenoménem jsou takzvané freeporty, tedy bezcelní sklady, v nichž mohou být umělecká díla uložena celé roky, aniž by formálně vstoupila na trh dané země. V praxi to znamená minimum regulace, daní i nepříjemných otázek.

Dílo „existuje“, má hodnotu v milionech, ale fyzicky jen leží v bezpečné krabici někde u letiště. Je to ideální prostředí pro ty, kdo nechtějí příliš vysvětlovat původ peněz ani původ obrazu.

