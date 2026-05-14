Velké úsměvy, výbušná témata. Trump a Si řešili byznys i Tchaj-wan
V Pekingu se dnes potkali lídři dvou největších ekonomik světa. Navenek mluvili o přátelství a spolupráci, za zavřenými dveřmi ale ležela na stole tvrdá témata: cla, technologie, Tchaj-wan i Írán. Čínský prezident Si Ťin-pching označil vztahy s USA za důležité pro celý svět, zároveň však Trumpa varoval před postupem Washingtonu vůči Tchaj-wanu. Americký prezident si od návštěvy slibuje obchodní dohody a politický úspěch.
Čínský prezident Si Ťin-pching ve čtvrtek v Pekingu přivítal amerického prezidenta Donalda Trumpa při jeho první oficiální návštěvě Číny od loňského návratu do Bílého domu, který provázela obchodní válka mezi oběma velmocemi.
Si na začátku jednání prohlásil, že Čína a USA by měly být partnery, nikoli rivaly. Zároveň Trumpa varoval, že chybný americký postup v otázce Tchaj-wanu může vést ke střetu obou zemí, uvedly agentury. Trump naopak řekl, že americko-čínské vztahy budou lepší než kdy dřív. Setkání za zavřenými dveřmi skončilo po zhruba dvou hodinách a oba politici poté navštívili Chrám nebes.
Jednání se konalo v pekingském Velkém sále lidu, monumentální budově na náměstí Tchien-an-men, v níž sídlí čínský zákonodárný sbor. Součástí uvítání šéfa Bílého domu byly i salvy z děl a kapela, která zahrála americkou a čínskou hymnu.
Americký prezident Donald Trump vyrazil na historickou návštěvu Číny. Ačkoli sem jede v méně výhodné pozici než před necelými deseti lety, mohlo by se podařit částečně rozmrazit vzájemné ekonomické vztahy. To by se mohlo následně pozitivně projevit na čínských akciích. Co je nyní v sázce?
Cla, technologie a obchodní příměří
Rozhovory se měly týkat zejména posílení vzájemného obchodu a spolupráce v oblasti technologií. Dvě největší ekonomiky světa loni vedly obchodní válku a zaváděly trojciferná cla. V říjnu se však oba lídři dohodli na příměří. Čína chce předejít opětovnému zvyšování cel, které loni inicioval Trump.
Na úvod dnešního jednání Trump řekl, že jeho vztahy se Siem jsou „fantastické“ a že jsou přátelé. Čínský prezident volil oficiálnější tón a prohlásil, že stabilní vztahy obou zemí jsou dobré pro celý svět.
Tchaj-wan jako nejcitlivější bod
Čínská státní média uvedla, že Si za nejdůležitější otázku označil Tchaj-wan, který Čína považuje za svou součást. USA jsou hlavním bezpečnostním partnerem ostrova a dodávají mu zbraně.
Skupina amerických zákonodárců před Trumpovým odletem vyzvala prezidenta, aby v Číně jasně potvrdil americkou podporu Tchaj-wanu. Mluvčí tchajwanské vlády během Trumpova jednání se Siem poděkoval Washingtonu za dlouhodobou podporu, napsala agentura Reuters. Sám Trump o Tchaj-wanu před cestou příliš nehovořil.
Americký ministr zahraničí Marco Rubio míří s Donaldem Trumpem do Pekingu, přestože na něj Čína dříve uvalila sankce. Podle AFP si Peking pomohl neobvyklým řešením: změnil čínský přepis jeho jména, pod nímž měl Rubio původně vstup do země zakázaný.
Írán a Hormuz v pozadí jednání
Trump dorazil do Pekingu v době, kdy doma čelí tlaku kvůli válce USA a Izraele s Íránem i růstu cen souvisejícímu s blokádou Hormuzského průlivu. Ministr zahraničí Marco Rubio, který je součástí Trumpovy delegace, před jednáním řekl, že by Čína měla zatlačit na svého spojence Írán a pomoci vyřešit krizi kolem konfliktu.
Trump se i kvůli těmto potížím snaží dosáhnout zahraničněpolitického úspěchu. V Číně usiluje mimo jiné o dohody na nákup většího množství amerických potravin a letadel. Před cestou prohlásil, že Si Ťin-pchinga vyzve, aby čínský trh více otevřel americkému obchodu.
Do Pekingu přiletěli i šéfové velkých firem
Amerického prezidenta doprovází početná skupina podnikatelů z předních firem, jako jsou Nvidia, Tesla, Apple, Boeing, Visa či JPMorgan. Po prvních jednáních dávali podle agentur najevo optimismus. Si jim sdělil, že dveře do Číny se americkým firmám otevřou více než dosud, napsala agentura Nová Čína.
Peking již několikrát kritizoval USA za zahájení války s Íránem, který je pro Čínu blízkým obchodním partnerem. Americké zpravodajské služby zároveň podle dřívějších informací uváděly, že Čína se chystá dodat Teheránu systémy protivzdušné obrany.