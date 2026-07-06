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newstream.cz Money Koruna v pololetí prohrává se západními měnami. Nad jednou středoevropskou má ale navrch

Koruna v pololetí prohrává se západními měnami. Nad jednou středoevropskou má ale navrch

Koruna v pololetí prohrává se západními měnami. Nad jednou středoevropskou má ale navrch
profimedia.cz
ČTK
ČTK

Česká měna vůči hlavním světovým měnám v prvním pololetí letošního roku vesměs oslabila. K americkému dolaru klesla o 3,4 procenta, k euru o 0,4 procenta a k britské libře o 1,6 procenta. Naopak k polskému zlotému koruna posílila o 1,6 procenta, řekl analytik Purple Trading Petr Lajsek.

Za rok 2025 koruna výrazně posílila, a to k americkému dolaru o 15,2 procenta a k euru o 3,7 procenta. „První polovina roku 2026 byla pro českou korunu smíšeným obdobím. Tuzemská měna nejvíce ztrácela vůči maďarskému forintu, americkému dolaru a britské libře, mírně oslabila také vůči euru, zatímco vůči polskému zlotému a turecké liře zaznamenala zisky,“ řekl Lajsek.

Na páru s eurem koruna během prvního pololetí oslabila o 0,39 procenta, když kurz vzrostl z 24,18 na 24,27 koruny za euro, tedy o devět haléřů. Oslabení koruny vůči euru odráží kombinaci mírně slabšího úrokového diferenciálu a přetrvávající globální nejistoty, která přeje stabilnějším měnám, jako jsou dolar a euro.

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Vláda slibuje, že po dalším růstu schodků začne od roku 2028 znovu šetřit. Jenže za plánem zatím nejsou věrohodné úspory, ale víra v růst, boj s šedou ekonomikou a jednorázové příjmy z prodeje státního majetku, píše ve svém komentáři ekonomický novinář Pavel Páral.

Pavel Páral

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Pokud se situace na Blízkém východě nebude dále zhoršovat, mohla by koruna zůstat vůči euru stabilní a pohybovat se přibližně v pásmu 24,20 až 24,50 koruny za euro, odhadl.

Dolar je stále jistota

K dolaru koruna oslabila o 3,36 procenta, když kurz vzrostl z 20,57 na 21,26 koruny za dolar, tedy o 69 haléřů. Dolar nadále těží z vysokých amerických úrokových sazeb a statusu bezpečného přístavu v období geopolitické nejistoty.

Během třetího kvartálu mohou dolar podpořit úvahy o vyšších úrokových sazbách, kurz by se pak mohl posunout k 21,50 koruny za dolar. Pokles k dolaru byl z převážné části způsobený oslabením na páru euro/dolar, doplnil analytik Cyrrusu Tomáš Pfeiler.

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Kryštof Míšek

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Vůči britské libře koruna letos podle Lajska oslabila o 1,62 procenta, když kurz vzrostl z 27,72 na 28,17 koruny za libru. Trh zatím očekává stabilitu britských sazeb, situaci však komplikuje tamní politická nejistota i očekávání vyšších vládních výdajů po změně premiéra. Vývoj libry vůči koruně by měl zůstat relativně stabilní.

K polskému zlotému koruna během prvního pololetí posílila o 1,57 procenta, když kurz klesl z 5,73 na 5,64 koruny za zlotý. Trh zatím neočekává výraznější změny měnové politiky v Polsku, což podle Lajska ponechává prostor pro další posilování koruny ke zlotému.

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Lukáš Kovanda

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Naopak vůči maďarskému forintu koruna výrazně oslabila o 7,74 procenta. Forintu výrazně pomohla výhra opozice v parlamentních volbách, která zvýšila důvěru investorů v další směřování maďarské ekonomiky.

Pozor na tureckou inflaci

Turecká lira během prvního pololetí 2026 vůči koruně oslabila o 6,25 procenta. Květnová inflace ale v Turecku činila 32,6 procenta. Egyptská libra během prvního pololetí 2026 proti koruně nakonec stagnovala i přes poměrně divoké pololetí. Květnová inflace se v zemi, kterou často navštěvují čeští dovolenkáři, držela na 14,6 procenta.

Pro české turisty nadále platí, že je vhodné sledovat nejen samotný kurz měny, ale i způsob placení. V řadě případů může být výhodnější platit přímo v eurech nebo amerických dolarech, podotkl analytik.

VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB 

Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.

Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.

Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.

Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.

To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB. 

A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.

Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.

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Lukáš Kovanda

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Korekce akciového trhu kvůli Hormuzu nebyla ani desetiprocentní, říká Šimčák z Broker Consultingu

Investiční ředitel Broker Consulting Petr Šimčák
Broker Consulting - použito se svolením
Klára Sýkora (Sudová)
Klára Sýkora (Sudová)

Umělá inteligence, obrana či energetika jsou témata, která lákají nejen české investory. Strach, že něco propásnou, však mnohdy zvítězí nad čísly a racionalitou, takže nakoupí příliš draze. Často je to přitom nuda v podobě indexů a fondů, která jim vydělá nejvíc. „Portfolio se musí stavět od základů, ne od střechy,“ říká investiční ředitel společnosti Broker Consulting Petr Šimčák.

Spousta lidí se při investicích nechá zlákat aktuálními trendy. Je to dobře?

Většinou ne, říká se tomu tematická past. Firma nebo celé odvětví se stanou populárními, hodně se o tom píše, ceny akcií rostou a investoři mají tendenci nakupovat až ve chvíli, kdy už se dobrý příběh částečně nebo zcela propsal do ceny. I když může jít o kvalitní firmu nebo atraktivní téma, výnosy pak mohou být podprůměrné. Jednoduše proto, že investor nakoupil příliš pozdě a draze.

9 fotografií v galerii

Jakou zvolit strategii, když takové tituly v portfoliu chci?

Určitě bych je nezatracoval, musí se k nim ovšem přistupovat se strategií a plánem. Zajímalo by mě, kolik lidí, kteří v nadšení kupují akcie populárních firem, si nejprve vytvoří vlastní názor na skutečnou hodnotu společnosti a provede alespoň základní analýzu. Portfolio se musí stavět od základů, ne od střechy. Teprve když mám zdravý mix akcií, dluhopisů a nemovitostí podle investičního horizontu, který je tak trochu nuda, ale dlouhodobě funguje nejlépe, můžu přidávat další produkty včetně konkrétních akcií. Bohatě pak stačí několik jednotlivých akcií, kde ale musím opravdu dobře rozumět každé z nich a přesně vědět, proč to dělám. Pro většinu lidí ale plně postačí ETF nebo podílový fond, který pokryje celý trh.

Která témata dnes patří mezi nejatraktivnější?

Jednoznačně umělá inteligence, obrana či nová energetika. Ale abych investoval do AI, nemusím kupovat konkrétní akcie nebo tematický fond, stačí mi S&P 500, kde má dnes AI největší podíl. Je to fenomén napříč sektory, od polovodičů přes cloud či software, ale i skrze průmyslové firmy, banky a další.

Na ostatní zmíněná témata ale tematické produkty potřebuji, v S&P 500 nebo globálním akciovém indexu je zatím nenajdu.

To je pravda, obranný průmysl, energetická transformace, těžba kovů nebo čisté (zelené) technologie mají v klasických tržních indexech výrazně menší váhu. To samé platí o regionálních investicích. Když si řeknu, že investice ve střední a východní Evropě mohou přinést nadprůměrný výnos, a já si myslím, že mohou, globální akciový index mi je nepokryje, protože váha Česka, Polska, Maďarska a dalších podobných trhů je tam za desetinnou čárkou. Podobné je to s indickými akciemi, jejichž váha je zatím v globálních indexech vzhledem k budoucí důležitosti Indie bezvýznamná. Jde o miliardovou zemi s velkým potenciálem, která je navíc relativně ve slevě, protože proběhla korekce, zatímco ostatní trhy rostly.

Rozhovor vyšel v letním magazínu Newstream CLUB

Obálka Newstream CLUB 12 Newstream

Ale stále mluvíme o fondech, nikoli o nákupu konkrétních firem.

Ano, pro většinového investora je to nejlepší volba. Investovat do fondů a ETF mohu kvalitně i bez hlubokých odborných znalostí, nakupovat akcie jednotlivých firem už vyžaduje hodně času, úsilí a znalostí.

Hodně lidí se řídí investičními radami, které posbírají na internetu nebo sociálních sítích.

Když kupujete akcie firem, musíte si udělat vlastní průzkum a analýzu. Narazíte na kvalitní komentáře a výsledky, ty jsou ovšem zaplevelené názory, které s kvalitní analytikou nemají nic společného. Aby člověk uměl zdroje číst a rozlišit, musí tomu do jisté míry sám rozumět. I když je pravda, že dnes s tím může trochu pomoci kvalitní AI model, který vyfiltruje tvrzení, fakta, čísla a názory, které dávají smysl. I tak je ale výstup nutné ověřit proti původním zdrojům.

Doporučil byste AI jako finančního poradce?

Jako poradce ne, ale jako dobrého analytika klidně. Kdo umí položit otázku, může dostat poměrně dobrou odpověď. Zase ale musím umět vyhodnotit výstup.

Vraťme se ještě ke globálním indexům, které po nedávných propadech poměrně výrazně rostou. Čím to je?

Hlavním důvodem je vysoký růst ziskovosti firem, který je navíc větší, než se původně očekávalo. To je mocné kombo. Historicky jsme na nadprůměrných výsledcích a děje se to napříč sektory, nejen v těch dnes „nejslavnějších“. Trh zatím do jisté míry ignoruje rizika spojená s válkou v Íránu, cenou ropy nebo inflací. Korekce kvůli Hormuzskému průlivu nebyla ani desetiprocentní, protože ji přebila ziskovost firem a víra investorů, že se situace vyřeší včas. Aby trh zaznamenal vyšší korekci, třeba kolem dvaceti procent, musely by se potkat tři faktory: cena ropy by se nad sto dolary musela držet delší dobu, aby vyvolala vyšší inflaci a reakci centrální banky vedoucí ke zvýšení úrokových sazeb a růstu výnosu desetiletého amerického dluhopisu někam k pěti procentům. Jestli k něčemu takovému dojde, to bohužel nikdo nevíme.

Přesto vzniká řada analýz a predikcí. Jak to na další období vypadá?

Existuje takzvaný sell-side consensus, kde velcí analytici a investiční banky z Wall Street predikují budoucí výkonnost firem. Nyní odhadují, že S&P 500 by se měl koncem roku pohybovat kolem 7500 bodů, což je přibližně dnešní úroveň. Na rok 2027 je průměrný odhad kolem 8300 bodů, což by znamenalo jedenáctiprocentní růst. Čísla je ale nutné datovat, mění se poměrně dynamicky. Sám na dvanáctiměsíční prognózy moc nehraji a neřídím se podle nich, protože trh se dynamicky mění a investování do akcií by mělo mít mnohem delší horizont. Mám rád poučku, že pokud do akcií nechcete investovat alespoň deset let, raději o tom neuvažujte ani deset minut. Čas na trhu je pro většinu investorů nejlepší lék na chyby v načasování.

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Stanislav Šulc

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Někteří kritici říkají, že zhodnocení jsou dána pouze velkým očekáváním, nikoli realitou. Vy indexům dlouhodobě věříte?

To už se dostáváme k filozofii toho, co jsou investice. Je to víra, že dnes odložím peníze a po určité době budu mít víc. Čím delší horizont, tím větší jistota, protože se vyhladí cykly i základní psychologie zahrnující nadšení, chamtivost, strach, recesi nebo euforii. Když tohle všechno zmizí, zůstane fundament, že se lidstvo někam posouvá, generuje hodnotu, je produktivnější a efektivnější. Víra v indexy není nic jiného než víra v základní řád světa. Index nebo aktivně řízený diverzifikovaný fond jsou podle mě sázkou na jistotu. I když jejich složení bude za pár let jiné.

V jakém smyslu?

Je téměř statistická nutnost, že klidně i polovina dnešních firem do deseti let z indexu zmizí. Když se podívám na historii S&P 500, který je v současném „setupu“ od padesátých let minulého století, přes devadesát procent firem už tam není. Jednoduše proto, že nebyly úspěšné. Přesto to ve stejném časovém horizontu byla nejúspěšnější investice ze všech tříd aktiv. Desetina firem stačila k tomu, aby byl celek úspěšný.

Bavili jsme se o obraně nebo technologiích. Jsou v investicích i další témata, která dnes investory lákají?

Je třeba rozlišit veřejné akcie, tedy indexy a fondy, od venture kapitálu a private equity. Tam je hodně zajímavých příležitostí, které investoři postupně objevují. Zatímco veřejnému trhu dominují Spojené státy, v neveřejném segmentu najdete špičkové investiční příležitosti i v západní i východní Evropě či Asii. Výkonnost fondů kvalitních správců je skvělá, doručují dvouciferné výnosy a máme tady krásné příběhy úspěšných firem napříč obory. Tématem tedy není konkrétní sektor, ale spíš samotný vstup do privátního investování, které se postupně demokratizuje. U privátních trhů je ale velký rozptyl výsledků v závislosti na správci fondu, jehož výběr je tak velmi důležitý. Navíc je třeba počítat s omezenou likviditou, delším horizontem a vyššími poplatky.

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Jak se demokratizuje?

Dřív jste na venture fondy nebo private equity potřebovali desítky nebo stovky milionů korun, dnes lze investovat i jednotky milionů. Kromě toho se objevují snahy přiblížit tato aktiva běžné veřejnosti prostřednictvím penzijních fondů, kde si na ně mohou sáhnout investoři spořící pár tisíc měsíčně. Jen je pak důležité posoudit, zda dodatečné náklady udrží přidanou hodnotu.

Petr Šimčák

Vystudoval ekonomii a psychologii na Masarykově univerzitě v Brně, je také držitelem titulu CFA. V oblasti správy aktiv a financí má více než 25 let zkušeností. Od roku 2024 zastává pozici investičního ředitele v Broker Consultingu a je místopředsedou představenstva Moneco investiční společnosti.

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Trumpovy nákupy budí otázky. Akcie padaly, on nakupoval. A den nato poslal trhy vzhůru

Trumpovy nákupy budí otázky. Akcie padaly, on nakupoval. A den nato poslal trhy vzhůru
Profimedia
nst
nst

Zatímco investoři počítali ztráty po Trumpově celní ofenzivě, prezidentovy investiční účty přikupovaly akcie Applu, Nvidie, Amazonu či Microsoftu. O den později Trump napsal, že je „skvělý čas nakupovat“, aby vzápětí oznámil částečný ústup od cel. A spustil tím tržní rally, na které vydělal.

Americký prezident Donald Trump podle analýzy CNBC nakupoval akcie ve chvíli, kdy trhy prudce padaly kvůli jeho vlastní celní politice. Dne 8. dubna 2025 měly jeho investiční účty provést 327 nákupů akcií. O den později Trump na své síti Truth Social napsal, že je „GREAT TIME TO BUY“ (Skvělý čas nakupovat - pozn. red.), a následně oznámil částečný ústup od části cel, která předtím otřásla burzami.

Zpráva vychází z nově zveřejněného výročního finančního přiznání za rok 2025.

Trh padal, Trump přikupoval

Trumpův nákupní den přišel po prudkém výprodeji, který odstartovalo oznámení rozsáhlého balíku cel 2. dubna 2025. Index S&P 500 během čtyř obchodních dnů ztratil přes 12 procent a ocitl se blízko hranice medvědího trhu.

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Podle CNBC Trump 8. dubna nakupoval mimo jiné akcie společností Apple, Alphabet, Amazon, Microsoft a Nvidia. U každé z těchto firem měly nákupy podle finančního přiznání spadat do pásma 100 001 až 250 000 dolarů.

O den později přišel obrat. Trump nejprve investorům na sociální síti vzkázal, že je čas nakupovat. Poté oznámil 90denní pozastavení části nových cel. Americký index S&P 500 po tomto rozhodnutí vyskočil o 9,5 procenta, Nasdaq přidal přes 12 procent a Wall Street zažila jednu z nejsilnějších jednodenních rally posledních dekád.

Největší vítězové: technologičtí obři

Nejvýrazněji se po Trumpově obratu zvedly právě akcie, které byly předtím pod tlakem kvůli obavám z cel. Apple 8. dubna klesl o pět procent, další den ale podle CNBC posílil o více než 15 procent. Nvidia den před oznámením odepsala přes procento, po změně celní politiky však vyskočila téměř o 19 procent.

Pro Trumpa jde o citlivé téma. Jako prezident má mimořádnou schopnost hýbat trhy, zároveň má podle finančních přiznání rozsáhlé osobní investice. 

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nst

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Bílý dům střet odmítá

Bílý dům spojitost mezi prezidentovou politikou a jeho investicemi odmítá. Mluvčí Anna Kellyová pro CNBC uvedla, že Trump má rozsáhlý majetek, protože byl před vstupem do politiky úspěšným podnikatelem. Prezidentova aktiva jsou podle ní držena na plně diskrečních účtech spravovaných nezávislými finančními institucemi. „Neexistují žádné střety zájmů,“ uvedla.

Sám Trump ve středu novinářům řekl, že se do osobních investic nezapojuje. „Máme fondy, které spravují moje peníze,“ uvedl podle CNBC.

Prezident jako investor i hybatel trhu

Případ tak ukazuje citlivé místo Trumpova druhého mandátu. Prezident, jehož výroky a rozhodnutí dokážou během hodin pohnout trhy, zároveň zůstává velkým soukromým investorem. Bílý dům trvá na tom, že majetek spravují třetí strany. Politicky to ale otázky kolem jeho investic nejspíš neukončí.

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