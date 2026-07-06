Koruna v pololetí prohrává se západními měnami. Nad jednou středoevropskou má ale navrch
Česká měna vůči hlavním světovým měnám v prvním pololetí letošního roku vesměs oslabila. K americkému dolaru klesla o 3,4 procenta, k euru o 0,4 procenta a k britské libře o 1,6 procenta. Naopak k polskému zlotému koruna posílila o 1,6 procenta, řekl analytik Purple Trading Petr Lajsek.
Za rok 2025 koruna výrazně posílila, a to k americkému dolaru o 15,2 procenta a k euru o 3,7 procenta. „První polovina roku 2026 byla pro českou korunu smíšeným obdobím. Tuzemská měna nejvíce ztrácela vůči maďarskému forintu, americkému dolaru a britské libře, mírně oslabila také vůči euru, zatímco vůči polskému zlotému a turecké liře zaznamenala zisky,“ řekl Lajsek.
Na páru s eurem koruna během prvního pololetí oslabila o 0,39 procenta, když kurz vzrostl z 24,18 na 24,27 koruny za euro, tedy o devět haléřů. Oslabení koruny vůči euru odráží kombinaci mírně slabšího úrokového diferenciálu a přetrvávající globální nejistoty, která přeje stabilnějším měnám, jako jsou dolar a euro.
Vláda slibuje, že po dalším růstu schodků začne od roku 2028 znovu šetřit. Jenže za plánem zatím nejsou věrohodné úspory, ale víra v růst, boj s šedou ekonomikou a jednorázové příjmy z prodeje státního majetku, píše ve svém komentáři ekonomický novinář Pavel Páral.
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Názory
Vláda slibuje, že po dalším růstu schodků začne od roku 2028 znovu šetřit. Jenže za plánem zatím nejsou věrohodné úspory, ale víra v růst, boj s šedou ekonomikou a jednorázové příjmy z prodeje státního majetku, píše ve svém komentáři ekonomický novinář Pavel Páral.
Pokud se situace na Blízkém východě nebude dále zhoršovat, mohla by koruna zůstat vůči euru stabilní a pohybovat se přibližně v pásmu 24,20 až 24,50 koruny za euro, odhadl.
Dolar je stále jistota
K dolaru koruna oslabila o 3,36 procenta, když kurz vzrostl z 20,57 na 21,26 koruny za dolar, tedy o 69 haléřů. Dolar nadále těží z vysokých amerických úrokových sazeb a statusu bezpečného přístavu v období geopolitické nejistoty.
Během třetího kvartálu mohou dolar podpořit úvahy o vyšších úrokových sazbách, kurz by se pak mohl posunout k 21,50 koruny za dolar. Pokles k dolaru byl z převážné části způsobený oslabením na páru euro/dolar, doplnil analytik Cyrrusu Tomáš Pfeiler.
Zkrácený obchodní týden přinesl trhům několik výrazných signálů. Nový šéf Fedu Kevin Warsh naznačil změnu komunikace americké centrální banky, silný dolar zatlačil japonský jen na nejnižší úrovně od 80. let a evropský obranný sektor rozkolísal odklad očekávaného IPO výrobce tanků KNDS.
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Trhy
Zkrácený obchodní týden přinesl trhům několik výrazných signálů. Nový šéf Fedu Kevin Warsh naznačil změnu komunikace americké centrální banky, silný dolar zatlačil japonský jen na nejnižší úrovně od 80. let a evropský obranný sektor rozkolísal odklad očekávaného IPO výrobce tanků KNDS.
Vůči britské libře koruna letos podle Lajska oslabila o 1,62 procenta, když kurz vzrostl z 27,72 na 28,17 koruny za libru. Trh zatím očekává stabilitu britských sazeb, situaci však komplikuje tamní politická nejistota i očekávání vyšších vládních výdajů po změně premiéra. Vývoj libry vůči koruně by měl zůstat relativně stabilní.
K polskému zlotému koruna během prvního pololetí posílila o 1,57 procenta, když kurz klesl z 5,73 na 5,64 koruny za zlotý. Trh zatím neočekává výraznější změny měnové politiky v Polsku, což podle Lajska ponechává prostor pro další posilování koruny ke zlotému.
Dánská koruna je k euru připoutaná už více než čtvrt století. Její nynější slabost ale ukazuje, že i velmi pevný kurzový režim může dostat pružnější výklad. Trh si klade otázku, zda Kodaň nechce vlastní měnu využívat podobně jako Česko – jako pojistku proti slabé eurozóně a podporu exportní konkurenceschopnosti.
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Názory
Dánská koruna je k euru připoutaná už více než čtvrt století. Její nynější slabost ale ukazuje, že i velmi pevný kurzový režim může dostat pružnější výklad. Trh si klade otázku, zda Kodaň nechce vlastní měnu využívat podobně jako Česko – jako pojistku proti slabé eurozóně a podporu exportní konkurenceschopnosti.
Naopak vůči maďarskému forintu koruna výrazně oslabila o 7,74 procenta. Forintu výrazně pomohla výhra opozice v parlamentních volbách, která zvýšila důvěru investorů v další směřování maďarské ekonomiky.
Pozor na tureckou inflaci
Turecká lira během prvního pololetí 2026 vůči koruně oslabila o 6,25 procenta. Květnová inflace ale v Turecku činila 32,6 procenta. Egyptská libra během prvního pololetí 2026 proti koruně nakonec stagnovala i přes poměrně divoké pololetí. Květnová inflace se v zemi, kterou často navštěvují čeští dovolenkáři, držela na 14,6 procenta.
Pro české turisty nadále platí, že je vhodné sledovat nejen samotný kurz měny, ale i způsob placení. V řadě případů může být výhodnější platit přímo v eurech nebo amerických dolarech, podotkl analytik.
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.