Robinhood chce nechat AI obchodovat za lidi. Věří, že roboti to zvládnou stejně dobře
Robinhood chce udělat z umělé inteligence nového pomocníka drobných investorů. AI agenti mají analyzovat portfolio, navrhovat strategie, rebalancovat pozice a zadávat obchody. Firma tvrdí, že tím lidem zpřístupní nástroje, které dosud využívali hlavně velcí institucionální hráči.
Umělá inteligence se ve financích posouvá na další metu. Už nemá jen odpovídat na otázky nebo pomáhat s analýzou portfolia. Nová generace takzvaných AI agentů má sama vykonávat úkoly za uživatele – včetně obchodování s akciemi nebo placení kartou.
Právě na tuto budoucnost sází americký fintech Robinhood. Jeho šéf Vlad Tenev v rozhovoru pro CNBC řekl, že AI agenti budou brzy schopni dorovnat možnosti lidských obchodníků. „Každá schopnost, kterou má člověk, bude dostupná AI agentovi,“ uvedl Tenev pro CNBC.
AI agent jako trading desk pro běžné lidi
Podle Teneva už dnes značná část obchodování na trzích probíhá automatizovaně a s využitím umělé inteligence. Rozdíl je v tom, kdo k těmto nástrojům má přístup. Zatímco velké finanční instituce nebo vysokofrekvenční obchodní firmy je používají dlouhé roky, běžní investoři na podobnou technologii dosud většinou nedosáhli.
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Robinhood tvrdí, že to chce změnit. Firma v květnu představila Agentic Trading a Agentic Credit Card, tedy nástroje, které umožňují připojit k účtu AI agenta. Ten může pomáhat s investiční strategií, analyzovat portfolio, rebalancovat pozice, zadávat obchody nebo u platební karty provádět nákupy podle pokynů uživatele.
Ambice je jasná: přenést část síly institucionálního obchodování do rukou retailových investorů. Podle Teneva má být výsledkem to, aby běžný člověk získal přístup ke stejným nástrojům, výpočetní síle a automatizaci, jaké si dosud užívali hlavně profesionální investoři.
Obchodování bez kliknutí. Ale ne bez rizika
Robinhood u nové služby zdůrazňuje bezpečnostní prvky. AI agent má obchodovat na odděleném „agentním“ účtu s vlastním rozpočtem, nikoli přímo s celým portfoliem klienta. Uživatel má dostávat upozornění na každý obchod a agenta může kdykoli odpojit.
Současně ale firma v právních upozorněních připouští zásadní rizika. Agentic trading podle Robinhoodu funguje jinak než běžné samostatné investování, protože obchody může zadávat AI agent bez přímého pokynu ke každé jednotlivé transakci. Firma výslovně upozorňuje, že strategie řízené umělou inteligencí mohou selhat, být obtížně zastavitelné v reálném čase a mohou vést až ke ztrátě celé investice.
Robinhood zároveň uvádí, že uživatel zůstává za obchody odpovědný. AI agent může chybovat, špatně vyložit instrukce nebo pracovat s neúplnými a zastaralými informacemi.
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ChatGPT, Claude nebo Grok jako vstupní brána
Technicky Robinhood staví službu na takzvaném Model Context Protocolu, zkráceně MCP. Díky němu se mohou k Robinhoodu připojit různé AI nástroje. V nápovědě firma uvádí mimo jiné Claude, ChatGPT, Codex, Cursor nebo Grok. Agent pak může získat přístup k informacím o portfoliu, zůstatcích a transakcích, ale obchody smí zadávat pouze v odděleném agentním účtu.
Pro uživatele to znamená zásadní změnu. Dosavadní investiční aplikace většinou nabízely informace, grafy, upozornění nebo možnost rychle zadat příkaz. Agentní model jde dál: uživatel zadá cíl nebo strategii a software může začít jednat.
Robinhood rozšiřuje byznys v Evropě
Tenevova slova přicházejí ve chvíli, kdy Robinhood výrazně rozšiřuje nabídku mimo Spojené státy. Firma oznámila, že chce v Británii spustit obchodování s kryptoměnami a v Evropě rozšiřuje nabídku takzvaných perpetual futures (Jde o rizikové deriváty bez data expirace. Investorům umožňují sázet na růst nebo pokles ceny aktiva, kontrakt ale na rozdíl od běžných futures nemá pevný konec - pozn. red.) i mimo kryptoměny.
Silný byznys, štíhlejší firma
Firma ale současně prochází zeštíhlením. V červnu oznámila, že propustí zhruba deset procent zaměstnanců, tedy kolem 290 lidí. Podle Reuters šlo o snahu zjednodušit organizační strukturu a zvýšit efektivitu, přestože Tenev tvrdil, že byznys firmy „nikdy nebyl silnější“.
Právě tato kombinace dobře vystihuje současnou fázi Robinhoodu. Na jedné straně firma rozšiřuje produkty, vstupuje do nových zemí a sází na AI jako další velkou platformní změnu. Na straně druhé se snaží zůstat štíhlá a efektivní v době, kdy se tradingová aktivita investorů může rychle měnit podle nálady na trzích.
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Nová demokracie financí, nebo nová past?
Robinhood dlouhodobě staví svůj příběh na demokratizaci financí. Nejprve šlo o obchodování bez komisí, později o kryptoměny, frakční akcie nebo přístup k novým investičním produktům. AI agenti jsou dalším krokem v téže logice: dát běžným lidem nástroje, které dříve patřily profesionálům.
Jenže právě tady leží i největší riziko. Pokud automatizované strategie pomáhají institucionálním hráčům, stojí za nimi týmy analytiků, risk manažerů, právníků a technologů. U běžného uživatele může rozhodnutí svěřit obchodování AI agentovi stát na několika větách v promptu. Otázkou je, kolik lidí bude skutečně rozumět tomu, co jejich nový digitální obchodník na trhu dělá.
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