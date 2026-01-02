Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Reality Po 100 letech slibů má bělehradské metro změnit celé město. Češi už jsou u toho

Po 100 letech slibů má bělehradské metro změnit celé město. Češi už jsou u toho

Bělehrad
iStock
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Projekt prvního bělehradského metra se po letech odkladů přibližuje realizaci. Metro má zásadně změnit dopravu, urbanismus i investiční potenciál srbské metropole.

Po více než sto letech debat, plánů a neúspěšných pokusů se první metro v historii Bělehrad konečně přibližuje realizaci. Srbské úřady tvrdí, že projekt je tentokrát „nezastavitelný“. Uzavřené smlouvy se zahraničními dodavateli, zajištěné financování a přípravy na hloubení tunelů dávají vzniknout infrastruktuře, která má zásadně proměnit dopravu, urbanismus i investiční atraktivitu srbské metropole.

Český developer postaví v Bělehradě další stovky bytů za 1,5 miliardy

Reality

Český developer UDI Group zahajuje v hlavním městě Srbska svůj další bytový projekt Zvezdano Brdo (Starry Hill). Ve Starém Bělehradu vznikne celkem 341 bytů vyššího standardu, 443 parkovacích míst v podzemí a množství retailových jednotek v přízemí budovy. Celkem skupina plánuje do projektu investovat 1,5 miliardy korun.

nst

Přečíst článek

Podle serveru Bloomberg byly v posledním roce podepsány závazné kontrakty se zahraničními stavebními firmami a bankami v hodnotě přibližně jedné miliardy eur. Celkové náklady první linky se odhadují na 4,4 miliardy eur, její otevření je plánováno na rok 2030. Druhá linka má následovat o několik let později a paralelně se připravují i návrhy třetí trasy.

„Tentokrát je to skutečné. Nikdy jsme se nedostali tak daleko,“ říká Andreja Mladenović, šéf státní společnosti JKP Belgrade Metro and Train, která projekt zastřešuje.

Metro má zásadně ulevit chronickým dopravním zácpám, snížit znečištění ovzduší a umožnit další urbanistický rozvoj města s 1,7 milionu obyvatel. „Bělehrad se příliš rozrostl na to, aby neměl metro. Je to absolutní převratná změna,“ dodává Mladenović.

Bez řidiče, s dveřmi na nástupištích

Nové metro má být plně automatické, bez strojvedoucích, s bezpečnostními dveřmi oddělujícími nástupiště od kolejí. Jde o technologii, kterou využívá jen omezený počet nejmodernějších systémů na světě. Výstavba je sice dražší, dlouhodobé provozní náklady by však měly být výrazně nižší.

Ian Bogle

Architekt Bogle: Norman Foster mě naučil dívat se na věci jinak

Reality

Začínal u světově proslulého architekta Normana Fostera. V Česku projektoval budovu ELI Beamlines a v Singapuru největší školku na světě. Teď Ian Bogle pro českého developera UDI Group navrhuje novou čtvrť do bělehradského brownfieldu Duga. „Nové ‚plíce‘ města, které zelení propojí celé centrum s okolím, jsou skutečně velkým přínosem nejen pro Dugu, ale i pro širší kontext města,“ říká Bogle v rozhovoru pro Newstream.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Hlavními dodavateli projektu jsou čínská společnost Power Construction Corporation of China (PowerChina), která zajišťuje hloubení tunelů, a francouzská Alstom, jež dodá vlaky, koleje, elektrická a signalizační zařízení. Financování poskytuje konsorcium bank včetně Deutsche Bank a Bpifrance.

Výběr partnerů odráží geopolitickou strategii Srbska. Země usiluje o vstup do Evropské unie, zároveň však udržuje silné vazby na Čínu, Rusko i Spojené státy, píše Bloomberg.

Projekt čelí také významným rizikům. Ekologické organizace protestují proti plánům na výstavbu technického zázemí v blízkosti vodních zdrojů, opozice kritizuje přidělení zakázek bez otevřených tendrů. Napětí zesílilo po tragédii v Novi Sadu, kde se po rekonstrukci zřítila betonová konstrukce nádraží a zahynulo 16 lidí. Incident vyvolal masové protesty a zpomalil schvalování infrastruktury v celé zemi.

Další komplikace mohou nastat při samotné výstavbě, při hloubení tunelů ve městě s více než dvoutisíciletou historií se mohou objevit významné archeologické nálezy.

Metro změní mapu Bělehradu, Češi budou u toho

Výstavba metra už nyní výrazně mění developerskou mapu Bělehradu. Okolí budoucích stanic se stává magnetem pro investory a ceny pozemků i nemovitostí zde rostou dvouciferným tempem. 

Srbský prezident Aleksandar Vučić a francouzský prezident Emmanuel Macron

Macron: Budoucnost Srbska je v Evropské unii a nikde jinde

Politika

Srbsko patří do Evropské unie a nikam jinam, řekl francouzský prezident Emmanuel Macron po setkání se srbským protějškem Aleksandarem Vučičem v Paříži. Snažit se o normalizaci vztahů musí jak Bělehrad, tak Priština, apeloval Macron. Podle Vučiče tak nečiní Kosovo, píše agentura AFP.

ČTK

Přečíst článek

Mezi nejviditelnější projekty posledních let patří rozsáhlý komplex Belgrade Waterfront podél řeky Sávy, nové administrativní a rezidenční čtvrti v Novém Bělehradě či příliv mezinárodních hotelových značek do centra města.

Rostoucí srbská ekonomika a příprava metra činí z Bělehradu atraktivní cíl také pro české investory. Ti jej vnímají jako rychle rostoucí trh s nižšími vstupními náklady než ve střední Evropě a s potenciálem výrazného zhodnocení v horizontu 10–15 let. 

Nejaktivnějším českým developerem ve městě je UDI Group, pro kterou je Srbsko největším zahraničním trhem. Skupina zde plánuje investice v objemu téměř 20 miliard korun. Vlajkovým projektem je rezidenční čtvrť Lastavice v Novém Bělehradě s téměř 500 byty. Dalšími projekty jsou Zvezdano Brdo ve Starém Bělehradě či rozsáhlý projekt Duga s ambicí vytvořit novou městskou čtvrť s přibližně 1 800 byty.

V luxusním segmentu působí česká investiční skupina Sebre, která stojí za projektem Marina Dorćol na břehu Dunaje v centru města. Menším, architektonicky výrazným projektem je Puškinova Residence v prestižní čtvrti Senjak.

Třetím českým hráčem je brněnský Domoplan, jenž připravuje butikový rezidenční projekt Arboleda u lesoparku Zvezdara s investicí přibližně 340 milionů korun.

Tomáš Vavřík

Byty za 200 tisíc za metr? A bude hůř, varuje jeden z největších brněnských developerů

Reality

Brno je pro Domoplan středem dění. Šéf Tomáš Vavřík zde rozjíždí několikafázový projekt téměř 900 bytů v Lískovci s cílem postavit skutečnou městskou čtvrť, nikoli jen další blok domů. Podle něj se ve stavebně „zamrzlém“ Brně vyplácí disciplína i dlouhý dech. Ceny v moravské metropoli už podle Vavříka překročily 200 tisíc korun za metr čtvereční a rychle se přibližují drahé Praze.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

David Svoboda, Czech Inn

Chceme na Východ. Čechů si tam váží, říká hoteliér Svoboda mladší

Enjoy

Česká hotelová skupina Czech Inn provozuje na gruzínském pobřeží Černého moře hotel Magnetic Beach. Chce expandovat dál a mimo jiné se dívá na příležitosti v Arménii. „Obě země jsou budoucí turistické hity. Mají obrovskou tradici, velkou kulturu, perfektní gastronomii, podniky,“ říká provozní ředitel Czech Inn David Svoboda v rozhovoru pro newstream.cz. 

Tereza Zavadilová

Přečíst článek

Brno roste. A Praha hledá směr

Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.

Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.

Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.

Exkluzivní data z Flat Zone zase potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský.

A magazín doplňují další rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.

Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.

Související

Apartmánový dům Lebenski stojí osamoceně na okraji horského lesního pásma, za kterým se majestátně tyčí štíty Vysokých Tater.

V Tatrách se téměř nestaví. Z ruin socialistického hotelu vznikla nová horská dominanta

Reality

Petra Nehasilová

Přečíst článek
Rodinný dům u Kolína navrhli architekti Vít Svoboda a Pavel Nový ze studia 0,5 Studio

Takhle vypadá dům budoucnosti na českém venkově. Spoří energii a splývá s přírodou

Reality

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Lukáš Kovanda: Česká ekonomika zrychlila. Loni patřila k nejrychlejším v EU

Ekonomiku táhne spotřeba domácností
iStock
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Česká ekonomika loni výrazně zrychlila a zařadila se mezi nejrychleji rostoucí v Evropské unii. Táhla ji především spotřeba domácností, kterou podpořil svižný růst reálných mezd, přesto Češi zůstávají při utrácení opatrní a dál výrazně spoří. Letos by měl růst hospodářství mírně zpomalit – mimo jiné kvůli slabší dynamice mezd a méně příznivému vývoji v zahraničním obchodě.

Česká ekonomika ve třetím čtvrtletí roku 2025 meziročně vzrostla o solidních 2,8 procenta, jak dnes potvrdil Český statistický úřad. V posledním loňském čtvrtletí však její růst podle všeho zpomalil na 2,3 procenta. Za celý rok 2025 by tak česká ekonomika měla vzrůst o 2,5 procenta.

To by Česko – vyjdeme-li z aktuálních odhadů analytiků agentury Bloomberg či z nejnovějších prognóz Mezinárodního měnového fondu – zařadilo na deváté místo mezi nejrychleji rostoucími ekonomikami Evropské unie. Předstihly by jej Irsko, Malta, Polsko, Bulharsko, Kypr, Chorvatsko, Litva a Španělsko. V rámci celé Evropy by se pak česká ekonomika umístila na dvanáctém místě, když by se před ni dostaly ještě Kosovo, Albánie a Severní Makedonie.

nákupy

Sedm hubených let v Česku končí

Money

V Česku v nadcházejícím roce skončí éra sedmi hubených let. Mzdy v očištění o inflaci konečné definitivně dorovnají úroveň roku 2019, píše v komentáři hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovadna. Jak se tedy Čechům bude dařit příští rok?

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Tahounem české ekonomiky byla loni spotřeba domácností, kterou podporoval růst reálných mezd. Ten se za celý rok 2025 přiblížil k pětiprocentní úrovni. Domácnosti přitom měly prostor svou spotřebu dále zvyšovat, neboť jejich míra úspor zůstává poměrně vysoká. Za první tři čtvrtletí loňského roku v průměru přesahovala 18 procent, zatímco v roce 2019 činila necelých 12 procent.

České domácnosti tedy stále neutrácejí tak velkou část prostředků, které mají k dispozici. Ve srovnání s rokem 2019 v průměru uspoří o více než 50 procent více. Důvodem jsou změněné spotřební vzorce po pandemii covidu-19, obavy z možného dalšího nárůstu inflace, snaha spořením „dohnat“ ztráty z období vysoké inflace i zrušení zdanění na bázi superhrubé mzdy v roce 2020. To od roku 2021 ponechává více peněz zejména vysokopříjmovým domácnostem, které mají obecně vyšší sklon k úsporám.

V letošním roce by měl růst české ekonomiky zpomalit na 2,3 procenta. Relativně vysoká míra úspor domácností totiž zřejmě přetrvá. Reálné mzdy porostou pomaleji než loni – zhruba o 3,5 procenta – mimo jiné kvůli vyšší srovnávací základně, což se projeví slabším růstem spotřeby domácností. Zahraniční obchod pak bude negativněji než loni ovlivněn zaváděním cel v průběhu roku 2025, neboť odezní efekt předzásobení americké ekonomiky, který loni nepříznivé dopady cel na Česko částečně tlumil.

Rossmann

AfD rozdělila Asociaci rodinných podniků. Odchází řetězec Rossmann či nápojář Fritz-Kola

Politika

Německá asociace rodinných podniků změnila po ostré kritice přístup ke straně Alternativa pro Německo (AfD). Minulý týden asociace oznámila, že se otevírá spolupráci s politiky AfD. Několik členů včetně drogistického řetězce Rossmann či výrobce nápojů Fritz-Kola následně sdružení opustilo. Předsedkyně asociace Marie-Christine Ostermannová nyní uvedla, že udělala chybu.

ČTK

Přečíst článek

Související

Rekordně zadlužení Češi. Nejvíc si půjčují kvůli bydlení

Češi si letos půjčili téměř 200 miliard korun
iStock
ČTK
ČTK

Celkový dluh jednotlivců a firem se přehoupl přes hranici čtyř bilionů korun. Domácnosti si nyní půjčují častěji než firmy.

Dluhy domácností v Česku u bank letos v listopadu meziměsíčně stouply asi o 19,4 miliardy na zhruba 2,565 bilionu korun. Stoupl také objem úvěrů poskytnutých nefinančním podnikům, a to o 26,9 miliardy na přibližně 1,491 bilionu korun. Vyplývá to z předběžných údajů, které zveřejnila Česká národní banka (ČNB). V meziročním srovnání stoupl objem úvěrů poskytnutých domácnostem o 196 miliard a u firem se zvýšil objem úvěrů o zhruba 56 miliard korun.

Dluhy domácností u bank se trvale zvyšují už od února 2016. Výjimkou byl duben 2022, kdy se meziměsíčně snížily, což byl ale podle ČNB důsledek odebrání bankovní licence české pobočce ruské Sberbank.

Naprostou většinu dluhů domácností dlouhodobě představují úvěry na bydlení. Letos v říjnu tvořily 77 procent objemu dluhů domácností. Jejich objem se podle komentáře ČNB v listopadu meziměsíčně zvýšil o 0,7 procenta na 1,972 bilionu korun.

nákupy

Sedm hubených let v Česku končí

Money

V Česku v nadcházejícím roce skončí éra sedmi hubených let. Mzdy v očištění o inflaci konečné definitivně dorovnají úroveň roku 2019, píše v komentáři hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovadna. Jak se tedy Čechům bude dařit příští rok?

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Firemní dluhy stagnují

Objem dluhů firem na rozdíl od domácností kolísá. V závěru loňského roku se dluhy nefinančních podniků snížily, poté letos od ledna do června rostly a následně střídavě klesaly a rostly.

Nejvýznamnější podíl u dluhů firem mají dlouhodobé úvěry, které v listopadu tvořily asi 54 procent celkového objemu úvěrů nefinančních podniků. V listopadu podle ČNB narostly dlouhodobé úvěry firem o 14 miliard na celkových 806 miliard korun. Stouply i objemy ostatních úvěrů. Střednědobé úvěry se zvýšily o deset miliard na 360 miliard korun a krátkodobé o tři miliardy na 322 miliard.

ČNB zveřejňuje bankovní statistiku každý měsíc. V listopadu byla sestavena ze zdrojových dat 43 aktivně působících bank a poboček zahraničních bank, bez ČNB.

Dalibor Dědek

Dalibor Dědek: Až jednou budou archeologové vykopávat naši vrstvu, pobaví se

Leaders

Přelom roku je tradičně časem rekapitulace. Byznysový portál newstream.cz proto nabízí výběr z rozhovorů z magazínu Newstream CLUB, které zatím nebyly online volně dostupné. Dalibor Dědek v rozhovoru vysvětluje, jak vnímá současný svět, jeho složitost, ale také to, že hodnoty jsou tím správným kompasem pro orientaci. „Mikrovlnná trouba má mít dva knoflíky. Jak dlouho a jak moc. Jestliže má něco navíc, je to špatně. Žijeme v něčem, čemu říkám digitální rokoko. Snažíme se dělat displeje ke všemu možnému,“ říká populární miliardář.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Petr Fiala (ODS) předává premiérský úřad Andrej Babišovi z ANO

PŘEHLEDNĚ: Začínají platit Fialovy zvýšené odvody pro živnostníky. Babiš je chce zrušit. Jaké další odvody porostou?

Politika

S novým rokem přichází celá řada změn zejména v daňové oblasti, ale také dalších povinnostech zeměstnavatelů či živnostníků. Které jsou ty nejdůležitější novinky, nabízí následující přehled.

ČTK

Přečíst článek

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofa Tomáše Sedláčka. 

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Zahraniční dluh Česka je rekordní, loni narostl nejvíce za sedm let

Lukáš Kovanda: Zahraniční dluh Česka je rekordní, loni narostl nejvíce za sedm let

Názory

Lukáš Kovanda

Přečíst článek
Doporučujeme