Ropa, nejistota a dražší byty. Íránská krize začíná dopadat na český realitní trh
Válka v Íránu zatím nezdražuje stavebnictví o desítky procent, ale mění něco zásadnějšího. Firmy přestávají vědět, za kolik budou stavět, a to může ceny bytů posunout ještě výš, shodli se odborníci na setkání Realitního Clubu, které se konalo v Trinity Paláci.
Napětí na Blízkém východě začíná dopadat i na české stavebnictví. Experti z realitního trhu se shodují, že konflikt v Íránu se propisuje hlavně do cen materiálů navázaných na ropu, do dopravy a celkové nejistoty při nacenění staveb. Přímý dopad zatím většinou nepočítají v desítkách procent, zároveň ale varují, že konflikt je teprve na začátku a konečný účet ještě není zřejmý.
„V rezidenční výstavbě nám za posledních deset let narostly ceny bytů o nějakých 165 procent. To přímo koreluje s tím, jak rostou ceny stavebních pozemků a náklady na výstavbu,“ uvedl Josef Kupec z KPMG.
Trh znejistěl, ceny se rozplývají
Jedním z prvních viditelných příkladů je polystyren. „Když máte štěstí a seženete ho, pak ho koupíte o 300 procent dráž. Podobná situace je i u dalších výrobků z ropy, jako je asfalt nebo plastové výrobky, například trubky,“ dodal Kupec. Vedle samotných materiálů se podle něj do cen promítne i dražší doprava, stavební stroje a celkově stavební práce.
„Kolik to bude, to v tuto chvíli bohužel nikdo z nás neví a bude to záviset na tom, jak dlouho bude konflikt trvat,“ uvedl Kupec.
Právě ropa je podle investorů a developerů klíčová. „Jen na vrtání pilot potřebujeme 40 tisíc litrů nafty,“ přiblížil Jan Sadil, šéf developerské skupiny JRD.
Realitní trh čelí souběhu několika negativních faktorů, od pomalého povolování staveb po vysoké úrokové sazby. Největší nejistotu ale aktuálně přinášejí rostoucí ceny stavebních materiálů a energií, které dál zvyšují náklady na výstavbu. Podle experta KPMG Josefa Kupce tak hrozí odkládání projektů, útlum nové výstavby a další zhoršení dostupnosti bydlení.
Náklady na jednotlivé materiály samy o sobě podle něj nemusí být v celkovém rozpočtu tím největším problémem. Větší dopad má to, že cena ropy vstupuje prakticky do všeho, od výroby přes dopravu až po vedlejší rozpočtové náklady.
Na růst cen už podle firem reagují i dodavatelé. „Ceny vstupních materiálu razantně narostly, například v případě plastových oken nebo umělých trubek. Výrobci navíc vůbec nedokážou predikovat, zda potřebné materiály pro výrobu budou mít k dispozici,“ potvrzuje Pavel Šatný, spolumajitel společnosti Doornite.
Vedle zdražování jsou tak podle něj na trhu cítit i určité obavy. Napětí se promítá hlavně do tendrů. U nových projektů je čím dál obtížnější získat pevné a dlouhodobě udržitelné nacenění, protože i subdodavatelé sami hůř odhadují další vývoj.
„Když dneska tendrujeme projekt, tak se dostáváme do situace, kdy potřebujeme něco nacenit a posouvat se dál v akvizici nebo realizaci, ale trh je nestálý. Stavební firmy nejsou schopné nám dát pevnou cenu,“ uvedl obchodní ředitel Michal Šiller z developerské společnosti Neocity Group.
Tomáš Kaluš, ředitel rezidenčního developmentu pro Česko ve společnosti UDI Group uvedl, že firma aktuálně tendruje projekt v Praze za zhruba miliardu korun. „U miliardových projektů se zatím bavíme o zdražení v jednotkách procent, nikoliv desítkách,“ řekl. Podle něj jsou dnes investoři i developeři poučenější díky zkušenostem z covidu a války na Ukrajině.
Klíčovým faktorem ale zůstává cena ropy, která se podle něj promítá do všech částí výstavby. „Zatím se na situaci díváme s klidem, byť nás to bude stát něco navíc. Nemůžeme si dovolit nechat dodavatele padnout, potřebujeme byty postavit a prodat,“ dodal šéf developmentu UDI. Podle něj se podobné problémy objevují napříč Evropou, například v Polsku nebo Srbsku.
Napětí na trhu se projevuje i v tendrech. Některé stavební firmy jsou dnes schopné ze soutěží odejít, protože mají dostatek zakázek a nemají potřebu jít pod cenu. „Zatím ale nevidím apokalyptický scénář,“ uvedl Kaluš. Zároveň připustil, že vyšší náklady se nakonec promítnou do cen pro klienty. „Je pravda, že to zaplatí klient, ale ten se dívá na hodnotu v horizontu desítek let. V zásadě je jedno, jestli metr čtvereční zdraží o desítky tisíc korun,“ dodal.
Na trhu se podle Filipa Šejvla z realitní kanceláře Philip Frank projevuje i zkušenost z předchozích krizí, zejména covidu a války na Ukrajině. Firmy už podle něj nejsou tak zaskočené jako před několika lety a více počítají s tím, že podobné výkyvy budou součástí podnikání. „Musíme začít přemýšlet tak, že se ta rizika budou opakovat častěji. Developeři i stavební firmy je budou započítávat do svých marží a rizik, a tím pádem půjdou ceny nahoru,“ dodal Šejvl.
Kdo zdražení zaplatí? Nakonec klient
Shoda panuje v jedné věci, náklady se nakonec promítnou do cen bytů. „Zaplatí to koncoví uživatelé,“ uvedl Kupec z KPMG s tím, že bydlení se v Česku stalo investiční komoditou.
„Jsme na začátku krize v Iránu, a ještě nám přinese překvapení. A nechci tvrdit, že zákazník snese všechno. Není to pravda,“ odpověděl na otázku, kde se ceny bytů zastaví Jan Sadil. Zároveň upozornil na to, že: „Čtvrtina nákladů jde za státem v podobě DPH a dalších odvodů. Marže developerů je kolem 12 procent.“
Významnou roli podle Petra Bulana z Century 21 sehrají i hypotéky. Právě dostupnost financování může rozhodnout, zda trh další zdražování unese. „Není to ani tak o cenovém stropu, ale o hypotečním stropu,“ uvedl Bulan. Pokud by úrokové sazby výrazně rostly, mohl by podle části trhu přijít rychlý útlum poptávky podobně jako po začátku války na Ukrajině.
Vedle novostaveb se změny propisují i do sekundárního trhu. Kupující podle realitních makléřů stále více preferují novostavby, energeticky úsporné bydlení a lepší technický standard. „Investoři chtějí spíš novostavby, zaměřují se na energetickou třídu A a B,“ dodal Bulan. U starších bytů naopak roste tlak na cenu i obavy z dalších nákladů.
Do cen se stále více promítá riziko. Kvůli nepředvídatelnému vývoji přidávají firmy do nabídek rezervy, které mohou výsledné ceny zvyšovat více než samotné materiály. Část trhu zároveň varuje, že dopady konfliktu se teprve projeví. „Jsme teprve na začátku, může nám to přinést ještě překvapení,“ uzavřel Šejvl.
Vychází jarní Realitní CLUB
Zbourat, nebo zachovat a dát nový smysl? Právě na tuto otázku hledá odpovědi jarní vydání magazínu Realitní CLUB, které se věnuje fenoménu rekonstrukcí a adaptací stávajících budov pro současné využití. Hvězdou magazínu je Fancesco Kinský dal Borgo.
Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu.
Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia BIG (Bjarke Ingels Group), přinášejí zkušenosti z praxe i vhled do toho, jak se proměňuje uvažování investorů a developerů.
Magazín Realitní CLUB s Francescem Kinským dal Borgo na obálce vychází právě nyní. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.