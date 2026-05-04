Brno táhne nové bydlení. DRFG u něj staví čtvrť se 159 byty
Investiční skupina DRFG zahájila výstavbu rezidenčního projektu 3 Dvory v Újezdu u Brna. Nová čtvrť vzniká v ulici Sportovní a počítá se 159 byty v šesti bytových domech. Součástí projektu má být také mateřská škola a menší obchodní zázemí.
Developer projektem reaguje na rostoucí zájem o bydlení v zázemí Brna. Podle údajů Českého statistického úřadu vzrostl v roce 2024 počet obyvatel okresu Brno-venkov o více než tisíc lidí, především díky migraci. Zároveň v prvním pololetí roku 2025 v oblasti Brno-venkov meziročně klesl počet dokončených bytů o čtvrtinu.
Silný rozvojový potenciál lokality
Projekt 3 Dvory nabídne byty v dispozicích od 1+kk po 4+kk. Cílí na rodiny, páry i jednotlivce, kteří hledají klidnější bydlení mimo Brno, ale zároveň chtějí zůstat v jeho dojezdové vzdálenosti. Újezd u Brna leží přibližně 25 kilometrů od krajské metropole.
„Rezidence 3 Dvory je pro nás důležitým projektem, ve kterém se propojuje dlouhodobá investiční logika s konkrétním přínosem pro místní komunitu. Újezd u Brna má díky své poloze silný rozvojový potenciál a naším cílem je tento potenciál uchopit odpovědně,“ uvedl předseda představenstva DRFG David Rusňák.
Šest bytových domů bude uspořádáno kolem rozsáhlého vnitrobloku členěného do tří dvorů. Domy mají mít tři podlaží a jedno částečně ustoupené. Ke každému bytu má náležet terasa, lodžie, balkon nebo zahrádka a také sklepní kóje. Projekt počítá i s venkovními parkovacími stáními.
Podle ředitele DRFG Real Estate Jana Pelíška má projekt odpovídat současným trendům v bydlení. „V Újezdu u Brna vzniká moderní projekt s kvalitním a zároveň dostupným bydlením, který respektuje charakter města,“ uvedl.
Praha chystá spolupráci s developerskou skupinou Crestyl na Libeňském ostrově. Magistrát jí chce poskytnout pozemky pro výstavbu bytů, výměnou za to má město získat jeden z postavených domů určený pro dostupné nájemní bydlení.
Součástí nové čtvrti bude mateřská škola a obchodní centrum. Lokalitu doplňuje sportovní hala v docházkové vzdálenosti, cyklostezky a blízkost přírody v okolí řeky Litavy.
Generálním zhotovitelem stavby je společnost PORR CZ&SK. Prodej bytů byl zahájen ve čtvrtém čtvrtletí roku 2024, stavební povolení projekt získal ve třetím čtvrtletí roku 2025. Výstavba začala na konci roku 2025 a kolaudace je plánována na první čtvrtletí roku 2028.
